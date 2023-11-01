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Türgi proxy

Usaldusväärsed staatilised Türgi IPv4 proxyd — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% tööaeg, piiramatu liiklus

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Andmekeskuse pakett.

Siin soovitatudAndmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta 100 andmekeskuse IP-sid asukohas Türgi ja allowlist 203.0.113.7
  • Näita tänaseid edukuse määra minu Turkish proxy traffic
  • Uuenda every service aeguvaid sel nädalal, alla $200
  • Vaheta minu IPs when the next refresh is free
  • Ekspordi the latest puhverserverite loendit JSON-ina
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Asukohad ja saadavus

Tore mängimiseks! Geospiiranguid pole enam ja kiirus on uskumatu. 5/5

Gamer_GalFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Fine proxy on üks parimaid proxy teenusepakkujaid, mida ma kasutasin, see pakub odavat ja usaldusväärset teenindust. See pakub golbaadi katlust. Parim kogemus.

Ahmed ArshadDieg, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kiirus koormuse all

Mis sulle kõige rohkem meeldib FineProxy.org'is? Ma avastasin FineProxy.org'i sõprade soovituste kaudu ja teenuse kvaliteet on tõesti suurepärane. Kulud on üsna madalad, mis aitab meie ettevõttel märkimisväärselt kulutusi säästa. Ma hindan väga FineProxy.org'i toetusmeeskonna entusiastlikku toetust. Nad on väga entusiastlikud ja reageerivad kohe. FineProxy.org aitab mul juurdepääsu andmetele kiiremini ja parandab turvalisust. Ma hindan ka teenuse kvaliteeti ja tagasimaksmise poliitikat, kui teenus ei vasta kasutajate vajadustele. G2.com'i poolt kogutud ja hostitud läbivaatamine. Mis sulle FineProxy.orgist ei meeldi? Ma tahaksin näha suurt reklaampaketti suurtele kasutajatele ja lisada reklaampoliitikat.

long l.G2, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kasutan seda teenust juba paar kuud ja pole kunagi mõelnud teisele teenusele üleminekule.

BenjaminSaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Oleme FineProxyt kasutanud kaks aastat. Piiramatu andmemaht ja ühendus on lihtsalt suurepärased ning stabiilsed. Soovitan tungivalt.

David RhodesTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Kuigi teised teenusepakkujad nõuavad GB-i või isegi taotluse kohta, jäävad need tüübid oma missiooniga lojaalseks ja pakuvad mõistlikku hinda andmekeskuse proxy'id piiramatu bandiidiga. Otsisin kogu internetist sellist teenust ja olen väga õnnelik, et leidsin neid.

bhwowsersNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
BTK blokeerib 311 000 URL-i aastas — kuidas see mõjutab proxy kasutajaid?Türgi BTK blokeeris

Türgi BTK blokeeris 2024. aastal rekordarvu — üle 311 000 veebiaadressi — neist 82% ilma kohtuotsuseta (seadus 5651). Reddit on blokeeritud. Instagram oli 2024. aasta augustis 9 päeva maas. 2023. aasta lõpus blokeeriti 16 VPN-teenust (Proton, TunnelBear, Psiphon, Surfshark). 2025. aasta märtsi protestide ajal piirati sotsiaalmeedia kiirust 42 tunni vältel. Freedom House: 31/100. Kui olete Türgis ja vajate juurdepääsu blokeeritud saitidele — vajate IP-d väljastpoolt, mitte Türgi oma. Türgi IP-d regionaalse hinnakujunduse või kraapimise jaoks töötavad tavapäraselt — BTK blokeeringud ei mõjuta väljaminevat proxy-liiklust.

Sahibinden.com blokeerib mind pidevalt — mis aitab?Sahibinden kontrollib päringute

Sahibinden kontrollib päringute sagedust, brauseri sõrmejälge ja IP reputatsiooni. Vajalikud on juhuslikud viivitused päringute vahel (mitte fikseeritud intervallid), roteeruvad User-Agent'id, mis vastavad reaalsetele Chrome'i/Firefoxi versioonidele, ning Türgi proxyd, mis pole „ära põlenud“. TR ISP proxy läbib kontrolli paremini kui andmekeskuse oma — Sahibinden blokeerib andmekeskuste IP-vahemikke palju agressiivsemalt. Kataloogi lehtede puhul vahetage IP-d iga 20–30 päringu järel, üksikute kuulutuste puhul harvemini.

Kas Türgi tellimusega saab Netflixi endiselt odavamalt?Jah

Jah. Netflix Türgi: 3,75 $/kuu baaspakett, 5,54 $ standard, 7,19 $ premium. Seadistage registreerimise ajal brauserisse Türgi proxy server, makske Türgi kinkekaardiga. Pärast tellimuse aktiveerumist pole proxy voogesituseks vajalik — Netflix kontrollib piirkonda arveldamisel, mitte taasesitusel. YouTube Premium (2,15 $/kuu), Google One (alla 1 $/kuu), Disney+ (~20 $/aastas) toimivad samamoodi. Steam on erand — läks 2023. aasta novembris üle USD-hinnastikule.

Kust ma saan Türgi proxy serveri nimekirja?FineProxy genereerib ostmisel

Proksid 48 tunniks. Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Aktiivsed Türgi puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Türgi puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
7 võrgus·Kas vajate rohkem? →
107.181.155.86:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 t tagasi
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 t tagasi
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 t tagasi
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKilis
277 Kbps
39.8%
2 t tagasi
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKilis
279 Kbps
18.0%
2 t tagasi
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
442 Kbps
10.5%
2 t tagasi
Kuvatakse 7 of 7

Juhend

Tasuta Türgi proxy nimekiri

2 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Pange tähele: Allpool loetletud proksid ei ole meie premium-serveri proksid. See on avalik tasuta nimekiri kogutud avatud allikatest — sobib testimiseks või lihtsaks kasutuseks.

Miks Türgi IP aitab päriselt raha säästa

Türgis on maailma ühed odavaimad tellimuste hinnad. Liir on alates 2017. aastast kaotanud üle 90% oma väärtusest dollari suhtes ning enamik rahvusvahelisi teenuseid kasutab endiselt piirkondlikku hinnastamist. Netflix maksab Türgi IP-ga 3,75 $/kuus — võrreldes 15,49 $-ga USA-s. YouTube Premium: 2,15 $ vs 13,99 $. Google One on Türgist maailma odavaim — alla 1 $/kuus. Disney+, Apple Music, Crunchyroll, Discord Nitro — kõik järgivad sama piirkondlikku hinnamudelit.

Meetod: ühenduge konto loomise või maksmise ajal Türgi IP kaudu. Ostke Türgi App Store'i või Google Play kinkekaart (G2A, Turgame), lunastage see ja tellige pakett. Enamik teenuseid ei kontrolli teie asukohta pärast esmast ostu uuesti. Steam loobus Türgi liiri hinnastikust 2023. aasta novembris (läks üle USD-le — mängude hind tõusis ~4 dollarilt 28,97 dollarile), seega see lünk suleti. Kuid voogesitus, pilvemälu ja enamik rakendustellimusi kasutavad endiselt piirkondlikku hinnastikku.

Trendyol, Hepsiburada, Sahibinden — Türgi e-kaubanduse andmete kogumine

Hepsiburada on „Türgi Amazon

Sahibinden.com (kuulutused: kinnisvara, autod, tööpakkumised) kasutab botitõrjet. Selle avatud lähtekoodiga kraapijad tuginevad juhuslike kordajatega päringuviivitustele, User-Agent rotatsioonile ja rotatsiooniga Türgi proxydele. Ilma kõigi kolmeta blokeeritakse teid mõne minutiga.

Türgi proxy ostmiseks pakub FineProxy andmekeskuse IPv4 proxysid Türgist. Andmekeskus oma ASN-il, fikseeritud hind IP kohta, piiramatu liiklus. Kiire Türgi proxy on oluline, kui tõmbate katalooge 163 miljoni Hepsiburada kuulutuse seast — FineProxy pakub kuni 500 Mbps IP kohta. Konkurentide Türgi IP-de hinnad jäävad vahemikku 0,30–8 $/GB. FineProxy puhul maksab kuu intensiivset andmekorjet sama palju kui üks hinnapäring mujal.