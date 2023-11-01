BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi HTTPS

Sijil SSL setiap IP, penyulitan TLS 1.3 pada segmen klien-ke-proksi, sokongan HTTPS dan SOCKS5 — kelayakan dan pengepala dilindungi sejak paket pertama.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina dengan proksi SSL tanpa nama.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 HTTPS IP pusat data di Eropah dengan sijil SSL per IP
  • Eksport saya secure HTTPS senarai proksi sebagai JSON
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk HTTPS perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk disulitkan pelan proksi
  • Segarkan saya HTTPS senarai proksi apabila pertukaran percuma seterusnya tersedia
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Saya sangat memerlukan laman web ini, tetapi saya perlu digunakan. Saya bahkan tidak menggunakan laman lain. Semua yang berkesan tidak berkesan. Harga sedikit mahal, tetapi berharga.

Margarita KomarovaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sedang menggunakan khidmat FineProxy selama beberapa masa dan saya sangat puas dengan sifat ini. Kesatuan ini sangat stabil, alamat IP tidak dapat melakukannya tanpa masalah, dan kecepatan selalu cepat. Semasa diperlukan, sokongan pelanggan juga dilakukan. Semua orang yang mencari proxy yang boleh dipercayai

KrzyszofNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Saya tidak dapat menemui kerja yang lebih baik daripada hal ini yang tidak terbatas dalam tinggal. Saya pikir itu akan mula berkualitih setelah saya menggunakan tetapi melampau sepanjang masa yang saya gunakan, dan dia tinggal di atas 99%, itu sangat menakjubkan. Beruntung dan saya berharap bahawa hal itu tidak sama

ZainDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada Internet dan tidak berselamat. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bahan bacaan yang tidak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Harganya berpatutan dan proksi berfungsi dengan baik. Bahagian API juga mudah disediakan. Untuk harga ini, memang mudah untuk disyorkan!

Felix KernerTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa segmen klien-ke-proksi ialah titik lemah?Kerana kebanyakan pembekal

Kerana kebanyakan pembekal tidak menyulitkannya. Mereka menjual «proksi HTTP» yang boleh menyambung ke laman HTTPS — tetapi sambungan anda sendiri ke proksi ialah teks biasa. Kelayakan proksi anda, URL yang anda minta, dan pengepala anda semuanya boleh dilihat oleh sesiapa yang memantau rangkaian anda. Sijil SSL setiap IP daripada FineProxy menyulitkan segmen ini, menutup jurang tersebut.

Apakah perbezaan sebenar antara proksi HTTP dan HTTPS?Di mana

Di mana penyulitan bermula. Proksi HTTP memajukan trafik anda tanpa penyulitan ke pelayan proksi, yang kemudian menyambung ke tapak sasaran melalui HTTPS. Proksi HTTPS menyulitkan dari lompatan pertama — peranti anda ke proksi. Dengan 99.5% trafik web kini menggunakan HTTPS, segmen proksi-ke-tapak hampir sentiasa tersulitkan. Persoalannya ialah sama ada segmen klien-ke-proksi turut disulitkan.

Bolehkah ISP saya melihat apa yang saya lakukan melalui proksi HTTP?Ya

Ya — ISP anda boleh melihat alamat proksi, kelayakan proksi anda (jika menggunakan pengesahan asas), dan laman yang anda minta. Melalui proksi HTTPS dengan SSL, ISP anda hanya nampak sambungan yang disulitkan ke IP proksi. Segala-galanya di dalam — laman, kelayakan, data — tersembunyi.

Adakah SOCKS5 disulitkan?SOCKS5 sendiri

SOCKS5 sendiri tidak menambah penyulitan — ia ialah protokol terowong yang berfungsi dengan sebarang jenis trafik. Namun apabila anda menggunakan SOCKS5 melalui proksi yang mempunyai sijil SSL, sambungan ke proksi tersebut tetap disulitkan. FineProxy menyokong kedua-dua HTTPS dan SOCKS5 pada setiap IP, jadi anda boleh memilih protokol yang sesuai dengan aplikasi anda sambil mengekalkan sambungan yang selamat.

Apakah maksud sebenar "proksi HTTP selamat dengan SSL"?Ia bermaksud

Ia bermaksud proksi tersebut menerima sambungan melalui HTTPS (port 443 dengan SSL/TLS) dan bukannya HTTP biasa. Data anda disulitkan antara peranti anda dan proksi, kemudian proksi membuat sambungan disulitkan yang berasingan ke tapak sasaran. Bahagian “selamat” merujuk kepada segmen pertama itu — iaitu tepat apa yang kebanyakan proksi HTTP tidak miliki.

Adakah penyulitan SSL menjejaskan kelajuan proksi?Jabat tangan

Jabat tangan SSL/TLS menambah beberapa milisaat pada sambungan awal — biasanya 10–30 ms bergantung pada jarak anda ke pelayan proksi. Selepas itu, penyulitan TLS 1.3 moden berjalan dengan beban tambahan yang boleh diabaikan pada mana-mana perkakasan semasa. Dalam amalan, perbezaannya tidak ketara untuk pengikisan, pengurusan akaun, atau panggilan API. Latensi laluan rangkaian itu sendiri jauh lebih penting berbanding lapisan penyulitan. Dengan FineProxy, sijil per-IP menggunakan konfigurasi TLS yang dioptimumkan, jadi anda mendapat penyulitan penuh tanpa kehilangan kelajuan yang bermakna.

Panduan

Masalah Kebanyakan "Proksi HTTPS" — dan Apa Makna Sebenar Penyulitan

5 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

99.5% trafik ke Google sudah pun disulitkan (Google Transparency Report). Hampir setiap laman web yang anda lawati menggunakan HTTPS. Tetapi inilah yang pembekal proksi tidak jelaskan: kebanyakan proksi yang mereka jual sebagai «HTTP/HTTPS» hanya menyulitkan separuh perjalanan.

Di mana jurang penyulitan wujud

Apabila pembekal proksi mengatakan produk mereka «menyokong HTTPS», mereka biasanya bermaksud proksi tersebut boleh menyambung ke laman web HTTPS. Sambungan dari laman web kembali ke proksi — disulitkan. Sambungan dari proksi ke anda — HTTP biasa. Teks terbuka. Boleh dibaca oleh sesiapa dalam rangkaian anda.

Fikirkan apa yang bergerak pada hop pertama itu: log masuk dan kata laluan proksi anda, alamat setiap laman yang anda minta, semua pengepala HTTP anda. Pada proksi HTTP biasa, maklumat ini sepenuhnya boleh dilihat oleh ISP anda, pentadbir rangkaian anda, sesiapa pada Wi-Fi yang sama, atau mana-mana peranti antara anda dan pelayan proksi.

Ini bukan sekadar teori. Pada 2023, satu kerentanan dalam pustaka Python requests yang popular (CVE-2023-32681) membuktikan apa yang berlaku: pengepala Proxy-Authorization — yang mengandungi kelayakan proksi — bocor kepada pelayan destinasi semasa pengalihan semula. Punca utama? Kelayakan bergerak dalam teks biasa melalui sambungan proksi. Kerentanan itu menjejaskan setiap versi pustaka tersebut daripada 2.3.0 hingga 2.30.x sebelum ia ditampal.

Skala kecurian kelayakan

Laporan Global Threat Landscape 2025 oleh Fortinet mendapati kelayakan curi di forum darknet melonjak 42% dalam setahun sahaja, mencecah lebih 100 bilion rekod unik — e-mel, kata laluan, token sesi dan pintasan pengesahan. Perisian hasad infostealer yang mengumpul kelayakan secara masa nyata mencatatkan peningkatan aktiviti sebanyak 500%.

Sambungan proksi tanpa penyulitan ialah satu lagi titik di mana kelayakan boleh dipintas. Kata laluan proksi anda, pengepala sesi anda, laman yang anda akses — semuanya terdedah pada hop pertama jika sambungan tidak disulitkan.

Bagaimana FineProxy menyelesaikan masalah ini

Setiap alamat IP dalam rangkaian kami mempunyai sijil SSL individu tersendiri. Apabila anda menyambung ke pelayan proksi HTTPS FineProxy, sambungan pertama — dari peranti anda ke proksi — disulitkan dengan SSL/TLS. Kelayakan anda, permintaan anda, pengepala anda dilindungi sejak awal.

Inilah perbezaannya:

Proksi HTTP biasa: Peranti anda → Proksi (teks biasa, semuanya kelihatan) → Laman web (HTTPS, tersulitkan) Proksi HTTPS FineProxy: Peranti anda → Proksi (HTTPS, disulitkan dengan sijil SSL per-IP) → Laman web (HTTPS, disulitkan)

Keseluruhan rantaian disulitkan. Tiada segmen terdedah. Tiada ruang untuk sesiapa membaca trafik anda.

Kami mengeluarkan sijil SSL khusus untuk setiap IP — bukan sijil dikongsi merentasi keseluruhan kumpulan. Setiap proksi beroperasi sebagai pelayan proksi SSL (selamat dan disulitkan) bebas dengan identiti kriptografi tersendiri.

Mengapa sijil per-IP itu penting

Sijil yang dikongsi bermakna satu kesilapan konfigurasi atau satu kunci yang terjejas boleh menjejaskan setiap proksi dalam kumpulan. Dengan sijil setiap IP, setiap alamat bebas secara kriptografi. Jika satu mengalami masalah — yang lain tidak terkesan.

Ini juga bermakna setiap proksi berfungsi sebagai proksi SSL tanpa nama yang selamat secara kendiri. Anda boleh membeli alamat senarai proksi HTTPS daripada FineProxy dengan yakin bahawa setiap satu dilindungi secara individu, tidak berkongsi infrastruktur sijil dengan beribu-ribu pengguna lain.

Apa yang dilakukan oleh pelayan proksi penamatan TLS

Istilah ini sering muncul dalam dokumentasi teknikal. Secara ringkas: proksi menerima sambungan tersulitkan anda, menyahsulit permintaan untuk melihat destinasi anda, kemudian membuat sambungan tersulitkan baharu ke destinasi tersebut.

Kajian pada 2017 oleh penyelidik di Georgia Tech dan University of Michigan mendapati bahawa 4–10.9% daripada semua trafik HTTPS melalui sejenis proksi pintasan, dan hampir kesemuanya melemahkan keselamatan — penyulitan diturunkan taraf, versi TLS lapuk, semakan sijil tiada. Pelaksanaan proksi yang buruk boleh menjadikan sambungan anda kurang selamat berbanding tidak menggunakan proksi langsung. Kualiti pelaksanaan SSL sama pentingnya dengan mempunyai SSL sejak awal.

Kes penggunaan praktikal

Pengikisan berskala besar — setiap laman utama memerlukan HTTPS. Sambungan pengikis anda ke proksi juga perlu disulitkan, terutamanya apabila bukti kelayakan proksi terlibat. Proksi pusat data dengan SSL per-IP mengendalikan perkara ini dengan kemas.

Pengurusan akaun — kelayakan log masuk dan token sesi ialah sasaran bernilai tinggi. Segmen proksi tanpa penyulitan bermakna data tersebut bergerak secara terbuka dalam rangkaian anda. Proksi ISP dengan sijil SSL individu memastikan sambungan setiap akaun disulitkan dari paket pertama lagi.

Integrasi API — setiap API protokol HTTPS utama (Google, Meta, OpenAI, Stripe) menolak sambungan tanpa penyulitan. Proksi berdedikasi dengan sijil SSL tersendiri bermakna kunci API anda tidak pernah bergerak secara terdedah.

Rangkaian awam — bekerja dari kafe, hotel, atau ruang kerja kongsi? Proksi HTTP menghantar kelayakan proksi dan data pelayaran anda melalui rangkaian tempatan dalam teks biasa. Proksi HTTPS menyulitkannya. Pada Wi-Fi awam, inilah perbezaan antara peribadi dan terjejas.

Apa yang perlu disemak apabila anda membeli alamat proksi SSL

Tiga perkara: adakah setiap IP mempunyai sijil tersendiri (bukan dikongsi), adakah perkhidmatan proksi menyokong SOCKS5 selain HTTPS, dan adakah IP tersebut daripada rangkaian milik pembekal sendiri. FineProxy menyediakan ketiga-tiganya — SSL individu bagi setiap alamat, sokongan dwi-protokol, dan IP yang kami miliki serta urus sendiri. Itulah yang menjadikan konfigurasi proksi paling selamat.