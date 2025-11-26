Integratsioonijuhend
Microsoft Edge puhverserveri seaded
Seadistage oma puhverserver Edge'is vaid mõne lihtsa sammuga
Kuidas seadistada puhverserveri sätteid Microsoft Edge'is
Microsoft Edge põhineb Chromiumil, mistõttu kasutab see tavaliselt teie operatsioonisüsteemi puhverserveri seadeid (sarnaselt Google Chrome'iga). See tähendab, et süsteemse puhverserveri meetod töötab, kuid sõltuvalt puhverserveri tüübist ja autentimise nõuetest võib see olla piiratud.
Selles juhendis käsitleme kahte praktilist võimalust Edge'i jaoks: 1. Seadistage proxy süsteemi tasemel (Windows/macOS). Edge ei halda puhverservereid iseseisvalt – see kasutab teie operatsioonisüsteemi proxy seadeid. macOS-is töötab see hästi, kuid Windowsi süsteemse proxy seaded on piiratud ja sageli ebausaldusväärsed autentimist nõudvate puhverserverite ja mitte-HTTP seadistuste puhul. 2. Kasutage brauserilaiendust mugavamaks proxy halduseks (profiilid, kiire vahetamine). See on tavaliselt parim valik, kui vajate proxy't ainult Edge'is veebisirvimiseks.
Süsteemse proxy juhendid: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux: https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Proxy Switcher and Manager (Edge'i lisandmoodulid). Edge'is saate installida ka Chrome Web Store'i laiendusi (võimalik, et peate esmalt lubama Edge'is valiku „Luba laiendused teistest poodidest„).
Allpool keskendume Proxy Switcher and Manageri seadistamisele, kuna see on üks lihtsamaid ja stabiilsemaid viise puhverserverite haldamiseks Microsoft Edge'is.
Soovitatav laiendus Edge'i jaoks
Paigaldage laiendus ProxySwitcher
Klõpsake menüüikooni (☰) → Laiendused → Hangi laiendusi Microsoft Edge'i jaoks Otsige üles Proxy Switcher ja avage selle leht. Klõpsake Get Kinnitage paigaldamine, et lisada laiendus oma tööriistaribale.
Seadistage proxy
Avage vahekaart “Manual” → Lülitage sisse “Manual proxy” Sisestage oma proxy aadress ja port (8080 HTTP jaoks) Lubage autentimine ja sisestage oma aktiivse puhverserveri teenuse kasutajanimi ning parool (mitte oma konto parool). Oma teenuseid leiate siin.
Kontrollige tulemust
Kontrollige, kas teie proxy IP-aadress tuvastatakse.
Kust leian FineProxy kasutajatunnused rakenduse Microsoft Edge puhverserveri seaded jaoks?
Avage FineProxy juhtpaneelil aktiivne teenus. Kasutage seal kuvatud puhverserveri hosti, porti, kasutajanime ja parooli.
Kas peaksin sisestama oma FineProxy konto parooli?
Ei. Kasutage aktiivse teenuse puhverserveri autentimisparooli, mitte FineProxy kontole sisselogimise parooli.
Kuidas kontrollida, kas rakenduse Microsoft Edge puhverserveri seaded puhverserveri seadistus töötab?
Pärast puhverserveri lubamist avage IP kontrollimise veebisait. Tuvastatud IP ja asukoht peavad vastama seadistatud puhverserverile.
Mida kontrollida, kui Microsoft Edge puhverserveri seaded ei saa puhverserveri kaudu ühendust?
Kontrollige esmalt hosti, porti, protokolli ja autentimisandmeid. Seejärel keelake vastuolus olevad VPN-i või puhverserveriprofiilid ja looge ühendus uuesti.
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.