Twitter (X)용 프록시

X(Twitter)용 프록시를 찾게 되는 이유는 크게 세 가지입니다: 다중 계정 관리, API를 통한 데이터 수집, 그리고 플랫폼이 차단된 환경에서의 접속입니다. 각 용도마다 고유한 규칙이 있으며, 잘못된 프록시 유형을 선택하면 프록시를 사용하지 않는 것보다 더 빠르게 계정이 차단될 수 있습니다.

다중 계정 운영

X는 공식적으로 사용자당 최대 10개 계정을 허용하지만, 동일한 IP에서 여러 계정에 로그인하는 즉시 플랫폼이 이를 연결합니다. 한 계정이 플래그 처리되면 연결된 모든 계정이 위험에 처합니다. 30개 이상의 프로필을 관리하는 SMM 팀에게는 심각한 문제입니다.

각 계정에는 고유한 IP 주소가 필요합니다. 하지만 이것은 절반에 불과합니다 — X는 브라우저 핑거프린트, 쿠키, 타임존 설정, 행동 패턴까지 추적합니다. 세션 격리 없이 프록시만 사용하는 것은 현관문은 잠그고 창문은 열어 두는 것과 같습니다. 안티디텍트 브라우저(GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty)를 사용하면 계정별로 독립된 환경을 생성할 수 있습니다. 프록시가 IP를 담당하고, 브라우저가 나머지를 모두 처리합니다.

계정 관리 작업에는 ISP 프록시가 더 안전한 선택입니다. 이 플랫폼은 로그인 시 데이터센터 IP 대역을 적극적으로 감지하여 차단합니다. ISP 주소는 실제 인터넷 서비스 제공업체에서 발급되어 일반 가정용 연결처럼 보입니다. 프록시와 관계없이 계정당 활동 제한은 동일하게 적용됩니다: 하루 2,400건의 트윗, 400건의 팔로우, 1,000건의 좋아요. 이 한도를 초과하면 섀도우밴에 걸리게 됩니다. 게시물이 검색 및 해시태그 피드에 표시되지 않지만 별도의 알림은 받지 못합니다. 말 그대로 보이지 않게 됩니다.

API 액세스

X는 2023년 2월에 무료 API 접근을 중단했습니다. 현재 요금 체계는 다음과 같습니다:

Free: 월 1,500건 게시물(읽기), 일 50건 트윗(쓰기). 테스트 용도로도 빠듯한 수준입니다.

Basic ($200/월): 월 10,000건 게시물.

Pro ($5,000/월): 월 100만 건 게시물.

Enterprise ($42,000+/월): 5,000만 건 이상.

속도 제한은 앱 단위 및 15분 단위로 적용됩니다. 여러 앱을 운영하거나 더 높은 처리량이 필요한 경우, 각각 별도의 전용 프록시에 연결된 여러 API 키에 호출을 분산하면 실질적인 처리 용량을 배가할 수 있습니다. 키 간 로테이션을 지원하는 API 프록시를 사용하면 이 과정이 자동으로 처리됩니다. API 호출은 서버 간 통신이므로 데이터센터 프록시로 충분합니다. 인증된 API 요청에 대해서는 플랫폼이 IP 유형을 감지하지 않습니다.

스크래핑 — 어려운 방법

API 없이 X를 스크래핑하는 것은 끊임없는 싸움입니다. 플랫폼은 2~4주마다 기존 스크래퍼를 무력화하는 방어 업데이트를 배포합니다. 게스트 토큰은 IP에 종속되며 몇 시간마다 만료됩니다. GraphQL 엔드포인트의 ID도 수시로 변경됩니다. TLS 핑거프린팅이 헤드리스 브라우저를 탐지하며, 데이터센터 IP는 비인증 접근 시 거의 즉시 차단됩니다.

자체 스크래퍼를 유지·관리하려면 매달 10~15시간의 지속적인 작업이 필요합니다. 대부분의 팀에게는 API 접근 비용을 지불하거나 관리형 스크래핑 서비스를 이용하는 편이 엔지니어링 인건비보다 저렴합니다.

차단된 지역에서 접속하기

일부 국가나 제한된 네트워크(학교, 사무실)에서는 X가 방화벽 수준에서 차단되어 있습니다. 프록시는 트래픽을 다른 주소로 우회시키므로, 네트워크 필터가 플랫폼 연결을 감지하지 못합니다. Twitter 차단 우회에는 적절한 호스트와 포트가 설정된 간단한 HTTP 프록시만으로도 충분합니다 — 차단은 네트워크 측에서 이루어지는 것이지 X 측에서 하는 것이 아닙니다. 프록시가 설정된 브라우저를 통해 x.com의 Twitter 웹 인터페이스를 이용하실 수 있습니다.