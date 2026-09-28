Teenuse tingimused

Kehtiv seisuga 28. september 2026 Prindi

Tere tulemast FineProxy teenusesse! Käesolevad teenusetingimused („Tingimused’) reguleerivad Teie juurdepääsu FineProxy teenustele ja nende kasutamist, samuti kõiki meie pakutavaid seotud tarkvarasid, teenuseid ja dokumentatsiooni (ühiselt „Teenused’). Teenustele juurdepääsu saamisel või nende kasutamisel kinnitate, et olete käesolevad Tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega. Kui Te ei nõustu mõne Tingimuste osaga, ei tohi Teenustele juurde pääseda ega neid kasutada.

Teenustele juurdepääsuks või nende kasutamiseks peate olema vähemalt kaheksateist (18) aastat vana ja omama õiguslikku teovõimet FineProxy’ga siduva lepingu sõlmimiseks. Teenustele juurdepääsu saamisel või nende kasutamisel kinnitate ja garanteerite, et vastate nendele nõuetele.

2. Teenuse reeglid#

Nõustute mitte osalema üheski järgnevas keelatud tegevuses:

2.1. Teenuse mis tahes osa kopeerimine, levitamine või avalikustamine mis tahes meediumis;

2.2. rämpsposti, ahelkirjade või muude soovimatute e-kirjade saatmine;

2.3. katse segada Teenuse tööd või kahjustada selle terviklikkust või turvalisust, samuti katse dešifreerida Teenust pakkuvate serverite mis tahes edastusi;

2.4. mis tahes tegevus, mis põhjustab võib põhjustada (meie ainuäranägemisel) ebamõistlikult suure või ebaproportsionaalse koormuse meie infrastruktuurile või mis tahes sihtveebisaidi infrastruktuurile;

2.5. kehtetute andmete, viiruste, usside või muu pahatahtliku tarkvara üleslaadimine Teenuse kaudu;

2.6. isikut tuvastava teabe, sealhulgas kontonimede kogumine Teenusest;

2.7. teise isiku esinemine, oma seotuse valeesitamine mis tahes isiku või üksusega, pettuse toimepanemine või oma identiteedi varjamine või katse seda varjata;

2.8. Teenuse nõuetekohase toimimise häirimine;

2.9. Teenuse sisule juurdepääsu saamine mis tahes muude tehnoloogiate või vahenditega peale Teenuse poolt pakutavate või lubatud vahendite;

2.10. mis tahes meetmete ületamine, mida me võime kasutada Teenusele juurdepääsu takistamiseks või piiramiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, funktsioonid, mis takistavad või piiravad sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad Teenuse või selle sisu kasutamise piiranguid;

2.11. Teenuse edasimüümine või ümberjaotamine (välja arvatud juhul, kui FineProxy-ga on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud);

2.12. Teenuse kasutamine volitamata juurdepääsu saamiseks (nt juurdepääs mis tahes serverile, võrgule, hostile või kontole, millele teil puudub juurdepääsuõigus);

2.13. teenuse kasutamine internetiside häirimiseks või häirimise katseks (nt teenuse tõkestamise rünnak (DoS));

2.14. teenuse kasutamine piletite ostmise robotite, reklaamipettuse jaoks või selliste andmete kogumiseks, mis ei ole avalikult kättesaadavad või on nende tundlikkuse tõttu muul viisil kaitstud; või

2.15. teenuse kasutamine mis tahes kohaldatava seaduse või määruse, kasutustingimuste või kolmandate isikute õiguste rikkumisena.

Nõustute läbima isikusamasuse tuvastamise, kui FineProxy-l on põhjendatud kahtlus, et teie konto kaudu teostatakse mõnda eespool nimetatud keelatud tegevust. Isikusamasuse tuvastamata jätmine võib kaasa tuua konto peatamise.

3. Kaebuse menetlemise tasu#

Ülevaade.

Oleme pühendunud kvaliteetsete teenuste osutamisele kooskõlas kohaldatavate seaduste ja meie kasutustingimustega. Teenuse väärkasutust või meie reeglite rikkumist käsitleme tõsiselt.

Kaebuse menetlemise tasu.

Seoses kaebuste käsitlemisega kaasnevate suurenenud haldus- ja uurimiskuludega võetakse alates 22. jaanuarist 2024 iga meie reeglite rikkumisega seotud kaebuse menetlemise eest tasu summas $50. Nimetatud tasu ei asenda kasutustingimuste järgimise kohustust ega vabasta kasutajaid vastutusest. Tasu võetakse üksnes kaebuse läbivaatamise ja uurimise kulude katmiseks.

Kaebuse läbivaatamise kord.

Kaebuse saamisel vaatame teatatud tegevuse läbi, loome kliendile tugipileti ja esitame kaebuse menetlemise tasu arve. Tugipiletis kirjeldatakse teatatud rikkumist ning võidakse paluda selgitust või lisateavet. Klient peab tugipiletis nimetatud tegevuse viivitamata lõpetama ja järgima seal viidatud Teenuse reegleid. Tasu maksmine ei anna kliendile õigust rikkumist jätkata.

Maksetingimused.

Kaebuse menetlemise tasu tuleb tasuda kahe (2) kalendripäeva jooksul alates arve kuupäevast. Kui makse ei ole tähtajaks laekunud, võidakse kaebusega seotud Teenus peatada. Peatatud Teenuse võib taastada alles pärast arve tasumist ja keelatud tegevuse lõpetamist ning tingimusel, et taastamine on kooskõlas meie reeglite, läbivaatamise tulemuse ja kohaldatava õigusega.

Tõsised või korduvad rikkumised.

Kui teatatud rikkumine on tõsine või ilmne või kui sellele on eelnenud varasemaid kaebusi, võime Teenused peatada kohe tugipileti loomisel, ootamata kahepäevase maksetähtaja möödumist. Tavaliselt peatame kaebuses nimetatud konkreetse Teenuse. Kui ilmne rikkumine on eriti tõsine või võib puudutada ka teisi Teenuseid, võime asjaolude uurimise ajaks peatada kõik kliendi aktiivsed Teenused. Juba osutatud Teenuste ega tekkinud kaebuse menetlemise tasude eest tagasimakseid ei tehta.

Tasu vabastus.

Erandjuhtudel ja ainuüksi oma äranägemisel võime kaebuse menetlemise tasust loobuda, eriti juhul, kui klient näitab üles heauskset koostöövalmidust ja astub mõistlikke samme tulevaste rikkumiste vältimiseks.

4. Tellimused & maksete töötlemine#

Igal kontol on juhtpaneelil üks sisemine rahakott; üksikute arvete ega Teenuste jaoks eraldi saldosid ei peeta. Rahakotti saab täiendada käsitsi või valikulise automaatse täiendamise kaudu ning Teenused ja lisad ostetakse rahakoti vahenditega.

Rahakoti sissemakseid võivad töödelda kolmandatest isikutest makseteenuse pakkujad või maksete töötlejad vastavalt kehtivatele turvanõuetele, sealhulgas PCI-DSS-ile, kui see on kohaldatav. FineProxy ei salvesta ega töötle maksekaardi andmeid otse.

Konto omanik haldab makseseadeid, sealhulgas automaatset täiendamist, juhtpaneeli kaudu. Tagasimakseid ja tühistamisi reguleerib jaotises 5 sätestatud tagastuspoliitika ning need alluvad sellele.

Käesolevas tagastuspoliitikas sätestatud tingimustel võimaldab FineProxy 24-tunnist perioodi alates ostu sooritamise hetkest, mille jooksul klient võib taotleda tagasimakset algsele makseviisile. Makseteenuse pakkuja tasudele ja muudele kohalduvatele tasudele kohaldatakse jätkuvalt jaotist 5.2. 24 tunni tagastusõigus ei kehti tasuliseks 48 tunni perioodiks tellitud Teenustele.

Aktiivse Teenuse tühistamiseks, sealhulgas enne tagasimakse taotlemist, peab klient kasutama juhtpaneeli: valima aktiivse Teenuse, avama jaotise Haldus ja valima „Tühista see teenus“. Tühistamisel tagastatakse Teenuse kasutamata väärtus konto sisemisse rahakotti. Esimese 24 tunni jooksul pärast ostu võib klient seejärel taotleda tagasimakset algsele makseviisile üksnes kliendi kontol saadaval oleva toe piletisüsteemi kaudu. Muude suhtluskanalite kaudu esitatud tagasimaksetaotlusi ei arvestata.

Teenuste iseseisev tühistamine juhtpaneelil on võimalik kõige rohkem üks kord kolme (3) päeva jooksul. Kui kliendil on mõjuv põhjus Teenus enne selle tähtaja möödumist tühistada, võib ta pöörduda meie poole piletisüsteemi kaudu ja selgitada, miks Teenus tuleb tühistada. Selliseid taotlusi vaadatakse läbi individuaalselt.

FineProxy jälgib tagasimaksete tegevust. Ülemäärase arvu tagasimaksetaotluste korral — täpsemalt rohkem kui kolm (3) tagasimaksetaotlust ühe kalendrikuu jooksul — jätame endale õiguse oma ainuisikulisel äranägemisel keelduda edasistest tagasimaksetaotlustest.

Pärast 24-tunnise tagasimakseperioodi lõppu on tühistamise võimalikuks tulemuseks Teenuse kasutamata väärtuse kandmine sisemisse rahakotti. Rahakotti kantud vahendeid saab kasutada tulevaste ostude jaoks.

Kui kliendil esineb ostetud proksidega tehnilisi probleeme, soovitame tungivalt enne tagasimaksetaotluse esitamist pöörduda meie tehnilise toe poole piletisüsteemi et probleem enne tagasimaksetaotluse esitamist üle vaadata.

Ostes FineProxy tooteid või teenuseid, kinnitate, et olete käesoleva tagasimaksepoliitikaga tutvunud ja nõustute selle tingimustega.

Täiendav klausel rikkumiste kohta.

Tagasimakseid ei tehta juhtudel, mis on seotud kaebuste või meie kasutustingimuste rikkumisega. Kui tuvastatakse, et konto on rikkunud meie reegleid – olgu tegemist tõsiste või korduvate rikkumistega –, ei maksta tagasi juba osutatud teenuste eest ega kaebuste menetlemisega seotud tasude eest.

5.1 Tagasimaksete töötlemise tähtajad#

Pärast seda, kui oleme piletisüsteemi kaudu kätte saanud teie taotluse tagasimakseks algsele makseviisile koos kõigi vajalike väljamakseandmetega, esitame tagasimaksetaotluse makseteenuse pakkujale 24 tunni jooksul.

Oluline: tagasimakse tähtajad ei alga hetkest, mil te meile sõnumi saadate. Need algavad hetkest, mil me edastame vajaliku teabe makseteenuse pakkujale. Te saate eraldi e-kirjaga teavituse, kui teave on edastatud.

Maksimaalne aeg teabe edastamiseks meie poolt on kuni 24 tundi (tavaliselt 2–6 tundi). Pärast edastamist sõltub tagasimakse ajakava üksnes makseteenuse pakkujast ja/või teie pangast. Ligikaudsed tähtajad on järgmised:

Pangakaardid: 1–5 tööpäeva. Enamikul juhtudel töödeldakse tagasimakse samal päeval. Mõnel juhul võime paluda teie kaardinumbrit käsitsi ülekande teostamiseks (kui teenusepakkuja seda võimaldab).

1–5 tööpäeva. Enamikul juhtudel töödeldakse tagasimakse samal päeval. Mõnel juhul võime paluda teie kaardinumbrit käsitsi ülekande teostamiseks (kui teenusepakkuja seda võimaldab). Krüptovaluuta: 48 tunni jooksul pärast kehtiva tagasimakseaadressi kättesaamist. Te peate esitama maksmisel kasutatud rahakoti aadressi ja võrgu/protokolli. Tagasimakseid saab saata ainult samale rahakotile, millelt makse tehti. Ebastandardsete plokiahelate puhul võib tähtaeg olla kuni 96 tundi.

48 tunni jooksul pärast kehtiva tagasimakseaadressi kättesaamist. Te peate esitama maksmisel kasutatud rahakoti aadressi ja võrgu/protokolli. Tagasimakseid saab saata ainult samale rahakotile, millelt makse tehti. Ebastandardsete plokiahelate puhul võib tähtaeg olla kuni 96 tundi. WebMoney: kuni 10 tööpäeva. Pange tähele, et tagasimaksetasud võivad olla kõrged. Selle meetodi puhul võib töötlemine aeg-ajalt kauem aega võtta ning tagasimaksed võidakse teostada tähtaja lõpu lähedal.

kuni 10 tööpäeva. Pange tähele, et tagasimaksetasud võivad olla kõrged. Selle meetodi puhul võib töötlemine aeg-ajalt kauem aega võtta ning tagasimaksed võidakse teostada tähtaja lõpu lähedal. Perfect Money ja Alipay: kuni 10 tööpäeva.

5.2 Makseteenuse pakkuja ja plokiahela tasud#

Veebisaidil toodud hinnad ei sisalda makseteenuse pakkuja tasusid ega plokiahela võrgutasusid, mis kaasnevad tehingu töötlemisega. Nimetatud tasud kannab klient maksmise hetkel.

Tagasimaksega seotud makseteenuse pakkuja tasu kannab klient ning see arvatakse tagasimakse summast maha. Teeme mõistlikke jõupingutusi nende kulude minimeerimiseks ning võimaluse korral pakume madalamate tasudega tagasimakse võimalusi.

Krüptovaluutas tehtava tagasimakse korral võib kogutasu sisaldada nii makseteenuse pakkuja tasu kui ka plokiahela võrgutasu.

Krüptotasude märkus: makseteenuse pakkujad võivad Bitcoin’i, Ethereumi ja USDT TRC20 kaudu tehtavate tagasimaksete eest küsida kõrgemaid tasusid (näiteks 3 USD USDT TRC20 tagasimakse eest). Palun arvestage nende tasudega enne ostu sooritamist, kui kavatsete taotleda tagasimakset.

Teenus pakub piiramatut liiklust kõigi tariifiplaanide puhul, kui kohalduvates tingimustes ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti. Järgmised ribalaiuse piirangud kehtivad vastavalt konkreetse aktiivse teenuse IP-aadresside koguarvule:

Kuni 300 IP-d: kuni 100 Mbps

301 kuni 3000 IP-d: kuni 500 Mbps

3001 kuni 5000 IP-d: kuni 1 Gbps

5001 kuni 15 000 IP-d: kuni 1,5 Gbps

15 001 kuni 25 000 IP-d: kuni 2,5 Gbps

Üle 25 000 IP: kuni 5 Gbps

6.2 Samaaegsete ühenduste piirangud#

Lisaks ribalaiuse piirangutele kehtivad samaaegsete ühenduste arvule järgmised piirangud (mis see on) konkreetse aktiivse teenuse jaoks, sõltuvalt IP-paketi suurusest:

Kuni 999 IP-d: kuni 1500 samaaegset ühendust

1000 kuni 4999 IP-d: kuni 3× teenuses sisalduvate IP-aadresside arv

5000 kuni 14 999 IP-d: kuni 2× teenuses sisalduvate IP-aadresside arv

15 000 ja enam IP-d: kuni 1× teenuses sisalduvate IP-aadresside arv (võrdne IP-aadresside arvuga)

Piirangu ületamisel lülitub teenus automaatselt aeglasesse režiimi (Slow Mode).

Aeglases režiimis on lubatud mitte rohkem kui üks samaaegne ühendus IP-aadressi kohta.

Aeglase režiimi kestus sõltub sellest, mitu piirangu rikkumist toimub 24-tunnise perioodi jooksul:

kuni 2 rikkumist — 5 minutit

3 kuni 6 rikkumist — 15 minutit

7 kuni 10 rikkumist — 30 minutit

üle 10 rikkumise — 60 minutit

Pärast piirangu perioodi lõppemist taastub teenus automaatselt tavapärasesse režiimi. See mehhanism aitab vältida üksikute kasutajate poolt tekitatavat liigset koormust ja tagab stabiilse teenusekvaliteedi kõigile klientidele.

Kui kehtiv samaaegsete ühenduste limiit ei ole piisav, saab konkreetse Teenuse jaoks osta täiendavaid samaaegseid ühendusi tellimuse esitamisel või hiljem juhtpaneeli kaudu. Hind on $30 iga 1 000 täiendava samaaegse ühenduse eest täieliku 30-päevase perioodi kohta. Aktiivsele Teenusele lisamisel arvutatakse tasu proportsionaalselt Teenuse jooksva perioodi järelejäänud päevade eest. Suurendatud limiit rakendatakse automaatselt ilma tugipäringut esitamata.

6.3 Üldreeglid, teavitused ja uuendused#

Need piirangud on kehtestatud üksnes selleks, et tagada teenuse stabiilsus, töökindlus ja õiglane kasutamine kõigile klientidele.

Kõik punktides 6.1 ja 6.2 kirjeldatud piirangud kehtivad teenusele tervikuna (st konkreetsele aktiivsele paketile/tellimusele), mitte igale üksikule IP-aadressile. Kui kliendil on mitu aktiivset teenust, kehtivad piirangud igale teenusele eraldi, mitte kontole tervikuna.

Kui Teenusega on seotud mitu lubatud lähte-IP-aadressi, võib klient iga sidumise lisamisel või muutmisel määrata sellele konkreetse samaaegsete ühenduste kvoodi. Kõigile sidumistele määratud kvootide kogusumma ei tohi ületada selle Teenuse samaaegsete ühenduste limiiti.

Klient saab aktiivse Teenuse lehel juhtpaneeli koormusgraafikutelt jälgida praegust kasutust ja kohaldatavaid limiite. FineProxy ei saada tugipiletit üksnes limiidi ületamise tõttu. Kui ületamine on märkimisväärne ja/või korduv ning ohustab Teenuse stabiilsust või teisi kliente, jätab ettevõte endale õiguse mõjutatud Teenus viivitamata ja ette teatamata peatada.

7. IP-aadresside asendamise poliitika#

Palun tutvuge järgmiste oluliste reeglitega, mis puudutavad IP-aadresside asendamist.

Kui IP-aadress blokeeritakse kliendi enda tegevuse tõttu teenuse kasutamise ajal (sealhulgas, kuid mitte ainult, liigsed päringud, sihtveebisaidi poliitikate rikkumine või kuritahtlik käitumine), ei ole FineProxy kohustatud sellise IP-aadressi kohest asendamist pakkuma.

Kliendid saavad tasuta kasutada plaanilist iseteeninduslikku vahetust üks kord iga kaheksa (8) päeva järel, arvestades esialgsest ostust või eelmisest proksiloendi uuendamisest.

Nõuetele vastava mitteroteeruva Teenuse puhul on saadaval plaaniväline täielik või osaline IP-aadresside vahetus ühekordse tasu eest $10 toimingu kohta, mis arvestatakse maha juhtpaneeli rahakotist. Roteeruvad Teenused on välistatud, kuna nende IP-aadressid vahetuvad automaatselt.

Vahetuse algatamiseks juhtpaneelil valige aktiivne Teenus, avage Rohkem toiminguid ja valige Värskenda IP-aadresse. Klient võib värskendada kogu loendit, valitud IP-aadresse või IP-aadresse riigi kaupa ning suurendada või vähendada riigi osakaalu, kui kohaldatav pakett ja saadaolev varu seda võimaldavad.

Soovitame tungivalt eelnevalt tutvuda selle veebisaidi või teenuse poliitikate ja kasutuspiirangutega, kus prokside kasutamist kavandatakse, kuna liigne või ebasobiv kasutamine võib kaasa tuua IP-aadressi kohese blokeerimise.

Kui tuvastame kliendi tegevusega seotud konkreetsetel veebisaitidel FineProxy IP-aadresside sagedast blokeerimist, võime klienti sellest teavitada. Kui blokeerimine jätkub, jätab FineProxy endale õiguse mõjutatud teenus ajutiselt peatada, et anda kliendile võimalus teha vajalikud kohandused ja vältida edasist IP-aadresside blokeerimist. Sellise peatamise ajal peatatakse teenuse tähtaeg ja seda ei vähendata.

Teenuste teatud funktsioonide kasutamiseks võib olla vajalik konto registreerimine. Teie kohustus on tagada oma kontovolituste konfidentsiaalsus ning vastutate kõigi oma kontol toimuvate tegevuste eest. FineProxy ei vastuta kahju eest, mis tuleneb teie konto andmete kaitsmata jätmisest.

API-võtmed ja veebihaakide salavõtmed on tundlikud autentimisandmed. Salavõtit näidatakse ainult üks kord selle loomisel ning te peate selle kopeerima ja turvaliselt hoidma, piirama selle kasutamist ning selle viivitamata vahetama või tühistama, kui see on või võib olla avalikuks tulnud. Kasutage integratsioonide jaoks eraldi vähimate õigustega võtmeid. Te vastutate tegevuste eest, mis tehakse kehtivate kontovolituste, API-võtmete või veebihaakide salavõtmete kaudu.

9. Lubatud kasutus#

Nõustute kasutama teenuseid üksnes seaduslikel eesmärkidel ning kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja kolmandate isikute õigustega. Teenuseid ei tohi kasutada ebaseaduslikel, lubamatul ega volitamata eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, pettuse, ahistamise või pahavara või muu kahjuliku koodi levitamiseks.

Austame teie privaatsust. Teave selle kohta, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja avalikustame, on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitika, mis on käesolevate tingimuste lahutamatu osa.

11. Intellektuaalomandi õigused#

Kõik teenustega seotud õigused, omandiõigus ja huvid, sealhulgas kõik seonduvad intellektuaalomandi õigused, kuuluvad ja jäävad kuuluma ainuõiguslikult FineProxy-le ja selle litsentsiaarjatele. Käesolevad tingimused ei anna teile mingeid õigusi kasutada FineProxy kaubamärke, brändi ega intellektuaalomandit, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud.

12. Tingimuste muutmine#

Võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Uuendatud versioonid avaldatakse meie veebisaidil koos muudetud „Viimati uuendatud

13. Lepingu lõpetamine#

Jätame endale õiguse oma äranägemisel peatada või lõpetada teie juurdepääs teenustele osaliselt või täielikult, sealhulgas blokeerida edaspidine juurdepääs, kui meil on põhjendatud alus arvata, et olete rikkunud käesolevaid tingimusi või kehtivat seadust. Lõpetamine võib toimuda eelneva etteteatamisega või ilma, kui seadus seda lubab.

14. Kohaldatav õigus#

Käesolevaid tingimusi ning nendest tulenevaid või nendega seotud vaidlusi ja nõudeid reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, arvestamata kollisiooninorme.

15. Vastutuse piiramine ja välistamine#

Teenuseid osutatakse „nagu on siin.

16. Juurdepääsupiirangud ja blokeeritud ressursid#

FineProxy rakendab infrastruktuuri tasemel piiranguid, mis kehtivad kõigile klientidele ja kõigile pakettidele. Kui ressurss on blokeerimisloendis, ei ole see meie prokside kaudu kättesaadav ning blokeeringu eemaldamine ei ole võimalik.

16.1. E-posti teenuste ja meiliprotokollide täielik blokeerimine#

Blokeerime täielikult e-posti teenused ja meiliprotokollid (SMTP, IMAP, POP3) — olenemata kasutuseesmärgist.

Mida see tähendab:

piirang kehtib kogu meie infrastruktuuris kõigile kasutajatele;

eesmärk ei oma tähtsust: e-posti valideerimine, postkasti sisselogimine või e-postiga seotud API-de kasutamine;

e-posti teenuste deblokeerimine ei ole võimalik — juurdepääs on piiratud kõigis pakettides.

16.2. Domeeni .gov täielik blokeerimine#

Kõik .gov domeenitsooniga veebilehed on meie puhverserverites blokeeritud. Valitsusressursid piiravad sageli juurdepääsu anonüümsetelt IP-vahemikelt ning see on kooskõlas ka meie sisepoliitikaga, mille eesmärk on teenuse väärkasutuse ennetamine. See piirang kehtib kõigi riikide ja kõigi pakettide puhul.

16.3. Täiendavalt blokeeritud veebisaidid ja teenused#

Järgmised ressursid ei ole meie puhverserverite kaudu kättesaadavad. Kui veebileht on selles loendis, ei ole deblokeerimine võimalik.

Valitsuse veebilehed

kõik .gov domeenid

Finantsteenused

moex.ru, cbr.ru, payoneer.com, stripe.com, paypal.com, bofa.com

Valitsuse ja ettevõtete ressursid

gosuslugi.ru, login.microsoftonline.com, mil.ru

Tehnoloogia- ja mänguplatvormid

sony.com, sonyentertainmentnetwork.com, playstationnetwork.com, accounts.logme.in

pop.mail.ru, login.live.com, mail.aol.com, gmx.com, gmx.net, gmx.de, gmx.fr, gmx.au, login.skype.com, account.bbc.com

Otsingumootor

Google Search (blokeeritud on ainult otsingutulemuste leht; muud Google’i teenused jäävad kättesaadavaks)

Voogedastus ja meelelahutus

filmax-tv.ru, fandango.com

Rämpspostitõrje teenused

spamhaus.org

Kaughaldus- ja turvateenused

my-android.avast.com

Lennufirmad ja online-broneerimine

singaporeair.com, ticketswap

Meedia ja uudised

rappler.com

Äri- ja ettevõtete veebilehed

courbis.fr, architecturaldepot.com, pusuyu.xyz, goodgame.ru

Poed ja kataloogid (potpourrigroup.com ja seotud saidid)

backinthesaddle.com, catalogfavorites.com, chadwicks.com, countrystorecatalog.com, cuddledown.com, expressionscatalog.com, inthecompanyofdogs.com, magellans.com, naturesjewelry.com, northstyle.com, potpourrigift.com, pyramidcollection.com, sagefinds.com, serengetifashions.com, astitchery.com, whateverworks.com, youngexplorers.com

Muud ressursid

tana.it, pbstre.cz, neus-store.com, mesto-kadan.cz, onlinestore.it, emagineoptical.com, roberts-family.com, carvinsoftware.com, iscsales.com, foh3l.org

Kui ressurss on selles nimekirjas, ei tööta see meie prokside kaudu.

16.4 Twitchi juurdepääsupoliitika#

Vaikimisi on Twitchi juurdepääs kõigil jagatud (paketi) proxy-teenustel blokeeritud. See piirang kehtib ainult Twitchile ega mõjuta juurdepääsu teistele veebisaitidele või platvormidele. Kõik paketi proxy’d jäävad üldiseks kasutamiseks täielikult töökorras.

Piirang tuleneb Twitchi rangest modereerimis- ja liiklusekontrollipoliitikast. Kui mitu klienti kasutavad Twitchi jaoks sama proxy IP-d, piiratakse või blokeeritakse sellised IP-aadressid kiiresti, mis mõjutab negatiivselt kõiki seda IP-d jagavaid kasutajaid.

Stabiilse juurdepääsu tagamiseks pakume spetsiaalseid paketi proxy plaane, millel on eksklusiivne Twitchi juurdepääs, saadaval aadressil: https://fineproxy.org/use-cases/twitch-proxies/

Nende plaanide puhul jäävad proxy IP-aadressid kasutatavaks kõigi veebisaitide jaoks, samas kui Twitchi juurdepääs on nendel IP-del lubatud ainult ühele kliendile. Ühelgi teisel kliendil ei ole lubatud kasutada Twitchi samadel proxy-aadressidel. Selle eksklusiivse juurdepääsuõiguse tõttu on sellised paketi proxy plaanid 50% kallimad kui standardsed paketi proxy’d.

Twitchi juurdepääsu aktiveerimine toimub käsitsi. Selle lubamiseks peab klient esitama päringu piletisüsteemi isiklikus kontopaneelis. Automaatne aktiveerimine ei ole saadaval.

17. UDP protokolli tugi#

UDP protokolli tugi on saadaval ainult nõuetele vastavatele mitteroteeruvatele Teenustele; roteeruvad Teenused on välistatud. UDP toe aktiveerimisel suureneb Teenuse hind 50% võrra Teenuse standardhinnast.

Klient võib UDP toe lisada tellimuse esitamisel või hiljem aktiivse Teenuse kaudu juhtpaneelil. Hiljem lisamisel arvutatakse lisatasu proportsionaalselt Teenuse jooksva perioodi järelejäänud päevade eest. Aktiveerimine toimub iseteeninduse korras ega nõua tugipäringut, käsitsi aktiveerimist ega ooteaega.

IP-aadresside vahetamine või uuendamine Teenuse raames ei lülita UDP protokolli tuge välja. UDP funktsionaalsus jääb kättesaadavaks ka pärast IP-nimekirja uuendamist.

UDP protokolli toega seotud kõrgem teenuse hind kehtib kogu aktiivse teenuseperioodi vältel, sealhulgas pikenduste korral, seni kuni UDP tugi on aktiveeritud.

Kui teil on käesolevate Tingimuste kohta küsimusi või vajate tehnilist abi, võtke FineProxy klienditoega ühendust mõne järgmise kanali kaudu: