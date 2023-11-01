Proksi untuk Twitter (X)

Tiga perkara membawa orang kepada topik proksi untuk X (Twitter): menguruskan pelbagai akaun, menarik data melalui API, dan mendapatkan akses di mana platform ini disekat. Setiap satu ada peraturan tersendiri, dan jenis proksi yang salah boleh menyebabkan anda disekat lebih pantas daripada tidak menggunakan proksi langsung.

Menjalankan pelbagai akaun

X secara rasmi membenarkan sehingga 10 akaun bagi setiap pengguna, tetapi sebaik sahaja anda log masuk ke beberapa akaun daripada IP yang sama, platform akan mengaitkannya. Satu akaun ditanda — semua akaun yang dikaitkan turut berisiko. Bagi pasukan SMM yang mengendalikan 30+ profil, ini masalah serius.

Setiap akaun memerlukan alamat IP sendiri. Tetapi itu hanya separuh cerita — X juga menjejaki cap jari pelayar, kuki, tetapan zon masa dan pola tingkah laku. Proksi tanpa pengasingan sesi ibarat mengunci pintu depan tetapi membiarkan tingkap terbuka. Pelayar antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) mencipta persekitaran berasingan bagi setiap akaun. Proksi anda mengendalikan IP, pelayar mengendalikan segala yang lain.

Untuk kerja akaun, proksi ISP ialah pilihan lebih selamat. Platform ini agresif dalam menanda julat pusat data semasa log masuk. Alamat ISP datang daripada penyedia sebenar dan kelihatan seperti sambungan rumah biasa. Had aktiviti tetap dikenakan bagi setiap akaun tanpa mengira proksi: 2,400 tweet sehari, 400 follow, 1,000 like. Jika melebihi had ini, anda akan terkena shadowban — siaran anda berhenti muncul dalam carian dan suapan hashtag, tetapi anda tidak akan menerima sebarang pemberitahuan. Anda hanya menjadi tidak kelihatan.

Akses API

X telah menghentikan akses API percuma pada Februari 2023. Harga semasa:

Percuma: 1,500 siaran/bulan (baca), 50 tweet/hari (tulis). Hampir tidak mencukupi untuk ujian.

Basic ($200/bln): 10,000 siaran/bulan.

Pro ($5,000/bulan): 1 juta pos/bulan.

Enterprise ($42,000+/bln): 50 juta+.

Had kadar dikenakan mengikut aplikasi dan mengikut tetingkap 15 minit. Jika anda menjalankan pelbagai aplikasi atau memerlukan daya pemprosesan lebih tinggi, mengagihkan panggilan merentasi beberapa kunci API — setiap satu pada proksi berdedikasi tersendiri — menggandakan kapasiti efektif anda. Proksi API yang bergilir antara kunci mengendalikan ini secara automatik. Memandangkan panggilan API berjalan pelayan-ke-pelayan, proksi pusat data berfungsi dengan baik di sini — platform tidak menanda jenis IP untuk permintaan API yang disahkan.

Pengikisan — cara yang sukar

Mengikis X tanpa API ialah pertempuran berterusan. Platform ini menolak kemas kini pertahanan setiap 2-4 minggu yang merosakkan pengikis sedia ada. Token tetamu terikat kepada IP dan tamat tempoh setiap beberapa jam. Endpoint GraphQL menukar ID mereka secara berkala. Cap jari TLS mengesan pelayar headless. Dan IP pusat data disekat hampir serta-merta untuk akses tanpa pengesahan.

Menyelenggara pengikis DIY memerlukan 10-15 jam sebulan kerja berterusan. Bagi kebanyakan pasukan, membayar akses API atau menggunakan perkhidmatan pengikisan terurus jauh lebih murah berbanding masa kejuruteraan yang dibelanjakan.

Mendapatkan akses di lokasi yang disekat

Di sesetengah negara dan pada rangkaian terhad (sekolah, pejabat), X disekat di peringkat tembok api. Proksi menghalakan trafik anda melalui alamat berbeza, dan penapis tidak pernah nampak sambungan ke platform tersebut. Untuk akses Twitter tanpa sekatan, proksi HTTP ringkas dengan hos dan port yang betul sudah memadai — sekatan itu berlaku di pihak rangkaian, bukan di pihak X. Anda boleh menggunakan antara muka web Twitter di x.com melalui mana-mana pelayar dengan tetapan proksi yang dikonfigurasi.