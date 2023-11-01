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Pemeriksa Proksi UDP Dalam Talian Percuma

Semak sokongan UDP, latensi dan kehilangan paket untuk proksi SOCKS5 anda — percuma, tanpa perlu mendaftar.

Uji SOCKS5 UDP sebelum bermain permainan, VoIP, atau WebRTC

Tampal SOCKS5 proksi dan lihat yang mana benar-benar menyokong UDP — lengkap dengan masa perjalanan pergi-balik, kehilangan paket, kestabilan port, dan ketahanan sesi panjang. Percuma, tanpa pendaftaran, tiada apa perlu dipasang.

Apa yang disemak pada setiap tahap ujian

  • L1 — Ketersediaan UDPJabat tangan SOCKS5 UDP ASSOCIATE dan perjalanan pergi-balik echo melalui pelayan kami.
  • L2 — Kualiti sesiKehilangan paket, penyusunan semula, kadar pendua dan jitter dalam tempoh pecutan singkat.
  • L3 — Kestabilan portSama ada port geganti kekal stabil, berubah separa, atau terus mengikat semula.
  • L4 — Tamat masa sesiKelangsungan melahu pada 60s, 120s dan 300s — untuk sesi UDP jangka panjang.
  • Penapis & eksportPapar hanya proksi yang menyokong UDP; muat turun keputusan sebagai TXT atau CSV.

Cara menggunakannya

  1. Tampal proksi SOCKS5 ke dalam ruangan di atas — satu entri setiap baris, dalam mana-mana format yang disokong.
  2. Pilih tahap atau pratetapan, kemudian klik Jalankan semakan UDP. Keputusan distrim baris demi baris.
  3. Tapis dan eksport. Kekalkan proksi yang menyokong UDP sahaja, kemudian muat turun dalam format TXT atau CSV.
Pemeriksa Proksi TCP

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Ulasan

Saya membeli proxy dalam center data dari FineProxy, dan biarkan saya berkata, mereka menyelesaikan semua masalah saya. Proxy yang tercepat saya gunakan, dan dengan jenis jualnya, mereka benar - benar mencuri. Saya akan mendorong pekerjaan proxy ini untuk sesiapa pengguna. Terima kasih kerana menyelamatkan kepala saya FineProxy.

Andrew I
SaasHubDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

setelah dicuba, proxy mereka akan berlaku dengan baik, tetapi sokongan hanya bertambah setengah masa yang seperti sokongan 9 ke 5, dan bahkan 24/7 bahkan bot chet mungkin berasa seperti di sana di situ, tetapi proxy memastikan untuk mereka segar dan bersih setiap kali saya membelinya

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David Rhodes
TrustpilotDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
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