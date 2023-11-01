Pemeriksa Proksi UDP Dalam Talian Percuma
Semak sokongan UDP, latensi dan kehilangan paket untuk proksi SOCKS5 anda — percuma, tanpa perlu mendaftar.
Uji SOCKS5 UDP sebelum bermain permainan, VoIP, atau WebRTC
Tampal SOCKS5 proksi dan lihat yang mana benar-benar menyokong UDP — lengkap dengan masa perjalanan pergi-balik, kehilangan paket, kestabilan port, dan ketahanan sesi panjang. Percuma, tanpa pendaftaran, tiada apa perlu dipasang.
Apa yang disemak pada setiap tahap ujian
- L1 — Ketersediaan UDPJabat tangan SOCKS5 UDP ASSOCIATE dan perjalanan pergi-balik echo melalui pelayan kami.
- L2 — Kualiti sesiKehilangan paket, penyusunan semula, kadar pendua dan jitter dalam tempoh pecutan singkat.
- L3 — Kestabilan portSama ada port geganti kekal stabil, berubah separa, atau terus mengikat semula.
- L4 — Tamat masa sesiKelangsungan melahu pada 60s, 120s dan 300s — untuk sesi UDP jangka panjang.
- Penapis & eksportPapar hanya proksi yang menyokong UDP; muat turun keputusan sebagai TXT atau CSV.
Cara menggunakannya
- Tampal proksi SOCKS5 ke dalam ruangan di atas — satu entri setiap baris, dalam mana-mana format yang disokong.
- Pilih tahap atau pratetapan, kemudian klik Jalankan semakan UDP. Keputusan distrim baris demi baris.
- Tapis dan eksport. Kekalkan proksi yang menyokong UDP sahaja, kemudian muat turun dalam format TXT atau CSV.
Kerana sokongan UDP ialah ciri berasingan, bukan sesuatu yang dijamin. Sebab biasa: pelayan proksi mempunyai UDP ASSOCIATE dinyahdayakan dalam konfigurasinya, firewall atau NAT di hadapan pelayan menyekat UDP, atau penyedia langsung tidak menawarkan geganti UDP. Sesebuah proksi boleh berfungsi dengan sempurna melalui TCP tetapi tetap gagal pada setiap peringkat UDP — itulah tujuan sebenar pemeriksa ini.
Quick (L1) hanya mengesahkan UDP berfungsi — gunakan untuk menapis senarai besar. Gaming (L1–L3) menambah ujian kehilangan paket, jitter, dan kestabilan port — memadai untuk permainan dalam talian. Full (semua tahap) turut menguji ketahanan semasa melahu pada 60, 120, dan 300 saat — pilih ini untuk VoIP, WebRTC, dan sesi jangka panjang lain. Level 4 perlahan (sehingga 5+ minit setiap proksi), jadi jalankan pada senarai pendek sahaja, bukan keseluruhan kumpulan.
Sebagai panduan am: masa pergi-balik di bawah 50–80 ms, kehilangan paket di bawah 1%, jitter rendah dan port geganti yang stabil. Jika port terus terikat semula atau paket tiba tidak mengikut turutan, jangkakan rubber-banding dalam permainan dan gangguan dalam panggilan.
Sesetengah proksi memberikan port geganti baharu bagi setiap sesi UDP atau mengikat semula port tersebut di pertengahan sesi, biasanya disebabkan NAT di sisi pelayan. Pertukaran ringkas masih berfungsi dengan baik, tetapi sesi jangka panjang — perlawanan permainan atau panggilan — terputus setiap kali port berubah. Itulah yang dikesan oleh Level 3.
Permainan dalam talian, VoIP, panggilan video (WebRTC), penstriman langsung, dan apa sahaja yang dibina atas QUIC/HTTP-3. Pengikisan web dan pelayaran biasa berjalan melalui TCP — untuk itu, gunakan Pemeriksa proksi TCP sebaliknya.
Sehingga 50 proksi setiap kali jalankan (10 apabila Level 4 diaktifkan). Semua ujian dijalankan daripada pelayan khusus di pihak kami (terletak di US), bukan daripada pelayar anda — IP dan peranti anda sendiri tidak digunakan. Kami tidak melihat senarai anda dan tidak menyimpan sebarang log.
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Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
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Ulasan
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