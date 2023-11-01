Quick (L1) tylko potwierdza, że UDP działa — użyj go, aby przefiltrować dużą listę. Gaming (L1–L3) dodaje utratę pakietów, jitter i stabilność portów — wystarczy do gier online. Full (wszystkie poziomy) testuje również przetrwanie bezczynnej sesji po 60, 120 i 300 sekundach — wybierz go dla VoIP, WebRTC i innych długotrwałych sesji. Poziom 4 jest wolny (do 5+ minut na jedno proxy), więc uruchamiaj go na krótkiej liście, a nie na całej puli.