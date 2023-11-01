Kostenloser Online-UDP-Proxy-Checker
Prüfen Sie UDP-Unterstützung, Latenz und Paketverlust Ihrer SOCKS5-Proxys – kostenlos und ohne Registrierung.
Testen Sie SOCKS5 UDP vor Gaming, VoIP oder WebRTC
Fügen Sie Ihre SOCKS5 Proxys ein und prüfen Sie, welche davon tatsächlich UDP unterstützen – inklusive Round-Trip-Time, Paketverlust, Port-Stabilität und Long-Session-Überlebensrate. Kostenlos, ohne Registrierung, ohne Installation.
Was jede Teststufe prüft
- L1 — UDP-VerfügbarkeitSOCKS5 UDP ASSOCIATE Handshake und Echo-Roundtrip über unseren Server.
- L2 — Session-QualitätPaketverlust, Neuordnung, Duplikatrate und Jitter während eines kurzen Bursts.
- L3 — Port-StabilitätOb der Relay-Port stabil bleibt, sich teilweise verschiebt oder sich ständig neu bindet.
- L4 — Session-TimeoutIdle-Überlebenstest bei 60 s, 120 s und 300 s – für langlebige UDP-Sessions.
- Filter & ExportNur Proxys mit UDP-Unterstützung anzeigen; Ergebnisse als TXT oder CSV herunterladen.
- Nur SOCKS5. Einfügen als host:port, host:port:user:pass oder socks5://user:pass@host:port — HTTP, HTTPS und SOCKS4 werden als nicht unterstützt markiert.
- Presets: Quick (~L1), Gaming (L1–L3) oder Full (alle Stufen). Stufe 4 ist langsam — bis zu 5+ Minuten pro Proxy.
- Limits: bis zu 50 Proxys pro Durchlauf (10, wenn Stufe 4 aktiviert ist).
So funktioniert es
- SOCKS5-Proxys einfügen in das Feld oben ein – ein Eintrag pro Zeile, in jedem unterstützten Format.
- Wählen Sie Stufen oder ein Preset, dann klicken Sie auf UDP-Check starten. Ergebnisse erscheinen Zeile für Zeile in Echtzeit.
- Filtern und exportieren. Nur UDP-fähige Proxys beibehalten und anschließend als TXT oder CSV herunterladen.
Weil UDP-Unterstützung ein separates Feature ist – keine Selbstverständlichkeit. Häufige Gründe: UDP ASSOCIATE ist in der Konfiguration des Proxy-Servers deaktiviert, eine Firewall oder NAT vor dem Server blockiert UDP, oder der Anbieter bietet schlicht kein UDP-Relay an. Ein Proxy kann über TCP einwandfrei funktionieren und trotzdem bei jedem UDP-Test durchfallen – genau dafür ist dieser Checker gedacht.
Quick (L1) bestätigt lediglich, dass UDP funktioniert – ideal, um eine große Liste vorzufiltern. Gaming (L1–L3) testet zusätzlich Paketverlust, Jitter und Port-Stabilität – ausreichend für Online-Spiele. Full (alle Stufen) prüft außerdem die Idle-Überlebensrate bei 60, 120 und 300 Sekunden – empfehlenswert für VoIP, WebRTC und andere langlebige Sessions. Level 4 ist langsam (bis zu 5+ Minuten pro Proxy) – führen Sie es daher nur mit einer Vorauswahl durch, nicht mit dem gesamten Pool.
Als Faustregel gilt: Round-Trip-Zeit unter 50–80 ms, Paketverlust unter 1 %, niedriger Jitter und ein stabiler Relay-Port. Wenn der Port ständig neu gebunden wird oder Pakete in falscher Reihenfolge ankommen, sind Rubber-Banding in Spielen und Aussetzer bei Anrufen vorprogrammiert.
Manche Proxys weisen für jede UDP-Session einen neuen Relay-Port zu oder binden ihn mitten in der Session neu – meist aufgrund von NAT auf der Serverseite. Kurze Austauschvorgänge überstehen das problemlos, aber langlebige Sessions – ein Spiel-Match oder ein Anruf – brechen jedes Mal ab, wenn sich der Port ändert. Genau das erkennt Level 3.
Online-Spiele, VoIP, Videoanrufe (WebRTC), Live-Streaming und alles, was auf QUIC/HTTP-3 basiert. Reguläres Web-Scraping und Browsing laufen über TCP — nutzen Sie dafür unsere TCP Proxy-Checker stattdessen.
Bis zu 50 Proxys pro Durchlauf (10, wenn Level 4 aktiviert ist). Alle Tests laufen über einen dedizierten Server auf unserer Seite (Standort USA), niemals über Ihren Browser – Ihre eigene IP und Ihr Gerät werden nicht verwendet. Wir sehen Ihre Listen nicht und speichern keine Protokolle davon.
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Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
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Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Bewertungen
Ich habe kürzlich geteilte Rechenzentrums-Proxies von FineProxy gekauft, und ich muss sagen, sie haben alle meine Probleme gelöst. Die schnellsten Proxies, die ich je benutzt habe, und zu dem Preis, zu dem sie verkauft werden, sind sie wirklich ein Schnäppchen. Ich würde diesen Proxy-Dienst jedem Nutzer empfehlen. Danke, dass ihr mir Kopfschmerzen erspart habt, FineProxy.
Habe kürzlich ihre Proxies ausprobiert, alles lief gut, aber der Support war nur halb so oft online, eher wie von 9 bis 17 Uhr anstelle von 24/7. Sogar der Chatbot kann sich manchmal offline anfühlen, was ein wenig seltsam wirkt. Aber die Proxies machen das definitiv wett, jedes Mal frisch und sauber, die ich bisher gekauft habe.
Wir nutzen FineProxy seit zwei Jahren. Die unbegrenzte Bandbreite und die Verbindung sind einfach hervorragend und stabil. Sehr zu empfehlen.