BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi China

Proksi statik China IPv4 yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di China dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi China
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy memberikan banyak tempat proxy yang terbaik. Proses penyebaran itu sangat tepat dan proxy mereka bekerja dengan sepenuhnya untuk keperluan saya. Kita juga perlu memilih untuk menggunakan perdagangan.

Chris2025SaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Aplikasi ini telah membuat bisnis saya di Internet tidak dapat melawat dan hack yang telah diperlihatkan.

Ay LinPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya sangat puas dengan Fineproxy.org. Kerja mereka dipercayai, cepat, dan memberikan soal - soalan yang bagus. Perkara yang bersahabat dan pris bertengkar membawa pilihan yang paling penting.

JakubDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Penyedia yang hebat tanpa masa henti, dengan sokongan 24/7 yang benar-benar membantu. Terdapat juga banyak pakej dan pilihan, daripada proksi ISP hingga proksi pusat data.

Stelios VastardosTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Baidu menyekat pengikis saya serta-merta — bolehkah IP pusat data berfungsi?Baidu menolak IP

Baidu menolak IP asing pada hubungan pertama. IP pusat data China boleh menembusi untuk pengikisan SERP pada volum sederhana — penapis utama Baidu ialah geo, bukan jenis IP. Pada volum lebih tinggi, IP ISP mengurangkan pencetus CAPTCHA. Gabungkan dengan Playwright untuk halaman yang dirender JS. Jika anda menghentam permintaan terlalu pantas, penghad kadar Baidu akan mematikan sesi — tidak kira jenis IP yang anda gunakan.

Bolehkah saya mengakses data produk 1688.com tanpa akaun China?Senarai asas boleh

Senarai asas boleh dimuatkan dengan IP China, tetapi 1688 semakin kerap memaksa log masuk untuk halaman butiran, maklumat pembekal dan carian imej. Sekatan terhadap akses antarabangsa baru sahaja bermula. Untuk pengikisan data produk 1688 secara pukal, sambungan internet melalui proksi pantas di China mengekalkan permintaan di bawah 100ms. Apify mempunyai aktor 1688 khusus ($20–30/bulan + penggunaan), tetapi mereka tetap memerlukan IP China di sebalik tabir.

Douyin vs TikTok — tetapan proksi yang sama?Tidak

Tidak. Douyin ialah aplikasi berasingan dengan pelayan berasingan dan anti-bot yang lebih ketat. Ia menggunakan X-Medusa di atas X-Bogus dan X-Argus. Kuki tamat tempoh lebih cepat, dan ia mengharapkan set padanan: IP China + locale zh-CN + zon waktu Asia/Shanghai. TikTok tidak memerlukan IP China. Untuk mengikis kandungan Douyin — siaran, komen, data pencipta — anda memerlukan proksi CN dengan padanan cap jari penuh.

Bagaimana platform China menyemak sama ada sesuatu IP benar-benar dari China?Mereka tidak bergantung

Mereka tidak bergantung pada MaxMind. Standard domestik ialah IPIP.net — dibina berdasarkan analisis BGP/ASN masa nyata dengan 600+ titik pemantauan dan kemas kini harian. Toutiao, Didi, 58.com, Sohu semuanya menggunakannya. Taobao menjalankan pangkalan data GeoIP sendiri di ip.taobao.com. IP yang dihoskan di awan daripada AWS atau GCloud ditandakan sebagai pusat data asing dalam setiap pangkalan data GeoIP China — itulah sebabnya ia gagal sebelum semakan tingkah laku pun bermula. Proksi ISP yang didaftarkan kepada pembawa China (China Telecom, China Unicom, China Mobile) lulus sebarang carian GeoIP domestik secara automatik — kerana IP tersebut milik penyedia tempatan.

Bagaimana pula dengan PIPL dan keabsahan pengikisan di China?Undang-undang Perlindungan Maklumat

Undang-undang Perlindungan Maklumat Peribadi China (PIPL), Undang-undang Keselamatan Data, dan Peraturan Pengurusan Keselamatan Data Rangkaian (berkuat kuasa Januari 2025) terpakai walaupun di luar China jika anda memproses data warganegara China. Data bukan peribadi (harga produk, metadata penyenaraian, statistik agregat) membawa risiko lebih rendah. Mengikis data peribadi (profil, maklumat hubungan, sejarah pembelian) tanpa persetujuan mencetuskan penalti PIPL. Pematuhan bergantung pada apa yang anda kumpulkan, bukan proksi mana yang anda gunakan.

Adakah IP pusat data berfungsi pada Xiaohongshu dan Weibo?Proksi terbaik yang

Proksi terbaik yang berfungsi di China untuk platform sosial ialah proksi ISP. Kedua-dua Xiaohongshu dan Weibo menyemak jenis IP. Xiaohongshu menyajikan kandungan berbeza kepada IP bukan China dan mengenakan had kadar yang lebih ketat.

Proksi China Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam China percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
46 dalam talian·Perlukan lagi? →
203.19.38.114:1080
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
203.19.38.114:1080
CTGNet· 450 ms		76
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
4.00 Mbps
100.0%
1 h ago
113.204.79.230:9091
CHINA UNICOM China169· 914 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.97 Mbps
99.9%
1 h ago
122.246.112.107:7890
Chinanet· 817 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
2.20 Mbps
90.9%
1 h ago
47.95.206.224:45074
Hangzhou Alibaba Advertising· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.76 Mbps
100.0%
4 h ago
47.95.206.224:45056
Hangzhou Alibaba Advertising· 1118 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.61 Mbps
100.0%
1 hari lalu
125.34.218.175:10909
China Unicom Beijing· 1354 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.33 Mbps
100.0%
17 h ago
47.95.206.224:45094
Hangzhou Alibaba Advertising· 1079 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.67 Mbps
91.0%
4 h ago
120.232.115.57:17981
China Mobile Communications· 1587 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.13 Mbps
99.8%
1 h ago
61.158.175.38:9002
CHINA UNICOM China169· 1612 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.12 Mbps
100.0%
1 h ago
47.95.206.224:45248
Hangzhou Alibaba Advertising· 1380 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.30 Mbps
84.6%
2 h ago
47.95.206.224:45078
Hangzhou Alibaba Advertising· 808 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
2.23 Mbps
66.2%
6 h ago
27.185.218.213:17981
Shijiazhuang IDC network,· 1505 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.20 Mbps
94.7%
1 h ago
47.95.206.224:45180
Hangzhou Alibaba Advertising· 814 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
2.21 Mbps
62.1%
1 hari lalu
120.232.115.170:17981
China Mobile Communications· 1569 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.15 Mbps
92.2%
1 h ago
47.95.206.224:45184
Hangzhou Alibaba Advertising· 1810 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
994 Kbps
85.3%
4 h ago
119.188.131.55:17981
CHINA UNICOM China169· 2028 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
888 Kbps
99.9%
1 h ago
47.95.206.224:45208
Hangzhou Alibaba Advertising· 2284 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
788 Kbps
100.0%
2 h ago
47.95.206.224:45211
Hangzhou Alibaba Advertising· 1927 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
934 Kbps
82.6%
1 hari lalu
153.0.171.163:8085
CHINA UNICOM China169· 6730 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
267 Kbps
100.0%
1 h ago
47.95.206.224:45091
Hangzhou Alibaba Advertising· 1621 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.11 Mbps
78.0%
3 h ago
47.95.206.224:45022
Hangzhou Alibaba Advertising· 1892 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
951 Kbps
79.5%
3 h ago
47.95.206.224:45165
Hangzhou Alibaba Advertising· 3289 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
547 Kbps
91.0%
1 hari lalu
47.95.206.224:45062
Hangzhou Alibaba Advertising· 4201 ms		26
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
428 Kbps
84.4%
2 h ago
116.196.150.180:17981
Jinhua Weian InfoTech· 1730 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.04 Mbps
61.8%
1 h ago
114.242.9.56:3128
China Unicom Beijing· 581 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBeijing
3.10 Mbps
82.0%
6 h ago
47.95.206.224:45122
Hangzhou Alibaba Advertising· 3225 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
558 Kbps
69.0%
2 h ago
101.206.186.99:8080
CHINA UNICOM China169· 3013 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
597 Kbps
62.8%
1 h ago
47.95.206.224:45143
Hangzhou Alibaba Advertising· 1323 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.36 Mbps
38.0%
4 h ago
39.106.170.168:8080
Hangzhou Alibaba Advertising· 1873 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBeijing
961 Kbps
96.3%
1 hari lalu
47.95.206.224:45060
Hangzhou Alibaba Advertising· 3344 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
538 Kbps
52.8%
4 h ago
47.95.206.224:45128
Hangzhou Alibaba Advertising· 1816 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
991 Kbps
40.9%
4 h ago
47.95.206.224:45030
Hangzhou Alibaba Advertising· 3862 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
466 Kbps
52.6%
4 h ago
101.251.204.174:8080
China Unicom Beijing· 3085 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
583 Kbps
100.0%
1 h ago
47.95.206.224:45034
Hangzhou Alibaba Advertising· 3002 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
600 Kbps
49.1%
2 hari lalu
183.215.23.242:9091
China Mobile communications· 3131 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
575 Kbps
99.5%
1 h ago
47.95.206.224:45220
Hangzhou Alibaba Advertising· 3224 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
558 Kbps
43.9%
4 h ago
103.213.97.78:80
AS Number for· 6570 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
274 Kbps
81.6%
1 hari lalu
223.85.21.195:8080
The Internet Data· 5911 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
305 Kbps
75.3%
1 h ago
47.95.206.224:45054
Hangzhou Alibaba Advertising· 1548 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.16 Mbps
20.9%
4 h ago
47.95.206.224:45157
Hangzhou Alibaba Advertising· 1709 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
1.05 Mbps
10.0%
4 h ago
47.95.206.224:45110
Hangzhou Alibaba Advertising· 2899 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
621 Kbps
17.3%
1 hari lalu
14.103.201.137:3128
China Telecom (Group)· 2622 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
686 Kbps
20.5%
2 h ago
221.217.54.222:9000
China Unicom Beijing· 1552 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBeijing
1.16 Mbps
14.3%
2 h ago
47.95.206.224:45028
Hangzhou Alibaba Advertising· 2660 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
677 Kbps
10.0%
4 h ago
47.95.206.224:45160
Hangzhou Alibaba Advertising· 3725 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusBeijing
483 Kbps
25.3%
14 h ago
47.95.206.224:45079
Hangzhou Alibaba Advertising· 2898 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitBeijing
621 Kbps
10.0%
2 hari lalu
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