Smart TV-d, PlayStation, Xbox ja muud voogedastusseadmed ei toeta proxy seadeid natiivilt. Nende seadmetega proxy kasutamiseks tuleb see konfigureerida ruuteri tasandil või seadistada proxy-lüüs teie kohalikus võrgus. Alternatiivina saate jagada proxy-ühendust sülearvutist Wi-Fi levialana. Staatilised ISP proxy'd on selle seadistuse jaoks ideaalsed, kuna pakuvad piiramatut ribalaiust ja stabiilseid ühendusi — mis on oluline, kui suunate kogu seadme liiklust. FineProxy staatilised ISP proxy'd toetavad SOCKS5 ja HTTP/HTTPS protokolle, muutes need ühilduvaks enamiku ruuteri tasandi proxy konfiguratsioonidega.