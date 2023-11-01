무료 온라인 UDP 프록시 체커

UDP 지원은 기본 제공이 아니라 별도의 기능이기 때문입니다. 대표적인 원인은 다음과 같습니다: 프록시 서버 설정에서 UDP ASSOCIATE가 비활성화되어 있거나, 서버 앞단의 방화벽 또는 NAT가 UDP를 차단하거나, 프로바이더가 UDP 릴레이를 아예 제공하지 않는 경우입니다. TCP로는 정상 작동하는 프록시라도 UDP 레벨에서는 전부 실패할 수 있으며’바로 이 점을 확인하기 위한 체커입니다.