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UDP Proxy Checker online gratuito

Verificate il supporto UDP, latenza e il packet loss dei vostri proxy SOCKS5 — gratis, senza registrazione.

Testate il SOCKS5 UDP prima di giocare, usare VoIP o WebRTC

Incollate i vostri SOCKS5 proxy e verificate quali supportano realmente UDP — con round-trip time, packet loss, stabilità delle porte e sopravvivenza nelle sessioni prolungate. Gratuito, senza registrazione, niente da installare.

Cosa verifica ogni livello di test

  • L1 — Disponibilità UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE e round-trip echo attraverso il nostro server.
  • L2 — Qualità della sessionPerdita di pacchetti, riordinamento, tasso di duplicati e jitter durante un breve burst.
  • L3 — Stabilità della portaSe la porta relay rimane stabile, cambia parzialmente o continua a riassegnarsi.
  • L4 — Timeout della sessionIdle survival a 60s, 120s e 300s — per sessioni UDP di lunga durata.
  • Filtri & esportazioneMostra solo i proxy con supporto UDP; scarica i risultati in TXT o CSV.
  • Solo SOCKS5. Inserite i proxy come host:port, host:port:user:pass o socks5://user:pass@host:port. HTTP, HTTPS e SOCKS4 vengono indicati come non supportati.
  • Preset: Scegliete Quick (~L1), Gaming (L1–L3) o Full (tutti i livelli). Il livello 4 è lento e può richiedere oltre 5 minuti per proxy.
  • Limiti: Fino a 50 proxy per esecuzione, oppure 10 quando il livello 4 è attivo.

Come utilizzarlo

  1. Incollate i proxy SOCKS5 nel campo qui sopra — una voce per riga, in qualsiasi formato supportato.
  2. Scegliete i livelli o un preset, poi cliccate Avvia verifica UDP. I risultati appaiono in tempo reale, riga per riga.
  3. Filtrate ed esportate. Conservate solo i proxy con supporto UDP, quindi scaricate in formato TXT o CSV.
TCP Proxy Checker

Configura il tuo piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Recensioni

Di recente ho acquistato proxy condivisi da data center su FineProxy e posso dire che hanno risolto tutti i miei problemi. Sono i proxy più veloci che abbia usato e, al prezzo a cui li vendono, sono un vero affare. Consiglierei questo servizio proxy a qualsiasi utente. Grazie FineProxy per avermi risparmiato un bel mal di testa.

Andrew I
SaasHubTradotto dall’ingleseFonte

Di recente ho provato i loro proxy e tutto è andato bene, ma l'assistenza era online solo per metà del tempo: sembrava più un servizio dalle 9 alle 5 che attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A un certo punto persino il chatbot sembra offline e la cosa lascia perplessi. I proxy, però, compensano senz'altro: finora, a ogni acquisto, erano nuovi e puliti.

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebTradotto dall’ingleseFonte

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David Rhodes
TrustpilotTradotto dall’ingleseFonte
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