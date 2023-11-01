Vérificateur de proxy UDP en ligne gratuit
Vérifiez la prise en charge UDP, la latence et la perte de paquets de vos proxys SOCKS5 — gratuitement et sans inscription.
Testez SOCKS5 UDP avant les jeux, la VoIP ou WebRTC
Collez vos proxys SOCKS5 et découvrez lesquels prennent réellement en charge UDP — avec temps aller-retour, perte de paquets, stabilité du port et maintien des longues sessions. Gratuit, sans inscription ni installation.
Ce que vérifie chaque niveau de test
- L1 — Disponibilité UDPNégociation SOCKS5 UDP ASSOCIATE et aller-retour d’écho via notre serveur.
- L2 — Qualité de la sessionPerte de paquets, remise en ordre, taux de duplication et gigue sur une courte rafale.
- L3 — Stabilité du portSi le port relais reste stable, change partiellement ou est réattribué sans cesse.
- L4 — Expiration de la sessionMaintien après 60, 120 et 300 secondes d’inactivité — pour les sessions UDP longue durée.
- Filtres & exportAffichez uniquement les proxys compatibles UDP ; téléchargez les résultats en TXT ou CSV.
Comment l'utiliser
- Collez les proxys SOCKS5 dans le champ ci-dessus — une entrée par ligne, dans n’importe quel format pris en charge.
- Choisissez les niveaux ou un préréglage, puis cliquez sur Lancer le test UDP. Les résultats s’affichent ligne par ligne.
- Filtrez et exportez. Conservez uniquement les proxys compatibles UDP, puis téléchargez-les au format TXT ou CSV.
Because UDP support is a separate feature, not a given. Common reasons: the proxy server has UDP ASSOCIATE disabled in its config, a firewall or NAT in front of the server blocks UDP, or the provider simply doesn’t offer UDP relay. A proxy can work perfectly over TCP and still fail every UDP level — that’s exactly what this checker is for.
Rapide (L1) confirme simplement le fonctionnement d’UDP — utilisez-le pour filtrer une longue liste. Jeux (L1–L3) ajoute la perte de paquets, la gigue et la stabilité du port — suffisant pour jouer en ligne. Complet (tous les niveaux) teste aussi le maintien après 60, 120 et 300 secondes d’inactivité — choisissez-le pour la VoIP, WebRTC et les autres sessions longue durée. Le niveau 4 est lent (plus de 5 minutes par proxy), exécutez-le donc sur une sélection restreinte.
En règle générale : temps aller-retour inférieur à 50–80 ms, perte de paquets inférieure à 1 %, faible gigue et port relais stable. Si le port change sans cesse ou si les paquets arrivent dans le désordre, attendez-vous à des saccades dans les jeux et à des coupures d’appel.
Some proxies assign a new relay port for each UDP session or rebind it mid-session, usually because of NAT on the server side. Short exchanges survive this fine, but long-lived sessions — a game match or a call — break every time the port shifts. That’s what Level 3 catches.
Online games, VoIP, video calls (WebRTC), live streaming, and anything built on QUIC/HTTP-3. Regular web scraping and browsing run over TCP — for those, use our TCP proxy checker à la place.
Up to 50 proxies per run (10 when Level 4 is enabled). All tests run from a dedicated server on our end (located in the US), never from your browser — your own IP and device aren’t used. We don’t see your lists and keep no logs of them.
Configurez votre offre proxy.
Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.
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Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.
Avis
Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !
Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy
Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.