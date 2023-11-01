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Darmowy checker UDP proxy online

Sprawdź obsługę UDP, opóźnienia i utratę pakietów dla swoich proxy SOCKS5 — za darmo, bez rejestracji.

Przetestuj SOCKS5 UDP przed graniem, VoIP lub WebRTC

Wklej swoje SOCKS5 proxy i sprawdź, które z nich naprawdę obsługują UDP — z czasem odpowiedzi (RTT), utratą pakietów, stabilnością portów i przetrwaniem długich sesji. Za darmo, bez rejestracji, bez instalacji.

Co sprawdza każdy poziom testu

  • L1 — Dostępność UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE i echo round-trip przez nasz serwer.
  • L2 — Jakość sesjiUtrata pakietów, zmiana kolejności, współczynnik duplikatów oraz jitter w krótkim teście obciążeniowym.
  • L3 — Stabilność portówCzy port przekaźnikowy pozostaje stabilny, częściowo się zmienia, czy ciągle się ponownie wiąże.
  • L4 — Timeout sesjiPrzetrwanie bezczynności po 60 s, 120 s i 300 s — dla długotrwałych sesji UDP.
  • Filtry & eksportPokaż tylko proxy obsługujące UDP; pobierz wyniki jako TXT lub CSV.

Jak z tego korzystać

  1. Wklej proxy SOCKS5 w polu powyżej — jeden wpis na linię, w dowolnym obsługiwanym formacie.
  2. Wybierz poziomy lub preset, następnie kliknij Uruchom test UDP. Wyniki pojawiają się na bieżąco, wiersz po wierszu.
  3. Filtruj i eksportuj. Zachowaj tylko proxy obsługujące UDP, a następnie pobierz plik TXT lub CSV.
TCP Proxy Checker

Skonfiguruj swój plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Recenzje

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

Niskoniski
DiegŹródło

Fineproxy to niezawodna usługa proxy, znana ze swojej rozległej sieci adresów IP i elastycznych planów. Oferuje szeroki zakres opcji proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) i obejmuje wiele lokalizacji na całym świecie, co czyni ją odpowiednią do różnych zadań online, takich jak web scraping, anonimowe przeglądanie czy dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi. Użytkownicy cenią sobie szybkie prędkości połączenia i łatwy w obsłudze interfejs, a także możliwość wyboru między proxy współdzielonymi a prywatnymi. Zespół wsparcia Fineproxy jest responsywny, zapewniając pomoc zawsze, gdy jest potrzebna. Chociaż może być nieco droższy niż niektóre alternatywy, jego wydajność i stabilność czynią go solidnym wyborem dla osób i firm potrzebujących niezawodnej usługi proxy.

hamou
SaasHubPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

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David Rhodes
TrustpilotPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło
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