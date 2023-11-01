BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi untuk Twitter (X)

Pakej IPv4 untuk menskalakan tugas anda. Menyokong HTTP/HTTPS/SOCKS5, penghantaran automatik selepas pembayaran, trafik tanpa had dan akses API.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi X.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: ISP.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPDisyorkanISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP ISP statik untuk akaun X
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk X perkhidmatan proksi
  • Eksport saya X senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan lokasi tersedia untuk proksi ISP untuk X
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk X perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Pengendalian akaun

Saya menggunakan proxy fineproxy.org untuk media sosial, memastikan bahawa saya tidak bersikap berani dan mengelakkan blok akun. Semasa dipercayai, berkesan, dan mudah digunakan untuk berkhidmat di sebaliknya. Apabila pengunaan yang baru diuji, mereka akan lebih baik dan menarik banyak pemain. Proksi dari fineproxy.org juga selaras dengan pelbagai platform dan menyediakan kecepatan dan keamanan yang besar. Tidak kira untuk menggunakan atau membersihkan perniagaan, kerja ini dilakukan untuk memupuk sifat dan funksi.

Alexsander123SaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Akses API dan ejen

Kerja yang sesuai bagi mereka yang memerlukan proxy tanpa penyesuaian yang rumit. Semua permulaan segera, terdapat pelbagai negara, dan rencana yang sesuai. Saya menggunakan proxy untuk kerja analitik dan automatisme dan puas hati dengan hasilnya

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya berkhidmat dengan lebih berpuas hati kerana saya mempunyai paket Eropah dan saya akan berterima kasih kepada kamu

Johan GtPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bagaimana anda tahu jika anda telah di-shadowban?Cari siaran terbaharu

Cari siaran terbaharu anda semasa log keluar — jika ia tidak muncul, kemungkinan besar anda telah di-shadowban. Alat seperti Shadowban Test atau Circleboom boleh menyemaknya secara automatik. Shadowban berlaku apabila algoritma mengesan tingkah laku seperti spam: menyiarkan terlalu kerap, mass follow/unfollow, atau kandungan yang sama merentasi pelbagai akaun. Ia biasanya sementara jika anda berhenti daripada tingkah laku yang mencetuskannya.

Adakah proksi pusat data selamat untuk akaun X?Untuk mengurus akaun

Untuk mengurus akaun dan membuat siaran — berisiko. Platform ini aktif menandai julat IP pusat data semasa log masuk dan interaksi. Untuk panggilan API melalui endpoint yang disahkan — sesuai. Platform ini melayan trafik API yang disahkan secara berbeza daripada sesi pelayar.

Berapa banyak akaun yang boleh saya jalankan dengan selamat pada setiap IP?Satu

Satu sahaja. Lebih daripada itu dan platform akan mengaitkannya. Malah log masuk ke akaun kedua «hanya untuk semak sesuatu» daripada alamat yang sama sudah mencipta hubungan. Jika anda menguruskan 20 akaun, anda memerlukan 20 IP berasingan dengan 20 profil pelayar berasingan.

Bolehkah saya mengikis X tanpa membayar akses API?Secara

Secara teknikal boleh, tetapi kosnya tinggi dari sudut lain. Platform ini mengemas kini pertahanannya setiap 2-4 minggu, menyebabkan pengikis kerap rosak. Token tetamu tamat tempoh dan terikat pada IP. Anda akan menghabiskan lebih banyak jam kejuruteraan untuk menyelenggara pengikis berbanding berbelanja untuk akses API Basic ($200/bulan bagi 10,000 siaran).

Apakah cara paling murah untuk skala di X?Untuk penyiaran: had

Untuk penyiaran: had platform sendiri (2,400 tweet/hari bagi setiap akaun) sudah cukup besar untuk kebanyakan kes penggunaan. Proksi membolehkan anda menjalankan pelbagai akaun, setiap satu dalam had tersebut. Untuk membaca data: peringkat API Free (1,500 siaran/bulan) ditambah beberapa IP berdedikasi sudah memadai untuk pemantauan ringan. Untuk volume besar, peringkat Basic pada $200/bulan ditambah tetapan proksi API ialah laluan paling kos-efektif.

Bolehkah saya menggunakan beberapa kunci API percuma dan bukannya membayar peringkat lebih tinggi?Ya

Ya, dan ini ialah cara paling praktikal untuk menjimatkan kos API. Setiap kunci percuma memberi anda 1,500 siaran sebulan. Sepuluh kunci pada sepuluh proksi pusat data berasingan — itu 15,000 siaran secara percuma, lebih daripada pelan Basic pada $200/bulan. Panggilan API berjalan pelayan-ke-pelayan, jadi IP pusat data berfungsi dengan sempurna di sini. Faktor pengehad ialah kelulusan akaun pembangun X — setiap kunci memerlukan akaun tersendiri dengan pengesahan telefon, jadi penskalaan ke ratusan memerlukan usaha. Namun, 10-20 kunci percuma sudah mencukupi untuk keperluan kebanyakan pasukan.

Panduan

Apa Sebenarnya Anda Perlukan Proksi untuk X

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Tiga perkara membawa orang kepada topik proksi untuk X (Twitter): menguruskan pelbagai akaun, menarik data melalui API, dan mendapatkan akses di mana platform ini disekat. Setiap satu ada peraturan tersendiri, dan jenis proksi yang salah boleh menyebabkan anda disekat lebih pantas daripada tidak menggunakan proksi langsung.

Menjalankan pelbagai akaun

X secara rasmi membenarkan sehingga 10 akaun bagi setiap pengguna, tetapi sebaik sahaja anda log masuk ke beberapa akaun daripada IP yang sama, platform akan mengaitkannya. Satu akaun ditanda — semua akaun yang dikaitkan turut berisiko. Bagi pasukan SMM yang mengendalikan 30+ profil, ini masalah serius.

Setiap akaun memerlukan alamat IP sendiri. Tetapi itu hanya separuh cerita — X juga menjejaki cap jari pelayar, kuki, tetapan zon masa dan pola tingkah laku. Proksi tanpa pengasingan sesi ibarat mengunci pintu depan tetapi membiarkan tingkap terbuka. Pelayar antidetect (GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty) mencipta persekitaran berasingan bagi setiap akaun. Proksi anda mengendalikan IP, pelayar mengendalikan segala yang lain.

Untuk kerja akaun, proksi ISP ialah pilihan lebih selamat. Platform ini agresif dalam menanda julat pusat data semasa log masuk. Alamat ISP datang daripada penyedia sebenar dan kelihatan seperti sambungan rumah biasa. Had aktiviti tetap dikenakan bagi setiap akaun tanpa mengira proksi: 2,400 tweet sehari, 400 follow, 1,000 like. Jika melebihi had ini, anda akan terkena shadowban — siaran anda berhenti muncul dalam carian dan suapan hashtag, tetapi anda tidak akan menerima sebarang pemberitahuan. Anda hanya menjadi tidak kelihatan.

Akses API

X telah menghentikan akses API percuma pada Februari 2023. Harga semasa:

  • Percuma: 1,500 siaran/bulan (baca), 50 tweet/hari (tulis). Hampir tidak mencukupi untuk ujian.
  • Basic ($200/bln): 10,000 siaran/bulan.
  • Pro ($5,000/bulan): 1 juta pos/bulan.
  • Enterprise ($42,000+/bln): 50 juta+.

Had kadar dikenakan mengikut aplikasi dan mengikut tetingkap 15 minit. Jika anda menjalankan pelbagai aplikasi atau memerlukan daya pemprosesan lebih tinggi, mengagihkan panggilan merentasi beberapa kunci API — setiap satu pada proksi berdedikasi tersendiri — menggandakan kapasiti efektif anda. Proksi API yang bergilir antara kunci mengendalikan ini secara automatik. Memandangkan panggilan API berjalan pelayan-ke-pelayan, proksi pusat data berfungsi dengan baik di sini — platform tidak menanda jenis IP untuk permintaan API yang disahkan.

Pengikisan — cara yang sukar

Mengikis X tanpa API ialah pertempuran berterusan. Platform ini menolak kemas kini pertahanan setiap 2-4 minggu yang merosakkan pengikis sedia ada. Token tetamu terikat kepada IP dan tamat tempoh setiap beberapa jam. Endpoint GraphQL menukar ID mereka secara berkala. Cap jari TLS mengesan pelayar headless. Dan IP pusat data disekat hampir serta-merta untuk akses tanpa pengesahan.

Menyelenggara pengikis DIY memerlukan 10-15 jam sebulan kerja berterusan. Bagi kebanyakan pasukan, membayar akses API atau menggunakan perkhidmatan pengikisan terurus jauh lebih murah berbanding masa kejuruteraan yang dibelanjakan.

Mendapatkan akses di lokasi yang disekat

Di sesetengah negara dan pada rangkaian terhad (sekolah, pejabat), X disekat di peringkat tembok api. Proksi menghalakan trafik anda melalui alamat berbeza, dan penapis tidak pernah nampak sambungan ke platform tersebut. Untuk akses Twitter tanpa sekatan, proksi HTTP ringkas dengan hos dan port yang betul sudah memadai — sekatan itu berlaku di pihak rangkaian, bukan di pihak X. Anda boleh menggunakan antara muka web Twitter di x.com melalui mana-mana pelayar dengan tetapan proksi yang dikonfigurasi.

Proksi terbaik untuk akses Twitter bergantung pada tugas anda: proksi ISP untuk pengurusan akaun, proksi pusat data untuk kerja API, dan mana-mana jenis untuk nyahsekat Twitter pada rangkaian terhad.