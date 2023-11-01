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Proxy SOCKS

Pełna obsługa RFC 1928 SOCKS5 z UDP ASSOCIATE, zdalne rozwiązywanie DNS oraz HTTP/HTTPS na tym samym IP — nielimitowana przepustowość, do 500 Mbps.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj proxy SOCKS5.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 1 000 proxy datacenter z obsługą SOCKS5 w Europie
  • Eksportuj moje serwery proxy SOCKS5 do formatu JSON
  • Zaktualizuj dozwolone IP dla tej usługi proxy
  • Sprawdź moją usługę pod kątem nieaktywnych lub błędnie działających IP
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich planów proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Chcę podzielić się moimi wrażeniami. Korzystam z tego serwera proxy do pracy nie od dzisiaj. W czasie użytkowania nigdy nie miałem żadnych skarg. Przy tym korzystam z pełnego pakietu usług. Osobno chciałbym zaznaczyć wysoką niezawodność tego serwera proxy. Mogę bezpiecznie polecić ten serwer proxy wszystkim moim znajomym. Chociaż jego cena jest powyżej średniej, ten serwer proxy w pełni usprawiedliwia swoją cenę.

Lara SmithWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Doświadczenia klientów

Kupiłem proxy do forów dyskusyjnych tutaj, ogólnie działają dobrze, ceny nie są złe. Kupię więcej)

LizaProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Jaka jest różnica między proxy SOCKS5 a proxy HTTP?Zakres protokołu

Proxy HTTP działają na warstwie aplikacji i rozumieją ruch webowy — mogą odczytywać nagłówki, buforować odpowiedzi i filtrować adresy URL. SOCKS5 działa na warstwie sesji i przekazuje surowe dane bez ich analizowania. Praktyczna różnica: HTTP jest do zadań webowych (przeglądanie, scraping, wywołania API). SOCKS5 obsługuje dowolny protokół — gry, VoIP, FTP, torrenty, niestandardowe połączenia TCP/UDP. Jeśli Twoja aplikacja nie jest przeglądarką internetową ani klientem HTTP, prawdopodobnie potrzebujesz SOCKS5.

Czy SOCKS5 szyfruje mój ruch?Nie

Sam protokół SOCKS5 nie dodaje szyfrowania — przekazuje dane w niezmienionej formie. Jednak w FineProxy możesz połączyć SOCKS5 z naszym proxy HTTPS na tym samym IP. Do ruchu webowego używaj HTTPS z naszym certyfikatem SSL przypisanym do IP, co zapewnia pełne szyfrowanie. W przypadku ruchu innego niż webowy przez SOCKS5, dane między Twoją aplikacją a proxy nie są szyfrowane przez protokół proxy, choć sama aplikacja może stosować własne szyfrowanie (SSH, TLS itp.).

A co z wyciekami DNS?Zdalny DNS

SOCKS5 obsługuje zdalne rozwiązywanie DNS — nazwy domen są rozwiązywane na serwerze proxy, a nie na Twoim lokalnym komputerze. Oznacza to, że Twój ISP nie widzi, jakie domeny odwiedzasz. Większość aplikacji obsługujących SOCKS5 pozwala włączyć tę funkcję, choć niektóre wymagają ręcznej konfiguracji. Warto to sprawdzić — zdalne DNS to jedna z największych przewag SOCKS5 w zakresie prywatności nad proxy HTTP.

Moje oprogramowanie mówi, że obsługuje "SOCKS", ale nie podaje wersji. Czy to problem?Sprawdź wersję

To możliwe. Niektóre aplikacje deklarują obsługę SOCKS, ale w rzeczywistości implementują tylko SOCKS4 — znacznie starszy protokół z początku lat 90. SOCKS4 nie posiada kluczowych funkcji: brak obsługi UDP, brak uwierzytelniania, brak zdalnego rozwiązywania DNS i wyłącznie IPv4. Jeśli Twoje narzędzie łączy się, ale funkcje oparte na UDP nie działają lub nie możesz uwierzytelnić się nazwą użytkownika i hasłem, oprogramowanie prawdopodobnie używa SOCKS4 w tle. Sprawdź dokumentację lub ustawienia aplikacji — poszukaj selektora wersji. FineProxy obsługuje SOCKS4 w celu zachowania wstecznej kompatybilności, ale zalecamy SOCKS5 zawsze, gdy Twoje oprogramowanie na to pozwala.

Czy SOCKS4 nadal warto używać?Tylko gdy wymagane

Tylko wtedy, gdy nie masz innego wyjścia. SOCKS4 to przestarzały protokół — wyłącznie TCP, brak uwierzytelniania, brak zdalnego DNS, brak IPv6. Jeśli Twoja aplikacja wymusza SOCKS4, FineProxy go obsłuży, ale tracisz wszystko, co czyni SOCKS5 użytecznym: obsługę UDP, ochronę przed wyciekami DNS i właściwą kontrolę dostępu. Jeśli wybierasz oprogramowanie do nowego projektu, upewnij się, że obsługuje konkretnie SOCKS5. Różnica w funkcjonalności jest znacząca.

Czy mogę używać SOCKS5 i HTTP na tym samym proxy?Tak

Tak. Każde proxy FineProxy — dedykowane, datacenter czy ISP — obsługuje HTTP, HTTPS i SOCKS5 na tym samym adresie IP. Przełączaj się między protokołami w zależności od potrzeb Twojej aplikacji. Bez dodatkowych kosztów, bez osobnego produktu.

Gdzie mogę kupić proxy SOCKS5 z dobrą prędkością?Do 500 Mbps

Infrastruktura FineProxy zapewnia do 500 Mbps na połączenie we wszystkich protokołach, w tym SOCKS5. Każde proxy ma nielimitowaną przepustowość — bez opłat za GB, bez throttlingu. Dostępne jako pojedyncze proxy lub pakiety hurtowe z rabatami ilościowymi. Opcje płatności obejmują standardowe metody oraz kryptowaluty.

Instrukcja

Proxy SOCKS5: gdy HTTP nie wystarcza

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Proxy HTTP rozumieją ruch webowy. Odczytują nagłówki, interpretują zapytania i świetnie sprawdzają się we wszystkim, co działa w przeglądarce. Ale w momencie, gdy Twoje zadanie wykracza poza sieć — klient gry, połączenie VoIP, aplikacja torrentowa, niestandardowe połączenie TCP — proxy HTTP nie pomogą. Nie zostały do tego zaprojektowane.

Proxy SOCKS5 działa na warstwie sesji stosu sieciowego (warstwa 5), poniżej poziomu, na którym operuje HTTP (warstwa 7). Zamiast analizować, co robi Twoja aplikacja, SOCKS5 po prostu otwiera połączenie z celem i przekazuje surowe bajty w obu kierunkach. Nie interesuje go, czy wysyłasz zapytania webowe, przesyłasz pliki przez FTP, czy strumieniujesz pakiety głosowe przez UDP. Jeśli Twoja aplikacja potrafi otworzyć gniazdo sieciowe, SOCKS5 może ją obsłużyć przez proxy.

Dlaczego obsługa UDP ma znaczenie

Największa różnica techniczna między serwerem proxy SOCKS5 a proxy HTTP to obsługa UDP. Proxy HTTP obsługuje wyłącznie połączenia TCP. SOCKS5 obsługuje zarówno TCP, jak i UDP dzięki funkcji UDP ASSOCIATE (zdefiniowanej w RFC 1928).

Dlaczego to ma znaczenie w praktyce? Zapytania DNS są zazwyczaj przesyłane przez UDP. Gry online wysyłają dane rozgrywki przez UDP, ponieważ jest szybszy niż TCP w komunikacji w czasie rzeczywistym. Połączenia VoIP i SIP korzystają z UDP do przesyłania pakietów głosowych. Protokoły streamingowe często używają UDP do dostarczania multimediów.

Z proxy HTTP to wszystko albo nie działa, albo wymaga obejść. Z SOCKS5 po prostu działa — proxy przekazuje pakiety UDP obok ruchu TCP przez to samo połączenie.

Implementacja SOCKS5 od FineProxy obejmuje pełną obsługę UDP (UDP Associate). To nie jest częściowa implementacja obsługująca wyłącznie TCP mimo etykiety SOCKS5 — to kompletny protokół zgodny z definicją RFC 1928.

Ochrona przed wyciekiem DNS

Oto szczegół dotyczący bezpieczeństwa, o którym większość kupujących proxy nie myśli, dopóki nie jest za późno. Gdy łączysz się przez proxy HTTP, Twój komputer często rozwiązuje nazwy domen lokalnie — wysyłając zapytania DNS do serwerów Twojego ISP, zanim proxy w ogóle wejdzie do gry. Twój ISP widzi każdą odwiedzaną domenę, mimo że faktyczne połączenie przechodzi przez proxy.

SOCKS5 rozwiązuje to inaczej. Obsługuje zdalne rozwiązywanie DNS: Twoja aplikacja wysyła nazwę domeny bezpośrednio do serwera proxy, który sam ją rozwiązuje. Twoja sieć lokalna nigdy nie widzi zapytania DNS. To eliminuje lukę w prywatności, która zaskakuje wielu użytkowników.

Większość przeglądarek i aplikacji obsługujących SOCKS5 oferuje opcję zdalnego DNS, choć czasami trzeba ją włączyć ręcznie (Firefox na przykład ma dedykowane ustawienie do tego celu). Taka możliwość istnieje w protokole — wystarczy upewnić się, że Twój klient z niej korzysta.

SOCKS5 vs HTTP: kiedy który ma sens

Proxy HTTP to właściwy wybór, gdy Twoje zadanie dotyczy wyłącznie sieci. Scraping stron, zarządzanie sesjami przeglądarki, dostęp do webowych API — proxy HTTP obsługuje to wszystko wydajnie i jest natywnie wspierane przez każdą przeglądarkę oraz większość bibliotek HTTP.

Proxy SOCKS staje się niezbędne, gdy Twój ruch nie jest ruchem webowym lub potrzebujesz UDP. Granie przez proxy. Uruchamianie automatyzacji wykorzystującej niestandardowe protokoły TCP. Podłączanie narzędzi, które natywnie nie obsługują HTTP. Routing ruchu VoIP. Każdy scenariusz, w którym aplikacja komunikuje się bezpośrednio przez gniazda sieciowe, a nie przez zapytania HTTP.

Testy wydajności pokazują, że połączenia SOCKS5 zapewniają o 35–50 ms niższe opóźnienie i o 20–30% wyższą przepustowość w porównaniu z proxy HTTP obsługującymi ten sam ruch (Dicloak, 2025). Różnica wynika z prostoty protokołu — brak parsowania nagłówków, brak inspekcji treści, tylko surowe przekazywanie danych.

W FineProxy każde proxy obsługuje oba protokoły. HTTP, HTTPS (z indywidualnym certyfikatem SSL na każdy IP) oraz SOCKS5 — wszystko dostępne pod tym samym adresem. Wybierz protokół odpowiedni dla swojej aplikacji. Bez osobnych zakupów, bez innego poziomu produktu.

Co zawierają proxy SOCKS5 od FineProxy

Pełna zgodność z RFC 1928 — SOCKS5 z UDP ASSOCIATE. Dostępne na dedykowanych proxy, proxy datacenter oraz proxy ISP — każdy typ proxy w naszym katalogu. Nielimitowana przepustowość, prędkości do 500 Mbps, uwierzytelnianie przez IP whitelisting z opcjonalnym loginem i hasłem w ramach maski podsieci /21.

Jesteśmy właścicielami infrastruktury. To nie są dzierżawione endpointy SOCKS5 z sieci zewnętrznego dostawcy — to nasze serwery, nasze adresy IP, nasz czysty ASN.