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무료 온라인 UDP 프록시 체커

SOCKS5 프록시의 UDP 지원 여부, 지연 시간, 패킷 손실률을 확인하십시오 — 무료, 가입 불필요.

게임, VoIP 또는 WebRTC 사용 전 SOCKS5 UDP를 테스트하십시오

프록시를 붙여넣고 SOCKS5 실제로 UDP를 지원하는 프록시를 확인하십시오 — 왕복 시간, 패킷 손실, 포트 안정성, 장시간 세션 생존 여부까지 테스트합니다. 무료이며, 가입이나 설치가 필요 없습니다.

각 테스트 단계에서 확인하는 항목

  • L1 — UDP 가용성저희 서버를 통한 SOCKS5 UDP ASSOCIATE 핸드셰이크 및 에코 왕복 테스트입니다.
  • L2 — 세션 품질짧은 버스트 구간에서의 패킷 손실, 순서 변경, 중복률 및 지터를 측정합니다.
  • L3 — 포트 안정성릴레이 포트가 안정적으로 유지되는지, 부분적으로 변경되는지, 또는 계속 재바인딩되는지를 확인합니다.
  • L4 — 세션 타임아웃60초, 120초, 300초 유휴 유지 — 장시간 UDP 세션용.
  • 필터 & 내보내기UDP 지원 프록시만 표시하고, 결과를 TXT 또는 CSV로 다운로드하십시오.
  • SOCKS5만 지원합니다. host:port, host:port:user:pass 또는 socks5://user:pass@host:port 형식으로 입력하십시오. HTTP, HTTPS 및 SOCKS4는 지원되지 않는 것으로 표시됩니다.
  • 프리셋: Quick(~L1), Gaming(L1–L3) 또는 Full(전체 레벨)을 선택하십시오. 레벨 4는 프록시당 최대 5분 이상 소요될 수 있습니다.
  • 제한: 1회 실행 시 최대 50개, 레벨 4를 활성화하면 최대 10개의 프록시를 검사할 수 있습니다.

사용 방법

  1. SOCKS5 프록시 붙여넣기 위 입력란에 한 줄에 하나씩, 지원되는 형식으로 입력하십시오.
  2. 테스트 레벨 또는 프리셋을 선택한 뒤, UDP 검사 실행을 클릭하십시오. 결과가 한 행씩 실시간으로 표시됩니다.
  3. 필터링 및 내보내기. UDP 지원 프록시만 필터링한 후 TXT 또는 CSV로 다운로드하십시오.
TCP 프록시 체커

프록시 플랜을 구성하십시오.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

이용 후기

최근 FineProxy에서 공유 데이터 센터 프록시를 구매했는데, 한마디로 제 모든 문제를 해결해 주었습니다. 제가 사용해 본 프록시 중 가장 빠르고, 판매 가격을 생각하면 정말 거저나 다름없습니다. 어떤 사용자에게든 이 프록시 서비스를 추천하고 싶습니다. 골칫거리를 덜어 준 FineProxy에 감사드립니다.

Andrew I
SaasHub영어에서 번역됨출처

최근 이곳의 프록시를 사용해 봤고 모든 것이 잘됐지만 지원팀은 절반 정도의 시간에만 온라인이었습니다. 오전 9시부터 오후 5시까지 운영하는 지원에 가까웠고 24/7 지원과는 거리가 있었습니다. 어느 순간에는 챗봇조차 오프라인처럼 느껴져 조금 이상했습니다. 하지만 프록시가 이를 충분히 만회합니다. 지금까지 구매할 때마다 새롭고 깨끗했습니다.

ruvaidjamil2017
Norton Safe Web영어에서 번역됨출처

저희는 FineProxy를 2년 동안 사용해 왔습니다. 무제한 대역폭과 연결이 정말 훌륭하고 안정적입니다. 강력히 추천합니다.

David Rhodes
Trustpilot영어에서 번역됨출처
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