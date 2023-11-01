Kostenloser Online-UDP-Proxy-Checker

Quick (L1) bestätigt lediglich, dass UDP funktioniert – ideal, um eine große Liste vorzufiltern. Gaming (L1–L3) testet zusätzlich Paketverlust, Jitter und Port-Stabilität – ausreichend für Online-Spiele. Full (alle Stufen) prüft außerdem die Idle-Überlebensrate bei 60, 120 und 300 Sekunden – empfehlenswert für VoIP, WebRTC und andere langlebige Sessions. Level 4 ist langsam (bis zu 5+ Minuten pro Proxy) – führen Sie es daher nur mit einer Vorauswahl durch, nicht mit dem gesamten Pool.