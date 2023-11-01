Proksi HTTPS

99.5% trafik ke Google sudah pun disulitkan (Google Transparency Report). Hampir setiap laman web yang anda lawati menggunakan HTTPS. Tetapi inilah yang pembekal proksi tidak jelaskan: kebanyakan proksi yang mereka jual sebagai «HTTP/HTTPS» hanya menyulitkan separuh perjalanan.

Di mana jurang penyulitan wujud

Apabila pembekal proksi mengatakan produk mereka «menyokong HTTPS», mereka biasanya bermaksud proksi tersebut boleh menyambung ke laman web HTTPS. Sambungan dari laman web kembali ke proksi — disulitkan. Sambungan dari proksi ke anda — HTTP biasa. Teks terbuka. Boleh dibaca oleh sesiapa dalam rangkaian anda.

Fikirkan apa yang bergerak pada hop pertama itu: log masuk dan kata laluan proksi anda, alamat setiap laman yang anda minta, semua pengepala HTTP anda. Pada proksi HTTP biasa, maklumat ini sepenuhnya boleh dilihat oleh ISP anda, pentadbir rangkaian anda, sesiapa pada Wi-Fi yang sama, atau mana-mana peranti antara anda dan pelayan proksi.

Ini bukan sekadar teori. Pada 2023, satu kerentanan dalam pustaka Python requests yang popular (CVE-2023-32681) membuktikan apa yang berlaku: pengepala Proxy-Authorization — yang mengandungi kelayakan proksi — bocor kepada pelayan destinasi semasa pengalihan semula. Punca utama? Kelayakan bergerak dalam teks biasa melalui sambungan proksi. Kerentanan itu menjejaskan setiap versi pustaka tersebut daripada 2.3.0 hingga 2.30.x sebelum ia ditampal.

Skala kecurian kelayakan

Laporan Global Threat Landscape 2025 oleh Fortinet mendapati kelayakan curi di forum darknet melonjak 42% dalam setahun sahaja, mencecah lebih 100 bilion rekod unik — e-mel, kata laluan, token sesi dan pintasan pengesahan. Perisian hasad infostealer yang mengumpul kelayakan secara masa nyata mencatatkan peningkatan aktiviti sebanyak 500%.

Sambungan proksi tanpa penyulitan ialah satu lagi titik di mana kelayakan boleh dipintas. Kata laluan proksi anda, pengepala sesi anda, laman yang anda akses — semuanya terdedah pada hop pertama jika sambungan tidak disulitkan.

Bagaimana FineProxy menyelesaikan masalah ini

Setiap alamat IP dalam rangkaian kami mempunyai sijil SSL individu tersendiri. Apabila anda menyambung ke pelayan proksi HTTPS FineProxy, sambungan pertama — dari peranti anda ke proksi — disulitkan dengan SSL/TLS. Kelayakan anda, permintaan anda, pengepala anda dilindungi sejak awal.

Inilah perbezaannya:

Proksi HTTP biasa: Peranti anda → Proksi (teks biasa, semuanya kelihatan) → Laman web (HTTPS, tersulitkan) Proksi HTTPS FineProxy: Peranti anda → Proksi (HTTPS, disulitkan dengan sijil SSL per-IP) → Laman web (HTTPS, disulitkan)

Keseluruhan rantaian disulitkan. Tiada segmen terdedah. Tiada ruang untuk sesiapa membaca trafik anda.

Kami mengeluarkan sijil SSL khusus untuk setiap IP — bukan sijil dikongsi merentasi keseluruhan kumpulan. Setiap proksi beroperasi sebagai pelayan proksi SSL (selamat dan disulitkan) bebas dengan identiti kriptografi tersendiri.

Mengapa sijil per-IP itu penting

Sijil yang dikongsi bermakna satu kesilapan konfigurasi atau satu kunci yang terjejas boleh menjejaskan setiap proksi dalam kumpulan. Dengan sijil setiap IP, setiap alamat bebas secara kriptografi. Jika satu mengalami masalah — yang lain tidak terkesan.

Ini juga bermakna setiap proksi berfungsi sebagai proksi SSL tanpa nama yang selamat secara kendiri. Anda boleh membeli alamat senarai proksi HTTPS daripada FineProxy dengan yakin bahawa setiap satu dilindungi secara individu, tidak berkongsi infrastruktur sijil dengan beribu-ribu pengguna lain.

Apa yang dilakukan oleh pelayan proksi penamatan TLS

Istilah ini sering muncul dalam dokumentasi teknikal. Secara ringkas: proksi menerima sambungan tersulitkan anda, menyahsulit permintaan untuk melihat destinasi anda, kemudian membuat sambungan tersulitkan baharu ke destinasi tersebut.

Kajian pada 2017 oleh penyelidik di Georgia Tech dan University of Michigan mendapati bahawa 4–10.9% daripada semua trafik HTTPS melalui sejenis proksi pintasan, dan hampir kesemuanya melemahkan keselamatan — penyulitan diturunkan taraf, versi TLS lapuk, semakan sijil tiada. Pelaksanaan proksi yang buruk boleh menjadikan sambungan anda kurang selamat berbanding tidak menggunakan proksi langsung. Kualiti pelaksanaan SSL sama pentingnya dengan mempunyai SSL sejak awal.

Kes penggunaan praktikal

Pengikisan berskala besar — setiap laman utama memerlukan HTTPS. Sambungan pengikis anda ke proksi juga perlu disulitkan, terutamanya apabila bukti kelayakan proksi terlibat. Proksi pusat data dengan SSL per-IP mengendalikan perkara ini dengan kemas.

Pengurusan akaun — kelayakan log masuk dan token sesi ialah sasaran bernilai tinggi. Segmen proksi tanpa penyulitan bermakna data tersebut bergerak secara terbuka dalam rangkaian anda. Proksi ISP dengan sijil SSL individu memastikan sambungan setiap akaun disulitkan dari paket pertama lagi.

Integrasi API — setiap API protokol HTTPS utama (Google, Meta, OpenAI, Stripe) menolak sambungan tanpa penyulitan. Proksi berdedikasi dengan sijil SSL tersendiri bermakna kunci API anda tidak pernah bergerak secara terdedah.

Rangkaian awam — bekerja dari kafe, hotel, atau ruang kerja kongsi? Proksi HTTP menghantar kelayakan proksi dan data pelayaran anda melalui rangkaian tempatan dalam teks biasa. Proksi HTTPS menyulitkannya. Pada Wi-Fi awam, inilah perbezaan antara peribadi dan terjejas.

Apa yang perlu disemak apabila anda membeli alamat proksi SSL