Proxy unter Linux einrichten

Step 4

Proxy konfigurieren

Redsocks-Konfigurationsdatei öffnen: sudo nano /etc/redsocks.conf Presse Alt + \ um zum Dateianfang zu springen, dann weiter Ctrl + K drücken, bis alles entfernt ist Fügen Sie die passende Konfiguration (siehe unten) ein und tragen Sie die Zugangsdaten Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier Presse Ctrl + X, dann Y, dann Eingabe zum Speichern Im Terminal ausführen: sudo systemctl enable –now redsocks sudo systemctl status redsocks