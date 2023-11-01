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Kostenloser Online-UDP-Proxy-Checker

Prüfen Sie UDP-Unterstützung, Latenz und Paketverlust Ihrer SOCKS5-Proxys – kostenlos und ohne Registrierung.

Testen Sie SOCKS5 UDP vor Gaming, VoIP oder WebRTC

Fügen Sie Ihre SOCKS5 Proxys ein und prüfen Sie, welche davon tatsächlich UDP unterstützen – inklusive Round-Trip-Time, Paketverlust, Port-Stabilität und Long-Session-Überlebensrate. Kostenlos, ohne Registrierung, ohne Installation.

Was jede Teststufe prüft

  • L1 — UDP-VerfügbarkeitSOCKS5 UDP ASSOCIATE Handshake und Echo-Roundtrip über unseren Server.
  • L2 — Session-QualitätPaketverlust, Neuordnung, Duplikatrate und Jitter während eines kurzen Bursts.
  • L3 — Port-StabilitätOb der Relay-Port stabil bleibt, sich teilweise verschiebt oder sich ständig neu bindet.
  • L4 — Session-TimeoutIdle-Überlebenstest bei 60 s, 120 s und 300 s – für langlebige UDP-Sessions.
  • Filter & ExportNur Proxys mit UDP-Unterstützung anzeigen; Ergebnisse als TXT oder CSV herunterladen.
  • Nur SOCKS5. Einfügen als host:port, host:port:user:pass oder socks5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS und SOCKS4 werden als nicht unterstützt markiert.
  • Presets: Quick (~L1), Gaming (L1–L3) oder Full (alle Stufen). Stufe 4 ist langsam — bis zu 5+ Minuten pro Proxy.
  • Limits: bis zu 50 Proxys pro Durchlauf (10, wenn Stufe 4 aktiviert ist).

So funktioniert es

  1. SOCKS5-Proxys einfügen in das Feld oben ein – ein Eintrag pro Zeile, in jedem unterstützten Format.
  2. Wählen Sie Stufen oder ein Preset, dann klicken Sie auf UDP-Check starten. Ergebnisse erscheinen Zeile für Zeile in Echtzeit.
  3. Filtern und exportieren. Nur UDP-fähige Proxys beibehalten und anschließend als TXT oder CSV herunterladen.
TCP-Proxy-Checker

Erstellen Sie Ihren Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Bewertungen

Ich habe kürzlich geteilte Rechenzentrums-Proxies von FineProxy gekauft, und ich muss sagen, sie haben alle meine Probleme gelöst. Die schnellsten Proxies, die ich je benutzt habe, und zu dem Preis, zu dem sie verkauft werden, sind sie wirklich ein Schnäppchen. Ich würde diesen Proxy-Dienst jedem Nutzer empfehlen. Danke, dass ihr mir Kopfschmerzen erspart habt, FineProxy.

Andrew I
SaasHubAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Habe kürzlich ihre Proxies ausprobiert, alles lief gut, aber der Support war nur halb so oft online, eher wie von 9 bis 17 Uhr anstelle von 24/7. Sogar der Chatbot kann sich manchmal offline anfühlen, was ein wenig seltsam wirkt. Aber die Proxies machen das definitiv wett, jedes Mal frisch und sauber, die ich bisher gekauft habe.

ruvaidjamil2017
Norton Safe WebAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.

David Rhodes
TrustpilotAus dem Englischen übersetztZur Quelle
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