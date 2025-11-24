Integrations-Guide
So verwenden Sie FoxyProxy
Konfigurieren Sie Ihren Proxy mit FoxyProxy ganz einfach in wenigen Schritten
So konfigurieren Sie die FoxyProxy-Erweiterung in Chrome und Firefox
FoxyProxy ist einer der besten Proxy-Manager für Mozilla Firefox in puncto Stabilität und flexible Konfiguration. Die Erweiterung ermöglicht es Ihnen, mehrere Proxy-Profile zu speichern, schnell zwischen ihnen zu wechseln und Ihr gesamtes Proxy-Setup direkt im Browser zu verwalten.
FoxyProxy ist zwar auch für Google Chrome verfügbar, die Chrome-Version ist jedoch eingeschränkter und deckt möglicherweise nicht alle Proxy-Szenarien ab. Für Chrome empfehlen wir zunächst die Proxy Switcher Extension und als Alternative SwitchyOmega (ZeroOmega).
FoxyProxy-Erweiterung suchen
Öffnen Sie Firefox und navigieren Sie zu Add-ons und Themes (Strg + Umschalt + A). Suchen Sie nach FoxyProxy Standard und öffnen Sie die entsprechende Seite.
FoxyProxy-Erweiterung installieren
Klicken Sie auf “Zu Firefox hinzufügen”. Bestätigen Sie die Installation, um die Erweiterung zu Ihrer Symbolleiste hinzuzufügen. Installieren Sie unbedingt FoxyProxy Standard, da diese Version Authentifizierung und mehrere Proxy-Profile unterstützt.
FoxyProxy-Optionen öffnen
Klicken Sie auf das FoxyProxy-Symbol in der Symbolleiste und wählen Sie “Options” (oder FoxyProxy-Optionen öffnen).
Einen neuen SOCKS5-Proxy hinzufügen
Wechseln Sie zum Tab “Proxies” Klicken Sie in den FoxyProxy-Optionen auf “Add New Proxy”. Proxy-Typ festlegen: SOCKS5. Geben Sie die IP-Adresse und den Port Ihres Proxys ein (1080 für SOCKS5). Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier. Aktivieren Sie den Schalter “Proxie DNS”
Aktivieren Sie bei SOCKS5 unbedingt die Option ‘Proxy DNS’ — andernfalls können DNS-Leaks auftreten.
Mit FoxyProxy können Sie mehrere Proxy-Profile erstellen und mühelos zwischen ihnen wechseln. Darüber hinaus bietet es erweiterte Routing-Optionen, mit denen Sie festlegen können, welche Websites den Proxy nutzen und welche sich direkt verbinden sollen:
Proxy-Muster hinzufügen (optional)
Wechseln Sie zum Tab “Proxies” Klicken Sie auf das “Plus”-Symbol unter “Proxy by Patterns”. Wählen Sie die Option Include oder Exclude sowie Wildcard aus. Vergeben Sie einen Titel und geben Sie die Adresse im Format “*.mysite.site/*” ein
Was ist der Unterschied zwischen den FoxyProxy-Erweiterungen (Standard vs. Plus)?
FoxyProxy Standardist die Basisversion der Erweiterung. Sie ermöglicht es Ihnen, manuell zwischen Proxys zu wechseln oder einen Proxy für den gesamten Browser-Traffic zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Diese Option eignet sich, wenn Sie lediglich eine einfache Proxy-Steuerung ohne automatische Regeln benötigen.
FoxyProxy Plus(erweiterte Version) bietet zusätzlich automatische Wechselregeln. Sie können festlegen, welche Websites über einen Proxy laufen und welche eine direkte Verbindung nutzen sollen. Beispielsweise kann eine Domain über einen Proxy geleitet werden, eine andere ohne, und eine dritte über einen anderen Proxy. Der Wechsel erfolgt automatisch – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für So verwenden Sie FoxyProxy?
Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.
Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?
Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.
Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für So verwenden Sie FoxyProxy funktioniert?
Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.
Was soll ich prüfen, wenn So verwenden Sie FoxyProxy keine Verbindung über den Proxy herstellt?
Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.