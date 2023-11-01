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폴란드 프록시

안정적인 고정 폴란드 IPv4 프록시 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% 업타임, 무제한 트래픽

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.

이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 데이터센터 IP 내 폴란드 및 allowlist 203.0.113.7 구매하십시오
  • the 성공률 Polish 프록시 서비스 today 표시하십시오
  • every service 만료 예정인 이번 주, 이하 $200 갱신하십시오
  • IPs when the next refresh is free 로테이션하십시오
  • the latest 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

위치 및 재고

몇 달 동안 FineProxy를 사용해 왔는데 제가 접한 프록시 서비스 중 단연 최고 수준입니다! 연결이 안정적이고 빠르며 안전해서 브라우징과 지역 제한 콘텐츠 접근이 원활합니다. FineProxy는 매우 다양한 IP를 제공하며 IP 전환도 빠르고 번거롭지 않습니다. 고객 지원팀은 신속하고 친절하며 질문이 있을 때마다 언제나 도울 준비가 되어 있습니다. 게다가 제공되는 서비스 수준에 비해 가격 경쟁력이 놀라울 정도로 뛰어납니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 프록시가 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy의 제어판은 직관적이고 사용하기 쉽습니다. 기술적인 번거로움 없이 몇 초 만에 IP나 국가를 전환할 수 있습니다.

NisargFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

부하 상태의 속도

올해 초부터 이 서비스의 프록시를 사용하고 있습니다. 서비스의 안정성이 마음에 들었습니다. 사용하는 동안 심각한 장애나 기술적 문제가 단 한 번도 없었습니다. 또 다른 장점은 암호화폐로 결제할 수 있다는 것입니다.

ChrisDieg, 작년영어에서 번역됨출처

프록시가 매우 빠르고 사용 경험도 좋았습니다. 고객 지원팀도 답변이 빠르고 즉시 도움을 줍니다.

Omar ElhaqTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
폴란드 IP를 사용하는데도 Allegro가 스크래퍼를 차단하는 이유는 무엇입니까?Allegro는 위치뿐만

Allegro는 위치뿐만 아니라 IP 유형도 확인합니다. 데이터센터 IP 대역, 특히 클라우드 제공업체의 IP는 페이지가 로드되기도 전에 WAF에 의해 플래그 처리됩니다. 상품 가격과 평점은 JavaScript를 통해 렌더링되므로, 요청이 통과하더라도 단순 HTTP 호출로는 불완전한 데이터만 반환됩니다. 두 가지가 필요합니다: ISP 프록시(폴란드 광대역 통신사에 등록된 IP)와 JS를 실행하는 헤드리스 브라우저입니다. Playwright에 스텔스 플러그인을 적용하고, 폴란드 IP, Accept-Language: pl-PL, 적절한 쿠키를 설정하십시오.

Ceneo, OLX 등 폴란드 사이트에 데이터센터 프록시만으로 충분합니까?대부분의 사이트에는

대부분의 사이트에는 충분합니다. Ceneo.pl은 Allegro와 같은 IP 유형 필터링을 적용하지 않습니다. 적절한 헤더와 2~3초 간격의 딜레이를 설정한 데이터센터 프록시라면 가격 비교 페이지를 문제없이 처리할 수 있습니다. OLX.pl과 Otodom(부동산)은 속도 제한을 적용하지만 적극적인 핑거프린팅은 하지 않습니다. Pracuj.pl(구인구직)도 유사합니다. 모든 사이트에서 공통적으로 요구되는 핵심 조건은 정확한 현지화 데이터(PLN 가격, 현지 배송 옵션, 지역 매물)를 확인하기 위한 폴란드 IP입니다.

Allegro 스크래핑에 주거용 프록시가 필요합니까, 아니면 ISP 프록시로도 가능합니까?ISP 프록시로

ISP 프록시로 충분합니다. Allegro의 탐지 시스템은 해당 IP가 일반 인터넷 통신사에 등록되어 있는지를 확인할 뿐, 실제 가정에서 사용되는 IP인지까지 검증하지는 않습니다. FineProxy의 ISP 프록시는 폴란드 광대역 ASN에 등록되어 있으므로 이 검사를 통과합니다. 성공률 62% 대 99%의 차이는 데이터센터와 주거용/ISP 프록시 간의 격차이지, 주거용과 ISP 프록시 간의 차이가 아닙니다.

FineProxy에서 제공하는 폴란드 프록시에는 어떤 종류가 있습니까?데이터센터 IPv4

데이터센터 IPv4 — 자체 ASN, 정액제, 무제한 트래픽. Ceneo, OLX, Otodom, Pracuj 및 부하가 낮은 대상 사이트에 적합합니다. ISP IPv4 — 폴란드 통신사에 등록된 IP로, Allegro 및 IP 유형으로 필터링하는 모든 사이트에 적합합니다. PL이 풀에 포함된 로테이션 방식. 국가 수준 타겟팅. HTTP/HTTPS 및 SOCKS5 지원.

실시간 폴란드 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 폴란드 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
6 온라인·더 필요하십니까? →
89.36.160.2:3128
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
89.36.160.2:3128
Melbikomas UAB· 358 ms		75
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Warsaw
5.03 Mbps
92.1%
1 시간 전
79.110.200.27:8000
Korbank S. A.· 67 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Wroclaw
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
79.110.192.44:8081
Korbank S. A.· 131 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Wroclaw
9.00 Mbps
99.7%
2 일 전
185.49.31.205:8080
Korbank S. A.· 1129 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Wroclaw
1.59 Mbps
99.8%
1 시간 전
79.110.202.131:8081
Korbank S. A.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Wroclaw
1.43 Mbps
99.7%
1 시간 전
212.127.95.235:8081
Korbank S. A.· 2991 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Wroclaw
602 Kbps
100.0%
17 시간 전
표시 6 / 6