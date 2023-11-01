Công cụ kiểm tra UDP Proxy trực tuyến miễn phí
Kiểm tra hỗ trợ UDP, độ trễ và mất gói cho các SOCKS5 proxy của bạn — miễn phí, không cần đăng ký.
Kiểm tra SOCKS5 UDP trước khi chơi game, VoIP hoặc WebRTC
Dán danh sách SOCKS5 proxy và xem proxy nào thực sự hỗ trợ UDP — với thời gian round-trip, mất gói tin, độ ổn định cổng và khả năng duy trì phiên dài. Miễn phí, không cần đăng ký, không cần cài đặt.
Mỗi cấp độ kiểm tra sẽ kiểm tra những gì
- L1 — Khả dụng UDPQuá trình bắt tay SOCKS5 UDP ASSOCIATE và echo round-trip qua máy chủ của chúng tôi.
- L2 — Chất lượng sessionTỷ lệ mất gói, sắp xếp lại, trùng lặp và jitter trong một đợt truyền ngắn.
- L3 — Độ ổn định cổngCổng relay có ổn định, thay đổi một phần hay liên tục rebinding.
- L4 — Timeout sessionIdle survival ở 60 giây, 120 giây và 300 giây — dành cho các phiên UDP dài hạn.
- Bộ lọc & xuất dữ liệuChỉ hiển thị proxy hỗ trợ UDP; tải kết quả dưới dạng TXT hoặc CSV.
- Chỉ SOCKS5. Dán dạng host:port, host:port:user:pass, hoặc socks5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS và SOCKS4 được đánh dấu không hỗ trợ.
- Preset: Quick (~L1), Gaming (L1–L3) hoặc Full (mọi cấp). Level 4 chậm — có thể hơn 5 phút mỗi proxy.
- Giới hạn: tối đa 50 proxy mỗi lần chạy (10 khi bật Level 4).
Cách sử dụng
- Dán proxy SOCKS5 vào ô phía trên — mỗi dòng một mục, theo bất kỳ định dạng nào được hỗ trợ.
- Chọn cấp độ hoặc preset, sau đó nhấn Chạy kiểm tra UDP. Kết quả hiển thị theo thời gian thực từng dòng một.
- Lọc và xuất dữ liệu. Chỉ giữ lại các proxy hỗ trợ UDP, sau đó tải xuống TXT hoặc CSV.
Bởi vì hỗ trợ UDP là một tính năng riêng biệt, không phải mặc định có sẵn. Các nguyên nhân phổ biến: máy chủ proxy đã tắt UDP ASSOCIATE trong cấu hình, firewall hoặc NAT phía trước server chặn UDP, hoặc nhà cung cấp đơn giản là không cung cấp relay UDP. Một proxy có thể hoạt động hoàn hảo qua TCP nhưng vẫn thất bại ở mọi mức UDP — đó chính xác là lý do công cụ kiểm tra này tồn tại.
Quick (L1) chỉ xác nhận UDP hoạt động — dùng để lọc nhanh danh sách lớn. Gaming (L1–L3) bổ sung kiểm tra mất gói tin, jitter và độ ổn định cổng — đủ cho game online. Full (tất cả cấp độ) còn kiểm tra khả năng duy trì khi idle ở 60, 120 và 300 giây — chọn preset này cho VoIP, WebRTC và các phiên kết nối dài hạn khác. Level 4 chậm (có thể mất hơn 5 phút mỗi proxy), vì vậy hãy chạy trên danh sách rút gọn, không phải toàn bộ pool.
Nguyên tắc chung: thời gian round-trip dưới 50–80 ms, mất gói dưới 1%, jitter thấp và relay port ổn định. Nếu port liên tục rebinding hoặc các gói tin đến không đúng thứ tự, hãy chuẩn bị đón nhận hiện tượng rubber-banding trong game và gián đoạn cuộc gọi.
Một số proxy gán cổng relay mới cho mỗi phiên UDP hoặc thay đổi cổng giữa phiên, thường do NAT phía máy chủ. Các phiên trao đổi ngắn vẫn hoạt động ổn, nhưng các phiên kéo dài — một trận game hoặc một cuộc gọi — sẽ bị đứt mỗi khi cổng thay đổi. Đó chính là điều mà Level 3 phát hiện.
Game online, VoIP, video call (WebRTC), live streaming, và mọi ứng dụng chạy trên QUIC/HTTP-3. Web scraping và duyệt web thông thường hoạt động qua TCP — đối với những nhu cầu đó, hãy sử dụng Công cụ kiểm tra TCP proxy thay vào đó.
Tối đa 50 proxy mỗi lần chạy (10 khi bật Level 4). Tất cả các bài test đều chạy từ máy chủ chuyên dụng phía chúng tôi (đặt tại Mỹ), không bao giờ chạy từ trình duyệt của bạn — IP và thiết bị của bạn không bị sử dụng. Chúng tôi không xem danh sách của bạn và không lưu bất kỳ log nào.
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