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YouTube-Proxy

Datacenter-Proxys für YouTube: bis zu 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, statische IPs, kompatibel mit FoxyProxy, Selenium und TubeBuddy.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren YouTube-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte US-IP für stabile YouTube-Wiedergabe
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine Proxy-Liste als JSON
  • Zeigen Sie, welche Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
  • Zeigen Sie Status und Rechnungsdetails für meine Proxy-Dienste
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich kaufe seit mehreren Monaten Proxy für den persönlichen Gebrauch. Ich bin mit allen zufrieden. Der Server funktioniert einwandfrei, ohne Unterbrechungen und Ausfälle, und der Preis ist ziemlich erschwinglich.

George WeathersInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich bin sehr zufrieden mit FineProxy.org. Ihr Service ist zuverlässig, schnell und bietet ausgezeichnete Proxy-Lösungen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die wettbewerbsfähigen Preise machen es zu einer Top-Wahl.

JakubDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Laufende Accounts

Dies ist die bequemste Option, wenn das Verbot nur auf Ihrem Gewissen liegt, sonst kann das Projekt wegen des “Nachbarn” einfach zusammenbrechen. Und der Preis für dieses Serviceniveau ist gut.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformZur Quelle

Verfügbarkeit: Ausgezeichnete Proxys, die 3–7 Tage lang ohne Ausfälle stabil bleiben. Geschwindigkeit: Schnell genug für TikTok, Gmail und Anmeldungen bei Krypto-Wallets. Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 und sogar UDP. Globale Abdeckung: USA, Deutschland, Frankreich, Japan und weitere Länder.

esta bazaarSaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Großartige Proxy-Produkte und -Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten: Krypto, PayPal oder Karten

chyxbenc9929Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Günstiger Preis. Niedrige Rate an defekten Proxies <10%. Viele Geo- und Subnetze. Stabile Verbindung, statische IPs und wöchentlicher kostenloser Poolwechsel.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Kann ich YouTube mit Ihren Proxys entsperren?Ja

Ja, Sie können YouTube entsperren, indem Sie Ihren Browser so konfigurieren, dass er einen FineProxy-Server verwendet. Wir empfehlen Erweiterungen wie FoxyProxy oder ZeroOmega für Chrome und Firefox — diese ermöglichen ein schnelles Wechseln zwischen Proxy-Profilen. Sobald der Proxy aktiv ist, lädt YouTube über die IP der ausgewählten Region, ohne weitere Konfiguration.

Warum sollte ich Proxys statt VPNs oder webbasierter Proxy-Seiten verwenden?Höhere Geschwindigkeit

Proxys liefern die höchste Verbindungsgeschwindigkeit im Vergleich zu VPNs oder browserbasierten Proxy-Seiten. Sie stellen eine direkte Route zwischen Ihrem Gerät und den YouTube-Servern her, ohne Tunneling-Overhead. Das Setup erfordert etwas mehr Zeit, doch anschließend können Sie YouTube-Videos mit stabiler Wiedergabe und voller Videoqualität ohne Pufferprobleme genießen.

Kann ich über Ihre Proxys 4K- oder UHD-Videos auf YouTube ansehen?Ja

Ja. FineProxy-Server unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s und gewährleisten so eine reibungslose Wiedergabe von 4K-, UHD- und HDR-Inhalten. Die Rechenzentrums-Infrastruktur und dedizierte Bandbreite verhindern Throttling, sodass Ihre YouTube-Sessions auch in Zeiten hohen Traffics stabil bleiben. Das funktioniert gleichermaßen als zuverlässiger Proxy zum Entsperren von YouTube Shorts und anderen Kurzvideos.

Funktionieren diese Proxys mit YouTube-Automatisierungstools?Ja

Ja, FineProxy lässt sich nahtlos mit gängigen YouTube-Automatisierungs- und Analyse-Tools integrieren. Die Verbindung erfolgt über importierte Proxy-Listen, Download-URLs oder direkte API-Integration. Jeder Proxy unterstützt sowohl HTTP/HTTPS als auch SOCKS5, was die Kompatibilität mit allen gängigen Softwarelösungen sicherstellt.

Kann ich mehrere YouTube-Konten mit Proxys verwenden?Statische IPs nutzen

Ja, das ist möglich. Für maximale Stabilität und konsistente Sitzungen empfehlen wir, einen statischen Proxy pro Account zu verwenden. Dieses Setup verhindert sitzungsübergreifende Konflikte und trägt dazu bei, das Vertrauen des Accounts langfristig zu erhalten. Rotierende Proxys können für die Massenerfassung von Daten oder View-Simulationen eingesetzt werden, eignen sich jedoch nicht für eingeloggte Sitzungen.

Kann ich YouTube TV von außerhalb der USA nutzen?US-IP nutzen

Ja. Mit einem US-basierten Proxy können Sie YouTube TV entsperren und auf Live-TV-Kanäle, Sport und On-Demand-Inhalte zugreifen, die ausschließlich in den Vereinigten Staaten verfügbar sind. Verwenden Sie eine statische IP für eine konsistente Session-Stabilität.

Kann ich FineProxy-Proxys mit einem Smart-TV verwenden?Ja

Ja. Wenn Ihr Smart-TV eine manuelle Netzwerkkonfiguration unterstützt (Proxy-IP und Port), können Sie seinen Traffic direkt über einen FineProxy-Server leiten. Alternativ können Sie den Proxy auf Router-Ebene konfigurieren, um alle Geräte in Ihrem Netzwerk abzudecken — einschließlich Smart-TVs, Streaming-Sticks und Spielekonsolen. So können Sie YouTube auch auf Geräten entsperren, die keine Browser-Erweiterungen unterstützen.

Leitfaden

YouTube-Proxy: Ein praktischer Leitfaden zum Entsperren und zur stabilen Wiedergabe

3 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

YouTube wird häufig in Unternehmensnetzwerken, an Hochschulen und Universitäten sowie in Behörden gesperrt, um Nutzungsrichtlinien durchzusetzen, Bandbreite zu reduzieren oder Compliance-Anforderungen zu erfüllen. In einigen Regionen setzen ISPs landesweite Sperren aufgrund gesetzlicher Vorgaben um. Das Ergebnis ist eine teilweise oder vollständige Blockierung von Anfragen an YouTube und seine CDNs. Um YouTube-Videos zuverlässig entsperren zu können, benötigen Sie einen vorhersehbaren und kontrollierbaren Pfad für Ihren Traffic.

Praktische Möglichkeiten, YouTube per Proxy zu entsperren

1. VPN

Ein VPN verschlüsselt den gesamten Traffic auf dem Gerät und leitet ihn über einen Remote-Server. Vorteile: Start per Klick, kein App-spezifisches Setup, hilft bei Geo-Sperren. Nachteile: der zusätzliche Tunnel-Overhead reduziert oft die Geschwindigkeit; kann mit unternehmenseigenen Sicherheitstools kollidieren; VPN-Endpunkte werden häufig blockiert.

2. Web-Proxy-Seiten

Browser-Seiten, die YouTube in einem eigenen Frame laden. Vorteile: keine Installation erforderlich. Nachteile: langsam, instabiles Video, eingeschränkte Funktionen (Login, Playlists) und erhebliche Datenschutzrisiken – der Traffic läuft über einen unbekannten Vermittler, der Werbung oder Scripts einschleusen kann.

3. „Unblocker"-Apps von Drittanbietern

Diverse Apps und Erweiterungen, die schnelle Umgehung versprechen. Vorteile: minimaler Einrichtungsaufwand. Nachteile: am wenigsten sicher – intransparente Betreiber, unklare Verschlüsselung, Risiken durch Datenerfassung, häufige Ausfälle unter Last.

4. Dedizierte Proxys kaufen (empfohlen für stabiles YouTube)

Ein Proxy leitet nur den Traffic ausgewählter Anwendungen (z. B. Ihres Browsers) über eine kontrollierte IP-Adresse. Die Nutzung von YouTube über einen Proxy bietet Ihnen die höchstmögliche Praxisgeschwindigkeit, präzises Scoping (ausschließlich YouTube), vorhersehbares Routing, Kompatibilität mit Browsern, Smart-TVs mit manuellen Netzwerkeinstellungen, Automatisierung und Analysen sowie flexible Regionswahl. Nachteile: Das initiale Setup dauert eine Minute – geben Sie IP/Port und Zugangsdaten ein (sofern verwendet).

Für die 4K/UHD-Wiedergabe und eine konstante Bitrate übertreffen dedizierte Proxys in der Regel VPNs, Web-Proxys und „Unblocker-Apps. FineProxy bietet die leistungsstärkste Rechenzentrums-Infrastruktur für anspruchsvolle Video-Workflows.

So richten Sie YouTube über einen Proxy ein

Verwenden Sie Erweiterungen wie FoxyProxy oder ZeroOmega, um YouTube-Domains einen Proxy zuzuweisen. Proxys sind als ip:port oder user:pass@ip:port verfügbar, und Sie können Listen im TXT/CSV/JSON-Format oder per API exportieren. Wenn Ihr Smart-TV eine manuelle Netzwerkkonfiguration unterstützt (oder Ihr Router ausgehendes Mapping erlaubt), können Sie den TV-Traffic ebenfalls über einen Proxy leiten.

4K, UHD und hohe Last

FineProxy-Server liefern bis zu 500 Mbit/s – ein schneller Hochgeschwindigkeits-Proxy für YouTube-Livestreams, 4K/UHD und HDR-Inhalte. Bei Unterbrechungen prüfen Sie bitte Ihr lokales WLAN/LAN, stellen Sie sicher, dass die Proxy-Regel nur auf YouTube-Domains zielt, und verwenden Sie eine konsistente statische IP, um CDN-Pfadwechsel zu vermeiden.

Warum FineProxy für den YouTube-Zugang wählen?

Unsere Rechenzentrums-Proxys sind der beste sichere Proxy für YouTube-Views, Automatisierung und Datenerfassung.

  • 🚀 Server mit geringer Latenz für flüssiges Video-Laden
  • 🛡️ Keine Logs, kein Throttling, keine Einschränkungen
  • 🌍 Globale IP-Abdeckung, darunter USA, Deutschland, Russland und mehr – nutzen Sie einen Proxy für den Zugriff auf YouTube aus verschiedenen Ländern
  • 🔒 Vollständige SSL-Unterstützung (verschlüsselt) für sichere Verbindungen über den YouTube-Unblock-Proxy
  • 🔄 Frische statische IPs – stabil und weniger anfällig für Sperren
  • ⚙️ Kompatibel mit YouTube-Automatisierungstools Gefällt mir TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 24/7 echter Support — wir sind für Sie da

Benötigen Sie YouTube-Proxys nur für die USA oder an mehreren Standorten? Kein Problem — sprechen Sie uns einfach an ([email protected])

Falls Ihnen das übertrieben erscheint

Erwägen Sie Alternativen, die möglicherweise nicht gesperrt sind:

  • Vimeo für hochwertige kreative und professionelle Inhalte.
  • Dailymotion für eine umfangreiche allgemeine Mediathek.
  • BitChute / Rumble als richtlinienorientierte Alternativplattformen.
  • Khan Academy, Coursera, edX für akademische Inhalte.