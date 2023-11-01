NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

SIP 代理服务器

全面支持 UDP 的 SOCKS5 代理，适用于 SIP 信令和 RTP 语音流量——独享 IP、数据中心基础设施、租用期内 IP 固定不变。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 SIP 代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 dedicated 支持 UDP 的 美国 IP 用于 a SIP trunk
  • 加入白名单203.0.113.7 用于 API calls
  • 导出我的 代理列表 （JSON 格式）
  • 显示今天错误率最高的服务
  • 显示 状态和账单详情 用于 我的 代理服务
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

在使用免费代理但无效后，我尝试了免费试用。他们给了我多个代理，我从未遇到任何问题。效果很好，我推荐。

juan – darkelleDieg, 2 年多前译自英语来源

流量永不限量

之前我用的是另一个服务。但多亏了同事们的建议，我找到了这个服务。速度和无限流量令人印象深刻（与其他服务相比）。我用的是六个月，期间没有出现问题。客户支持始终在线。连控制面板都让我满意。我会推荐给我其他熟人。谢谢！

Ирина КоваленкоFineProxy 内部平台译自英语来源

虽然其他服务商按GB甚至按请求收费，但这些公司始终坚守其保持互联网免费且安全的使命。他们的数据中心选项便宜且带宽无限。

Nemanja DuricSaasHub, 今年译自英语来源

位置与库存

FineProxy一直是我业务需求的可靠工具。这些代理节点快速、稳定，且可从多个地点访问。价格实惠，客服团队响应迅速且专业。强烈推荐给有需要的人。读完这篇，再写一篇

W3sazzadProxyRate, 2 年多前译自英语来源

价格实惠的欧盟代理。这是唯一一家仍然保持低价的代理服务商。我在整个互联网上一直寻找这样的服务，结果发现它是提供无限带宽的代理服务商中最便宜的。

Wowser BrowserTrustpilot, 今年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
我可以使用 HTTP 代理进行 VoIP 通话吗？不可以

不能。HTTP 代理仅处理网页流量（HTTP/HTTPS）。语音通话使用 UDP 传输音频，而 HTTP 代理不支持该协议。您会看到连接似乎正常——电话甚至可能会“响铃”——但不会有任何声音。您需要支持 UDP 中继的 SOCKS5 代理。

通话可接受的延迟是多少？低于 150 毫秒

单程延迟低于 150ms 是舒适的——对话感觉自然流畅。150-300ms 之间，您会开始感受到延迟。超过 300ms，人们会不断抢话。数据中心代理通常根据距离仅增加 5-30ms 的延迟，完全处于舒适范围内。

VoIP 服务商会检测到代理吗？代理 IP 可见

服务商看到的是代理的 IP，而非您的 IP。只要代理 IP 是干净的（未被标记为滥用），服务商会将其视为普通连接。独享代理确保没有其他人使用您的地址——不会继承他人的不良信誉。

呼叫中心需要多少个代理？每条中继一个

每条 SIP 中继一个，或者如果服务商不限制单 IP 连接数，则每组坐席一个。10 条中继连接不同服务商，就需要 10 个独享代理。50 个坐席通过一条中继通话，通常一个带宽充足的代理即可覆盖——语音流量很轻量，每路并发通话约 80-100 Kbps。

FineProxy 支持 SIP 的 UDP 协议吗？支持

支持。我们的 SOCKS5 代理完整支持 UDP 中继——SIP 信令和 RTP 语音流量均通过单个代理连接传输。兼容 Zoiper、Asterisk 和 FreePBX 等主流软电话和 PBX 平台。这正是 VoIP 应用所需的功能，并非所有代理服务商都提供此项支持。

指南

VoIP 和 SIP 通话代理：哪些有效，哪些无效

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

IP 语音通话对一个因素最为敏感：延迟。200ms 的延迟就会让对话变成尴尬的来回抢话——双方不断互相打断。这就是为什么为 SIP 流量选对代理比几乎任何其他使用场景都更为重要。

为什么普通代理无法满足需求

SIP 通话涉及两个独立的数据流。信令（呼叫建立、振铃、挂断）通过 TCP 或 UDP 在 5060 端口传输。而实际的语音——您听到的音频——以 RTP 数据包的形式通过动态分配的 UDP 端口传输。

HTTP 或 HTTPS 代理处理的是网页流量，无法解析 UDP，也无法中继语音数据包。如果您尝试通过 HTTP 代理路由 Zoiper 或 Linphone 等 VoIP 软电话，信令可能部分正常，但不会有任何音频。通话在表面上已建立连接，实际却完全无声。

要进行 SIP 通话，您需要一台支持 SOCKS5 UDP 中继的 SIP 代理服务器。该协议会将信令和语音流同时通过代理进行隧道传输，确保整个通话完整不断。

SOCKS5 UDP 中继的实际作用

当您的软电话或 PBX——无论是 Asterisk、FreePBX 还是 Zoiper 等桌面客户端——通过支持 UDP 的 SOCKS5 代理进行路由时，代理会同时处理两个层面：

  • SIP 信令：INVITE、ACK、BYE——所有用于建立和终止通话的消息
  • RTP 媒体：双向传输的实际音频数据包

代理还能解决 NAT 问题。SIP 设计之初是基于点对点直连通信的，它会在信令消息中嵌入私有 IP 地址。在 NAT 环境下，这些地址从外部是无法访问的。SIP 出站代理会重写连接信息，使双方都能正常交换音频——无需 STUN 服务器，也不用配置复杂的防火墙规则。

适用场景

跨境运营的呼叫中心是最常见的场景。您的坐席在一个国家，电话号码和 SIP 中继在另一个国家。通过号码所在地区的代理路由通话，既能保持低延迟，又能让流量在服务商看来像本地通话。

运营多条 SIP 中继线路的企业有时需要为每条中继分配独立 IP——服务商会跟踪连接到其系统的 IP 地址，多条中继共用一个地址可能触发欺诈警报。为每条中继分配一个独享代理可确保一切运行正常。

VoIP 封锁是另一种常见场景。一些网络和国家会对 SIP 流量进行限速甚至完全封锁。通过位于不受限制地区的代理进行路由即可绕过——网络看到的只是普通的加密流量，而非 SIP 数据包。

选择通话代理时需要关注什么

延迟决定一切。对于网络抓取来说，每个请求 500ms 完全可以接受。但对于电话通话，单向延迟超过 150ms 就会明显感知到。数据中心代理在此方面具有明显优势——它们部署在拥有直连线路和最少跳数的数据中心。住宅代理或移动代理会增加额外的中继节点，导致延迟上升。

稳定性同样至关重要。代理在数据抓取过程中断连半秒无伤大雅——脚本会自动重试。但在通话中，这就意味着掉线。静态 IP 搭配可靠的基础设施可以避免此类问题。

FineProxy 提供完整的 SOCKS5 UDP 中继支持——信令和语音均通过单一连接传输。数据中心基础设施确保低延迟，静态 IP 在整个租用期间保持不变。对于需要在信令层进行加密的场景，我们的 HTTPS 代理为每个 IP 配备独立的 SSL 证书，同样可以满足需求。