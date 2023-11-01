NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy dla Claude

Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla organizacji Claude
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Dostęp przez API i agenta

Uwielbiam fineproxy, prędkość jest świetna, używam go w narzędziach automatyzacyjnych, webscrappingu i do przeglądania internetu, połączenia są stabilne, a prędkość bardzo dobra, nigdy się nie rozłącza ani nie blokuje adresów IP, kupię go ponownie i ponownie, zespół wsparcia jest naprawdę świetny i odpowiada na czas

7heGoatCR7Dieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Nasza firma w dużym stopniu polega na serwerach proxy podczas badań SEO, zarządzania mediami społecznościowymi, analizy konkurencji i wykonywania zautomatyzowanych zadań. FineProxy okazało się wybawieniem dla naszego zespołu, oferując szeroki wybór szybkich, bezpiecznych i wysoce anonimowych serwerów proxy, które pomagają nam sprawnie wykonywać zadania. Panel jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu można bez problemu zarządzać wieloma serwerami proxy. W przeciwieństwie do innych dostawców proxy, z których korzystaliśmy wcześniej, FineProxy utrzymuje stałą szybkość i dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jeśli potrzebujesz rozwiązania proxy klasy biznesowej, zdecydowanie polecam je wypróbować!

omkaarSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Aktywne konta

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Jakościowy, szybki i stabilnie działający proxy, jestem bardzo zadowolony, dokładnie tego potrzebowałem. W moim kraju (Ukraina) wiele stron i sieci społecznościowych jest zablokowanych, teraz ten problem został rozwiązany. Ceny są przyjemnie niskie, za ogromną liczbę proxy (1000+) płacę tylko 20 dolarów, jest to tańsze i szybsze niż proxy, którego nigdzie indziej nie znajdziesz, więc polecam tę usługę.

Darya MolchanovaWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.

IvanTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna rzecz! Szukałem alternatywy dla VPN i właśnie to wybrałem. Po pierwsze, bardzo wysoka prędkość — to ogromna zaleta w porównaniu z innymi usługami. Po drugie, bardzo odpowiada mi cena: 1000 adresów IP za 21,9 $ — właśnie dlatego tu jestem :) Zwykle kupuję europejskie adresy IP, ale dostępne są również pakiety z adresami ukraińskimi, rosyjskimi i amerykańskimi. Dziękuję za usługę!

Nicky TickWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jak szybko mogę awansować na wyższe poziomy (tiers) w Claude?Zależne od wydatków

Zależy to od łącznej kwoty, jaką wydałeś w Anthropic. Większość zespołów osiąga Tier 2 w pierwszym miesiącu rozliczeniowym, a Tier 3–4 po kilku miesiącach regularnego użytkowania. Sprawdź swój aktualny poziom w Claude Console — zobaczysz tam swoje limity i to, jak blisko jesteś do następnego poziomu.

Czy warto prowadzić kilka organizacji w Anthropic?Przy intensywnym użyciu

Jeśli regularnie trafiasz na limity — tak. Każda organizacja ma własną pulę. Trzy organizacje na trzech osobnych dedykowanych proxy to trzykrotnie większa przepustowość. Wadą jest zarządzanie wieloma kontami rozliczeniowymi, ale przy poważnych obciążeniach szybko się to zwraca.

Czy korzystanie z wielu organizacji narusza regulamin Anthropic?Brak wyraźnego zakazu

Polityka użytkowania Anthropic nie zabrania wprost posiadania wielu organizacji. Każda z nich to pełnoprawne konto z własną płatnością i kluczami API. Kluczowe jest, aby każda organizacja przestrzegała zasad dopuszczalnego użytkowania (Acceptable Use Policy) Anthropic indywidualnie — bez nadużyć i naruszeń zasad. Należy jednak pamiętać, że Anthropic zastrzega sobie prawo do egzekwowania ograniczeń według własnego uznania — jeśli aktywność powiązanych organizacji wygląda jak celowe obchodzenie limitów na dużą skalę, zawsze istnieje pewne ryzyko. Dla większości zespołów prowadzących kilka równoległych organizacji z realnymi obciążeniami jest to standardowe podejście do skalowania.

Czy Anthropic śledzi moje IP, czy tylko klucz API?Limity organizacji

Limity są przypisane do organizacji, nie do IP. Ale jeśli Anthropic zauważy, że jedno IP wysyła zapytania pod 10 różnych kluczy organizacji, może to wzbudzić podejrzenia. Osobne IP dla każdej organizacji sprawiają, że wszystko wygląda naturalnie.

Jakie są dokładne limity na poszczególnych poziomach?Zależne od konsoli

Anthropic nie publikuje dokładnych liczb oficjalnie — swoje konkretne limity zobaczysz w Claude Console po utworzeniu konta. Różnią się w zależności od modelu (Sonnet vs Opus) i poziomu. Tier 1 jest dość restrykcyjny, Tier 4 jest hojny. Aby uzyskać niestandardowe limity powyżej Tier 4, musisz skontaktować się z ich zespołem sprzedaży.

Czy mogę korzystać z Claude Max zamiast płacić za tokeny?Tak

Tak, jeśli Twój sposób korzystania na to pozwala. Plan za 200 $/mies. daje nielimitowane rozmowy przez interfejs webowy i Claude CLI. Narzędzia społecznościowe typu proxy potrafią udostępnić to jako API. Haczyk: plan jest przeznaczony dla jednego użytkownika, szybkość odpowiedzi bywa różna, a Anthropic może zmienić warunki. Do zastosowań zespołowych na większą skalę bardziej niezawodny jest standardowy dostęp API z wieloma organizacjami.