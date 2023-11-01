Proxy Redditi jaoks

Jah, kuid tasuta API tase (ilma OAuth-ita) annab teile vaid 10 päringut minutis, mida jälgitakse IP järgi. OAuth-iga (seadistamine on tasuta) saate 60 päringut minutis rakenduse kohta. Pärast 2023. aasta API hinnamuudatusi jättis Reddit tasuta OAuth taseme alles isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks, seega üksikuid arendajaid ja väikeprojekte see ei mõjuta. Iga täiendav OAuth rakendus oma proxy-l lisab teie koguvõimsusele veel 60 päringut minutis. Enamiku andmekogumise jaoks piisab tasuta autenditud API-st ja mõnest Pühendatud proksid katab selle — kõrgendatud juurdepääsu eest pole vaja maksta.