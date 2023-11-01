Proxy Redditi jaoks
IPv4 puhverserverid, mis on loodud Redditi jaoks: ühilduvad PRAW-iga, toetavad HTTP/HTTPS/SOCKS5 protokolle ja skaleeruvad mitme OAuth rakenduse vahel kiirusega 60 päringut/min igaüks. Automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API juurdepääs.
Koostage oma puhverserveripakett.
Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.
Praeguste pakettide laadimine…
Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.
Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.
Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.
|Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidena
|Siin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-st
|ISPStaatilised ISP registreeritud aadressid
|VahelduvArveldatakse API-krediitides
|Sobib kõige paremini
|Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
|Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
|Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
|Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
|Kasutajaid aadressi kohta
|Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
|1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
|Kuni 5
|Jagatud park
|Platvormi usaldus
|StandardneAndmekeskuse ASN
|Kõrge — eksklusiivne
|Kõrge — ISP registreeritud
|Sõltub pargist
|Hind alates
|$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
|$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
|$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimaalne tellimus
|100 IP-d
|1 IP
|100 IP-d
|2,5 mln krediiti
|Aadressi kasutusaeg
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Perioodi jooksul staatiline
|Muutub iga päringuga
|Ribalaius
|Piiramatu
|Piiramatu
|Piiramatu
|KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
|UDP / häälkõned
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Valikuline lisateenus
|Pole saadaval
|Protokollid
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentimine
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
|API-võti
|Vaata pakette
|Vaata privaatseid pakette
|Vaata ISP-pakette
|Vaata pakette
Privaatne
Privaatne, alates ühest IP-st
Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.
1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.
Kõrge — eksklusiivne
$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.
1 IP
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Andmekeskuse pakett
Müüakse jagatud plokkidena
Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.
Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.
StandardneAndmekeskuse ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
ISP
Staatilised ISP registreeritud aadressid
Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.
Kuni 5
Kõrge — ISP registreeritud
$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus
100 IP-d
Perioodi jooksul staatiline
Piiramatu
Valikuline lisateenus
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.
Vahelduv
Arveldatakse API-krediitides
Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Jagatud park
Sõltub pargist
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln krediiti
Muutub iga päringuga
KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
Pole saadaval
HTTP, SOCKS5
API-võti
Proksid 48 tunniks
Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.
Populaarseimad puhverserverite asukohad
Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.
Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.
FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.
Seejärel öelge
- Osta one dedicated US IP a Reddit OAuth app
- Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
- Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
- Näita which services had the suurimat veamäära today
- Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.
Mida agent ei tee — olenemata teie käsust
Kulutada teie raha
Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust
wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.
Maksta pakkumisest rohkem
Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust
expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.
Tühistada omavoliliselt
Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita
confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.
Võtta tasu kaks korda
Rahalised päringud nõuavad väärtust
idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.
Käsitsi seadistamine
Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.
Süsteemid
Brauserid
Rakendused
Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.
FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.
Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.
500 Mbps
ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides
99.97%
1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest
96
ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta
0
ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides
Eraldi AMD EPYC
Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.
Meie enda alamvõrgud
IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.
80 Gbit/s ülesvooluühendus
Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.
Tier III / IV
Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.
Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.
Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.
Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.
Aktiivsed kontod
Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.
Ma töötan selle teenusega üle aasta ja alati on kõik korras, ei ole keelatud ega erinevusi! Lihtne kasutada, pole vajalikke funktsioone, see on kõik, mida vajame. Ma teen seda duši all! Ma ei leidnud selles puhverserveris puudusi.
API ja agendi juurdepääs
Väga mugav teenus neile, kes vajavad puhverservereid, ilma keeruka seadistamata. Kõik algab kiiresti, on olemas erinevaid riike ja korralik valik plaane. Ma kasutasin proxy analüüsi ja automatiseerimise tööd ja olin tulemustega täiesti rahul.
Hind on õiglane ja puhverserverid töötavad laitmatult. Ka API-t on lihtne seadistada. Selle hinna eest võib kindlasti soovitada!
Liiklust ei mõõdeta
Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.
Ma ei ütle, et hinnad on kõige madalamad, kuid piiramatut liiklust ja maksimaalset kiirust pole võimalik vaidlustada. Toetuse teenus ei kukkunud mind isiklikult alati ühenduses, alati ajakohases, viisakas ja ilma häideta. Kasutan paketti 30 päeva, Euroopa aadressid juba teist aastat. Pärast makset juhtub kõik kohe. Ma ei üritanud segada, see on minu jaoks piisav.
Kas ma saan andmeid koguda ilma API juurdepääsu eest maksmata?Jah
Jah, kuid tasuta API tase (ilma OAuth-ita) annab teile vaid 10 päringut minutis, mida jälgitakse IP järgi. OAuth-iga (seadistamine on tasuta) saate 60 päringut minutis rakenduse kohta. Pärast 2023. aasta API hinnamuudatusi jättis Reddit tasuta OAuth taseme alles isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks, seega üksikuid arendajaid ja väikeprojekte see ei mõjuta. Iga täiendav OAuth rakendus oma proxy-l lisab teie koguvõimsusele veel 60 päringut minutis. Enamiku andmekogumise jaoks piisab tasuta autenditud API-st ja mõnest Pühendatud proksid katab selle — kõrgendatud juurdepääsu eest pole vaja maksta.
Kuidas Reddit tuvastab seotud kontosid?Peamiselt IP-aadressi
Peamiselt IP-aadressi ja brauseri sõrmejälje kaudu. Kui kaks kontot jagavad sama IP-d, küpsiseid, ajavööndit või ekraani eraldusvõimet — need seotakse omavahel. Olulised on ka käitumismustrid: sarnased postitamise ajad, samad subredditid, üksteise sisu poolt hääletamine. Eraldi proxy pluss eraldi brauseriprofiil iga konto kohta katkestab enamiku neist signaalidest.
Kas andmekeskuse puhverserver võib minu konto blokeerida?Sirvimiseks ja lugemiseks
Sirvimiseks ja lugemiseks — ei. Aktiivseks postitamiseks ja kommenteerimiseks — risk suureneb. Redditi rämpsposti filtrid pööravad andmekeskuste IP-vahemikele suuremat tähelepanu, kui kontod aktiivselt tegutsevad. ISP puhverserverid on turvalisemad kõige jaoks, mis on kontoga seotud. Andmekeskuse proxy sobib API andmekogumiseks ja lihtsaks juurdepääsuks.
Kuidas seadistada puhverserverit PRAW jaoks?Määrake enne
Määrake enne skripti käivitamist keskkonnamuutuja HTTPS_PROXY: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW suhtleb Redditiga ainult HTTPS kaudu, seega katab see üks muutuja kõiki päringuid. Kui teie proxy nõuab autentimist, lisage kasutajaandmed URL-i: http://user:pass@address:port. FineProxy HTTPS proxyd on varustatud dedikeeritud SSL-sertifikaadiga iga IP kohta, seega on iga ühendus kohe algusest korrektselt krüpteeritud.
Kas tasuta veebipuhverserverite kasutamine on turvaline?Kiireks ühekordseks juurdepääsuks
Kiireks ühekordseks juurdepääsuks — tavaliselt piisab. Regulaarseks kasutamiseks või millekski, mis hõlmab kontole sisselogimist — ärge kasutage. Tasuta proxyd võivad logida teie liiklust, süstida reklaame või lekitada teie tegelikku IP-aadressi. Püsivaks juurdepääsuks on odav dedikeeritud proxy töökindlam ja privaatsem.
Kas ma saan puhverserverit kasutada Redditi mobiilirakendusega?Ametlikul Redditi rakendusel
Ametlikul Redditi rakendusel puudub sisseehitatud proxy seadistus. Liikluse proxy kaudu suunamiseks seadistage proxy operatsioonisüsteemi tasemel: Androidis avage Wi-Fi võrguseaded ning sisestage proxy aadress ja port; iOS-is minge Seaded → Wi-Fi → teie võrk → Proxy seadistamine. SOCKS5 proxy-de jaoks vajate kolmanda osapoole rakendust (nt Drony Androidile või Shadowrocket iOS-ile), mis tunneldab kogu seadme liikluse. Kui süsteemitaseme proxy on aktiivne, kasutab Redditi rakendus — nagu ka kõik teised rakendused — seda automaatselt. Üksikasjalikud seadistusjuhised mõlema platvormi jaoks leiate meie integratsioonikeskusest.