Microsoft Edge põhineb Chromiumil, mistõttu kasutab see tavaliselt teie operatsioonisüsteemi puhverserveri seadeid (sarnaselt Google Chrome'iga). See tähendab, et süsteemse puhverserveri meetod töötab, kuid sõltuvalt puhverserveri tüübist ja autentimise nõuetest võib see olla piiratud.

Selles juhendis käsitleme kahte praktilist võimalust Edge'i jaoks: 1. Seadistage proxy süsteemi tasemel (Windows/macOS). Edge ei halda puhverservereid iseseisvalt – see kasutab teie operatsioonisüsteemi proxy seadeid. macOS-is töötab see hästi, kuid Windowsi süsteemse proxy seaded on piiratud ja sageli ebausaldusväärsed autentimist nõudvate puhverserverite ja mitte-HTTP seadistuste puhul. 2. Kasutage brauserilaiendust mugavamaks proxy halduseks (profiilid, kiire vahetamine). See on tavaliselt parim valik, kui vajate proxy't ainult Edge'is veebisirvimiseks.