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Verificador de Proxy UDP Online e Gratuito

Verifique o suporte a UDP, latência e perda de pacotes dos seus proxies SOCKS5 — grátis, sem necessidade de cadastro.

Teste SOCKS5 UDP antes de jogar, usar VoIP ou WebRTC

Cole seus SOCKS5 proxies e veja quais realmente suportam UDP — com tempo de ida e volta, perda de pacotes, estabilidade de porta e sobrevivência em sessões longas. Grátis, sem cadastro, sem instalar nada.

O que cada nível de teste verifica

  • L1 — Disponibilidade UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE e round-trip de eco pelo nosso servidor.
  • L2 — Qualidade da sessãoPerda de pacotes, reordenação, taxa de duplicação e jitter em uma rajada curta.
  • L3 — Estabilidade de portaSe a porta de relay permanece estável, muda parcialmente ou continua se reconectando.
  • L4 — Timeout da sessãoSobrevivência em idle a 60s, 120s e 300s — para sessões UDP de longa duração.
  • Filtros & exportaçãoExiba apenas proxies com suporte a UDP; baixe os resultados em TXT ou CSV.

Como usar

  1. Cole proxies SOCKS5 no campo acima — uma entrada por linha, em qualquer formato suportado.
  2. Escolha níveis ou um preset, depois clique Executar verificação UDP. Os resultados aparecem linha por linha em tempo real.
  3. Filtre e exporte. Mantenha apenas proxies com suporte a UDP e baixe em TXT ou CSV.
Verificador de proxy TCP

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Avaliações

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901
Norton Safe WebFonte

A Fineproxy é um serviço proxy confiável conhecido por sua extensa rede de IPs e planos flexíveis. Ele fornece uma vasta gama de opções proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) e cobre múltiplos locais globais, tornando-o adequado para várias tarefas on-line, como o raspamento da web, navegação anônima e acesso a conteúdo georrestrito. Os usuários apreciam suas velocidades de conexão rápida e interface fácil de navegar, bem como a opção de escolher entre proxys compartilhados ou privados. A equipe de suporte da Fineproxy é responsiva, garantindo assistência sempre que necessário. Embora possa ser um pouco mais precioso do que algumas alternativas, seu desempenho e estabilidade tornam-no uma escolha forte para indivíduos e empresas que precisam de um serviço de proxy confiável.

hamou
SaasHubTraduzido do inglêsFonte

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David Rhodes
TrustpilotTraduzido do inglêsFonte
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