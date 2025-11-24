So verwenden Sie FoxyProxy

So konfigurieren Sie die FoxyProxy-Erweiterung in Chrome und Firefox

FoxyProxy ist einer der besten Proxy-Manager für Mozilla Firefox in puncto Stabilität und flexible Konfiguration. Die Erweiterung ermöglicht es Ihnen, mehrere Proxy-Profile zu speichern, schnell zwischen ihnen zu wechseln und Ihr gesamtes Proxy-Setup direkt im Browser zu verwalten.

FoxyProxy ist zwar auch für Google Chrome verfügbar, die Chrome-Version ist jedoch eingeschränkter und deckt möglicherweise nicht alle Proxy-Szenarien ab. Für Chrome empfehlen wir zunächst die Proxy Switcher Extension und als Alternative SwitchyOmega (ZeroOmega).

Step 1 FoxyProxy-Erweiterung suchen Öffnen Sie Firefox und navigieren Sie zu Add-ons und Themes (Strg + Umschalt + A). Suchen Sie nach FoxyProxy Standard und öffnen Sie die entsprechende Seite. Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy-Erweiterung installieren Klicken Sie auf “Zu Firefox hinzufügen”. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Installieren Sie unbedingt FoxyProxy Standard, da diese Version Authentifizierung und mehrere Proxy-Profile unterstützt. Click the image to view it in full size.

Step 3 FoxyProxy-Optionen öffnen Klicken Sie auf das FoxyProxy-Symbol in der Symbolleiste und wählen Sie “Options” (oder FoxyProxy-Optionen öffnen). Click the image to view it in full size.

Step 4 Einen neuen SOCKS5-Proxy hinzufügen Wechseln Sie zum Tab “Proxies” Klicken Sie in den FoxyProxy-Optionen auf “Add New Proxy”. Proxy-Typ festlegen: SOCKS5. Geben Sie die IP-Adresse und den Port Ihres Proxys ein (1080 für SOCKS5). Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Aktivieren Sie den Schalter “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Aktivieren Sie bei SOCKS5 unbedingt die Option ‘Proxy DNS’ — andernfalls können DNS-Leaks auftreten.

Mit FoxyProxy können Sie mehrere Proxy-Profile erstellen und mühelos zwischen ihnen wechseln. Darüber hinaus bietet es erweiterte Routing-Optionen, mit denen Sie festlegen können, welche Websites den Proxy nutzen und welche sich direkt verbinden sollen:

Step 5 Proxy-Muster hinzufügen (optional) Wechseln Sie zum Tab “Proxies” Klicken Sie auf das “Plus”-Symbol unter “Proxy by Patterns”. Wählen Sie die Option Include oder Exclude sowie Wildcard aus. Vergeben Sie einen Titel und geben Sie die Adresse im Format “*.mysite.site/*” ein Click the image to view it in full size.

Was ist der Unterschied zwischen den FoxyProxy-Erweiterungen (Standard vs. Plus)?

FoxyProxy Standardist die Basisversion der Erweiterung. Sie ermöglicht es Ihnen, manuell zwischen Proxys zu wechseln oder einen Proxy für den gesamten Browser-Traffic zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Diese Option eignet sich, wenn Sie lediglich eine einfache Proxy-Steuerung ohne automatische Regeln benötigen.