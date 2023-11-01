기준일 2026년 8월 17일 인쇄

FineProxy는 표준 프록시 패키지 외에도, 특수한 기술 요구사항을 가진 고객을 위한 다양한 옵션 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스에는 맞춤형 IP 리스트 구성, 서드파티 데이터베이스를 활용한 GEO 최적화, 특정 리소스에 대한 접근 검증, 확장된 연결 제한 등이 포함됩니다.

이 목록은 전부가 아닙니다 — 요청에 따라 다른 맞춤 서비스도 가능합니다.

모든 부가 서비스는 개인 계정의 티켓 시스템 개인 계정에서.

기업 고객으로서 완전히 개인화된 엔터프라이즈급 솔루션이 필요하시다면, 귀사의 요구에 맞춘 Business 및 Enterprise 프록시 솔루션도 제공하고 있습니다: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. 프록시 패키지 최적화 (커스텀 IP 목록) — $100 (1회)#

고객 요구사항에 따라 프록시 목록을 수동/맞춤 작업으로 처리해 드리는 서비스입니다.

가장 일반적인 활용 사례: 고객이 2~3~5개 패키지를 구매했을 때 일부 IP가 중복되어 각 서비스에서 완전히 고유한 목록이 필요한 경우입니다. 또 다른 빈번한 사례: 고객이 이전에 사용한 프록시가 있어 새 서비스에 포함되지 않아야 할 IP 목록을 보내주시는 경우입니다.

포함 항목:

구매한 여러 패키지 간 중복 IP 제거

각 패키지별로 중복 없는 완전히 개별적인 IP 목록 구성

고객이 제공한 특정 IP 제외 (예: 이전에 사용했던 IP)

고객의 규칙에 맞춘 맞춤 IP 목록 최종 1회 제공

미포함 항목:

고객이 프록시 목록을 변경하거나 갱신한 후 재최적화

매월 정기적/지속적 조정

향후 주문에 대한 보장 (각 신규 주문은 별도의 서비스입니다)

2. 커스텀 지오로케이션 데이터베이스 기반 GEO 최적화 — $100 (1회)#

고객이 FineProxy의 표준 지오베이스가 아닌 자체 GEO 데이터베이스를 기반으로 IP를 선택하고자 할 때 사용되는 서비스입니다.

고객의 지오베이스를 기준으로 당사 프록시 풀을 검수하여 요청 국가 또는 국가 목록에 부합하는 IP만 선별합니다. 예를 들어, 하나의 서비스에 미국 IP 700개와 유럽 IP 300개를 포함하는 혼합 GEO 패키지도 구성 가능합니다.

포함 항목:

고객 지오베이스 기준 당사 IP 풀 전체 검수

단일 대상 국가 기준 IP 선별

복수 대상 국가 기준 IP 선별

혼합 GEO 패키지 구성 (예: A 국가 IP N개 + B 국가 IP M개)

미포함 항목:

납품 후 고객 지오베이스 기반 지속 검증

고객 측 업데이트 후 자동 재검수

동일 패키지에 대한 향후 재분류 (별도 유료 요청으로 처리)

3. 특정 웹사이트 또는 리소스 전용 IP 선별 — $60 (1회)#

고객이 웹사이트 또는 특정 페이지를 제공하면, 당사에서 체커를 실행하여 해당 사이트에 접속 가능한 프록시 IP를 확인합니다. 결과를 기반으로 고객 전용 목록을 생성해 드립니다.

포함 항목:

지정된 사이트/페이지에 대한 접근 가능 여부를 1회 자동 점검

테스트 시점에 해당 사이트를 정상적으로 여는 IP 선별

클라이언트용으로 준비된 필터링 IP 목록 전달

미포함 항목:

해당 사이트의 장기 가동 상태 모니터링

사이트의 보호 방식 변경 또는 일부 IP 차단 이후 재점검

향후에도 접근 상태가 변함없이 유지된다는 보장

4. 패키지 분할 — $80 (1회)#

기존 프록시 패키지를 여러 부분으로 분할합니다.

포함 항목:

기존 패키지 1개를 2, 3, 5 또는 10개 부분으로 분할

분할 및 개별 목록/서비스 발급에 대한 기술 작업

각 부분의 최소 크기가 사이트에서 제공하는 최소 패키지 이상이어야 함

미포함 항목:

이후 클라이언트가 다른 분할 구성을 원할 경우 재조정 또는 재그룹화

패키지를 다시 병합하거나 다른 요금제로 전환

서비스 1~4에 대한 중요 규정#

네 가지 서비스 모두 맞춤형 IP 구성입니다.

표준 “프록시 목록 갱신” 옵션은 해당 서비스에 적용되지 않습니다.

클라이언트가 패널에서 프록시 목록을 갱신하거나 변경할 경우, 맞춤 설정이 초기화됩니다.

각 작업당 1회 결제입니다.

5. 특정 리소스 전용 프록시 — 패키지 가격의 +50% (월별)#

클라이언트가 패키지 프록시를 사용하되, 해당 IP에서 특정 리소스(예: Twitch 또는 Steam)를 본인만 독점적으로 사용하고자 하는 경우입니다.

포함 항목:

지정 리소스에 대해 동일 IP를 다른 클라이언트가 사용하지 못하도록 IP 예약

선택한 리소스에 대한 독점권 월간 유지 관리

미포함 항목:

해당 IP의 모든 서비스에 대한 완전한 “개인 전용” 상태 (지정된 리소스만 예약됨)

추가 주문 없이 신규 또는 다른 패키지로 해당 옵션 자동 이전

6. UDP 지원#

UDP 프로토콜(SOCKS5 UDP ASSOCIATE) 지원은 모든 서비스 플랜에 추가할 수 있습니다. 활성화 시 SOCKS5를 통해 UDP 트래픽이 지원됩니다.

UDP 프로토콜 지원을 활성화하면 서비스 요금이 50% 인상되며, UDP 지원이 활성화된 전체 기간 동안 적용됩니다.

UDP 프로토콜 지원은 부가 서비스로 제공되며, 티켓 시스템을 통한 수동 활성화가 필요합니다.

7. 추가 동시 연결 — 연결당 $0.03 (월간)#

표준 제한을 초과하는 추가 동시 연결입니다.

포함 항목:

500개 단위로 추가 동시 연결 제공

가격 예시: 1,000개 연결당 $30

메인 서비스와 함께 월별 청구

무료 서비스#

8. IP 주소 제외 — 구매 후 24시간 이내 무료#

구매 후 24시간 이내에 고객은 다음을 요청할 수 있습니다:

제외할 클린 IP 목록

또는

또는 유지할 IP 목록

제외된 IP는 요금제에 따라 풀 내 다른 IP로 대체됩니다.

9. 서브넷 제외 (/24) — 구매 후 24시간 이내 무료#

구매 후 24시간 이내에 고객은 제외하거나 유지할 /24 서브넷 목록을 제출할 수 있습니다.

제외된 IP는 마찬가지로 요금제에 따라 풀 내 다른 IP로 대체됩니다.

제한: 서비스 8 및 9는 구매 후 최대 2회까지만 이용할 수 있습니다.