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Vérificateur de proxy UDP en ligne gratuit

Vérifiez la prise en charge UDP, la latence et la perte de paquets de vos proxys SOCKS5 — gratuitement et sans inscription.

Testez SOCKS5 UDP avant les jeux, la VoIP ou WebRTC

Collez vos proxys SOCKS5 et découvrez lesquels prennent réellement en charge UDP — avec temps aller-retour, perte de paquets, stabilité du port et maintien des longues sessions. Gratuit, sans inscription ni installation.

Ce que vérifie chaque niveau de test

  • L1 — Disponibilité UDPNégociation SOCKS5 UDP ASSOCIATE et aller-retour d’écho via notre serveur.
  • L2 — Qualité de la sessionPerte de paquets, remise en ordre, taux de duplication et gigue sur une courte rafale.
  • L3 — Stabilité du portSi le port relais reste stable, change partiellement ou est réattribué sans cesse.
  • L4 — Expiration de la sessionMaintien après 60, 120 et 300 secondes d’inactivité — pour les sessions UDP longue durée.
  • Filtres & exportAffichez uniquement les proxys compatibles UDP ; téléchargez les résultats en TXT ou CSV.

Comment l'utiliser

  1. Collez les proxys SOCKS5 dans le champ ci-dessus — une entrée par ligne, dans n’importe quel format pris en charge.
  2. Choisissez les niveaux ou un préréglage, puis cliquez sur Lancer le test UDP. Les résultats s’affichent ligne par ligne.
  3. Filtrez et exportez. Conservez uniquement les proxys compatibles UDP, puis téléchargez-les au format TXT ou CSV.
Vérificateur de proxy TCP

Configurez votre offre proxy.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Avis

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trz
DiegSource

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21
Norton Safe WebSource

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.

Nemanja Duric
SaasHubTraduit de l’anglaisSource
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