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Proxy Redditi jaoks

IPv4 puhverserverid, mis on loodud Redditi jaoks: ühilduvad PRAW-iga, toetavad HTTP/HTTPS/SOCKS5 protokolle ja skaleeruvad mitme OAuth rakenduse vahel kiirusega 60 päringut/min igaüks. Automaatne kohaletoimetamine pärast maksmist, piiramatu liiklus ja API juurdepääs.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma puhverserveripakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

Vaata kõiki asukohti

Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated US IP a Reddit OAuth app
  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu puhverserveriteenust
  • Ekspordi minu puhverserverite loendit JSON-ina
  • Näita which services had the suurimat veamäära today
  • Näita the olekut ja arvelduse üksikasju minu puhverserveriteenuseid
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

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Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Aktiivsed kontod

Ma olen seda 5+ aastat kasutanud ja see on suurepärane proxy, et töötada andmete krappimise/sotsiaalvõrkude ja teiste automaatide projektidega - kiirelt pöörlevad IP-d, peaaegu kõik proxy ei ole blokeeritud nagu teiste teenusepakkujate jne. ka klienditeenindus on üsna hea.

synk.pitNorton Safe Web, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma töötan selle teenusega üle aasta ja alati on kõik korras, ei ole keelatud ega erinevusi! Lihtne kasutada, pole vajalikke funktsioone, see on kõik, mida vajame. Ma teen seda duši all! Ma ei leidnud selles puhverserveris puudusi.

Anton SmirnovFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

API ja agendi juurdepääs

Väga mugav teenus neile, kes vajavad puhverservereid, ilma keeruka seadistamata. Kõik algab kiiresti, on olemas erinevaid riike ja korralik valik plaane. Ma kasutasin proxy analüüsi ja automatiseerimise tööd ja olin tulemustega täiesti rahul.

EvgeniyDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Hind on õiglane ja puhverserverid töötavad laitmatult. Ka API-t on lihtne seadistada. Selle hinna eest võib kindlasti soovitada!

Felix KernerTrustpilot, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Suurepärane puhverserveriteenus! Neil on eri tüüpi puhverservereid, sealhulgas roteeruvad puhverserverid ilma liikluspiiranguta. Hinnad on taskukohased ja saadaval on geograafilise sihtimise võimalused. Maksta saab mugavalt krüptoraha, PayPali või kaartidega.

Vladimir AkimkinSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ma ei ütle, et hinnad on kõige madalamad, kuid piiramatut liiklust ja maksimaalset kiirust pole võimalik vaidlustada. Toetuse teenus ei kukkunud mind isiklikult alati ühenduses, alati ajakohases, viisakas ja ilma häideta. Kasutan paketti 30 päeva, Euroopa aadressid juba teist aastat. Pärast makset juhtub kõik kohe. Ma ei üritanud segada, see on minu jaoks piisav.

Юрий ЮрийFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Kas ma saan andmeid koguda ilma API juurdepääsu eest maksmata?Jah

Jah, kuid tasuta API tase (ilma OAuth-ita) annab teile vaid 10 päringut minutis, mida jälgitakse IP järgi. OAuth-iga (seadistamine on tasuta) saate 60 päringut minutis rakenduse kohta. Pärast 2023. aasta API hinnamuudatusi jättis Reddit tasuta OAuth taseme alles isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks, seega üksikuid arendajaid ja väikeprojekte see ei mõjuta. Iga täiendav OAuth rakendus oma proxy-l lisab teie koguvõimsusele veel 60 päringut minutis. Enamiku andmekogumise jaoks piisab tasuta autenditud API-st ja mõnest Pühendatud proksid katab selle — kõrgendatud juurdepääsu eest pole vaja maksta.

Kuidas Reddit tuvastab seotud kontosid?Peamiselt IP-aadressi

Peamiselt IP-aadressi ja brauseri sõrmejälje kaudu. Kui kaks kontot jagavad sama IP-d, küpsiseid, ajavööndit või ekraani eraldusvõimet — need seotakse omavahel. Olulised on ka käitumismustrid: sarnased postitamise ajad, samad subredditid, üksteise sisu poolt hääletamine. Eraldi proxy pluss eraldi brauseriprofiil iga konto kohta katkestab enamiku neist signaalidest.

Kas andmekeskuse puhverserver võib minu konto blokeerida?Sirvimiseks ja lugemiseks

Sirvimiseks ja lugemiseks — ei. Aktiivseks postitamiseks ja kommenteerimiseks — risk suureneb. Redditi rämpsposti filtrid pööravad andmekeskuste IP-vahemikele suuremat tähelepanu, kui kontod aktiivselt tegutsevad. ISP puhverserverid on turvalisemad kõige jaoks, mis on kontoga seotud. Andmekeskuse proxy sobib API andmekogumiseks ja lihtsaks juurdepääsuks.

Kuidas seadistada puhverserverit PRAW jaoks?Määrake enne

Määrake enne skripti käivitamist keskkonnamuutuja HTTPS_PROXY: HTTPS_PROXY=http://your-proxy-address:port python your_script.py PRAW suhtleb Redditiga ainult HTTPS kaudu, seega katab see üks muutuja kõiki päringuid. Kui teie proxy nõuab autentimist, lisage kasutajaandmed URL-i: http://user:pass@address:port. FineProxy HTTPS proxyd on varustatud dedikeeritud SSL-sertifikaadiga iga IP kohta, seega on iga ühendus kohe algusest korrektselt krüpteeritud.

Kas tasuta veebipuhverserverite kasutamine on turvaline?Kiireks ühekordseks juurdepääsuks

Kiireks ühekordseks juurdepääsuks — tavaliselt piisab. Regulaarseks kasutamiseks või millekski, mis hõlmab kontole sisselogimist — ärge kasutage. Tasuta proxyd võivad logida teie liiklust, süstida reklaame või lekitada teie tegelikku IP-aadressi. Püsivaks juurdepääsuks on odav dedikeeritud proxy töökindlam ja privaatsem.

Kas ma saan puhverserverit kasutada Redditi mobiilirakendusega?Ametlikul Redditi rakendusel

Ametlikul Redditi rakendusel puudub sisseehitatud proxy seadistus. Liikluse proxy kaudu suunamiseks seadistage proxy operatsioonisüsteemi tasemel: Androidis avage Wi-Fi võrguseaded ning sisestage proxy aadress ja port; iOS-is minge Seaded → Wi-Fi → teie võrk → Proxy seadistamine. SOCKS5 proxy-de jaoks vajate kolmanda osapoole rakendust (nt Drony Androidile või Shadowrocket iOS-ile), mis tunneldab kogu seadme liikluse. Kui süsteemitaseme proxy on aktiivne, kasutab Redditi rakendus — nagu ka kõik teised rakendused — seda automaatselt. Üksikasjalikud seadistusjuhised mõlema platvormi jaoks leiate meie integratsioonikeskusest.