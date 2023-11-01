Verificador de Proxy UDP Online e Gratuito
Verifique o suporte a UDP, latência e perda de pacotes dos seus proxies SOCKS5 — grátis, sem necessidade de cadastro.
Teste SOCKS5 UDP antes de jogar, usar VoIP ou WebRTC
Cole seus SOCKS5 proxies e veja quais realmente suportam UDP — com tempo de ida e volta, perda de pacotes, estabilidade de porta e sobrevivência em sessões longas. Grátis, sem cadastro, sem instalar nada.
O que cada nível de teste verifica
- L1 — Disponibilidade UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE e round-trip de eco pelo nosso servidor.
- L2 — Qualidade da sessãoPerda de pacotes, reordenação, taxa de duplicação e jitter em uma rajada curta.
- L3 — Estabilidade de portaSe a porta de relay permanece estável, muda parcialmente ou continua se reconectando.
- L4 — Timeout da sessãoSobrevivência em idle a 60s, 120s e 300s — para sessões UDP de longa duração.
- Filtros & exportaçãoExiba apenas proxies com suporte a UDP; baixe os resultados em TXT ou CSV.
Como usar
- Cole proxies SOCKS5 no campo acima — uma entrada por linha, em qualquer formato suportado.
- Escolha níveis ou um preset, depois clique Executar verificação UDP. Os resultados aparecem linha por linha em tempo real.
- Filtre e exporte. Mantenha apenas proxies com suporte a UDP e baixe em TXT ou CSV.
Porque o suporte a UDP é um recurso separado, não algo garantido. Motivos comuns: o servidor proxy está com o UDP ASSOCIATE desabilitado na configuração, um firewall ou NAT na frente do servidor bloqueia UDP, ou o provedor simplesmente não oferece relay UDP. Um proxy pode funcionar perfeitamente via TCP e ainda assim falhar em todos os testes UDP — é exatamente para isso que este verificador existe.
Quick (L1) apenas confirma que o UDP funciona — use para filtrar uma lista grande. Gaming (L1–L3) adiciona perda de pacotes, jitter e estabilidade de porta — suficiente para jogos online. Full (todos os níveis) também testa sobrevivência em idle a 60, 120 e 300 segundos — escolha para VoIP, WebRTC e outras sessões de longa duração. O nível 4 é lento (até 5+ minutos por proxy), então execute apenas em uma lista reduzida, não no pool inteiro.
Como regra geral: tempo de ida e volta (round-trip) abaixo de 50–80 ms, perda de pacotes abaixo de 1%, jitter baixo e porta de relay estável. Se a porta continuar rebindando ou os pacotes chegarem fora de ordem, espere rubber-banding em jogos e quedas em chamadas.
Alguns proxies atribuem uma nova porta de relay para cada sessão UDP ou a reassociam durante a sessão, geralmente por causa de NAT no lado do servidor. Trocas curtas sobrevivem bem a isso, mas sessões de longa duração — uma partida de jogo ou uma chamada — quebram toda vez que a porta muda. É exatamente isso que o Nível 3 detecta.
Jogos online, VoIP, chamadas de vídeo (WebRTC), streaming ao vivo e tudo que roda sobre QUIC/HTTP-3. Web scraping e navegação comum usam TCP — para isso, use nossos Verificador de proxy TCP em vez disso.
Até 50 proxies por execução (10 quando o Nível 4 está ativado). Todos os testes rodam em um servidor dedicado do nosso lado (localizado nos EUA), nunca pelo seu navegador — seu IP e dispositivo não são utilizados. Não temos acesso às suas listas e não mantemos nenhum registro delas.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
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Avaliações
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
A Fineproxy é um serviço proxy confiável conhecido por sua extensa rede de IPs e planos flexíveis. Ele fornece uma vasta gama de opções proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) e cobre múltiplos locais globais, tornando-o adequado para várias tarefas on-line, como o raspamento da web, navegação anônima e acesso a conteúdo georrestrito. Os usuários apreciam suas velocidades de conexão rápida e interface fácil de navegar, bem como a opção de escolher entre proxys compartilhados ou privados. A equipe de suporte da Fineproxy é responsiva, garantindo assistência sempre que necessário. Embora possa ser um pouco mais precioso do que algumas alternativas, seu desempenho e estabilidade tornam-no uma escolha forte para indivíduos e empresas que precisam de um serviço de proxy confiável.
Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.