Integrations-Guide
Linux-Proxy-Einstellungen
Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.
Proxy unter Linux einrichten
Die Benutzeroberfläche variiert je nach Linux-Distribution, allerdings sehen die meisten GNOME-Desktops sehr ähnlich aus. Die Screenshots zeigen Fedora Linux (GNOME/KDE).
Netzwerkeinstellungen öffnen
Klicken Sie oben rechts → Klicken Sie auf das Einstellungssymbol (Zahnrad) Zum Tab „Netzwerk
System-Proxy konfigurieren
Netzwerk-Proxy-Schalter aktivieren Manuelle Konfiguration auswählen IP-Adresse und Port eingeben
GNOMEs integrierte Proxy-Einstellungen unterstützen die SOCKS5-Authentifizierung mit Benutzername und Passwort nicht zuverlässig. Der sicherere Ansatz ist daher, den Traffic über eine lokale Proxy-Schicht zu leiten. Eine verbreitete Lösung ist redsocks, das TCP-Verbindungen transparent an einen entfernten SOCKS5-Proxy mit korrekter Authentifizierung weiterleiten kann.
Erweitertes Setup mit Redsocks
Wenn Sie einen SOCKS5-Proxy mit Benutzername und Passwort verwenden möchten, können Sie diesen über Redsocks als systemweiten Proxy einrichten.
Redsocks installieren
Terminal öffnen (meist Strg+Alt+T) Eingabe: sudo dnf install redsocks (sudo-Passwort erforderlich)
dnf wird auf Fedora, RHEL und CentOS Stream verwendet. Für andere gängige Distributionen: Debian / Ubuntu / Linux Mint: sudo apt install redsocks Arch / Manjaro: sudo pacman -S redsocks openSUSE: sudo zypper install redsocks Alpine: sudo apk add redsocks
Proxy konfigurieren
Redsocks-Konfigurationsdatei öffnen: sudo nano /etc/redsocks.conf Presse Alt + \ um zum Dateianfang zu springen, dann weiter Ctrl + K drücken, bis alles entfernt ist Fügen Sie die passende Konfiguration (siehe unten) ein und tragen Sie die Zugangsdaten Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier Presse Ctrl + X, dann Y, dann Eingabe zum Speichern Im Terminal ausführen: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks
base { log_debug = on; log_info = on; log = "stderr"; daemon = on; redirector = nftables; } redsocks { local_ip = 127.0.0.1; local_port = 12345; ip = xxx.xxx.xx.xxx; port = 1080; type = socks5; login = "fineproxy"; password = "password"; }
nftables konfigurieren
im Terminal einfügen: sudo nano /etc/nftables.d/redsocks.nft Passende Tabelle einfügen (siehe unten) im Terminal: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft Strg+X und Y zum Speichern Im Terminal ausführen: sudo nft -f /etc/nftables.d/redsocks.nft sudo systemctl enable –now nftables
table inet redsocks { chain output { type nat hook output priority 0; ip daddr { 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 } return ip daddr xxx.xxx.xx.xxx return tcp redirect to :12345 } }
DNS über TCP konfigurieren
Datei öffnen: sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/99-dns.conf Einfügen: [main] dns=none Datei öffnen: sudo nano /etc/systemd/resolved.conf Einfügen: [Resolve] DNS=1.1.1.1#cloudflare-dns.com DNSOverTLS=yes Im Terminal ausführen: sudo ln -sf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf /etc/resolv.conf sudo systemctl restart NetworkManager systemd-resolved
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Linux-Proxy-Einstellungen?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Linux-Proxy-Einstellungen funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn Linux-Proxy-Einstellungen keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.