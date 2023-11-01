IP 语音通话对一个因素最为敏感：延迟。200ms 的延迟就会让对话变成尴尬的来回抢话——双方不断互相打断。这就是为什么为 SIP 流量选对代理比几乎任何其他使用场景都更为重要。

为什么普通代理无法满足需求

SIP 通话涉及两个独立的数据流。信令（呼叫建立、振铃、挂断）通过 TCP 或 UDP 在 5060 端口传输。而实际的语音——您听到的音频——以 RTP 数据包的形式通过动态分配的 UDP 端口传输。

HTTP 或 HTTPS 代理处理的是网页流量，无法解析 UDP，也无法中继语音数据包。如果您尝试通过 HTTP 代理路由 Zoiper 或 Linphone 等 VoIP 软电话，信令可能部分正常，但不会有任何音频。通话在表面上已建立连接，实际却完全无声。

SOCKS5 UDP 中继的实际作用

当您的软电话或 PBX——无论是 Asterisk、FreePBX 还是 Zoiper 等桌面客户端——通过支持 UDP 的 SOCKS5 代理进行路由时，代理会同时处理两个层面：

代理还能解决 NAT 问题。SIP 设计之初是基于点对点直连通信的，它会在信令消息中嵌入私有 IP 地址。在 NAT 环境下，这些地址从外部是无法访问的。SIP 出站代理会重写连接信息，使双方都能正常交换音频——无需 STUN 服务器，也不用配置复杂的防火墙规则。