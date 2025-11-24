FoxyProxyの使い方

Chrome と Firefox で FoxyProxy 拡張機能を設定する方法

FoxyProxyは、安定性と柔軟な設定の面でMozilla Firefox向け最高のプロキシマネージャーの一つです。複数のプロキシプロファイルを簡単に保存し、素早く切り替えることができ、プロキシ設定をすべてブラウザ内で完結させることができます。

FoxyProxy は Google Chrome でも利用可能ですが、Chrome 版は機能が制限されており、すべてのプロキシシナリオに対応できない場合があります。Chrome では、まず Proxy Switcher Extension の使用をおすすめします。代替として SwitchyOmega（ZeroOmega）もご利用いただけます。

Step 1 FoxyProxy 拡張機能を検索する Firefoxを開き、アドオンとテーマ（Ctrl + Shift + A）に移動します。 FoxyProxy Standardを検索し、そのページに移動します。 Click the image to view it in full size.

Step 2 FoxyProxy拡張機能のインストール “Add to Firefox”をクリックします。 インストールを確認して、拡張機能をツールバーに追加します。 認証機能と複数プロキシプロファイルに対応しているFoxyProxy Standardをインストールしてください。 Click the image to view it in full size.

Step 3 FoxyProxyのオプションを開く ツールバーのFoxyProxyアイコンをクリックし、以下を選択します “Options”（または「Open FoxyProxy Options」）を開きます。 Click the image to view it in full size.

Step 4 新しいSOCKS5プロキシを追加 “Proxies”タブに移動します FoxyProxy Options で“Add New Proxy”をクリックします。 プロキシタイプを SOCKS5 に設定します。 プロキシのIPアドレスとポート（SOCKS5の場合は1080）を入力します。 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら. “Proxie DNS”トグルをオンにします Click the image to view it in full size.

SOCKS5 の場合は、必ず‘Proxy DNS’を有効にしてください。有効にしないと DNS リークが発生する可能性があります。

FoxyProxyでは、複数のプロキシプロファイルを作成し、簡単に切り替えることができます。さらに、高度なルーティング制御も備えており、どのウェブサイトでプロキシを使用し、どのサイトで直接接続するかを指定できます：

Step 5 プロキシパターンの追加（任意） “Proxies”タブに移動します “Proxy by Patterns”内の“plus”アイコンをクリックします。 「Include」または「Exclude」オプションと「Wildcard」を選択します。 タイトルに名前を付け、アドレスを“*.mysite.site/*”の形式で入力します。 Click the image to view it in full size.

FoxyProxy拡張機能（Standard版とPlus版）の違いは何ですか？

FoxyProxy Standardは拡張機能の基本バージョンです。 プロキシを手動で切り替えたり、すべてのブラウザトラフィックに対してプロキシの有効・無効を切り替えることができます。自動ルールを使わずシンプルなプロキシ制御だけが必要な場合に適したオプションです。