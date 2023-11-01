Darmowy checker UDP proxy online
Sprawdź obsługę UDP, opóźnienia i utratę pakietów dla swoich proxy SOCKS5 — za darmo, bez rejestracji.
Przetestuj SOCKS5 UDP przed graniem, VoIP lub WebRTC
Wklej swoje SOCKS5 proxy i sprawdź, które z nich naprawdę obsługują UDP — z czasem odpowiedzi (RTT), utratą pakietów, stabilnością portów i przetrwaniem długich sesji. Za darmo, bez rejestracji, bez instalacji.
Co sprawdza każdy poziom testu
- L1 — Dostępność UDPHandshake SOCKS5 UDP ASSOCIATE i echo round-trip przez nasz serwer.
- L2 — Jakość sesjiUtrata pakietów, zmiana kolejności, współczynnik duplikatów oraz jitter w krótkim teście obciążeniowym.
- L3 — Stabilność portówCzy port przekaźnikowy pozostaje stabilny, częściowo się zmienia, czy ciągle się ponownie wiąże.
- L4 — Timeout sesjiPrzetrwanie bezczynności po 60 s, 120 s i 300 s — dla długotrwałych sesji UDP.
- Filtry & eksportPokaż tylko proxy obsługujące UDP; pobierz wyniki jako TXT lub CSV.
Jak z tego korzystać
- Wklej proxy SOCKS5 w polu powyżej — jeden wpis na linię, w dowolnym obsługiwanym formacie.
- Wybierz poziomy lub preset, następnie kliknij Uruchom test UDP. Wyniki pojawiają się na bieżąco, wiersz po wierszu.
- Filtruj i eksportuj. Zachowaj tylko proxy obsługujące UDP, a następnie pobierz plik TXT lub CSV.
Ponieważ obsługa UDP to osobna funkcja, a nie coś oczywistego. Najczęstsze przyczyny: serwer proxy ma wyłączoną opcję UDP ASSOCIATE w konfiguracji, zapora sieciowa lub NAT przed serwerem blokuje UDP, albo dostawca po prostu nie oferuje przekazywania UDP. Proxy może działać idealnie po TCP i jednocześnie nie przechodzić żadnego testu UDP — dokładnie po to jest ten checker.
Quick (L1) tylko potwierdza, że UDP działa — użyj go, aby przefiltrować dużą listę. Gaming (L1–L3) dodaje utratę pakietów, jitter i stabilność portów — wystarczy do gier online. Full (wszystkie poziomy) testuje również przetrwanie bezczynnej sesji po 60, 120 i 300 sekundach — wybierz go dla VoIP, WebRTC i innych długotrwałych sesji. Poziom 4 jest wolny (do 5+ minut na jedno proxy), więc uruchamiaj go na krótkiej liście, a nie na całej puli.
Ogólna zasada: czas podróży pakietu (RTT) poniżej 50–80 ms, utrata pakietów poniżej 1%, niski jitter i stabilny port relay. Jeśli port ciągle się przepina lub pakiety docierają w złej kolejności, spodziewaj się „rubber-bandingu" w grach i zrywania połączeń w rozmowach.
Niektóre proxy przypisują nowy port relay dla każdej sesji UDP lub zmieniają go w trakcie sesji — zwykle z powodu NAT po stronie serwera. Krótkie wymiany danych to przetrwają, ale długotrwałe sesje — mecz w grze czy rozmowa głosowa — zrywają się za każdym razem, gdy port się zmieni. Właśnie to wykrywa Level 3.
Gry online, VoIP, rozmowy wideo (WebRTC), transmisje na żywo oraz wszystko, co działa w oparciu o QUIC/HTTP-3. Zwykły web scraping i przeglądanie stron korzystają z TCP — do tego użyj naszych TCP proxy checker zamiast tego.
Do 50 proxy na jedno uruchomienie (10, gdy Level 4 jest włączony). Wszystkie testy są przeprowadzane z dedykowanego serwera po naszej stronie (zlokalizowanego w USA), nigdy z Twojej przeglądarki — Twój adres IP ani urządzenie nie są wykorzystywane. Nie widzimy Twoich list i nie przechowujemy żadnych logów.
Skonfiguruj swój plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
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