Proxy dla Claude
Pakiety IPv4 do skalowania zadań. Obsługa HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatyczne dostarczanie po dokonaniu płatności, nieograniczony ruch i dostęp do API.
Skonfiguruj plan proxy.
Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.
Ładowanie aktualnych planów…
Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.
Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.
Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.
|Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielone
|Polecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IP
|ISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISP
|RotacyjneRozliczane w kredytach API
|Najlepsze do
|Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
|Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
|Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
|Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
|Użytkownicy na adres
|Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
|1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
|Do 5
|Współdzielona pula
|Zaufanie do platformy
|StandardDatacenter ASN
|Wysoka — wyłączny dostęp
|Wysoka — rejestracja u ISP
|Zależy od puli
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
|$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimalne zamówienie
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln kredytów
|Okres wyłączności adresu
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Statyczne przez cały okres
|Zmiana przy każdym żądaniu
|Przepustowość
|Bez limitu
|Bez limitu
|Bez limitu
|KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
|UDP / połączenia głosowe
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Opcjonalny dodatek
|Niedostępne
|Protokoły
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Uwierzytelnianie
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|IP allowlistMożna dodać login i hasło.
|API key
|Zobacz plany
|Zobacz plany dedykowane
|Zobacz plany ISP
|Zobacz plany
Dedykowane
Prywatne, już od jednego IP
Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.
1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.
Wysoka — wyłączny dostęp
$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.
1 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Package datacenter
Sprzedawane w pakietach, współdzielone
Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.
Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.
StandardDatacenter ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
ISP
Statyczne adresy zarejestrowane u ISP
Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.
Do 5
Wysoka — rejestracja u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie
100 IP
Statyczne przez cały okres
Bez limitu
Opcjonalny dodatek
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP allowlistMożna dodać login i hasło.
Rotacyjne
Rozliczane w kredytach API
Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Współdzielona pula
Zależy od puli
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln kredytów
Zmiana przy każdym żądaniu
KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
Niedostępne
HTTP, SOCKS5
API key
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.
Najpopularniejsze lokalizacje proxy
Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.
Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.
FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.
Następnie powiedz
- Kup jeden dedykowany amerykański adres IP dla organizacji Claude
- Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
- Eksportuj moją listę proxy do formatu JSON
- Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
- Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.
Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia
Wydać Twoje środki
Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga
wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.
Zapłacić więcej niż w wycenie
Każdy zakup zawiera
expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.
Anulować bez potwierdzenia
Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez
confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.
Obciążyć Cię dwukrotnie
Operacje finansowe wymagają
idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.
Konfiguracja ręczna
Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.
Systemy
Przeglądarki
Aplikacje
Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.
W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.
Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.
500 Mbps
na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera
99.97%
połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych
96
równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności
0
limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie
Dedykowane AMD EPYC
Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.
Własne podsieci
Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.
Łącze uplink 80 Gbps
Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.
Tier III / IV
Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.
Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.
Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.
Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.
Dostęp przez API i agenta
Uwielbiam fineproxy, prędkość jest świetna, używam go w narzędziach automatyzacyjnych, webscrappingu i do przeglądania internetu, połączenia są stabilne, a prędkość bardzo dobra, nigdy się nie rozłącza ani nie blokuje adresów IP, kupię go ponownie i ponownie, zespół wsparcia jest naprawdę świetny i odpowiada na czas
Nasza firma w dużym stopniu polega na serwerach proxy podczas badań SEO, zarządzania mediami społecznościowymi, analizy konkurencji i wykonywania zautomatyzowanych zadań. FineProxy okazało się wybawieniem dla naszego zespołu, oferując szeroki wybór szybkich, bezpiecznych i wysoce anonimowych serwerów proxy, które pomagają nam sprawnie wykonywać zadania. Panel jest łatwy w obsłudze, dzięki czemu można bez problemu zarządzać wieloma serwerami proxy. W przeciwieństwie do innych dostawców proxy, z których korzystaliśmy wcześniej, FineProxy utrzymuje stałą szybkość i dostępność, co ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jeśli potrzebujesz rozwiązania proxy klasy biznesowej, zdecydowanie polecam je wypróbować!
Aktywne konta
Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.
Jakościowy, szybki i stabilnie działający proxy, jestem bardzo zadowolony, dokładnie tego potrzebowałem. W moim kraju (Ukraina) wiele stron i sieci społecznościowych jest zablokowanych, teraz ten problem został rozwiązany. Ceny są przyjemnie niskie, za ogromną liczbę proxy (1000+) płacę tylko 20 dolarów, jest to tańsze i szybsze niż proxy, którego nigdzie indziej nie znajdziesz, więc polecam tę usługę.
Minimalne zamówienia
Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.
Świetna rzecz! Szukałem alternatywy dla VPN i właśnie to wybrałem. Po pierwsze, bardzo wysoka prędkość — to ogromna zaleta w porównaniu z innymi usługami. Po drugie, bardzo odpowiada mi cena: 1000 adresów IP za 21,9 $ — właśnie dlatego tu jestem :) Zwykle kupuję europejskie adresy IP, ale dostępne są również pakiety z adresami ukraińskimi, rosyjskimi i amerykańskimi. Dziękuję za usługę!
Jak szybko mogę awansować na wyższe poziomy (tiers) w Claude?Zależne od wydatków
Zależy to od łącznej kwoty, jaką wydałeś w Anthropic. Większość zespołów osiąga Tier 2 w pierwszym miesiącu rozliczeniowym, a Tier 3–4 po kilku miesiącach regularnego użytkowania. Sprawdź swój aktualny poziom w Claude Console — zobaczysz tam swoje limity i to, jak blisko jesteś do następnego poziomu.
Czy warto prowadzić kilka organizacji w Anthropic?Przy intensywnym użyciu
Jeśli regularnie trafiasz na limity — tak. Każda organizacja ma własną pulę. Trzy organizacje na trzech osobnych dedykowanych proxy to trzykrotnie większa przepustowość. Wadą jest zarządzanie wieloma kontami rozliczeniowymi, ale przy poważnych obciążeniach szybko się to zwraca.
Czy korzystanie z wielu organizacji narusza regulamin Anthropic?Brak wyraźnego zakazu
Polityka użytkowania Anthropic nie zabrania wprost posiadania wielu organizacji. Każda z nich to pełnoprawne konto z własną płatnością i kluczami API. Kluczowe jest, aby każda organizacja przestrzegała zasad dopuszczalnego użytkowania (Acceptable Use Policy) Anthropic indywidualnie — bez nadużyć i naruszeń zasad. Należy jednak pamiętać, że Anthropic zastrzega sobie prawo do egzekwowania ograniczeń według własnego uznania — jeśli aktywność powiązanych organizacji wygląda jak celowe obchodzenie limitów na dużą skalę, zawsze istnieje pewne ryzyko. Dla większości zespołów prowadzących kilka równoległych organizacji z realnymi obciążeniami jest to standardowe podejście do skalowania.
Czy Anthropic śledzi moje IP, czy tylko klucz API?Limity organizacji
Limity są przypisane do organizacji, nie do IP. Ale jeśli Anthropic zauważy, że jedno IP wysyła zapytania pod 10 różnych kluczy organizacji, może to wzbudzić podejrzenia. Osobne IP dla każdej organizacji sprawiają, że wszystko wygląda naturalnie.
Jakie są dokładne limity na poszczególnych poziomach?Zależne od konsoli
Anthropic nie publikuje dokładnych liczb oficjalnie — swoje konkretne limity zobaczysz w Claude Console po utworzeniu konta. Różnią się w zależności od modelu (Sonnet vs Opus) i poziomu. Tier 1 jest dość restrykcyjny, Tier 4 jest hojny. Aby uzyskać niestandardowe limity powyżej Tier 4, musisz skontaktować się z ich zespołem sprzedaży.
Czy mogę korzystać z Claude Max zamiast płacić za tokeny?Tak
Tak, jeśli Twój sposób korzystania na to pozwala. Plan za 200 $/mies. daje nielimitowane rozmowy przez interfejs webowy i Claude CLI. Narzędzia społecznościowe typu proxy potrafią udostępnić to jako API. Haczyk: plan jest przeznaczony dla jednego użytkownika, szybkość odpowiedzi bywa różna, a Anthropic może zmienić warunki. Do zastosowań zespołowych na większą skalę bardziej niezawodny jest standardowy dostęp API z wieloma organizacjami.