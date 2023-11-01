Proxy SOCKS

Proxy HTTP rozumieją ruch webowy. Odczytują nagłówki, interpretują zapytania i świetnie sprawdzają się we wszystkim, co działa w przeglądarce. Ale w momencie, gdy Twoje zadanie wykracza poza sieć — klient gry, połączenie VoIP, aplikacja torrentowa, niestandardowe połączenie TCP — proxy HTTP nie pomogą. Nie zostały do tego zaprojektowane.
Proxy SOCKS5 działa na warstwie sesji stosu sieciowego (warstwa 5), poniżej poziomu, na którym operuje HTTP (warstwa 7). Zamiast analizować, co robi Twoja aplikacja, SOCKS5 po prostu otwiera połączenie z celem i przekazuje surowe bajty w obu kierunkach. Nie interesuje go, czy wysyłasz zapytania webowe, przesyłasz pliki przez FTP, czy strumieniujesz pakiety głosowe przez UDP. Jeśli Twoja aplikacja potrafi otworzyć gniazdo sieciowe, SOCKS5 może ją obsłużyć przez proxy.
Dlaczego obsługa UDP ma znaczenie
Największa różnica techniczna między serwerem proxy SOCKS5 a proxy HTTP to obsługa UDP. Proxy HTTP obsługuje wyłącznie połączenia TCP. SOCKS5 obsługuje zarówno TCP, jak i UDP dzięki funkcji UDP ASSOCIATE (zdefiniowanej w RFC 1928).
Dlaczego to ma znaczenie w praktyce? Zapytania DNS są zazwyczaj przesyłane przez UDP. Gry online wysyłają dane rozgrywki przez UDP, ponieważ jest szybszy niż TCP w komunikacji w czasie rzeczywistym. Połączenia VoIP i SIP korzystają z UDP do przesyłania pakietów głosowych. Protokoły streamingowe często używają UDP do dostarczania multimediów.
Z proxy HTTP to wszystko albo nie działa, albo wymaga obejść. Z SOCKS5 po prostu działa — proxy przekazuje pakiety UDP obok ruchu TCP przez to samo połączenie.
Implementacja SOCKS5 od FineProxy obejmuje pełną obsługę UDP (UDP Associate). To nie jest częściowa implementacja obsługująca wyłącznie TCP mimo etykiety SOCKS5 — to kompletny protokół zgodny z definicją RFC 1928.
Ochrona przed wyciekiem DNS
Oto szczegół dotyczący bezpieczeństwa, o którym większość kupujących proxy nie myśli, dopóki nie jest za późno. Gdy łączysz się przez proxy HTTP, Twój komputer często rozwiązuje nazwy domen lokalnie — wysyłając zapytania DNS do serwerów Twojego ISP, zanim proxy w ogóle wejdzie do gry. Twój ISP widzi każdą odwiedzaną domenę, mimo że faktyczne połączenie przechodzi przez proxy.
SOCKS5 rozwiązuje to inaczej. Obsługuje zdalne rozwiązywanie DNS: Twoja aplikacja wysyła nazwę domeny bezpośrednio do serwera proxy, który sam ją rozwiązuje. Twoja sieć lokalna nigdy nie widzi zapytania DNS. To eliminuje lukę w prywatności, która zaskakuje wielu użytkowników.
Większość przeglądarek i aplikacji obsługujących SOCKS5 oferuje opcję zdalnego DNS, choć czasami trzeba ją włączyć ręcznie (Firefox na przykład ma dedykowane ustawienie do tego celu). Taka możliwość istnieje w protokole — wystarczy upewnić się, że Twój klient z niej korzysta.
SOCKS5 vs HTTP: kiedy który ma sens
Proxy HTTP to właściwy wybór, gdy Twoje zadanie dotyczy wyłącznie sieci. Scraping stron, zarządzanie sesjami przeglądarki, dostęp do webowych API — proxy HTTP obsługuje to wszystko wydajnie i jest natywnie wspierane przez każdą przeglądarkę oraz większość bibliotek HTTP.
Proxy SOCKS staje się niezbędne, gdy Twój ruch nie jest ruchem webowym lub potrzebujesz UDP. Granie przez proxy. Uruchamianie automatyzacji wykorzystującej niestandardowe protokoły TCP. Podłączanie narzędzi, które natywnie nie obsługują HTTP. Routing ruchu VoIP. Każdy scenariusz, w którym aplikacja komunikuje się bezpośrednio przez gniazda sieciowe, a nie przez zapytania HTTP.
Testy wydajności pokazują, że połączenia SOCKS5 zapewniają o 35–50 ms niższe opóźnienie i o 20–30% wyższą przepustowość w porównaniu z proxy HTTP obsługującymi ten sam ruch (Dicloak, 2025). Różnica wynika z prostoty protokołu — brak parsowania nagłówków, brak inspekcji treści, tylko surowe przekazywanie danych.
W FineProxy każde proxy obsługuje oba protokoły. HTTP, HTTPS (z indywidualnym certyfikatem SSL na każdy IP) oraz SOCKS5 — wszystko dostępne pod tym samym adresem. Wybierz protokół odpowiedni dla swojej aplikacji. Bez osobnych zakupów, bez innego poziomu produktu.
Co zawierają proxy SOCKS5 od FineProxy
Pełna zgodność z RFC 1928 — SOCKS5 z UDP ASSOCIATE. Dostępne na dedykowanych proxy, proxy datacenter oraz proxy ISP — każdy typ proxy w naszym katalogu. Nielimitowana przepustowość, prędkości do 500 Mbps, uwierzytelnianie przez IP whitelisting z opcjonalnym loginem i hasłem w ramach maski podsieci /21.
Jesteśmy właścicielami infrastruktury. To nie są dzierżawione endpointy SOCKS5 z sieci zewnętrznego dostawcy — to nasze serwery, nasze adresy IP, nasz czysty ASN.