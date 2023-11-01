Pemeriksa Proksi UDP Dalam Talian Percuma

Quick (L1) hanya mengesahkan UDP berfungsi — gunakan untuk menapis senarai besar. Gaming (L1–L3) menambah ujian kehilangan paket, jitter, dan kestabilan port — memadai untuk permainan dalam talian. Full (semua tahap) turut menguji ketahanan semasa melahu pada 60, 120, dan 300 saat — pilih ini untuk VoIP, WebRTC, dan sesi jangka panjang lain. Level 4 perlahan (sehingga 5+ minit setiap proksi), jadi jalankan pada senarai pendek sahaja, bukan keseluruhan kumpulan.