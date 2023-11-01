Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Công cụ kiểm tra UDP Proxy trực tuyến miễn phí

Kiểm tra hỗ trợ UDP, độ trễ và mất gói cho các SOCKS5 proxy của bạn — miễn phí, không cần đăng ký.

Kiểm tra SOCKS5 UDP trước khi chơi game, VoIP hoặc WebRTC

Dán danh sách SOCKS5 proxy và xem proxy nào thực sự hỗ trợ UDP — với thời gian round-trip, mất gói tin, độ ổn định cổng và khả năng duy trì phiên dài. Miễn phí, không cần đăng ký, không cần cài đặt.

Mỗi cấp độ kiểm tra sẽ kiểm tra những gì

  • L1 — Khả dụng UDPQuá trình bắt tay SOCKS5 UDP ASSOCIATE và echo round-trip qua máy chủ của chúng tôi.
  • L2 — Chất lượng sessionTỷ lệ mất gói, sắp xếp lại, trùng lặp và jitter trong một đợt truyền ngắn.
  • L3 — Độ ổn định cổngCổng relay có ổn định, thay đổi một phần hay liên tục rebinding.
  • L4 — Timeout sessionIdle survival ở 60 giây, 120 giây và 300 giây — dành cho các phiên UDP dài hạn.
  • Bộ lọc & xuất dữ liệuChỉ hiển thị proxy hỗ trợ UDP; tải kết quả dưới dạng TXT hoặc CSV.
  • Chỉ SOCKS5. Dán dạng host:port, host:port:user:pass, hoặc socks5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS và SOCKS4 được đánh dấu không hỗ trợ.
  • Preset: Quick (~L1), Gaming (L1–L3) hoặc Full (mọi cấp). Level 4 chậm — có thể hơn 5 phút mỗi proxy.
  • Giới hạn: tối đa 50 proxy mỗi lần chạy (10 khi bật Level 4).

Cách sử dụng

  1. Dán proxy SOCKS5 vào ô phía trên — mỗi dòng một mục, theo bất kỳ định dạng nào được hỗ trợ.
  2. Chọn cấp độ hoặc preset, sau đó nhấn Chạy kiểm tra UDP. Kết quả hiển thị theo thời gian thực từng dòng một.
  3. Lọc và xuất dữ liệu. Chỉ giữ lại các proxy hỗ trợ UDP, sau đó tải xuống TXT hoặc CSV.
Công cụ kiểm tra TCP Proxy

Tạo gói proxy của bạn.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Đánh giá

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành Nam
Nền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Fineproxy là một dịch vụ proxy đáng tin cậy được biết đến với mạng lưới IP rộng khắp và các gói linh hoạt. Nó cung cấp nhiều tùy chọn proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) và bao phủ nhiều vị trí trên toàn cầu, giúp nó phù hợp với nhiều tác vụ trực tuyến khác nhau như quét web, duyệt ẩn danh và truy cập nội dung bị giới hạn địa lý. Người dùng đánh giá cao tốc độ kết nối nhanh và giao diện dễ điều hướng cũng như tùy chọn để chọn giữa các proxy được chia sẻ hoặc riêng tư. Nhóm hỗ trợ của Fineproxy luôn sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo hỗ trợ bất cứ khi nào cần. Mặc dù nó có thể đắt hơn một chút so với một số lựa chọn thay thế, nhưng hiệu suất và tính ổn định của nó khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các cá nhân và doanh nghiệp cần một dịch vụ proxy đáng tin cậy.

hamou
SaasHubDịch từ tiếng AnhNguồn

Chúng tôi đã sử dụng FineProxy trong 2 năm. Băng thông không giới hạn và kết nối thực sự tuyệt vời, ổn định. Rất khuyến nghị.

David Rhodes
TrustpilotDịch từ tiếng AnhNguồn
Xem tất cả đánh giá