Cara menggunakan FoxyProxy

Cara mengkonfigurasi sambungan FoxyProxy dalam Chrome dan Firefox

FoxyProxy ialah salah satu pengurus proksi terbaik untuk Mozilla Firefox dari segi kestabilan dan konfigurasi yang fleksibel. Ia memudahkan anda menyimpan pelbagai profil proksi, bertukar antara profil dengan pantas, dan mengekalkan tetapan proksi sepenuhnya dalam pelayar.

Walaupun FoxyProxy tersedia untuk Google Chrome, versi Chrome ini lebih terhad dan mungkin tidak meliputi semua senario proksi. Untuk Chrome, kami mengesyorkan anda menggunakan Proxy Switcher Extension terlebih dahulu, dan SwitchyOmega (ZeroOmega) sebagai alternatif.

Step 1 Cari Sambungan FoxyProxy Buka Firefox dan pergi ke Add-ons and Themes (Ctrl + Shift + A). Cari FoxyProxy Standard dan pergi ke halamannya. Click the image to view it in full size.

Step 2 Pasang Sambungan FoxyProxy Klik “Add to Firefox”. Sahkan pemasangan untuk menambah sambungan ke bar alat anda. Pastikan anda memasang FoxyProxy Standard kerana ia menyokong pengesahan dan pelbagai profil proksi Click the image to view it in full size.

Step 3 Buka Pilihan FoxyProxy Klik ikon FoxyProxy pada bar alat dan pilih “Options” (atau Open FoxyProxy Options). Click the image to view it in full size.

Step 4 Tambah Proksi SOCKS5 Baharu Pergi ke tab “Proxies” Klik “Add New Proxy” dalam pilihan FoxyProxy. Tetapkan Jenis Proksi: SOCKS5. Masukkan alamat IP dan port proksi anda (1080 untuk SOCKS5). Masukkan nama pengguna dan kata laluan untuk perkhidmatan proksi aktif anda (bukan kata laluan akaun anda). Anda boleh menemui perkhidmatan anda di sini. Hidupkan togol “Proxie DNS” Click the image to view it in full size.

Untuk SOCKS5, pastikan anda mengaktifkan ‘Proxy DNS’ — jika tidak, anda mungkin mengalami kebocoran DNS.

FoxyProxy membolehkan anda mencipta pelbagai profil proksi dan bertukar antara profil tersebut dengan mudah. Ia juga menyediakan kawalan penghalaan lanjutan, membolehkan anda menentukan laman web mana yang perlu menggunakan proksi dan mana yang perlu disambung secara terus:

Step 5 Tambah corak Proksi (pilihan) Pergi ke tab “Proxies” Klik ikon “plus” dalam “Proxy by Patterns”. Pilih pilihan Include atau Exclude dan Wildcard. Namakan tajuk dan masukkan alamat dalam format “*.mysite.site/*” Click the image to view it in full size.

Apakah perbezaan antara sambungan FoxyProxy (Standard vs Plus)?

FoxyProxy Standardialah versi asas sambungan ini. Ia membolehkan anda menukar proksi secara manual atau mengaktifkan/menyahaktifkan proksi untuk semua trafik pelayar. Pilihan ini sesuai apabila anda hanya memerlukan kawalan proksi ringkas tanpa peraturan automatik.