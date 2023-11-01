REST · OpenAPI 3.1
애플리케이션에 FineProxy 통합
백엔드, 스크립트, CI 작업, 내부 패널 또는 노코드 워크플로에서 문서화된 HTTP 엔드포인트를 사용하세요. 현재 클라이언트 사양은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.다음 작업을 코드에서 수행해야 할 때 적합합니다:
- AI 모델 없이 결정론적 워크플로 실행
- OpenAPI를 기준으로 요청 및 응답 형식 검증
- 재시도, 대기열, 로그 및 배포를 직접 제어
개발자 플랫폼
코드에서 프록시 작업을 자동화하거나 AI 에이전트를 연결하세요. 지원되는 기능과 안전장치가 적용되는 지점을 확인하고, 공급업체를 전환하기 전에 기존 통합을 감사하는 방법을 알아보세요.
API와 MCP는 동일한 범위 지정 FineProxy 키를 사용하며 동일한 고객 워크플로를 제공합니다. 애플리케이션과 AI 에이전트 중 누가 작업을 수행할지에 따라 선택하세요.
REST · OpenAPI 3.1
백엔드, 스크립트, CI 작업, 내부 패널 또는 노코드 워크플로에서 문서화된 HTTP 엔드포인트를 사용하세요. 현재 클라이언트 사양은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.다음 작업을 코드에서 수행해야 할 때 적합합니다:
JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP
Cursor, Claude, VS Code, Cline, n8n 또는 다른 MCP 클라이언트를 FineProxy 서버에 연결하세요. 에이전트는 API 키 권한 범위에서 허용된 도구를 받습니다.에이전트가 다음 작업을 수행하도록 할 때 적합합니다:
Markdown 파일 하나를 다운로드하고 저장소와 함께 코딩 에이전트에 첨부한 뒤 준비된 감사 프롬프트를 실행하세요. 첫 번째 검토는 읽기 전용으로 진행되며 호환성, 어댑터, 차단 요소 및 변경해야 할 정확한 코드를 식별합니다.
첨부된 FineProxy Agent Pack을 읽고 이 저장소를 점검하세요.
첫 번째 검토에서는 코드를 수정하지 마세요.
현재 프록시 공급업체가 구성되거나 호출되는 모든 위치를 찾으세요. 각 워크플로를 문서화된 FineProxy 기능과 비교하세요. 다음 내용을 보고하세요:
1. 완전히 호환되는 워크플로.
2. 어댑터 또는 데이터 변환이 필요한 워크플로.
3. 지원되지 않거나 불명확한 동작.
4. 필요한 FineProxy API 권한.
5. 변경해야 할 정확한 파일 및 코드 경로.
6. 인증 및 보안 비밀 저장 방식의 변경 사항.
7. 롤백을 포함한 단계별 마이그레이션 계획.
8. 전환 전에 필요한 통합 테스트.
엔드포인트를 임의로 만들지 마세요. Agent Pack이나 현재 OpenAPI 사양에서 확인되지 않은 모든 사항은 질문으로 표시하세요.
엔드포인트 수준의 구현을 위해 대시보드에서 다운로드한 현재 OpenAPI 파일도 에이전트에 제공하세요. Agent Pack에는 의도적으로 자격 증명이나 비공개 계정 데이터가 포함되어 있지 않습니다.
공개 계층에서는 모든 엔드포인트를 그대로 나열하는 대신 전체 워크플로를 설명합니다. 개별 요청을 구현할 때는 최신 OpenAPI 사양을 사용하세요.
실시간 재고를 확인하고 정확한 국가 조합을 계산한 뒤 대시보드 지갑으로 주문하세요.
플랜이 요청된 작업을 지원하는 경우 지원 티켓을 기다리지 않고 활성 서비스를 운영하세요.
계정 및 서비스 텔레메트리를 사용해 부하, 안정성 및 대상 동작을 조사하세요.
프록시 작업을 관련 재무 및 지원 워크플로와 연결하세요.
애플리케이션이 구매한 프록시를 통해 연결하는 데 필요한 설정을 가져오세요.
외부 시스템을 동기화하고 보안 관련 계정 정보를 점검하세요.
FineProxy 자동화에는 의도적으로 경계가 설정되어 있습니다. 액세스 권한은 키, 서비스 플랜, 실시간 재고 및 명시적 안전 검사에 따라 결정됩니다.
API 키에 필요한 권한이 포함되어 있지 않으면 도구나 엔드포인트가 리소스를 읽거나 변경할 수 없습니다.
금융 권한 범위가 없으면 구매, 갱신 및 유료 IP 업데이트를 사용할 수 없습니다.
되돌릴 수 없는 작업에는 명시적 확인 플래그가 필요합니다. 읽기 요청의 부수 효과로 실행될 수 없습니다.
FineProxy MCP는 고객 계정을 운영합니다. 스크립트를 감사하려면 코딩 에이전트에 해당 스크립트나 저장소에 대한 액세스도 제공해야 합니다.
국가별 가용성과 수량은 실시간 재고를 기준으로 확인됩니다. 자동화로 재고에 없는 항목을 주문할 수 없습니다.
파트너 사양과 보고 엔드포인트는 계정에 활성 파트너 상태가 있는 경우에만 표시됩니다.
대시보드에서 전용 API 키를 생성하고 에이전트에 필요한 권한 범위만 선택한 뒤 클라이언트에 MCP 구성을 추가하세요. 실제 키는 보안 비밀 또는 환경 변수에 보관하세요.
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_YOUR_API_KEY"
}
}
}
}
OpenAPI 3.1
대시보드에서 선별된 클라이언트 OpenAPI 3.1 사양, 요청 예시, 응답 스키마 및 생성된 클라이언트 코드 조각을 확인할 수 있습니다. 활성 파트너에게는 별도의 파트너 사양도 제공됩니다.대화형 API 참조 보기
읽기 및 쓰기 액세스는 분리되어 있습니다. 검색 및 마이그레이션 감사에는 읽기 전용 범위로 시작하고, 쓰기 또는 금융 액세스는 필요한 워크플로에만 추가하세요.
customer:read
고객 프로필 및 계정 정보를 조회합니다.
customer:write
고객 정보를 업데이트합니다.
wallet:read
지갑 잔액 및 지갑 데이터를 조회합니다.
wallet:deposit
지갑 입금을 생성하고 모니터링합니다.
wallet:spend
자동화에서 지갑 잔액을 사용하도록 허용합니다.
services:read
서비스, 프록시 설정 및 서비스 상태를 조회합니다.
services:write
서비스 및 추가 기능을 생성하거나 변경합니다.
tickets:read
지원 티켓과 티켓 메시지를 조회합니다.
tickets:write
티켓을 생성하고 답변, 업데이트 또는 종료합니다.
catalog:read
제품, 옵션, 국가 및 현재 재고를 조회합니다.
usage:read
서비스 사용량 및 진단 분석을 조회합니다.
webhooks
웹후크 구독을 생성하고 관리합니다.