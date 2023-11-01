Бесплатный онлайн-чекер UDP прокси
Проверьте поддержку UDP, задержку и потерю пакетов для ваших SOCKS5 прокси — бесплатно, без регистрации.
Проверьте SOCKS5 UDP перед игрой, VoIP или WebRTC
Вставьте ваши SOCKS5 прокси и узнайте, какие из них реально поддерживают UDP — с замером round-trip time, потерь пакетов, стабильности порта и выживаемости длинных сессий. Бесплатно, без регистрации, ничего устанавливать не нужно.
Что проверяет каждый уровень теста
- L1 — доступность UDPSOCKS5 UDP ASSOCIATE — хендшейк и полный цикл эхо-запроса через наш сервер.
- L2 — качество сессииПотери пакетов, переупорядочивание, дубликаты и джиттер за короткий burst-тест.
- L3 — стабильность портаОстаётся ли relay-порт стабильным, частично смещается или постоянно переназначается.
- L4 — таймаут сессииВыживание idle-сессии на 60, 120 и 300 секундах — для долгоживущих UDP-сессий.
- Фильтры & экспортПоказать только прокси с поддержкой UDP; скачать результаты в TXT или CSV.
- Только SOCKS5. Вставляйте как host:port, host:port:user:pass или socks5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS и SOCKS4 помечаются как неподдерживаемые.
- Пресеты: Quick (~L1), Gaming (L1–L3) или Full (все уровни). Level 4 медленный — до 5+ минут на прокси.
- Лимиты: до 50 прокси за запуск (10 при включённом Level 4).
Как пользоваться
- Вставьте SOCKS5 прокси в поле выше — по одной записи на строку, в любом поддерживаемом формате.
- Выберите уровни или пресет, затем нажмите Запустить проверку UDP. Результаты появляются в таблице построчно.
- Фильтруйте и экспортируйте. Оставьте только прокси с поддержкой UDP, затем скачайте в TXT или CSV.
Поддержка UDP — отдельная функция, а не данность. Типичные причины отсутствия: на прокси-сервере отключён UDP ASSOCIATE в конфиге, файрвол или NAT перед сервером блокирует UDP, либо провайдер просто не предоставляет UDP-relay. Прокси может идеально работать по TCP и при этом не пропускать ни одного UDP-пакета — именно для этого и нужен наш чекер.
Quick (L1) просто подтверждает, что UDP работает — используйте для фильтрации большого списка. Gaming (L1–L3) добавляет потерю пакетов, джиттер и стабильность порта — достаточно для онлайн-игр. Full (все уровни) дополнительно тестирует выживаемость idle-соединения на 60, 120 и 300 секундах — выбирайте для VoIP, WebRTC и других долгоживущих сессий. Level 4 — медленный (до 5+ минут на прокси), поэтому запускайте его на коротком списке, а не на всём пуле.
Ориентир: round-trip time ниже 50–80 мс, потери пакетов менее 1 %, низкий jitter и стабильный relay-порт. Если порт постоянно перепривязывается или пакеты приходят не порядку — ждите «резинку» в играх и обрывы в звонках.
Некоторые прокси назначают новый relay-порт для каждой UDP-сессии или переназначают его на лету — обычно из-за NAT на стороне сервера. Короткие обмены данными это переживают, но длительные сессии — игровой матч или звонок — обрываются при каждом сдвиге порта. Именно это ловит Level 3.
Онлайн-игры, VoIP, видеозвонки (WebRTC), стриминг и всё, что работает поверх QUIC/HTTP-3. Обычный парсинг и веб-сёрфинг идут по TCP — для них используйте наши TCP-чекер прокси вместо этого.
До 50 прокси за один запуск (10 при включённом Level 4). Все тесты выполняются нашем выделенном сервере (расположен в США), а не из вашего браузера — ваш IP и устройство не задействованы. Мы не видим ваши списки и не храним их логи.
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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
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Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Отзывы
Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо
Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.