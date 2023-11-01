Бесплатный онлайн-чекер UDP прокси

Поддержка UDP — отдельная функция, а не данность. Типичные причины отсутствия: на прокси-сервере отключён UDP ASSOCIATE в конфиге, файрвол или NAT перед сервером блокирует UDP, либо провайдер просто не предоставляет UDP-relay. Прокси может идеально работать по TCP и при этом не пропускать ни одного UDP-пакета — именно для этого и нужен наш чекер.