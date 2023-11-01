Proksi untuk ChatGPT
Proksi IPv4 pusat data untuk ChatGPT: pintas sekatan geo atau agihkan kunci API OpenAI merentas IP berdedikasi — HTTP/HTTPS/SOCKS5 disokong.
Bina pelan proksi ChatGPT.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|DisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu IP khusus AS untuk ChatGPT dan OpenAI akses API
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Kelajuan semasa beban tinggi
Namun, saya sangat malu kerana saya berhubungan dengan sebuah percepat, dan kami dapat membetulkannya dan anda.
FineProxy menawarkan penyelia proxy yang boleh dipercayai dengan jaringan besar dalam seluruh dunia IPs.
Akses API dan ejen
Syarikat kami sangat bergantung pada proksi untuk penyelidikan SEO, pengurusan media sosial, analisis pesaing dan tugasan automatik. FineProxy telah menjadi penyelamat bagi pasukan kami dengan menawarkan pelbagai proksi yang pantas, selamat dan sangat anonim, sekali gus membantu kami melaksanakan tugasan dengan cekap. Papan pemukanya mesra pengguna, menjadikannya mudah untuk mengurus berbilang proksi tanpa sebarang kesulitan. Tidak seperti penyedia proksi lain yang pernah kami cuba, FineProxy mengekalkan kelajuan dan masa operasi yang konsisten, sesuatu yang amat penting bagi operasi kami. Jika anda memerlukan penyelesaian proksi bertaraf perniagaan, saya sangat menyarankan agar anda mencubanya!
Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.
Pengendalian akaun
Selama beberapa minggu, saya menggunakan Fineproxy dan sangat kagum. Proxy itu cepat, stabil, dan mudah untuk meluangkan alat saya. Saya menggunakannya untuk mengatur akun dan mengecewakannya. Saya sedang menjawab sokongan apabila saya ada soalan sesuatu. Hasilnya juga adil, terutamanya untuk sifat itu. Seorang yang disediakan oleh proxy yang lebih dipercayai di sana.
Masa operasi: Proksi yang sangat baik dan kekal stabil selama 3–7 hari tanpa terputus Kelajuan: Cukup pantas untuk TikTok, Gmail dan log masuk dompet kripto Protokol yang disokong: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 dan juga UDP Liputan global: AS, Jerman, Perancis, Jepun dan banyak lagi
Adakah OpenAI menyekat IP pusat data?Tidak
Tidak. ChatGPT dan API OpenAI berfungsi dengan baik menggunakan IP pusat data. Platform ini menyemak lokasi geografi anda (sama ada negara yang disokong atau tidak), bukan sama ada IP anda milik penyedia hosting. Ini menjadikan proksi pusat data pilihan paling kos efektif — pantas, murah, dan ia berfungsi tanpa masalah.
Bolehkah saya menggunakan perkhidmatan proksi ChatGPT percuma?Anda boleh
Anda boleh, tetapi sebaiknya jangan. Perkhidmatan proksi percuma merekod trafik anda — dan trafik itu termasuk perbualan ChatGPT anda serta kemungkinan kunci API anda. Satu kunci API yang bocor bermakna orang lain menaikkan caj pada akaun OpenAI anda. Gunakan penyedia berbayar yang membolehkan anda mengawal sambungan sendiri.
Bagaimana cara menetapkan proksi untuk panggilan API ChatGPT?Kebanyakan pustaka
Kebanyakan pustaka klien OpenAI menyokong konfigurasi proksi. Dalam SDK Python rasmi (v1+), yang menggunakan httpx di sebalik tabir, anda boleh menghantar http_client dengan proksi yang dikonfigurasikan melalui httpx.Client(proxy=”http://your-proxy:port”). Untuk tetapan lama, menetapkan pemboleh ubah persekitaran http_proxy / https_proxy juga berfungsi. Halakan ia ke alamat proksi anda berserta port, dan semua permintaan API akan dilalukan melaluinya.
Adakah akaun OpenAI saya akan diharamkan kerana menggunakan proksi?Menggunakan proksi
Menggunakan proksi untuk mengakses ChatGPT dari negara yang tidak disokong melanggar terma OpenAI — mereka boleh menggantung akaun anda jika dikesan. Dalam praktiknya, menggunakan proksi untuk ChatGPT jarang mencetuskan isu jika corak penggunaan anda kelihatan normal. Namun risiko itu wujud, terutamanya dengan IP percuma atau yang banyak dikongsi yang telah ditanda oleh OpenAI.
Apakah tetapan proksi terbaik untuk penggunaan API bervolum tinggi?Satu proksi berdedikasi
Satu proksi berdedikasi bagi setiap kunci API. Putarkan kunci merentasi permintaan, pastikan setiap kunci terikat kepada IP tersendiri. Kumpulan pusat data FineProxy menyediakan IP yang mencukupi untuk skala besar tanpa perlu mengulang alamat. Untuk kebanyakan beban kerja API, proksi HTTP melalui IPv4 sudah memadai.