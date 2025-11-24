Panduan integrasi
Cara menggunakan FoxyProxy
Konfigurasikan proksi anda dengan FoxyProxy secara mudah dalam beberapa langkah ringkas
Cara mengkonfigurasi sambungan FoxyProxy dalam Chrome dan Firefox
FoxyProxy ialah salah satu pengurus proksi terbaik untuk Mozilla Firefox dari segi kestabilan dan konfigurasi yang fleksibel. Ia memudahkan anda menyimpan pelbagai profil proksi, bertukar antara profil dengan pantas, dan mengekalkan tetapan proksi sepenuhnya dalam pelayar.
Walaupun FoxyProxy tersedia untuk Google Chrome, versi Chrome ini lebih terhad dan mungkin tidak meliputi semua senario proksi. Untuk Chrome, kami mengesyorkan anda menggunakan Proxy Switcher Extension terlebih dahulu, dan SwitchyOmega (ZeroOmega) sebagai alternatif.
Cari Sambungan FoxyProxy
Buka Firefox dan pergi ke Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Cari FoxyProxy Standard dan pergi ke halamannya.
Pasang Sambungan FoxyProxy
Klik “Add to Firefox”. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda. Pastikan anda memasang FoxyProxy Standard kerana ia menyokong pengesahan dan pelbagai profil proksi
Buka Pilihan FoxyProxy
Klik ikon FoxyProxy pada bar alat dan pilih “Options” (atau Open FoxyProxy Options).
Tambah Proksi SOCKS5 Baharu
Pergi ke tab “Proxies” Klik “Add New Proxy” dalam pilihan FoxyProxy. Tetapkan Jenis Proksi: SOCKS5. Masukkan alamat IP dan port proksi anda (1080 untuk SOCKS5). Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Hidupkan togol “Proxie DNS”
Untuk SOCKS5, pastikan anda mengaktifkan ‘Proxy DNS’ — jika tidak, anda mungkin mengalami kebocoran DNS.
FoxyProxy membolehkan anda mencipta pelbagai profil proksi dan bertukar antara profil tersebut dengan mudah. Ia juga menyediakan kawalan penghalaan lanjutan, membolehkan anda menentukan laman web mana yang perlu menggunakan proksi dan mana yang perlu disambung secara terus:
Tambah corak Proksi (pilihan)
Pergi ke tab “Proxies” Klik ikon “plus” dalam “Proxy by Patterns”. Pilih pilihan Include atau Exclude dan Wildcard. Namakan tajuk dan masukkan alamat dalam format “*.mysite.site/*”
Apakah perbezaan antara sambungan FoxyProxy (Standard vs Plus)?
FoxyProxy Standardialah versi asas sambungan ini. Ia membolehkan anda menukar proksi secara manual atau mengaktifkan/menyahaktifkan proksi untuk semua trafik pelayar. Pilihan ini sesuai apabila anda hanya memerlukan kawalan proksi ringkas tanpa peraturan automatik.
FoxyProxy Plus(versi lanjutan) menambah peraturan pertukaran automatik. Anda boleh menentukan laman web mana yang perlu menggunakan proksi dan mana yang perlu disambung secara terus. Contohnya, satu domain boleh melalui proksi, domain lain tanpa proksi, dan domain ketiga melalui proksi yang berbeza. Pertukaran berlaku secara automatik, tanpa tindakan manual.
Di manakah saya boleh mendapatkan kelayakan FineProxy untuk Cara menggunakan FoxyProxy?
Buka perkhidmatan aktif dalam papan pemuka FineProxy. Gunakan hos, port, nama pengguna dan kata laluan proksi yang dipaparkan untuk perkhidmatan tersebut.
Adakah saya perlu memasukkan kata laluan akaun FineProxy?
Tidak. Gunakan kata laluan pengesahan proksi bagi perkhidmatan aktif, bukan kata laluan log masuk akaun FineProxy.
Bagaimanakah saya mengesahkan persediaan proksi Cara menggunakan FoxyProxy berfungsi?
Selepas mendayakan proksi, buka laman semakan IP. IP dan lokasi yang dikesan mestilah sepadan dengan proksi yang dikonfigurasikan.
Apakah yang perlu disemak jika Cara menggunakan FoxyProxy tidak dapat bersambung melalui proksi?
Semak hos, port, protokol dan butiran pengesahan terlebih dahulu. Kemudian nyahdayakan profil VPN atau proksi yang bercanggah dan sambung semula.
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