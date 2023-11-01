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Proxy ponožek

Plná podpora SOCKS5 dle RFC 1928 s UDP ASSOCIATE, vzdáleným DNS rozlišením a HTTP/HTTPS na stejné IP — neomezená šířka pásma, až 500 Mbps.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif SOCKS5 proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových proxy s podporou SOCKS 5 v Evropě
  • Exportujte mé SOCKS5 proxy servery jako JSON
  • Aktualizujte povolenou IP u této proxy služby
  • Zkontrolujte mou službu, zda v ní nejsou neaktivní IP nebo IP s chybami
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy tarifů
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Chci s vámi sdílet své pocity. Používám proxy server k práci už od dnešního dne. Když jsem byl v provozu, neměl jsem žádné stížnosti. Ale já využívám plného balíčku služeb. Osobně bych rád poznamenal vysokou spolehlivost proxyho serveru. Tento proxy server můžu bezpečně doporučit všem svým přátelům. Ačkoliv jeho cena je vyšší než průměrná, proxy server plně odůvodňuje svou cenu.

Lara SmithInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Výborná zákaznická služba a solidní výkonnost. Rotativní IP adresy FineProxy mi pomohly překonat regionální omezení bez problémů. Rozhodně stojí za to.

NisargDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Zákaznická zkušenost

Koupil jsem proxy pro diskusní fórum tady, obecně fungují dobře, ceny nejsou špatné. Koupím si víc).

LizaProxyRate, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jaký je rozdíl mezi SOCKS5 a HTTP proxy?Rozsah protokolu

HTTP proxy fungují na aplikační vrstvě a rozumí webovému provozu — dokážou číst hlavičky, ukládat odpovědi do cache a filtrovat URL. SOCKS5 pracuje na relační vrstvě a přenáší surová data, aniž by je analyzoval. Praktický rozdíl: HTTP je pro webové úlohy (prohlížení, scraping, API volání). SOCKS5 zvládne jakýkoli protokol — hry, VoIP, FTP, torrenty, vlastní TCP/UDP spojení. Pokud vaše aplikace není webový prohlížeč ani HTTP klient, pravděpodobně potřebujete SOCKS5.

Šifruje SOCKS5 můj provoz?Ne

Samotný protokol SOCKS5 šifrování nepřidává — data přenáší tak, jak jsou. U FineProxy však můžete SOCKS5 kombinovat s naší HTTPS proxy na stejné IP adrese. Pro webový provoz použijte HTTPS s naším SSL certifikátem pro každou IP a získáte plné šifrování. U newebového provozu přes SOCKS5 data mezi vaší aplikací a proxy nejsou proxy protokolem šifrována, ale samotná aplikace může využívat vlastní šifrování (SSH, TLS atd.).

A co DNS úniky?Vzdálený DNS

SOCKS5 podporuje vzdálené DNS rozlišení — doménová jména se přeloží na proxy serveru, nikoli na vašem lokálním zařízení. Váš ISP tak nevidí, které domény navštěvujete. Většina aplikací s podporou SOCKS5 tuto funkci umožňuje zapnout, i když u některých je nutné ji nastavit ručně. Stojí za to si to ověřit — vzdálené DNS jednou z největších výhod SOCKS5 v oblasti soukromí oproti HTTP proxy.

Můj software uvádí, že podporuje "SOCKS", ale nespecifikuje verzi. Je to problém?Zkontrolujte verzi

Může být. Některé aplikace uvádějí podporu SOCKS, ale ve skutečnosti implementují pouze SOCKS4, což je mnohem starší protokol z počátku 90. let. SOCKS4 postrádá klíčové funkce: žádná podpora UDP, žádná autentizace, žádné vzdálené DNS rozlišení a pouze IPv4. Pokud se váš nástroj připojí, ale funkce založené na UDP nefungují, nebo se nemůžete autentizovat uživatelským jménem a heslem, software pravděpodobně na pozadí používá SOCKS4. Zkontrolujte dokumentaci nebo nastavení aplikace, zda nabízí výběr verze. FineProxy podporuje SOCKS4 kvůli zpětné kompatibilitě, ale doporučujeme SOCKS5 vždy, když to váš software umožňuje.

Má ještě smysl používat SOCKS4?Jen v nutnosti

Pouze pokud nemáte na výběr. SOCKS4 je zastaralý protokol — pouze TCP, žádná autentizace, žádné vzdálené DNS, žádná podpora IPv6. Pokud vaše aplikace vyžaduje SOCKS4, FineProxy si s tím poradí, ale přijdete o vše, co dělá SOCKS5 užitečným: podpora UDP, ochrana před DNS úniky a řádné řízení přístupu. Pokud vybíráte software pro nový projekt, ujistěte se, že podporuje konkrétně SOCKS5. Rozdíl ve funkcionalitě je zásadní.

Mohu používat SOCKS5 a HTTP na stejné proxy?Ano

Ano. Každá proxy od FineProxy — dedikovaná, datacentrová i ISP — podporuje HTTP, HTTPS a SOCKS5 na stejné IP adrese. Přepínejte mezi protokoly podle potřeb vaší aplikace. Žádné příplatky, žádný samostatný produkt.

Kde si mohu koupit SOCKS5 proxy s dobrou rychlostí?Až 500 Mbps

Infrastruktura FineProxy’ poskytuje rychlost až 500 Mbps na jedno připojení napříč všemi protokoly včetně SOCKS5. Každý proxy má neomezený objem dat — žádné poplatky za GB, žádné omezování rychlosti. K dispozici jako jednotlivé proxy nebo hromadné balíčky s množstevními slevami. Platit můžete standardními metodami i kryptoměnou.

Průvodce

SOCKS5 proxy: Když HTTP nestačí

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

HTTP proxy rozumí webovému provozu. Čte hlavičky, interpretuje požadavky a skvěle funguje pro vše, co běží v prohlížeči. Jakmile ale vaše úloha překročí hranice webu — herní klient, VoIP hovor, torrentová aplikace, vlastní TCP spojení — HTTP proxy nepomůže. Nebyl na to zkrátka navržen.

SOCKS5 proxy ano. Pracuje na relační vrstvě síťového modelu (vrstva 5), tedy pod úrovní, kde operuje HTTP (vrstva 7). Místo toho, aby analyzoval, co vaše aplikace dělá, SOCKS5 jednoduše otevře spojení s cílem a přenáší surová data oběma směry. Je mu jedno, jestli odesíláte webové požadavky, přenášíte soubory přes FTP nebo streamujete hlasové pakety přes UDP. Pokud vaše aplikace umí otevřít soket, SOCKS5 ji dokáže proxovat.

Proč je podpora UDP tak důležitá

Jediný největší technický rozdíl mezi SOCKS5 proxy serverem a HTTP proxy je UDP. HTTP proxy zvládá pouze TCP spojení. SOCKS5 zvládá TCP i UDP díky funkci UDP ASSOCIATE (definované v RFC 1928).

Proč na tom v praxi záleží? DNS dotazy typicky putují přes UDP. Online hry odesílají herní data přes UDP, protože je pro real-time komunikaci rychlejší než TCP. VoIP a SIP hovory se při přenosu hlasových paketů spoléhají na UDP. Streamovací protokoly často používají UDP pro doručování médií.

S HTTP proxy buď nic z toho nefunguje, nebo to vyžaduje obcházení. Se SOCKS5 to prostě funguje — proxy přenáší UDP pakety společně s TCP provozem přes stejné spojení.

Implementace SOCKS5 od FineProxy’ zahrnuje plnou podporu UDP ASSOCIATE. Nejde o částečnou implementaci, která pod nálepkou SOCKS5 zvládá pouze TCP — jedná se o kompletní protokol tak, jak jej definuje RFC 1928.

Ochrana před únikem DNS

Tady je bezpečnostní detail, na který většina kupujících proxy myslí, až když je pozdě. Při připojení přes HTTP proxy váš počítač často řeší doménová jména lokálně — odesílá DNS dotazy na servery vašeho ISP ještě předtím, než se proxy vůbec zapojí. Váš ISP vidí každou doménu, kterou navštívíte, i když samotné spojení vede přes proxy.

SOCKS5 to řeší jinak. Podporuje vzdálené překlady DNS: vaše aplikace odešle název domény přímo na proxy server, který jej přeloží sám. Vaše lokální síť DNS dotaz vůbec neuvidí. Tím se uzavírá bezpečnostní mezera, která mnoho uživatelů nepříjemně překvapí.

Většina prohlížečů a aplikací s podporou SOCKS5 nabízí možnost vzdáleného DNS, i když ji někdy je třeba zapnout ručně (Firefox má například speciální nastavení pro tuto funkci). Tato schopnost je součástí protokolu — stačí se ujistit, že ji váš klient využívá.

SOCKS5 vs HTTP: kdy se který hodí

HTTP proxy je správná volba, když vaše úlohy probíhají čistě na webu. Scrapování webových stránek, správa relací prohlížeče, přístup k webovým API — HTTP proxy toto vše zvládá efektivně a nativně ji podporuje každý prohlížeč i většina HTTP knihoven.

SOCKS proxy je potřeba, když váš provoz není webový, nebo když potřebujete UDP. Hraní her přes proxy. Automatizace využívající vlastní TCP protokoly. Připojení nástrojů, které nativně nekomunikují přes HTTP. Směrování VoIP provozu. Jakýkoli scénář, kdy aplikace komunikuje přímo přes sokety, nikoli prostřednictvím HTTP požadavků.

Benchmarky ukazují, že SOCKS5 připojení dosahují o 35–50 ms nižší latence a o 20–30 % vyšší propustnosti ve srovnání s HTTP proxy při stejném typu provozu (Dicloak, 2025). Rozdíl plyne z jednoduchosti protokolu — žádné parsování hlaviček, žádná inspekce obsahu, pouze surový přenos dat.

U FineProxy každá proxy podporuje obojí. HTTP, HTTPS (s individuálním SSL certifikátem pro každou IP) i SOCKS5 — vše dostupné na stejné adrese. Zvolte protokol, který vyhovuje vaší aplikaci. Žádný samostatný nákup, žádná odlišná cenová úroveň.

Co zahrnují SOCKS5 proxy od FineProxy

Plná podpora SOCKS5 dle RFC 1928 včetně UDP ASSOCIATE. K dispozici na dedikovaných proxy, datacentrových proxy a ISP proxy — každý typ proxy v našem katalogu. Neomezený bandwidth, rychlosti až 500 Mbps, autentizace pomocí IP whitelistu s volitelným přihlášením login/heslo přes masku podsítě /21.

Infrastrukturu vlastníme my. Nejedná se o pronajaté SOCKS5 endpointy ze sítě třetí strany — jsou to naše servery, naše IP adresy, náš čistý ASN.