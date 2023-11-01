BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk Taobao

IP China pusat data untuk Taobao: sokongan HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik dan trafik tanpa had disertakan.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP statik di China untuk akaun Taobao
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan lokasi tersedia untuk proksi ISP
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi

esta bazaarSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya menggunakan kerja ini selama lebih daripada lima tahun untuk projek yang mengecewakan dan sangat baik. Mereka menawarkan perkembangan yang cepat diperlukan oleh IPs, dan tidak seperti banyak proxy lain, mereka tidak dijatuhkan pada platform media sosial.

AliceDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan laman itu selama lama. Saya sangat sesuai. Inilah harga paling murah bagi alamat proxy. Saya hanya menggunakan server proxy Rusia, maka saya suka laman web ini. Laman itu mudah digunakan, dan mudah berkomunikasi dengan sokongan pelanggan. Semua yang dilakukan untuk pelanggan. Saya tidak akan mengubah laman web anda ke tempat lain. Saya juga ingin meminta anda untuk menambahkan sebuah proxy dari Afrika, dan saya memerlukannya.

Anton KovalPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama beberapa bulan, dan saya tidak puas dengan khidmat saya. Saya tidak pernah berfikir tentang masalah yang berlaku. Semua tempat yang dipilih mereka di serata dunia, mudah bagi saya untuk mencari Internet dengan aman dan tidak dikenali, tidak kira apa sahaja yang saya ada.

nabeel6294Norton Safe Web, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengalaman pelanggan

Saya cuba selama setengah jam, saya sangat suka. Saya menyuruh semua orang cuba. Hasilnya akan berbeza.

eslam karmaTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa Taobao menyekat VPN saya tetapi tidak menyekat laman China yang lain?Taobao mempunyai

Taobao mempunyai pengesanan yang lebih ketat berbanding kebanyakan platform. Ia bukan sekadar menyemak sama ada IP anda dari China — ia menganalisis cara anda menyambung, cap jari pelayar anda, dan corak tingkah laku anda. Platform e-dagang mempunyai insentif yang kuat untuk menyekat akses asing kerana kebimbangan penipuan dan perbezaan harga serantau.

Adakah saya memerlukan nombor telefon China untuk menggunakan Taobao dengan proksi?Untuk sekadar melayari

Untuk sekadar melayari, tidak perlu. Tetapi untuk membuat akaun atau membeli-belah, Taobao sering memerlukan pengesahan telefon China. Sesetengah pengguna mengatasi masalah ini dengan nombor maya China, namun keperluan pengesahan telah diperketatkan kebelakangan ini.

Apakah perbezaan antara proksi kediaman dan proksi pusat data untuk Taobao?Proksi pusat

Proksi pusat data menggunakan IP daripada pembekal hosting — Taobao menyimpan senarai IP ini dan menyekatnya secara agresif. Proksi kediaman pula menggunakan IP yang diberikan kepada isi rumah sebenar di China oleh pembekal internet tempatan. Pilihan proksi Taobao yang terbaik sentiasa proksi kediaman atau mudah alih, bukan proksi pusat data.

Bolehkah saya mengikis data produk Taobao dengan proksi?Ya

Ya, tetapi ia memerlukan putaran dan pengehadan kadar yang teliti. Taobao mempunyai langkah anti-pengikisan yang kukuh. Anda memerlukan IP kediaman China berputar, selang permintaan yang realistik, dan pengendalian sesi yang betul. Ramai perniagaan menggunakan API pengikis khusus yang mengendalikan kerumitan ini secara automatik.

Panduan

Mengapa Anda Memerlukan Proksi untuk Taobao

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Taobao ialah platform e-dagang terbesar di China, tetapi mengaksesnya dari luar China merupakan satu cabaran berterusan. Platform ini menyekat IP asing, VPN, dan apa sahaja yang tidak kelihatan seperti pengguna China biasa secara agresif. Jika anda pernah melihat mesej ralat «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — anda sudah faham apa maksudnya.

Mengapa VPN biasa tidak berkesan

Taobao bukan sekadar menyemak alamat IP anda. Platform ini menganalisis corak trafik, tingkah laku sambungan, dan cap jari pelayar. Walaupun anda menyambung melalui pelayan di China, Taobao sering dapat mengesan bahawa anda menggunakan VPN dan menyekat akses anda.Inilah sebabnya perkhidmatan VPN biasa gagal. Ia tidak dibina untuk platform e-dagang yang mempunyai sistem pengesanan canggih. Anda memerlukan proksi untuk Taobao yang menyediakan IP kediaman China yang bersih — alamat yang dimiliki oleh pembekal internet sebenar di China, bukan pelayan pusat data yang ditanda serta-merta.

Apa yang sebenarnya berkesan

Kuncinya ialah kelihatan seperti pengguna China yang sah. Ini bermaksud:

  • IP kediaman China. Sambungan anda mesti datang daripada alamat IP yang diperuntukkan oleh penyedia internet China. IP pusat data akan disekat dalam beberapa saat sahaja. Tetapan proksi Taobao terbaik menggunakan IP kediaman atau mudah alih dari bandar-bandar utama di China.
  • Sesi yang konsisten. Taobao menjejaki sesi anda daripada pelayaran hingga ke pembayaran. Jika IP anda berubah semasa pembelian, kemungkinan besar anda akan kehilangan troli atau mencetuskan semakan keselamatan. Sticky session yang mengekalkan IP yang sama selama beberapa jam (bukan minit) adalah sangat penting.
  • Cap jari yang sepadan. Zon masa pelayar anda, tetapan bahasa, dan cap jari teknikal perlu sepadan dengan lokasi proksi anda. Menyambung daripada «IP China» sedangkan pelayar anda melaporkan zon masa AS ialah tanda amaran yang jelas.

Kes penggunaan biasa

  • Membeli dari luar negara. Banyak produk di Taobao jauh lebih murah berbanding alternatif antarabangsa, tetapi platform ini menyekat akses daripada IP asing. Perkhidmatan proksi Taobao yang dikonfigurasi dengan betul membolehkan anda melayari dan membeli seolah-olah anda berada di China.
  • Dropshipping dan borong. Penjual semula yang mendapatkan produk dari Taobao sering memerlukan pelbagai akaun atau membuat pembelian pukal. Platform ini memantau corak pembelian luar biasa dan akan membekukan akaun yang kelihatan automatik atau komersial.
  • Pemantauan harga. Perniagaan yang menjejaki harga pesaing atau ketersediaan produk perlu mengikis Taobao secara berkala. Tanpa proksi yang sesuai, anda akan terkena had kadar dan sekatan IP dengan cepat.

Masalah sekatan akaun

Taobao mengamalkan dasar “Tiga Amaran”. Jika didapati melanggar syarat mereka sebanyak tiga kali, akaun anda akan disekat secara kekal. Pencetus biasa termasuk:

  • Log masuk daripada lokasi yang berubah-ubah dengan pantas
  • Membuat banyak pembelian dalam tempoh masa yang singkat
  • Menjalankan pelbagai akaun daripada peranti atau IP yang sama
  • Menggunakan cap jari pelayar yang jelas palsu

Bagi dropshipper yang mengendalikan pelbagai akaun, setiap akaun memerlukan IP khusus dan profil pelayar tersendiri. Berkongsi IP antara akaun adalah cara paling mudah untuk dikesan.