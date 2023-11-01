HTTP proxy rozumí webovému provozu. Čte hlavičky, interpretuje požadavky a skvěle funguje pro vše, co běží v prohlížeči. Jakmile ale vaše úloha překročí hranice webu — herní klient, VoIP hovor, torrentová aplikace, vlastní TCP spojení — HTTP proxy nepomůže. Nebyl na to zkrátka navržen.
SOCKS5 proxy ano. Pracuje na relační vrstvě síťového modelu (vrstva 5), tedy pod úrovní, kde operuje HTTP (vrstva 7). Místo toho, aby analyzoval, co vaše aplikace dělá, SOCKS5 jednoduše otevře spojení s cílem a přenáší surová data oběma směry. Je mu jedno, jestli odesíláte webové požadavky, přenášíte soubory přes FTP nebo streamujete hlasové pakety přes UDP. Pokud vaše aplikace umí otevřít soket, SOCKS5 ji dokáže proxovat.
Proč je podpora UDP tak důležitá
Jediný největší technický rozdíl mezi SOCKS5 proxy serverem a HTTP proxy je UDP. HTTP proxy zvládá pouze TCP spojení. SOCKS5 zvládá TCP i UDP díky funkci UDP ASSOCIATE (definované v RFC 1928).
Proč na tom v praxi záleží? DNS dotazy typicky putují přes UDP. Online hry odesílají herní data přes UDP, protože je pro real-time komunikaci rychlejší než TCP. VoIP a SIP hovory se při přenosu hlasových paketů spoléhají na UDP. Streamovací protokoly často používají UDP pro doručování médií.
S HTTP proxy buď nic z toho nefunguje, nebo to vyžaduje obcházení. Se SOCKS5 to prostě funguje — proxy přenáší UDP pakety společně s TCP provozem přes stejné spojení.
Implementace SOCKS5 od FineProxy’ zahrnuje plnou podporu UDP ASSOCIATE. Nejde o částečnou implementaci, která pod nálepkou SOCKS5 zvládá pouze TCP — jedná se o kompletní protokol tak, jak jej definuje RFC 1928.
Ochrana před únikem DNS
Tady je bezpečnostní detail, na který většina kupujících proxy myslí, až když je pozdě. Při připojení přes HTTP proxy váš počítač často řeší doménová jména lokálně — odesílá DNS dotazy na servery vašeho ISP ještě předtím, než se proxy vůbec zapojí. Váš ISP vidí každou doménu, kterou navštívíte, i když samotné spojení vede přes proxy.
SOCKS5 to řeší jinak. Podporuje vzdálené překlady DNS: vaše aplikace odešle název domény přímo na proxy server, který jej přeloží sám. Vaše lokální síť DNS dotaz vůbec neuvidí. Tím se uzavírá bezpečnostní mezera, která mnoho uživatelů nepříjemně překvapí.
Většina prohlížečů a aplikací s podporou SOCKS5 nabízí možnost vzdáleného DNS, i když ji někdy je třeba zapnout ručně (Firefox má například speciální nastavení pro tuto funkci). Tato schopnost je součástí protokolu — stačí se ujistit, že ji váš klient využívá.
SOCKS5 vs HTTP: kdy se který hodí
HTTP proxy je správná volba, když vaše úlohy probíhají čistě na webu. Scrapování webových stránek, správa relací prohlížeče, přístup k webovým API — HTTP proxy toto vše zvládá efektivně a nativně ji podporuje každý prohlížeč i většina HTTP knihoven.
SOCKS proxy je potřeba, když váš provoz není webový, nebo když potřebujete UDP. Hraní her přes proxy. Automatizace využívající vlastní TCP protokoly. Připojení nástrojů, které nativně nekomunikují přes HTTP. Směrování VoIP provozu. Jakýkoli scénář, kdy aplikace komunikuje přímo přes sokety, nikoli prostřednictvím HTTP požadavků.
Benchmarky ukazují, že SOCKS5 připojení dosahují o 35–50 ms nižší latence a o 20–30 % vyšší propustnosti ve srovnání s HTTP proxy při stejném typu provozu (Dicloak, 2025). Rozdíl plyne z jednoduchosti protokolu — žádné parsování hlaviček, žádná inspekce obsahu, pouze surový přenos dat.
U FineProxy každá proxy podporuje obojí. HTTP, HTTPS (s individuálním SSL certifikátem pro každou IP) i SOCKS5 — vše dostupné na stejné adrese. Zvolte protokol, který vyhovuje vaší aplikaci. Žádný samostatný nákup, žádná odlišná cenová úroveň.
Co zahrnují SOCKS5 proxy od FineProxy
Plná podpora SOCKS5 dle RFC 1928 včetně UDP ASSOCIATE. K dispozici na dedikovaných proxy, datacentrových proxy a ISP proxy — každý typ proxy v našem katalogu. Neomezený bandwidth, rychlosti až 500 Mbps, autentizace pomocí IP whitelistu s volitelným přihlášením login/heslo přes masku podsítě /21.
Infrastrukturu vlastníme my. Nejedná se o pronajaté SOCKS5 endpointy ze sítě třetí strany — jsou to naše servery, naše IP adresy, náš čistý ASN.