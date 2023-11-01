Taobao ialah platform e-dagang terbesar di China, tetapi mengaksesnya dari luar China merupakan satu cabaran berterusan. Platform ini menyekat IP asing, VPN, dan apa sahaja yang tidak kelihatan seperti pengguna China biasa secara agresif. Jika anda pernah melihat mesej ralat «正在使用VPN或代理软件，访问被拒绝» — anda sudah faham apa maksudnya.
Mengapa VPN biasa tidak berkesan
Taobao bukan sekadar menyemak alamat IP anda. Platform ini menganalisis corak trafik, tingkah laku sambungan, dan cap jari pelayar. Walaupun anda menyambung melalui pelayan di China, Taobao sering dapat mengesan bahawa anda menggunakan VPN dan menyekat akses anda.Inilah sebabnya perkhidmatan VPN biasa gagal. Ia tidak dibina untuk platform e-dagang yang mempunyai sistem pengesanan canggih. Anda memerlukan proksi untuk Taobao yang menyediakan IP kediaman China yang bersih — alamat yang dimiliki oleh pembekal internet sebenar di China, bukan pelayan pusat data yang ditanda serta-merta.
Apa yang sebenarnya berkesan
Kuncinya ialah kelihatan seperti pengguna China yang sah. Ini bermaksud:
- IP kediaman China. Sambungan anda mesti datang daripada alamat IP yang diperuntukkan oleh penyedia internet China. IP pusat data akan disekat dalam beberapa saat sahaja. Tetapan proksi Taobao terbaik menggunakan IP kediaman atau mudah alih dari bandar-bandar utama di China.
- Sesi yang konsisten. Taobao menjejaki sesi anda daripada pelayaran hingga ke pembayaran. Jika IP anda berubah semasa pembelian, kemungkinan besar anda akan kehilangan troli atau mencetuskan semakan keselamatan. Sticky session yang mengekalkan IP yang sama selama beberapa jam (bukan minit) adalah sangat penting.
- Cap jari yang sepadan. Zon masa pelayar anda, tetapan bahasa, dan cap jari teknikal perlu sepadan dengan lokasi proksi anda. Menyambung daripada «IP China» sedangkan pelayar anda melaporkan zon masa AS ialah tanda amaran yang jelas.
Kes penggunaan biasa
- Membeli dari luar negara. Banyak produk di Taobao jauh lebih murah berbanding alternatif antarabangsa, tetapi platform ini menyekat akses daripada IP asing. Perkhidmatan proksi Taobao yang dikonfigurasi dengan betul membolehkan anda melayari dan membeli seolah-olah anda berada di China.
- Dropshipping dan borong. Penjual semula yang mendapatkan produk dari Taobao sering memerlukan pelbagai akaun atau membuat pembelian pukal. Platform ini memantau corak pembelian luar biasa dan akan membekukan akaun yang kelihatan automatik atau komersial.
- Pemantauan harga. Perniagaan yang menjejaki harga pesaing atau ketersediaan produk perlu mengikis Taobao secara berkala. Tanpa proksi yang sesuai, anda akan terkena had kadar dan sekatan IP dengan cepat.
Masalah sekatan akaun
Taobao mengamalkan dasar “Tiga Amaran”. Jika didapati melanggar syarat mereka sebanyak tiga kali, akaun anda akan disekat secara kekal. Pencetus biasa termasuk:
- Log masuk daripada lokasi yang berubah-ubah dengan pantas
- Membuat banyak pembelian dalam tempoh masa yang singkat
- Menjalankan pelbagai akaun daripada peranti atau IP yang sama
- Menggunakan cap jari pelayar yang jelas palsu
Bagi dropshipper yang mengendalikan pelbagai akaun, setiap akaun memerlukan IP khusus dan profil pelayar tersendiri. Berkongsi IP antara akaun adalah cara paling mudah untuk dikesan.