Vérificateur de proxy UDP en ligne gratuit

Rapide (L1) confirme simplement le fonctionnement d’UDP — utilisez-le pour filtrer une longue liste. Jeux (L1–L3) ajoute la perte de paquets, la gigue et la stabilité du port — suffisant pour jouer en ligne. Complet (tous les niveaux) teste aussi le maintien après 60, 120 et 300 secondes d’inactivité — choisissez-le pour la VoIP, WebRTC et les autres sessions longue durée. Le niveau 4 est lent (plus de 5 minutes par proxy), exécutez-le donc sur une sélection restreinte.