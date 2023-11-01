Türgi proxy

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Miks Türgi IP aitab päriselt raha säästa

Türgis on maailma ühed odavaimad tellimuste hinnad. Liir on alates 2017. aastast kaotanud üle 90% oma väärtusest dollari suhtes ning enamik rahvusvahelisi teenuseid kasutab endiselt piirkondlikku hinnastamist. Netflix maksab Türgi IP-ga 3,75 $/kuus — võrreldes 15,49 $-ga USA-s. YouTube Premium: 2,15 $ vs 13,99 $. Google One on Türgist maailma odavaim — alla 1 $/kuus. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — kõik järgivad sama piirkondlikku hinnamudelit.

Meetod: ühenduge konto loomise või maksmise ajal Türgi IP kaudu. Ostke Türgi App Store'i või Google Play kinkekaart (G2A, Turgame), lunastage see ja tellige pakett. Enamik teenuseid ei kontrolli teie asukohta pärast esmast ostu uuesti. Steam loobus Türgi liiri hinnastikust 2023. aasta novembris (läks üle USD-le — mängude hind tõusis ~4 dollarilt 28,97 dollarile), seega see lünk suleti. Kuid voogesitus, pilvemälu ja enamik rakendustellimusi kasutavad endiselt piirkondlikku hinnastikku.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — Türgi e-kaubanduse andmete kogumine

Hepsiburada on „Türgi Amazon

Sahibinden.com (kuulutused: kinnisvara, autod, tööpakkumised) kasutab botitõrjet. Selle avatud lähtekoodiga kraapijad tuginevad juhuslike kordajatega päringuviivitustele, User-Agent rotatsioonile ja rotatsiooniga Türgi proxydele. Ilma kõigi kolmeta blokeeritakse teid mõne minutiga.