UDP Proxy Checker online gratuito
Verificate il supporto UDP, latenza e il packet loss dei vostri proxy SOCKS5 — gratis, senza registrazione.
Testate il SOCKS5 UDP prima di giocare, usare VoIP o WebRTC
Incollate i vostri SOCKS5 proxy e verificate quali supportano realmente UDP — con round-trip time, packet loss, stabilità delle porte e sopravvivenza nelle sessioni prolungate. Gratuito, senza registrazione, niente da installare.
Cosa verifica ogni livello di test
- L1 — Disponibilità UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE e round-trip echo attraverso il nostro server.
- L2 — Qualità della sessionPerdita di pacchetti, riordinamento, tasso di duplicati e jitter durante un breve burst.
- L3 — Stabilità della portaSe la porta relay rimane stabile, cambia parzialmente o continua a riassegnarsi.
- L4 — Timeout della sessionIdle survival a 60s, 120s e 300s — per sessioni UDP di lunga durata.
- Filtri & esportazioneMostra solo i proxy con supporto UDP; scarica i risultati in TXT o CSV.
- Solo SOCKS5. Inserite i proxy come host:port, host:port:user:pass o socks5://user:pass@host:port. HTTP, HTTPS e SOCKS4 vengono indicati come non supportati.
- Preset: Scegliete Quick (~L1), Gaming (L1–L3) o Full (tutti i livelli). Il livello 4 è lento e può richiedere oltre 5 minuti per proxy.
- Limiti: Fino a 50 proxy per esecuzione, oppure 10 quando il livello 4 è attivo.
Come utilizzarlo
- Incollate i proxy SOCKS5 nel campo qui sopra — una voce per riga, in qualsiasi formato supportato.
- Scegliete i livelli o un preset, poi cliccate Avvia verifica UDP. I risultati appaiono in tempo reale, riga per riga.
- Filtrate ed esportate. Conservate solo i proxy con supporto UDP, quindi scaricate in formato TXT o CSV.
Perché il supporto UDP è una funzionalità separata, non scontata. Motivi comuni: il server proxy ha UDP ASSOCIATE disabilitato nella configurazione, un firewall o NAT davanti al server blocca l'UDP, oppure il provider semplicemente non offre il relay UDP. Un proxy può funzionare perfettamente su TCP e comunque fallire ogni livello UDP — ed è esattamente a questo che serve questo checker.
Quick (L1) verifica solo che UDP funzioni — usatelo per filtrare una lista ampia. Gaming (L1–L3) aggiunge packet loss, jitter e stabilità delle porte — sufficiente per il gaming online. Full (tutti i livelli) testa anche la sopravvivenza in idle a 60, 120 e 300 secondi — ideale per VoIP, WebRTC e altre sessioni di lunga durata. Il livello 4 è lento (fino a 5+ minuti per proxy), quindi eseguitelo su una lista ristretta, non sull'intero pool.
Come regola generale: round-trip time inferiore a 50–80 ms, packet loss sotto l'1%, jitter basso e una porta relay stabile. Se la porta continua a fare rebinding o i pacchetti arrivano fuori ordine, aspettatevi rubber-banding nei giochi e interruzioni nelle chiamate.
Alcuni proxy assegnano una nuova porta relay per ogni sessione UDP oppure la cambiano durante la sessione, di solito a causa del NAT lato server. Gli scambi brevi non ne risentono, ma le sessioni di lunga durata — una partita online o una chiamata — si interrompono ogni volta che la porta cambia. È esattamente ciò che il Livello 3 rileva.
Giochi online, VoIP, videochiamate (WebRTC), live streaming e tutto ciò che si basa su QUIC/HTTP-3. Lo scraping web e la navigazione standard utilizzano TCP — per questi use case, usate i nostri TCP proxy checker in alternativa.
Fino a 50 proxy per esecuzione (10 con il Livello 4 attivo). Tutti i test vengono eseguiti da un server dedicato dalla nostra parte (situato negli USA), mai dal vostro browser — il vostro IP e il vostro dispositivo non vengono utilizzati. Non visualizziamo le vostre liste e non conserviamo alcun log.
Configura il tuo piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Recensioni
Di recente ho acquistato proxy condivisi da data center su FineProxy e posso dire che hanno risolto tutti i miei problemi. Sono i proxy più veloci che abbia usato e, al prezzo a cui li vendono, sono un vero affare. Consiglierei questo servizio proxy a qualsiasi utente. Grazie FineProxy per avermi risparmiato un bel mal di testa.
Di recente ho provato i loro proxy e tutto è andato bene, ma l'assistenza era online solo per metà del tempo: sembrava più un servizio dalle 9 alle 5 che attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A un certo punto persino il chatbot sembra offline e la cosa lascia perplessi. I proxy, però, compensano senz'altro: finora, a ogni acquisto, erano nuovi e puliti.
Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.