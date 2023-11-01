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Twitter (X)용 프록시

작업을 확장할 수 있는 IPv4 패키지. HTTP/HTTPS/SOCKS5, 결제 후 자동 전송, 무제한 트래픽, API 액세스를 지원합니다.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 X 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 static ISP IPs 용 X accounts 구매하십시오
  • 203.0.113.7 X 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • X 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the locations 사용 가능한 ISP 프록시 용 X 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 X 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

계정 운영

소셜 미디어에서 익명성을 보장하고 계정 차단을 피하기 위해 fineproxy.org의 프록시를 사용합니다. 신뢰할 수 있고 효율적이며 안정적인 성능을 위해 사용하기도 쉽습니다. 신규 사용자에게 무료 체험을 제공한다면 더 많은 고객을 끌어들여 한층 더 좋아질 것입니다. fineproxy.org의 프록시는 다양한 플랫폼과도 호환되며 뛰어난 속도와 보안을 제공합니다. 개인용이든 비즈니스용이든 품질과 기능이 훌륭해 이 서비스를 강력히 추천합니다.

Alexsander123SaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

FineProxy.org와 두 해 넘게 함께해 왔으며, 솔직히 제가 거래해 본 업체 중 가장 안정적인 곳이라고 할 수 있습니다. 열두 개가 넘는 소셜 미디어 계정을 관리하며 각 계정마다 전용 IP가 필요합니다. "블랙리스트에 오른" 주소 때문에 차단된 적은 단 한 번도 없습니다. 서버 가동률은 약 99.9%로, 자동화된 마케팅 캠페인 중에는 매우 중요합니다. 속도도 충분히 만족스럽고 사용량이 몰리는 시간에도 짜증 나는 속도 저하 없이 데이터가 원활하게 전송됩니다. 관리 패널은 직관적이며 프록시 목록은 실시간으로 업데이트됩니다. FineProxy는 마음의 평온함과 동의어입니다.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

API 및 에이전트 액세스

복잡한 설정 없이 프록시가 필요한 사람들에게 매우 편리한 서비스입니다. 모든 것이 빠르게 시작되고 다양한 국가를 이용할 수 있으며 요금제 선택지도 제법 많습니다. 분석과 자동화 작업에 프록시를 사용했고 결과에 완전히 만족했습니다.

EvgeniyDieg, 올해영어에서 번역됨출처

사용자가 웹사이트에서 프록시를 가져올 수 있도록 API를 제공합니다. 고객 서비스 담당자의 영어 실력이 그다지 좋지는 않았지만, 저를 돕기 위해 열심히 노력했습니다. 또한 7일마다 IP를 교체할 수 있습니다.

Anonymous UserTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

기대 이상으로 만족합니다. 좋은 서비스입니다. 유럽 패키지를 이용하고 있는데 잘 쓰고 있고 속도도 좋습니다. 정말 감사합니다. 별 5개를 드리겠습니다. 감사합니다.

Johan GtFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
섀도우밴 여부는 어떻게 확인할 수 있습니까?로그아웃한 상태에서 최근

로그아웃한 상태에서 최근 게시물을 검색해 보십시오. 게시물이 표시되지 않는다면 섀도우밴 상태일 가능성이 높습니다. Shadowban Test나 Circleboom 같은 도구를 사용하면 자동으로 확인할 수 있습니다. 섀도우밴은 알고리즘이 스팸성 행동을 감지할 때 발생합니다. 너무 빠르게 게시하거나, 대량으로 팔로우/언팔로우하거나, 여러 계정에 동일한 콘텐츠를 올리는 행위가 해당됩니다. 원인이 되는 행동을 중단하면 대부분 일시적으로 끝납니다.

데이터센터 프록시는 X 계정에 안전합니까?계정 관리 및

계정 관리 및 게시 용도 — 위험합니다. 플랫폼은 로그인 및 활동 시 데이터센터 IP 대역을 적극적으로 탐지합니다. 인증된 엔드포인트를 통한 API 호출 용도 — 문제없습니다. 플랫폼은 인증된 API 트래픽과 브라우저 세션을 별도로 처리합니다.

하나의 IP에서 안전하게 운영할 수 있는 계정 수는 몇 개입니까?1개입니다

1개입니다. 그 이상 사용하면 플랫폼이 계정들을 연결합니다. 동일 주소에서 두 번째 계정에 「확인만 잠깐」 로그인하는 것만으로도 연결이 생성됩니다. 20개 계정을 관리하신다면, 20개의 별도 IP와 20개의 별도 브라우저 프로필이 필요합니다.

API 유료 액세스 없이 X를 스크래핑할 수 있습니까?기술적으로는

기술적으로는 가능하지만, 다른 측면에서 비용이 많이 듭니다. 플랫폼은 2~4주마다 방어 체계를 업데이트하여 스크래퍼를 정기적으로 무력화합니다. 게스트 토큰은 만료되며 IP에 종속됩니다. 스크래퍼 유지·관리에 투입하는 엔지니어링 시간이 Basic API 접근 비용(월 $200, 10,000 게시물)보다 더 많이 소요됩니다.

X에서 가장 저렴하게 확장하는 방법은 무엇입니까?게시 용도: 플랫폼

게시 용도: 플랫폼 자체 제한(계정당 하루 2,400 트윗)은 대부분의 사용 사례에 충분히 넉넉합니다. 프록시를 사용하면 여러 계정을 각각 해당 제한 범위 내에서 운영할 수 있습니다. 데이터 수집 용도: 무료 API 등급(월 1,500 게시물)에 전용 IP 몇 개를 더하면 가벼운 모니터링에 충분합니다. 대용량 작업에는 월 $200의 Basic 등급과 API 프록시 구성 조합이 가장 비용 효율적인 방법입니다.

상위 요금제 결제 대신 무료 API 키를 여러 개 사용할 수 있습니까?

네, 가능하며 API 비용을 절약하는 가장 실용적인 방법입니다. 무료 키 하나당 월 1,500건의 게시물을 처리할 수 있습니다. 10개의 키를 10개의 별도 데이터센터 프록시에 분산하면 월 15,000건을 무료로 처리할 수 있으며, 이는 월 $200의 Basic 플랜보다 많은 양입니다. API 호출은 서버 간 통신이므로 데이터센터 IP가 완벽하게 작동합니다. 제한 요소는 X의 개발자 계정 승인입니다. 각 키마다 전화번호 인증이 된 별도 계정이 필요하므로 수백 개로 확장하려면 상당한 노력이 필요합니다. 그러나 10~20개의 무료 키만으로도 대부분의 팀이 필요로 하는 수준을 충분히 충당할 수 있습니다.

가이드

X에서 프록시가 실제로 필요한 용도

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

X(Twitter)용 프록시를 찾게 되는 이유는 크게 세 가지입니다: 다중 계정 관리, API를 통한 데이터 수집, 그리고 플랫폼이 차단된 환경에서의 접속입니다. 각 용도마다 고유한 규칙이 있으며, 잘못된 프록시 유형을 선택하면 프록시를 사용하지 않는 것보다 더 빠르게 계정이 차단될 수 있습니다.

다중 계정 운영

X는 공식적으로 사용자당 최대 10개 계정을 허용하지만, 동일한 IP에서 여러 계정에 로그인하는 즉시 플랫폼이 이를 연결합니다. 한 계정이 플래그 처리되면 연결된 모든 계정이 위험에 처합니다. 30개 이상의 프로필을 관리하는 SMM 팀에게는 심각한 문제입니다.

각 계정에는 고유한 IP 주소가 필요합니다. 하지만 이것은 절반에 불과합니다 — X는 브라우저 핑거프린트, 쿠키, 타임존 설정, 행동 패턴까지 추적합니다. 세션 격리 없이 프록시만 사용하는 것은 현관문은 잠그고 창문은 열어 두는 것과 같습니다. 안티디텍트 브라우저(GoLogin, Multilogin, Dolphin Anty)를 사용하면 계정별로 독립된 환경을 생성할 수 있습니다. 프록시가 IP를 담당하고, 브라우저가 나머지를 모두 처리합니다.

계정 관리 작업에는 ISP 프록시가 더 안전한 선택입니다. 이 플랫폼은 로그인 시 데이터센터 IP 대역을 적극적으로 감지하여 차단합니다. ISP 주소는 실제 인터넷 서비스 제공업체에서 발급되어 일반 가정용 연결처럼 보입니다. 프록시와 관계없이 계정당 활동 제한은 동일하게 적용됩니다: 하루 2,400건의 트윗, 400건의 팔로우, 1,000건의 좋아요. 이 한도를 초과하면 섀도우밴에 걸리게 됩니다. 게시물이 검색 및 해시태그 피드에 표시되지 않지만 별도의 알림은 받지 못합니다. 말 그대로 보이지 않게 됩니다.

API 액세스

X는 2023년 2월에 무료 API 접근을 중단했습니다. 현재 요금 체계는 다음과 같습니다:

  • Free: 월 1,500건 게시물(읽기), 일 50건 트윗(쓰기). 테스트 용도로도 빠듯한 수준입니다.
  • Basic ($200/월): 월 10,000건 게시물.
  • Pro ($5,000/월): 월 100만 건 게시물.
  • Enterprise ($42,000+/월): 5,000만 건 이상.

속도 제한은 앱 단위 및 15분 단위로 적용됩니다. 여러 앱을 운영하거나 더 높은 처리량이 필요한 경우, 각각 별도의 전용 프록시에 연결된 여러 API 키에 호출을 분산하면 실질적인 처리 용량을 배가할 수 있습니다. 키 간 로테이션을 지원하는 API 프록시를 사용하면 이 과정이 자동으로 처리됩니다. API 호출은 서버 간 통신이므로 데이터센터 프록시로 충분합니다. 인증된 API 요청에 대해서는 플랫폼이 IP 유형을 감지하지 않습니다.

스크래핑 — 어려운 방법

API 없이 X를 스크래핑하는 것은 끊임없는 싸움입니다. 플랫폼은 2~4주마다 기존 스크래퍼를 무력화하는 방어 업데이트를 배포합니다. 게스트 토큰은 IP에 종속되며 몇 시간마다 만료됩니다. GraphQL 엔드포인트의 ID도 수시로 변경됩니다. TLS 핑거프린팅이 헤드리스 브라우저를 탐지하며, 데이터센터 IP는 비인증 접근 시 거의 즉시 차단됩니다.

자체 스크래퍼를 유지·관리하려면 매달 10~15시간의 지속적인 작업이 필요합니다. 대부분의 팀에게는 API 접근 비용을 지불하거나 관리형 스크래핑 서비스를 이용하는 편이 엔지니어링 인건비보다 저렴합니다.

차단된 지역에서 접속하기

일부 국가나 제한된 네트워크(학교, 사무실)에서는 X가 방화벽 수준에서 차단되어 있습니다. 프록시는 트래픽을 다른 주소로 우회시키므로, 네트워크 필터가 플랫폼 연결을 감지하지 못합니다. Twitter 차단 우회에는 적절한 호스트와 포트가 설정된 간단한 HTTP 프록시만으로도 충분합니다 — 차단은 네트워크 측에서 이루어지는 것이지 X 측에서 하는 것이 아닙니다. 프록시가 설정된 브라우저를 통해 x.com의 Twitter 웹 인터페이스를 이용하실 수 있습니다.

Twitter 접속에 가장 적합한 프록시는 용도에 따라 달라집니다: 계정 관리에는 ISP 프록시, API 작업에는 데이터센터 프록시, 차단된 네트워크에서 Twitter 접속을 해제하려면 두 유형 모두 사용할 수 있습니다.