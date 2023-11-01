НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Бесплатный онлайн-чекер UDP прокси

Проверьте поддержку UDP, задержку и потерю пакетов для ваших SOCKS5 прокси — бесплатно, без регистрации.

Проверьте SOCKS5 UDP перед игрой, VoIP или WebRTC

Вставьте ваши SOCKS5 прокси и узнайте, какие из них реально поддерживают UDP — с замером round-trip time, потерь пакетов, стабильности порта и выживаемости длинных сессий. Бесплатно, без регистрации, ничего устанавливать не нужно.

Что проверяет каждый уровень теста

  • L1 — доступность UDPSOCKS5 UDP ASSOCIATE — хендшейк и полный цикл эхо-запроса через наш сервер.
  • L2 — качество сессииПотери пакетов, переупорядочивание, дубликаты и джиттер за короткий burst-тест.
  • L3 — стабильность портаОстаётся ли relay-порт стабильным, частично смещается или постоянно переназначается.
  • L4 — таймаут сессииВыживание idle-сессии на 60, 120 и 300 секундах — для долгоживущих UDP-сессий.
  • Фильтры & экспортПоказать только прокси с поддержкой UDP; скачать результаты в TXT или CSV.
  • Только SOCKS5. Вставляйте как host:port, host:port:user:pass или socks5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS и SOCKS4 помечаются как неподдерживаемые.
  • Пресеты: Quick (~L1), Gaming (L1–L3) или Full (все уровни). Level 4 медленный — до 5+ минут на прокси.
  • Лимиты: до 50 прокси за запуск (10 при включённом Level 4).

Как пользоваться

  1. Вставьте SOCKS5 прокси в поле выше — по одной записи на строку, в любом поддерживаемом формате.
  2. Выберите уровни или пресет, затем нажмите Запустить проверку UDP. Результаты появляются в таблице построчно.
  3. Фильтруйте и экспортируйте. Оставьте только прокси с поддержкой UDP, затем скачайте в TXT или CSV.
TCP-чекер прокси

Соберите свой тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Отзывы

Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо

Константин Егорович
Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirill
DiegК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja Duric
SaasHubПереведено с английскогоК источнику
Все отзывы