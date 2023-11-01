무료 온라인 UDP 프록시 체커
SOCKS5 프록시의 UDP 지원 여부, 지연 시간, 패킷 손실률을 확인하십시오 — 무료, 가입 불필요.
게임, VoIP 또는 WebRTC 사용 전 SOCKS5 UDP를 테스트하십시오
프록시를 붙여넣고 SOCKS5 실제로 UDP를 지원하는 프록시를 확인하십시오 — 왕복 시간, 패킷 손실, 포트 안정성, 장시간 세션 생존 여부까지 테스트합니다. 무료이며, 가입이나 설치가 필요 없습니다.
각 테스트 단계에서 확인하는 항목
- L1 — UDP 가용성저희 서버를 통한 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 핸드셰이크 및 에코 왕복 테스트입니다.
- L2 — 세션 품질짧은 버스트 구간에서의 패킷 손실, 순서 변경, 중복률 및 지터를 측정합니다.
- L3 — 포트 안정성릴레이 포트가 안정적으로 유지되는지, 부분적으로 변경되는지, 또는 계속 재바인딩되는지를 확인합니다.
- L4 — 세션 타임아웃60초, 120초, 300초 유휴 유지 — 장시간 UDP 세션용.
- 필터 & 내보내기UDP 지원 프록시만 표시하고, 결과를 TXT 또는 CSV로 다운로드하십시오.
- SOCKS5만 지원합니다. host:port, host:port:user:pass 또는 socks5://user:pass@host:port 형식으로 입력하십시오. HTTP, HTTPS 및 SOCKS4는 지원되지 않는 것으로 표시됩니다.
- 프리셋: Quick(~L1), Gaming(L1–L3) 또는 Full(전체 레벨)을 선택하십시오. 레벨 4는 프록시당 최대 5분 이상 소요될 수 있습니다.
- 제한: 1회 실행 시 최대 50개, 레벨 4를 활성화하면 최대 10개의 프록시를 검사할 수 있습니다.
사용 방법
- SOCKS5 프록시 붙여넣기 위 입력란에 한 줄에 하나씩, 지원되는 형식으로 입력하십시오.
- 테스트 레벨 또는 프리셋을 선택한 뒤, UDP 검사 실행을 클릭하십시오. 결과가 한 행씩 실시간으로 표시됩니다.
- 필터링 및 내보내기. UDP 지원 프록시만 필터링한 후 TXT 또는 CSV로 다운로드하십시오.
UDP 지원은 기본 제공이 아니라 별도의 기능이기 때문입니다. 대표적인 원인은 다음과 같습니다: 프록시 서버 설정에서 UDP ASSOCIATE가 비활성화되어 있거나, 서버 앞단의 방화벽 또는 NAT가 UDP를 차단하거나, 프로바이더가 UDP 릴레이를 아예 제공하지 않는 경우입니다. TCP로는 정상 작동하는 프록시라도 UDP 레벨에서는 전부 실패할 수 있으며’바로 이 점을 확인하기 위한 체커입니다.
Quick (L1)은 UDP 동작 여부만 확인합니다 — 대량 목록을 필터링할 때 사용하십시오. Gaming (L1–L3)은 패킷 손실, 지터, 포트 안정성까지 추가로 테스트하며, 온라인 게임에 충분합니다. Full (전체 레벨)은 60초, 120초, 300초 유휴 세션 생존 테스트도 포함하므로, VoIP, WebRTC 등 장시간 세션 용도에 적합합니다. Level 4는 프록시당 최대 5분 이상 소요되므로, 전체 풀이 아닌 선별된 목록에 대해 실행하십시오.
일반적으로 왕복 시간(RTT) 50~80 ms 이하, 패킷 손실률 1% 미만, 낮은 지터, 안정적인 릴레이 포트가 기준입니다. 포트가 계속 재바인딩되거나 패킷 순서가 뒤바뀌면 게임에서 러버밴딩이 발생하고 통화가 끊길 수 있습니다.
일부 프록시는 UDP 세션마다 새로운 릴레이 포트를 할당하거나, 세션 중간에 포트를 재바인딩합니다. 이는 보통 서버 측 NAT 때문에 발생합니다. 짧은 통신에서는 문제가 없지만, 게임 매치나 통화처럼 오래 유지되는 세션은 포트가 변경될 때마다 끊어집니다. Level 3는 바로 이 문제를 감지합니다.
온라인 게임, VoIP, 영상 통화(WebRTC), 라이브 스트리밍, 그리고 QUIC/HTTP-3 기반의 모든 서비스에 UDP가 필요합니다. 일반적인 웹 스크래핑과 브라우징은 TCP를 사용하므로, 해당 용도에는 저희 TCP 프록시 체커를 사용하십시오.
1회 실행 시 최대 50개 프록시 (Level 4 활성화 시 10개). 모든 테스트는 저희 측 전용 서버(미국 소재)에서 실행되며, 고객님의 브라우저에서 실행되지 않습니다. 고객님의 IP나 기기는 사용되지 않습니다. 저희는 고객님의 프록시 목록을 확인하지 않으며, 어떠한 로그도 저장하지 않습니다.
프록시 플랜을 구성하십시오.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
이용 후기
최근 FineProxy에서 공유 데이터 센터 프록시를 구매했는데, 한마디로 제 모든 문제를 해결해 주었습니다. 제가 사용해 본 프록시 중 가장 빠르고, 판매 가격을 생각하면 정말 거저나 다름없습니다. 어떤 사용자에게든 이 프록시 서비스를 추천하고 싶습니다. 골칫거리를 덜어 준 FineProxy에 감사드립니다.
최근 이곳의 프록시를 사용해 봤고 모든 것이 잘됐지만 지원팀은 절반 정도의 시간에만 온라인이었습니다. 오전 9시부터 오후 5시까지 운영하는 지원에 가까웠고 24/7 지원과는 거리가 있었습니다. 어느 순간에는 챗봇조차 오프라인처럼 느껴져 조금 이상했습니다. 하지만 프록시가 이를 충분히 만회합니다. 지금까지 구매할 때마다 새롭고 깨끗했습니다.
저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.