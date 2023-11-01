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개발자 플랫폼

FineProxy API 및 MCP

코드에서 프록시 작업을 자동화하거나 AI 에이전트를 연결하세요. 지원되는 기능과 안전장치가 적용되는 지점을 확인하고, 공급업체를 전환하기 전에 기존 통합을 감사하는 방법을 알아보세요.

REST APIOpenAPI 작업 49개
MCP 서버에이전트 도구 49개
액세스범위 지정 API 키

하나의 플랫폼, 두 가지 자동화 방식

API와 MCP는 동일한 범위 지정 FineProxy 키를 사용하며 동일한 고객 워크플로를 제공합니다. 애플리케이션과 AI 에이전트 중 누가 작업을 수행할지에 따라 선택하세요.

REST · OpenAPI 3.1

애플리케이션에 FineProxy 통합

백엔드, 스크립트, CI 작업, 내부 패널 또는 노코드 워크플로에서 문서화된 HTTP 엔드포인트를 사용하세요. 현재 클라이언트 사양은 대시보드에서 확인할 수 있습니다.

다음 작업을 코드에서 수행해야 할 때 적합합니다:
  • AI 모델 없이 결정론적 워크플로 실행
  • OpenAPI를 기준으로 요청 및 응답 형식 검증
  • 재시도, 대기열, 로그 및 배포를 직접 제어
API 문서 열기

JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP

AI 에이전트에 제어된 액세스 제공

Cursor, Claude, VS Code, Cline, n8n 또는 다른 MCP 클라이언트를 FineProxy 서버에 연결하세요. 에이전트는 API 키 권한 범위에서 허용된 도구를 받습니다.

에이전트가 다음 작업을 수행하도록 할 때 적합합니다:
  • 재고, 서비스, 사용량 및 지원 내역 점검
  • 견적 산출 및 승인된 서비스 작업 수행
  • 장애 진단 및 권장 변경 사항 설명
대시보드에서 MCP 설정 열기

마이그레이션 전 기존 통합 감사

Markdown 파일 하나를 다운로드하고 저장소와 함께 코딩 에이전트에 첨부한 뒤 준비된 감사 프롬프트를 실행하세요. 첫 번째 검토는 읽기 전용으로 진행되며 호환성, 어댑터, 차단 요소 및 변경해야 할 정확한 코드를 식별합니다.

읽기 전용 마이그레이션 감사 프롬프트
첨부된 FineProxy Agent Pack을 읽고 이 저장소를 점검하세요.

첫 번째 검토에서는 코드를 수정하지 마세요.

현재 프록시 공급업체가 구성되거나 호출되는 모든 위치를 찾으세요. 각 워크플로를 문서화된 FineProxy 기능과 비교하세요. 다음 내용을 보고하세요:
1. 완전히 호환되는 워크플로.
2. 어댑터 또는 데이터 변환이 필요한 워크플로.
3. 지원되지 않거나 불명확한 동작.
4. 필요한 FineProxy API 권한.
5. 변경해야 할 정확한 파일 및 코드 경로.
6. 인증 및 보안 비밀 저장 방식의 변경 사항.
7. 롤백을 포함한 단계별 마이그레이션 계획.
8. 전환 전에 필요한 통합 테스트.

엔드포인트를 임의로 만들지 마세요. Agent Pack이나 현재 OpenAPI 사양에서 확인되지 않은 모든 사항은 질문으로 표시하세요.

감사에서 확인해야 할 사항

  1. 01현재 공급업체가 초기화되고 호출되는 위치
  2. 02인증 및 보안 비밀 저장 방식의 차이
  3. 03서비스 구매, 갱신, 취소 및 IP 업데이트 흐름
  4. 04프록시 목록 형식, 프로토콜, 포트 및 인증 방식
  5. 05국가 선택, 허용 목록 및 연결 제한
  6. 06페이지네이션, 재시도, 멱등성, 오류 및 속도 제한 처리
  7. 07결제, 사용량 분석, 지원 및 웹후크 종속성
  8. 08코드를 편집하지 않는 파일별 마이그레이션 및 테스트 계획

엔드포인트 수준의 구현을 위해 대시보드에서 다운로드한 현재 OpenAPI 파일도 에이전트에 제공하세요. Agent Pack에는 의도적으로 자격 증명이나 비공개 계정 데이터가 포함되어 있지 않습니다.

자동화할 수 있는 작업

공개 계층에서는 모든 엔드포인트를 그대로 나열하는 대신 전체 워크플로를 설명합니다. 개별 요청을 구현할 때는 최신 OpenAPI 사양을 사용하세요.

01

구매 및 프로비저닝

실시간 재고를 확인하고 정확한 국가 조합을 계산한 뒤 대시보드 지갑으로 주문하세요.

  • 사용 가능한 국가 및 현재 IP 재고 나열
  • 자금을 사용하지 않고 다국가 패키지 견적 산출
  • 가격 보호 및 멱등성 키를 사용해 구매
02

서비스 관리

플랜이 요청된 작업을 지원하는 경우 지원 티켓을 기다리지 않고 활성 서비스를 운영하세요.

  • 서비스 갱신, 일시 중지, 복원 또는 취소
  • IP 교체 또는 추가 및 자격 증명 업데이트
  • 자동 갱신, 허용 목록 및 연결 추가 기능 관리
03

분석 및 진단

계정 및 서비스 텔레메트리를 사용해 부하, 안정성 및 대상 동작을 조사하세요.

  • 사용량 개요 및 시계열 조회
  • 주요 대상 및 오류 범주 점검
  • 진단 및 운영 권장 사항 받기
04

결제 및 지원

프록시 작업을 관련 재무 및 지원 워크플로와 연결하세요.

  • 인보이스 조회 및 인보이스 PDF 다운로드
  • 지갑 입금 시작 및 상태 확인
  • 지원 티켓 생성, 조회, 답변 및 종료
05

프록시 액세스

애플리케이션이 구매한 프록시를 통해 연결하는 데 필요한 설정을 가져오세요.

  • 로테이팅 프록시 연결 구성 조회
  • 서비스 로그인 및 비밀번호 변경
  • 허용 목록에서 IP별 연결 제한 관리
06

이벤트 및 계정

외부 시스템을 동기화하고 보안 관련 계정 정보를 점검하세요.

  • 웹후크 및 전송 처리 구성
  • 프로필 데이터, 호출자 IP 및 로그인 내역 조회
  • 세밀하게 선택한 권한으로 API 키 관리

플랫폼에서 수행하지 않는 작업

FineProxy 자동화에는 의도적으로 경계가 설정되어 있습니다. 액세스 권한은 키, 서비스 플랜, 실시간 재고 및 명시적 안전 검사에 따라 결정됩니다.

부여된 범위 밖에는 액세스 불가

API 키에 필요한 권한이 포함되어 있지 않으면 도구나 엔드포인트가 리소스를 읽거나 변경할 수 없습니다.

wallet:spend 없이는 지출 불가

금융 권한 범위가 없으면 구매, 갱신 및 유료 IP 업데이트를 사용할 수 없습니다.

확인 없는 파괴적 작업 불가

되돌릴 수 없는 작업에는 명시적 확인 플래그가 필요합니다. 읽기 요청의 부수 효과로 실행될 수 없습니다.

MCP를 통한 소스 코드 액세스 불가

FineProxy MCP는 고객 계정을 운영합니다. 스크립트를 감사하려면 코딩 에이전트에 해당 스크립트나 저장소에 대한 액세스도 제공해야 합니다.

지원되지 않는 재고 보장 불가

국가별 가용성과 수량은 실시간 재고를 기준으로 확인됩니다. 자동화로 재고에 없는 항목을 주문할 수 없습니다.

비활성 파트너는 파트너 API 사용 불가

파트너 사양과 보고 엔드포인트는 계정에 활성 파트너 상태가 있는 경우에만 표시됩니다.

몇 분 안에 에이전트 연결

대시보드에서 전용 API 키를 생성하고 에이전트에 필요한 권한 범위만 선택한 뒤 클라이언트에 MCP 구성을 추가하세요. 실제 키는 보안 비밀 또는 환경 변수에 보관하세요.

mcp.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_YOUR_API_KEY"
      }
    }
  }
}

OpenAPI 3.1

구현에는 최신 사양 사용

대시보드에서 선별된 클라이언트 OpenAPI 3.1 사양, 요청 예시, 응답 스키마 및 생성된 클라이언트 코드 조각을 확인할 수 있습니다. 활성 파트너에게는 별도의 파트너 사양도 제공됩니다.

대화형 API 참조 보기

유용한 최소 권한 집합 선택

읽기 및 쓰기 액세스는 분리되어 있습니다. 검색 및 마이그레이션 감사에는 읽기 전용 범위로 시작하고, 쓰기 또는 금융 액세스는 필요한 워크플로에만 추가하세요.

customer:read

고객 프로필 및 계정 정보를 조회합니다.

customer:write

고객 정보를 업데이트합니다.

wallet:read

지갑 잔액 및 지갑 데이터를 조회합니다.

wallet:deposit

지갑 입금을 생성하고 모니터링합니다.

wallet:spend

자동화에서 지갑 잔액을 사용하도록 허용합니다.

services:read

서비스, 프록시 설정 및 서비스 상태를 조회합니다.

services:write

서비스 및 추가 기능을 생성하거나 변경합니다.

tickets:read

지원 티켓과 티켓 메시지를 조회합니다.

tickets:write

티켓을 생성하고 답변, 업데이트 또는 종료합니다.

catalog:read

제품, 옵션, 국가 및 현재 재고를 조회합니다.

usage:read

서비스 사용량 및 진단 분석을 조회합니다.

webhooks

웹후크 구독을 생성하고 관리합니다.

유지해야 할 기본 보안 설정

  • 각 애플리케이션 또는 에이전트마다 별도의 API 키를 생성하여 독립적으로 취소할 수 있게 하세요.
  • 감사는 읽기 전용 범위로 시작하세요. 제안된 계획을 검토한 후에만 services:write 또는 wallet:spend를 추가하세요.
  • 키는 환경 변수 또는 보안 비밀 관리자에 저장하고 소스 코드, 프롬프트, 스크린샷 또는 커밋된 MCP 구성에는 절대 저장하지 마세요.
  • 구매 시 견적의 예상 합계를 사용하세요. 가격이 변경되면 더 많은 금액을 자동으로 청구하는 대신 작업이 거부됩니다.
  • 시간이 초과된 금융 요청을 재시도할 때 멱등성 키를 재사용하여 동일한 작업에 요금이 두 번 청구되지 않도록 하세요.
  • 이벤트를 중요 워크플로에 포함하기 전에 웹후크 서명과 전송 내역을 검토하세요.

가시성부터 확보한 후 제어 권한 부여

읽기 전용 감사로 금융 또는 쓰기 액세스를 노출하지 않고 마이그레이션 가능 여부를 확인할 수 있습니다. 계획이 승인되면 범위를 좁게 지정한 프로덕션 키를 생성하고 최신 OpenAPI 사양을 기준으로 구현하세요.