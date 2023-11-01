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Proxy SOCKS

SOCKS5 completo conforme RFC 1928 com UDP ASSOCIATE, resolução DNS remota e HTTP/HTTPS no mesmo IP — largura de banda ilimitada, até 500 Mbps.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu proxy SOCKS5.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

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Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 proxies de datacenter com SOCKS 5 support em Europa
  • Exporte meu SOCKS5 proxy servers como JSON
  • Atualize o IP permitido para this serviço de proxy
  • Verifique se há IPs inativos ou com erro no meu serviço
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu planos de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Quero compartilhar minhas impressões. Eu estou usando este servidor proxy para trabalhar não no primeiro dia. Para o tempo de uso, eu nunca tive nenhuma queixa. Ao fazê-lo, eu uso o pacote completo de serviços. Separadamente, gostaria de notar a alta confiabilidade deste servidor proxy. Posso recomendar com segurança este servidor proxy a todos os meus amigos. Embora seu preço e acima da média, mas este servidor proxy justifica totalmente o seu preço.

Lara SmithPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.

NemanjaDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Experiência do cliente

Comprei proxies para placas de mensagens aqui, em geral eles funcionam bem, os preços não são maus. Vou levar mais)

LizaProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Qual é a diferença entre proxy SOCKS5 e proxy HTTP?Proxies HTTP

Proxies HTTP funcionam na camada de aplicação e entendem o tráfego web — conseguem ler cabeçalhos, armazenar respostas em cache e filtrar URLs. O SOCKS5 funciona na camada de sessão e retransmite dados brutos sem inspecioná-los. A diferença prática: HTTP é para tarefas web (navegação, scraping, chamadas de API). SOCKS5 lida com qualquer protocolo — jogos, VoIP, FTP, torrents, conexões TCP/UDP personalizadas. Se sua aplicação não é um navegador web ou cliente HTTP, você provavelmente precisa de SOCKS5.

O SOCKS5 criptografa meu tráfego?O

O protocolo SOCKS5 em si não adiciona criptografia — ele retransmite os dados como estão. No entanto, na FineProxy, você pode combinar SOCKS5 com nosso proxy HTTPS no mesmo IP. Para tráfego web, use HTTPS com nosso certificado SSL por IP para criptografia completa. Para tráfego não-web via SOCKS5, os dados entre sua aplicação e o proxy trafegam sem criptografia pelo protocolo do proxy, embora a própria aplicação possa usar sua própria criptografia (SSH, TLS, etc.).

E quanto a vazamentos de DNS?O SOCKS5

O SOCKS5 suporta resolução de DNS remoto — os nomes de domínio são resolvidos no servidor proxy, não na sua máquina local. Isso significa que seu ISP não vê quais domínios você está visitando. A maioria das aplicações que suportam SOCKS5 permite habilitar isso, embora algumas exijam uma configuração manual. Vale a pena verificar — o DNS remoto é uma das maiores vantagens de privacidade do SOCKS5 em relação aos proxies HTTP.

Meu software diz que suporta «SOCKS» mas não especifica uma versão. Isso é um problema?Pode ser

Pode ser. Algumas aplicações anunciam suporte a SOCKS mas na verdade implementam apenas SOCKS4, que é um protocolo muito mais antigo, do início dos anos 1990. O SOCKS4 não possui recursos críticos: sem suporte a UDP, sem autenticação, sem resolução de DNS remoto e apenas IPv4. Se sua ferramenta conecta mas recursos baseados em UDP não funcionam, ou você não consegue autenticar com nome de usuário/senha, o software provavelmente está usando SOCKS4 por trás dos panos. Verifique a documentação ou as configurações da aplicação para encontrar um seletor de versão. A FineProxy oferece suporte a SOCKS4 para compatibilidade retroativa, mas recomendamos SOCKS5 sempre que seu software permitir.

O SOCKS4 ainda vale a pena usar?Somente quando não

Somente quando não houver outra opção. SOCKS4 é um protocolo legado — apenas TCP, sem autenticação, sem DNS remoto, sem IPv6. Se sua aplicação exige SOCKS4, o FineProxy dará conta, mas você perde tudo que torna o SOCKS5 útil: suporte a UDP, prevenção de vazamento de DNS e controle de acesso adequado. Se você está escolhendo um software para um novo projeto, certifique-se de que ele suporte especificamente SOCKS5. A diferença em funcionalidade é substancial.

Posso usar SOCKS5 e HTTP no mesmo proxy?Sim

Sim. Cada proxy da FineProxy — dedicado, datacenter ou ISP — suporta HTTP, HTTPS e SOCKS5 no mesmo endereço IP. Alterne entre protocolos conforme a necessidade da sua aplicação. Sem custo extra, sem produto separado.

Onde posso comprar proxy SOCKS5 com boa velocidade?A infraestrutura da

A infraestrutura da FineProxy entrega até 500 Mbps por conexão em todos os protocolos, incluindo SOCKS5. Todo proxy vem com largura de banda ilimitada — sem cobrança por GB, sem throttling. Disponível como proxies individuais ou pacotes em volume com descontos por quantidade. As opções de pagamento incluem métodos tradicionais e criptomoedas.

Guia

Proxy SOCKS5: quando HTTP não é suficiente

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Proxies HTTP entendem tráfego web. Eles leem cabeçalhos, interpretam requisições e funcionam muito bem para tudo que roda em um navegador. Mas no momento em que sua tarefa sai do ambiente web — um cliente de jogo, uma chamada VoIP, um aplicativo de torrent, uma conexão TCP personalizada — proxies HTTP não conseguem ajudar. Eles simplesmente não foram feitos para isso.

O proxy SOCKS5 foi criado justamente para isso. Ele opera na camada de sessão da pilha de rede (Camada 5), abaixo de onde o HTTP vive (Camada 7). Em vez de interpretar o que sua aplicação está fazendo, o SOCKS5 simplesmente abre uma conexão com o destino e retransmite bytes brutos em ambas as direções. Ele não se importa se você está enviando requisições web, transferindo arquivos via FTP ou transmitindo pacotes de voz por UDP. Se sua aplicação consegue abrir um socket, o SOCKS5 consegue fazer o proxy.

Por que o suporte a UDP é importante

A maior diferença técnica entre um servidor proxy SOCKS5 e um proxy HTTP é o UDP. Proxies HTTP lidam apenas com conexões TCP. O SOCKS5 lida com TCP e UDP por meio do recurso UDP ASSOCIATE (definido na RFC 1928).

Por que isso importa na prática? Consultas DNS normalmente trafegam por UDP. Jogos online enviam dados de gameplay por UDP porque é mais rápido que TCP para comunicação em tempo real. Chamadas VoIP e SIP dependem de UDP para pacotes de voz. Protocolos de streaming frequentemente usam UDP para entrega de mídia.

Com um proxy HTTP, tudo isso ou não funciona ou exige soluções alternativas. Com SOCKS5, simplesmente funciona — o proxy retransmite pacotes UDP junto com o tráfego TCP pela mesma conexão.

A implementação SOCKS5 do FineProxy inclui suporte completo a UDP associado. Não se trata de uma implementação parcial que lida apenas com TCP apesar do rótulo SOCKS5 — é o protocolo completo conforme definido pela RFC 1928.

Prevenção de vazamento de DNS

Aqui vai um detalhe de segurança em que a maioria dos compradores de proxy nunca pensa até ser tarde demais. Quando você se conecta através de um proxy HTTP, seu computador frequentemente resolve nomes de domínio localmente — enviando consultas DNS para os servidores do seu ISP antes mesmo de o proxy entrar em ação. Seu ISP vê cada domínio que você visita, mesmo que a conexão real passe pelo proxy.

O SOCKS5 lida com isso de forma diferente. Ele suporta resolução de DNS remota: sua aplicação envia o nome de domínio diretamente ao servidor proxy, que faz a resolução por conta própria. Sua rede local nunca enxerga a consulta DNS. Isso fecha uma brecha de privacidade que pega muita gente desprevenida.

A maioria dos navegadores e aplicações compatíveis com SOCKS5 oferece uma opção de DNS remoto, embora às vezes seja necessário ativá-la manualmente (o Firefox, por exemplo, tem uma configuração específica para isso). A capacidade existe no protocolo — você só precisa garantir que seu cliente a utilize.

SOCKS5 vs HTTP: quando cada um faz sentido

Um proxy HTTP é a escolha certa quando sua tarefa é puramente baseada na web. Scraping de sites, gerenciamento de sessões de navegador, acesso a APIs web — proxies HTTP lidam com tudo isso de forma eficiente e são suportados nativamente por todos os navegadores e pela maioria das bibliotecas HTTP.

Um proxy SOCKS se torna necessário quando seu tráfego não é tráfego web, ou quando você precisa de UDP. Jogar através de um proxy. Rodar automação que usa protocolos TCP personalizados. Conectar ferramentas que não falam HTTP nativamente. Rotear tráfego VoIP. Qualquer cenário em que a aplicação se comunica diretamente por sockets em vez de requisições HTTP.

Benchmarks mostram que conexões SOCKS5 entregam latência 35-50 ms menor e throughput 20-30% maior em comparação com proxies HTTP processando o mesmo tráfego (Dicloak, 2025). A diferença vem da simplicidade do protocolo — sem parsing de headers, sem inspeção de conteúdo, apenas relay puro.

Na FineProxy, cada proxy suporta ambos. HTTP, HTTPS (com certificado SSL individual por IP) e SOCKS5 — todos disponíveis no mesmo endereço. Escolha o protocolo que se encaixa na sua aplicação. Sem compra separada, sem nível de produto diferente.

O que os proxies SOCKS5 da FineProxy incluem

SOCKS5 totalmente compatível com RFC 1928 e UDP ASSOCIATE. Disponível em proxies dedicados, proxies datacenter e proxies ISP — todos os tipos de proxy do nosso catálogo. Largura de banda ilimitada, velocidades de até 500 Mbps, autenticação por whitelist de IP com login/senha opcional em máscara de sub-rede /21.

Nós somos donos da infraestrutura. Esses não são endpoints SOCKS5 alugados de uma rede terceirizada — são nossos servidores, nossos endereços IP, nosso ASN limpo.