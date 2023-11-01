プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- Claude組織用に米国の専用IPを1個購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
APIとエージェントによるアクセス
FineProxyが大好きです。速度が素晴らしく、自動化ツール、ウェブスクレイピング、ブラウジングに使っています。接続は安定し、速度も非常に速く、切断されることもなく、BANされたIPもありません。何度でも購入します。サポートチームも本当に素晴らしく、時間どおりに返答してくれます。
当社では、SEO調査、ソーシャルメディア管理、競合分析、自動化タスクのためにプロキシを多用しています。FineProxyは私たちのチームにとって救世主でした。高速で安全、かつ匿名性の高いプロキシを幅広く提供しており、効率的にタスクを実行できます。ダッシュボードは使いやすく、複数のプロキシを手間なく簡単に管理できます。過去に試した他のプロキシプロバイダーとは違い、FineProxyは速度と稼働率が常に安定しており、これは当社の業務に欠かせません。ビジネス向けのプロキシソリューションが必要なら、ぜひ試してみることを強くおすすめします！
アカウント運用
FineProxy.orgを二年以上利用していますが、率直に言って、これまで取引した中で最も安定したプロバイダーです。私は十数個のソーシャルメディアアカウントを管理しており、それぞれに専用IPが必要です。「ブラックリスト入り」したアドレスが原因でブロックされたことは一度もありません。サーバー稼働率は約99.9%で、自動化されたマーケティングキャンペーン中にはこれが極めて重要です。速度も申し分なく、ピーク時間帯にも煩わしい速度低下はなく、データが滑らかに流れます。管理パネルは直感的で、プロキシリストはリアルタイムで更新されます。FineProxyは安心の代名詞です。
高品質で高速、安定して動作するプロキシで、とても満足しています。まさに必要としていたものです。私の国（ウクライナ）では多くのサイトやソーシャルネットワークがブロックされていますが、今ではこの問題が解決しました。価格もうれしい設定で、膨大な数のプロキシ（1000超）に対してわずか20ドルしか払っていません。これより安くて速いプロキシはどこにもないので、このサービスをおすすめします。
最低注文数
時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。
良いものです！VPNの代わりになるものを探していて、これを選びました。まず、速度が非常に速く、ほかのサービスと比べれば大きな利点です。次に、この価格が本当に気に入っています。1000 IPで21.9ドル、それこそ私がここを利用する理由です：）普段は欧州のIPを購入していますが、実際にはウクライナ、ロシア、米国のIPパックもあります。皆さん、サービスをありがとう！
Claudeのティアはどれくらいの速さで上がれますか？利用額ベース
Anthropicへの累計支払額に基づいて決まります。多くのチームは最初の請求月内にTier 2に到達し、数か月の継続利用でTier 3〜4に進みます。現在のティアはClaude Consoleで確認でき、制限値と次のレベルまでの進捗が表示されます。
複数のAnthropicオーガニゼーションを運用する価値はありますか？大量利用向け
定期的に制限に達しているなら、はい。各組織にはそれぞれ独自のクォータが付与されます。3つの組織を3つの別々の専用プロキシで運用すれば、キャパシティは3倍になります。デメリットは複数の請求アカウントの管理ですが、本格的なワークロードにはすぐに元が取れます。
複数の組織を利用することはAnthropicの利用規約に違反しますか？明示的な禁止なし
Anthropicの利用ポリシーは、複数の組織を持つことを明示的に禁止していません。各組織は独自の請求とAPIキーを持つ正当なアカウントです。重要なのは、すべての組織がAnthropicのAcceptable Use Policyをそれぞれ遵守すること、つまり不正利用やポリシー違反がないことです。ただし、Anthropicは独自の判断で制限を適用する権限を留保しているため、複数の組織にまたがる活動が極めて大規模な意図的な回避と見なされた場合、一定のリスクは伴います。実際のワークロードで数個の組織を並列運用しているほとんどのチームにとって、これは標準的なスケーリング手法です。
AnthropicはIPを追跡しますか、それともAPIキーだけですか？組織の制限
制限はIPではなく、組織（オーガニゼーション）に紐づいています。ただし、1つのIPアドレスから10種類の異なる組織キーでリクエストが送信されているのをAnthropicが検知した場合、疑問を持たれる可能性があります。組織ごとにIPを分けることで、自然なトラフィックに見せることができます。
各ティアの実際の制限はどのようになっていますか？コンソール固有
Anthropicは正確な数値を公開していません。具体的なリミットは、アカウント作成後にClaude Consoleで確認できます。リミットはモデル（Sonnet vs Opus）やティアによって異なります。Tier 1はかなり制限が厳しく、Tier 4は余裕があります。Tier 4を超えるカスタムリミットが必要な場合は、セールスチームへの問い合わせが必要です。
トークン課金の代わりにClaude Maxを使うことはできますか？はい
利用パターンが合えば、はい。月額200ドルのプランでは、WebインターフェースとClaude CLIを通じて無制限の会話が可能です。コミュニティ製のプロキシツールを使えば、これをAPIとして公開できます。ただし注意点があります：本来は1ユーザー向けであり、レスポンス速度にばらつきがあり、Anthropicが利用規約を変更する可能性もあります。チームでの大規模利用には、複数組織での正規APIアクセスの方が安定しています。