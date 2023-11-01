Proxy SOCKS

Proxies HTTP entendem tráfego web. Eles leem cabeçalhos, interpretam requisições e funcionam muito bem para tudo que roda em um navegador. Mas no momento em que sua tarefa sai do ambiente web — um cliente de jogo, uma chamada VoIP, um aplicativo de torrent, uma conexão TCP personalizada — proxies HTTP não conseguem ajudar. Eles simplesmente não foram feitos para isso.

O proxy SOCKS5 foi criado justamente para isso. Ele opera na camada de sessão da pilha de rede (Camada 5), abaixo de onde o HTTP vive (Camada 7). Em vez de interpretar o que sua aplicação está fazendo, o SOCKS5 simplesmente abre uma conexão com o destino e retransmite bytes brutos em ambas as direções. Ele não se importa se você está enviando requisições web, transferindo arquivos via FTP ou transmitindo pacotes de voz por UDP. Se sua aplicação consegue abrir um socket, o SOCKS5 consegue fazer o proxy.

Por que o suporte a UDP é importante

A maior diferença técnica entre um servidor proxy SOCKS5 e um proxy HTTP é o UDP. Proxies HTTP lidam apenas com conexões TCP. O SOCKS5 lida com TCP e UDP por meio do recurso UDP ASSOCIATE (definido na RFC 1928).

Por que isso importa na prática? Consultas DNS normalmente trafegam por UDP. Jogos online enviam dados de gameplay por UDP porque é mais rápido que TCP para comunicação em tempo real. Chamadas VoIP e SIP dependem de UDP para pacotes de voz. Protocolos de streaming frequentemente usam UDP para entrega de mídia.

Com um proxy HTTP, tudo isso ou não funciona ou exige soluções alternativas. Com SOCKS5, simplesmente funciona — o proxy retransmite pacotes UDP junto com o tráfego TCP pela mesma conexão.

A implementação SOCKS5 do FineProxy inclui suporte completo a UDP associado. Não se trata de uma implementação parcial que lida apenas com TCP apesar do rótulo SOCKS5 — é o protocolo completo conforme definido pela RFC 1928.

Prevenção de vazamento de DNS

Aqui vai um detalhe de segurança em que a maioria dos compradores de proxy nunca pensa até ser tarde demais. Quando você se conecta através de um proxy HTTP, seu computador frequentemente resolve nomes de domínio localmente — enviando consultas DNS para os servidores do seu ISP antes mesmo de o proxy entrar em ação. Seu ISP vê cada domínio que você visita, mesmo que a conexão real passe pelo proxy.

O SOCKS5 lida com isso de forma diferente. Ele suporta resolução de DNS remota: sua aplicação envia o nome de domínio diretamente ao servidor proxy, que faz a resolução por conta própria. Sua rede local nunca enxerga a consulta DNS. Isso fecha uma brecha de privacidade que pega muita gente desprevenida.

A maioria dos navegadores e aplicações compatíveis com SOCKS5 oferece uma opção de DNS remoto, embora às vezes seja necessário ativá-la manualmente (o Firefox, por exemplo, tem uma configuração específica para isso). A capacidade existe no protocolo — você só precisa garantir que seu cliente a utilize.

SOCKS5 vs HTTP: quando cada um faz sentido

Um proxy HTTP é a escolha certa quando sua tarefa é puramente baseada na web. Scraping de sites, gerenciamento de sessões de navegador, acesso a APIs web — proxies HTTP lidam com tudo isso de forma eficiente e são suportados nativamente por todos os navegadores e pela maioria das bibliotecas HTTP.

Um proxy SOCKS se torna necessário quando seu tráfego não é tráfego web, ou quando você precisa de UDP. Jogar através de um proxy. Rodar automação que usa protocolos TCP personalizados. Conectar ferramentas que não falam HTTP nativamente. Rotear tráfego VoIP. Qualquer cenário em que a aplicação se comunica diretamente por sockets em vez de requisições HTTP.

Benchmarks mostram que conexões SOCKS5 entregam latência 35-50 ms menor e throughput 20-30% maior em comparação com proxies HTTP processando o mesmo tráfego (Dicloak, 2025). A diferença vem da simplicidade do protocolo — sem parsing de headers, sem inspeção de conteúdo, apenas relay puro.

Na FineProxy, cada proxy suporta ambos. HTTP, HTTPS (com certificado SSL individual por IP) e SOCKS5 — todos disponíveis no mesmo endereço. Escolha o protocolo que se encaixa na sua aplicação. Sem compra separada, sem nível de produto diferente.

O que os proxies SOCKS5 da FineProxy incluem

SOCKS5 totalmente compatível com RFC 1928 e UDP ASSOCIATE. Disponível em proxies dedicados, proxies datacenter e proxies ISP — todos os tipos de proxy do nosso catálogo. Largura de banda ilimitada, velocidades de até 500 Mbps, autenticação por whitelist de IP com login/senha opcional em máscara de sub-rede /21.