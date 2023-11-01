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첨부된 FineProxy Agent Pack을 읽고 이 저장소를 점검하세요. 첫 번째 검토에서는 코드를 수정하지 마세요. 현재 프록시 공급업체가 구성되거나 호출되는 모든 위치를 찾으세요. 각 워크플로를 문서화된 FineProxy 기능과 비교하세요. 다음 내용을 보고하세요: 1. 완전히 호환되는 워크플로. 2. 어댑터 또는 데이터 변환이 필요한 워크플로. 3. 지원되지 않거나 불명확한 동작. 4. 필요한 FineProxy API 권한. 5. 변경해야 할 정확한 파일 및 코드 경로. 6. 인증 및 보안 비밀 저장 방식의 변경 사항. 7. 롤백을 포함한 단계별 마이그레이션 계획. 8. 전환 전에 필요한 통합 테스트. 엔드포인트를 임의로 만들지 마세요. Agent Pack이나 현재 OpenAPI 사양에서 확인되지 않은 모든 사항은 질문으로 표시하세요.