Satu proksi setiap baris, dalam mana-mana format berikut: host:port, host:port:user:pass, atau protocol://user:pass@host:port. Anda tidak perlu nyatakan protokol — kami mengesannya secara automatik.

Berapa banyak proksi boleh saya semak dalam satu sesi? Sehingga 200 setiap sesi, dengan 10 disemak secara selari. Keputusan distrim baris demi baris, jadi anda tidak perlu tunggu sehingga keseluruhan senarai selesai.