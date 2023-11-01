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Penyemak Proksi Dalam Talian Percuma

Gunakan pemeriksa proksi berasaskan pelayar kami untuk menguji alamat IP, kelajuan sambungan dan tahap tanpa nama anda — tanpa perlu mendaftar.

Berhenti meneka proksi mana yang masih berfungsi

Masukkan senarai anda dan dapatkan jadual langsung yang menunjukkan proksi mana yang dalam talian, pantas, dan benar-benar tanpa nama — supaya anda boleh tapis yang sudah mati sebelum ia merosakkan pengikis anda. Percuma, tanpa pendaftaran, tiada apa-apa perlu dipasang.

Apa yang anda peroleh untuk setiap proksi

  • Status & protokolDalam talian atau luar talian, serta protokol yang benar-benar berfungsi — HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5.
  • KependamanMasa respons dalam milisaat untuk protokol proksi yang berfungsi.
  • IP keluar & lokasiIP yang dilihat di internet melalui proksi tersebut, berserta negara dan ISP.
  • Tahap kerahsiaanTelus, tanpa nama atau elit — berdasarkan pengepala HTTP yang dihantar oleh proksi.
  • Penapis & eksportPaparkan hanya proksi yang berfungsi atau protokol tertentu; muat turun hasil sebagai TXT atau CSV.

Cara menggunakannya

  1. Tampalkan senarai proksi anda ke dalam ruangan di atas — teks biasa, satu entri setiap baris.
  2. Klik Jalankan semakan. Keputusan dipaparkan baris demi baris semasa ujian sedang berjalan.
  3. Semak, tapis dan eksport. Kekalkan hanya proksi yang dalam talian atau protokol pilihan anda, kemudian muat turun senarai tersebut.
Pemeriksa Proksi UDP

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Ulasan

Saya suka, semuanya berhasil untuk mengejar perjalanan yang tidak terbatas, kecepatan dan harga terbaik di pasar.

Anna Fletcher
Platform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kerja proxy yang cepat dan dipercayai dengan sokongan yang besar, dan harganya yang diperlukan. Semua orang sempurna untuk memastikan pelajari dan automatis!

Margaret
SaasHubDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya sudah bekerja dengan FineProxy.org selama lebih daripada dua tahun, dan saya dapat memanggil mereka sebagai pemberian yang paling stabil yang pernah saya hadapi. Saya memenuhi lebih daripada sepuluh akun media sosial dan setiap orang memerlukan IP yang membaktikan diri. Saya tidak pernah berjumpa dengan sebuah blok kerana alamat "daftar hitam". Pembantu yang berada di sekeliling 99.9%,. Kecepatan bukannya puas, dan berlalu dengan baik tanpa kecewa selama masa yang tenggelam. Panel pembina itu berubah, dan daftar proxy yang baru pada masa sebenarnya. FineProxy bermaksud bahawa kita tidak dapat menikmati ketenteraman minda.

zapierdalamwbewie
Norton Safe WebDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
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