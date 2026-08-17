Lisateenused

Kehtiv seisuga 17. august 2026 Prindi

Lisaks standardsetele proxy-pakettidele pakub FineProxy valikut lisateenuseid klientidele, kellel on eristandardsed tehnilised nõuded. Need teenused hõlmavad kohandatud IP-loendite koostamist, GEO-optimeerimist kolmandate osapoolte andmebaaside abil, juurdepääsu valideerimist konkreetsetele ressurssidele ja laiendatud ühenduslimiite.

See loetelu ei ole ammendav — oleme avatud ka muudele kohandustele vastavalt teie soovile.

Iga lisateenust saab tellida piletisüsteemi oma isiklikus kontol.

Kui olete äriklient ja vajate täielikult isikupärastatud ettevõttetasemel lahendust, pakume ka teie ettevõtte vajadustele kohandatud Business- ja Enterprise-proxy-lahendusi: https://fineproxy.org/proxy-for-business/

1. Proksipaketide optimeerimine (kohandatud IP-nimekiri) — $100 (ühekordne)#

Teenus igasuguste käsitsi/kohandatud tööde tegemiseks proksinimekirjadega vastavalt kliendi nõuetele.

Levinumad kasutusjuhud: klient ostab 2–3–5 paketti, osad IP-d kattuvad ning klient vajab igas teenuses täielikult unikaalseid nimekirju. Teine sage juhtum: klient on varem kasutanud teatud proksisid ja saadab meile IP-de nimekirja, mis ei tohi uues teenuses esineda.

Mis sisaldub:

Korduvate IP-de eemaldamine mitme ostetud paketi vahel

Täielikult individuaalsete IP-nimekirjade koostamine igale paketile, et kattuvusi ei esineks

Kliendi esitatud konkreetsete IP-de välistamine (nt varem kasutatud IP-d)

Ühekordne kohandatud IP-nimekirja lõplik üleandmine vastavalt kliendi reeglitele

Ei sisaldu:

Taasoptimeerimine pärast seda, kui klient muudab või uuendab oma proksinimekirja

Regulaarsed/pidevad kohandused igal kuul

Garantiid tulevaste tellimuste jaoks (iga uus tellimus on eraldi teenus)

2. GEO optimeerimine kohandatud geoandmebaasi alusel — $100 (ühekordne)#

Seda teenust kasutatakse juhul, kui klient soovib IP-de valikut oma GEO-andmebaasi alusel, mis erineb FineProxy standardsest geobaasist.

Kontrollime oma proxy kogumit kliendi geobaasi vastu ja valime ainult need IP-d, mis vastavad nõutud riigile või riikide loendile. Samuti on võimalik koostada segatud GEO-pakette, näiteks 700 IP-d USA-st ja 300 IP-d Euroopast ühes teenuses.

Mis sisaldub:

Meie IP-kogumi täielik kontroll kliendi geobaasis

IP-de valik ühe sihtriigi jaoks

IP-de valik mitme sihtriigi jaoks

Segatud GEO-pakettide koostamine (näiteks N IP-d riigist A + M IP-d riigist B)

Ei sisaldu:

Pidev kontrollimine kliendi geobaasis pärast tarnimist

Automaatsed korduvkontrollid pärast uuendusi kliendi poolel

Sama paketi igasugune tulevane ümbersorteerimine (see oleks uus tasuline päring)

3. IP-de valik kindla veebisaidi või ressursi jaoks — $60 (ühekordne)#

Klient esitab veebisaidi või konkreetse lehe. Me käivitame kontrollija ja tuvastame, millistel proxy IP-del on sellele saidile ligipääs. Tulemuste põhjal koostame kliendile nimekirja.

Mis sisaldub:

Ühekordne automaatne ligipääsu kontroll määratud saidile/lehele

Testimise hetkel saidi edukalt avavate IP-de valik

Filtreeritud IP-nimekirja tarnimine kliendile

Ei sisaldu:

Selle saidi pikaajaline tööaja seire

Korduskontrollid pärast seda, kui sait muudab oma kaitset või blokeerib mõned IP-d

Garantii, et ligipääs jääb tulevikus muutumatuks

4. Paketi jagamine — $80 (ühekordne)#

Olemasoleva puhverserveri paketi jagamine mitmeks osaks.

Mis sisaldub:

Ühe olemasoleva paketi jagamine 2, 3, 5 või 10 osaks

Tehniline töö paketi jagamiseks ning eraldatud loendite/teenuste väljastamiseks

Iga osa minimaalne suurus ei tohi olla väiksem kui veebisaidil saadaolev väikseim pakett

Ei sisaldu:

Hilisem ümberjagamine või ümberrühmitamine, kui klient soovib teistsugust jagamisskeemi

Pakettide tagasi ühendamine või teisteks tariifiplaanideks teisendamine

Olulised reeglid teenuste 1–4 kohta#

Kõik neli teenust on kohandatud IP-koostud.

Standardne „proksinimekirja uuendamise

Kui klient uuendab või muudab proksinimekirja paneelil, läheb kohandatud konfiguratsioon kaduma.

Makse on ühekordne iga toimingu kohta.

5. Pühendatud proksid kindla ressursi jaoks — +50% paketi hinnale (kuutasu)#

Klient kasutab paketi proxy’sid, kuid soovib, et konkreetset ressurssi (näiteks Twitch või Steam) kasutaks neil IP-del ainult tema.

Mis sisaldub:

IP-de reserveerimine, et määratud ressurssi ei kasutaks samadel IP-del teised kliendid

Selle eksklusiivsuse igakuine tugi valitud ressursi jaoks

Ei sisaldu:

Täielik „personaalne

Selle valiku automaatne ülekandmine uutele või teistele pakettidele ilma lisatellimuseta

6. UDP tugi#

UDP protokolli tuge (SOCKS5 UDP ASSOCIATE) on võimalik lisada igale teenusepaketile. Aktiveerimise korral toetatakse UDP liiklust SOCKS5 kaudu.

UDP protokolli toe aktiveerimine toob kaasa teenuse hinna tõusu 50% võrra, mis kehtib kogu perioodi vältel, mil UDP tugi on aktiivne.

UDP protokolli tugi on saadaval lisateenusena ja nõuab käsitsi aktiveerimist piletisüsteemi kaudu.

7. Täiendavad samaaegsed ühendused — $0.03 ühenduse kohta (kuus)#

Täiendavad samaaegsed ühendused üle standardlimiidi.

Mis sisaldub:

Täiendavad samaaegsed ühendused 500 ühenduse kaupa

Näidishind: $30 1000 ühenduse kohta

Igakuine arveldamine koos põhiteenusega

Tasuta teenused#

8. IP-aadressi välistamine — tasuta 24 tunni jooksul pärast ostmist#

24 tunni jooksul pärast ostu saab klient saata:

Puhta nimekirja väljajäetavatest IP-dest

või

või Puhta nimekirja alles jäetavatest IP-dest

Väljajäetud IP-d asendatakse teiste IP-dega vastavalt tariifile.

9. Alamvõrgu välistamine (/24) — tasuta 24 tunni jooksul pärast ostmist#

24 tunni jooksul pärast ostu saab klient saata /24 alamvõrkude nimekirja, mida välja jätta või alles hoida.

Väljajäetud IP-d asendatakse samuti teiste IP-dega vastavalt tariifile.

Piirang: teenuseid 8 ja 9 saab kasutada maksimaalselt 2 korda pärast ostmist.