Penyemak Proksi Dalam Talian Percuma
Gunakan pemeriksa proksi berasaskan pelayar kami untuk menguji alamat IP, kelajuan sambungan dan tahap tanpa nama anda — tanpa perlu mendaftar.
Berhenti meneka proksi mana yang masih berfungsi
Masukkan senarai anda dan dapatkan jadual langsung yang menunjukkan proksi mana yang dalam talian, pantas, dan benar-benar tanpa nama — supaya anda boleh tapis yang sudah mati sebelum ia merosakkan pengikis anda. Percuma, tanpa pendaftaran, tiada apa-apa perlu dipasang.
Apa yang anda peroleh untuk setiap proksi
- Status & protokolDalam talian atau luar talian, serta protokol yang benar-benar berfungsi — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
- KependamanMasa respons dalam milisaat untuk protokol proksi yang berfungsi.
- IP keluar & lokasiIP yang dilihat di internet melalui proksi tersebut, berserta negara dan ISP.
- Tahap kerahsiaanTelus, tanpa nama atau elit — berdasarkan pengepala HTTP yang dihantar oleh proksi.
- Penapis & eksportPaparkan hanya proksi yang berfungsi atau protokol tertentu; muat turun hasil sebagai TXT atau CSV.
Cara menggunakannya
- Tampalkan senarai proksi anda ke dalam ruangan di atas — teks biasa, satu entri setiap baris.
- Klik Jalankan semakan. Keputusan dipaparkan baris demi baris semasa ujian sedang berjalan.
- Semak, tapis dan eksport. Kekalkan hanya proksi yang dalam talian atau protokol pilihan anda, kemudian muat turun senarai tersebut.
Kami menghantar permintaan melalui proksi ke titik akhir semakan kami sendiri — bukan ke mana-mana laman web pihak ketiga — dan mengesahkan bahawa ia membina terowong yang benar-benar berfungsi serta memberi respons, bukan sekadar menunjukkan port terbuka. Oleh kerana kami tidak bergantung pada tapak sasaran tertentu, keputusan tidak terpesong akibat satu destinasi menyekat IP tersebut.
Setiap proksi diberikan tamat masa 10 saat dan sehingga 3 percubaan. Proksi hanya dilaporkan di luar talian selepas semua percubaan gagal, sekali gus mengelakkan negatif palsu daripada proksi yang perlahan tetapi masih berfungsi.
Daripada pelayan berdedikasi di pihak kami (terletak di US), bukan daripada pelayar anda. IP dan peranti anda sendiri tidak pernah digunakan untuk ujian ini, jadi hasilnya mencerminkan proksi itu sendiri, bukan rangkaian tempatan anda. Perlu diingat, ini juga bermakna proksi yang dikunci kepada IP anda akan gagal dalam semakan — lihat soalan mengenai senarai putih di atas.
Tidak. Kami tidak melihat senarai anda dan kami tidak menyimpan sebarang log berkaitan — pendekatan privasi yang sama kami gunakan merentas keseluruhan perkhidmatan.
Tidak. Pengesanan adalah automatik sepenuhnya — kami mencuba HTTP, HTTPS, SOCKS4 dan SOCKS5 untuk setiap entri dan melaporkan protokol mana yang benar-benar berfungsi. Cukup tampal satu proksi setiap baris dalam format yang ditunjukkan di atas medan input.
Daripada pengepala (header) yang proksi majukan ke titik akhir semakan kami:
Perlu diambil perhatian bahawa ini ialah ujian peringkat pengepala: ia tidak mengesan kebocoran di luar permintaan HTTP itu sendiri, seperti kebocoran WebRTC atau DNS dalam pelayar anda.
- Telus — proksi menghantar IP sebenar anda kepada sasaran (contohnya dalam X-Forwarded-For, Forwarded, atau X-Real-IP). Tiada privasi.
- Anonymous — IP sebenar anda disembunyikan, tetapi permintaan masih mendedahkan bahawa proksi sedang digunakan (pengepala seperti Via atau Proxy-Connection hadir).
- Elite (tanpa nama tahap tinggi) — tiada pengepala proksi dihantar langsung; permintaan kelihatan seperti sambungan terus biasa.
Sehingga 10 diperiksa secara selari, dengan keputusan dipaparkan baris demi baris sebaik sahaja setiap satu selesai.
Kami menggunakan pangkalan data MaxMind GeoIP yang dikemas kini setiap minggu, dan melaporkan lokasi pada peringkat negara. Ketepatan peringkat negara biasanya sekitar 99%, tetapi pangkalan data geolokasi ialah sumber pihak ketiga — sesebuah laman web mungkin menggunakan pangkalan data lain dan meletakkan IP yang sama di lokasi berbeza.
Sebab paling lazim ialah senarai putih IP. Semakan dijalankan daripada pelayan kami di US, jadi jika proksi anda hanya menerima sambungan daripada alamat IP anda sendiri, ia akan menolak sambungan kami dan ditunjukkan sebagai luar talian — walaupun ia berfungsi dengan baik untuk anda. Untuk menguji proksi bersenarai putih, gunakan pengesahan berasaskan kelayakan (nama pengguna/kata laluan) atau semak daripada mesin yang telah disenarai putih.
Satu proksi setiap baris, dalam mana-mana format berikut: host:port, host:port:user:pass, atau protocol://user:pass@host:port. Anda tidak perlu nyatakan protokol — kami mengesannya secara automatik.
Berapa banyak proksi boleh saya semak dalam satu sesi? Sehingga 200 setiap sesi, dengan 10 disemak secara selari. Keputusan distrim baris demi baris, jadi anda tidak perlu tunggu sehingga keseluruhan senarai selesai.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Ulasan
Saya suka, semuanya berhasil untuk mengejar perjalanan yang tidak terbatas, kecepatan dan harga terbaik di pasar.
Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!
Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.