НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

SEO прокси для поисковых систем

ISP (резидентные) и датацентр IPv4 прокси для отслеживания позиций и парсинга поисковой выдачи: геотаргетинг, статический IP, HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитный трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 300 европейских ISP-прокси для мониторинга позиций в поисковой выдаче
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для поисковых систем
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Fineproxy отлично подходит для обхода гео-блокировок. Я теперь без проблем смотрю контент из разных стран, и качество соединения просто на высшем уровне!

HolliDieg, Более 2 лет назадК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

FlavieВнутренняя платформа FineProxyК источнику

API и доступ агента

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Зачем нужны прокси для SEO-инструментов?SEO инструменты, которые

SEO инструменты, которые проверяют позиции или парсят результаты поиска, делают много автоматических запросов. Поисковики это видят и отвечают капчами, лимитами или банами IP. Прокси распределяют запросы по множеству IP. Они также позволяют проверять результаты из конкретных локаций вместо персонализированной выдачи на основе вашей истории браузера.

Какой тип прокси лучше для мониторинга позиций?Резидентные прокси

Резидентные прокси дают наиболее точные результаты, потому что используют реальные провайдерские IP, которым поисковики доверяют. Датацентр прокси дешевле, но показывают до 43% расхождение в результатах, потому что поисковики детектят и модифицируют ответы для IP датацентров. Для объемного мониторинга позиций резидентные или ISP прокси это хороший выбор.

Сколько нужно прокси для работ по SEO?Зависит от

Зависит от объёма запросов и требуемой скорости. Общее правило: один прокси на 20-30 запросов в час для безопасной работы. Для проверки 1000 ключевых слов в день с правильными задержками понадобится 30-50 прокси. Больше прокси — быстрее результат, но выше затраты.

Можно использовать бесплатные прокси для мониторинга позиций?Не рекомендуется

Не рекомендуется. Бесплатные прокси медленные, нестабильные и вероятно уже заблокированы поисковиками. Они также разделены между тысячами пользователей, а значит чужое злоупотребление влияет на ваш доступ. Для работ по SEO, где важна точность данных, бесплатные прокси тратят больше времени, чем экономят.

Почему я получаю разные результаты с разных прокси?Поисковая выдача сильно

Поисковая выдача сильно персонализирована по локации, языку, типу устройства и истории браузера. Разные прокси выглядят как разные пользователи с разными профилями, поэтому результаты отличаются. Это на самом деле полезно для SEO — показывает, что реально видят пользователи в различных городах. Используйте прокси из ваших целевых локаций для точных данных.

Как избежать блокировок при парсинге поисковиков?Добавляйте реалистичные задержки

Добавляйте реалистичные задержки между запросами (40-50 секунд), используйте резидентные или ISP прокси, ротируйте user agents правильно, сохраняйте куки и сбавляйте темп, когда натыкаетесь на капчу — делайте более длинную паузу перед следующим запросом. Не используйте одинаковые интервалы между запросами — добавляйте случайность для более человечного вида.

Работают ли прокси FineProxy с SEO-инструментами вроде Ahrefs, Semrush и Screaming Frog?Да

Да. FineProxy поддерживает протоколы HTTP, HTTPS и SOCKS5, что покрывает все основные SEO-платформы. Вы можете настроить наши прокси напрямую в Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, SERPstat, GSA SER, Scrapebox и любых пользовательских скриптах для парсинга. Наш API также позволяет автоматизировать ротацию и управление прокси для инструментов, поддерживающих внешние списки прокси.

Гайд

Отслеживание позиций, анализ выдачи и мониторинг конкурентов

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Поисковики активно блокируют автоматические запросы — капчи, лимиты запросов, баны по IP. Если вы серьёзно занимаетесь SEO — отслеживаете позиции, парсите выдачу или мониторите конкурентов — вам нужны прокси для SEO, которые справятся с этими задачами.

Почему SEO нужны прокси

Поисковая выдача персонализирована. Один и тот же запрос может показывать до 72% разных результатов в зависимости от локации, устройства, истории браузера и времени суток. Без прокси вы видите свою персонализированную версию — не то, что видит ваша целевая аудитория. Прокси позволяет проверять позиции из любой локации как новый пользователь.

Лимиты срабатывают быстро. Запустите трекер позиций на сотни ключей — и через несколько минут получите блокировку. Поисковики замечают повторяющиеся запросы с одного IP и отвечают капчами или ошибками 403/429. Прокси распределяют запросы по нескольким IP, удерживая вас ниже порога срабатывания защиты.

Локальное SEO требует локальных IP. Если вы продвигаете "сантехник в Москве," вам нужно видеть то, что видят пользователи в Москве. Хороший прокси даёт геотаргетинг на уровне города — можно проверять локальную выдачу, карты и региональные фичи.

Почему дешёвые прокси дают плохие данные

Не все прокси одинаково работают для SEO. Исследования показывают, что датацентр прокси дают 43% расхождение с тем, что видят реальные пользователи. Поисковики определяют диапазоны IP датацентров и отдают изменённые результаты — иногда специально искажённые, чтобы испортить собранные данные.

Резидентские прокси решают эту проблему — они используют реальные IP адреса провайдеров. Для Google трафик с резидентских IP выглядит как обычные домашние пользователи. Вы получаете настоящую выдачу.

Для максимально точной проверки позиций резидентские прокси со sticky-сессиями (один IP на 5–10 минут) дают стабильные данные при пагинации и парсинге фич выдачи — сниппетов, блоков "Люди также спрашивают", локальных паков.

Что можно делать с SEO-прокси

Отслеживание позиций. Мониторьте свои места по сотням или тысячам ключей в разных поисковиках и локациях. Видите точно, где вы находитесь на каждом целевом рынке.

Анализ выдачи. Парсите результаты поиска, чтобы понять, что Google показывает по вашим целевым запросам — featured snippets, "Люди также спрашивают", локальные паки, рекламу, органику. Отслеживайте, как это меняется со временем.

Мониторинг конкурентов. Проверяйте позиции конкурентов, анализируйте их присутствие в выдаче, находите ключи, по которым они продвигаются. С прокси это можно делать в больших объемах без блокировок.

Проверка локального SEO. Убедитесь, что ваш профиль Google Business правильно отображается в локальной выдаче по разным городам. Проверяйте позиции в локальном режиме и видимость на картах.

Поиск ссылок. Ищите возможности для гостевых постов, страницы ресурсов и цели для линкбилдинга без лимитов ПС.

Какой тип прокси выбрать

Резидентские прокси. Лучшие по точности. Реальные провайдерские IP, которым поисковики доверяют. Обязательны для трекинга позиций, где важно качество данных. Дороже, но оно того стоит.

Статические ISP-прокси. Сочетают подлинность резидентских с скоростью датацентра. Хороши для высокообъёмного парсинга выдачи, где нужны и точность, и скорость. FineProxy предлагает статические ISP прокси с безлимитным трафиком — отлично подходят для постоянного мониторинга.

Серверные прокси. Самые дешёвые и быстрые, но выше риск детекта. Работают, если правильно настроить ротацию и задержки. Лучше для массовых задач, где допустима некоторая потеря данных.

Мобильные прокси. Самый высокий уровень доверия от поисковиков, но самые дорогие. Используйте для чувствительных задач, где блокировка обойдётся дорого.

Как настроить прокси для парсинга поисковиков

Соблюдайте задержки. Даже с прокси не долбите поисковики. Добавляйте рандомные задержки 40–50 секунд между запросами. Поисковики отслеживают паттерны запросов — машинный тайминг вызывает детект.

Используйте sticky-сессии для локального SEO. Держите один IP 5–10 минут при проверке локальной выдачи или пагинации. Переключение IP посреди сессии выглядит подозрительно.

Совмещайте user agent с прокси. Если используете IP датацентра, не отправляйте мобильный user agent — это очевидно приведет к капче.

Правильно обрабатывайте блокировки. Получили капчу или 429 — ставьте этот IP на паузу минимум на 60 минут. Агрессивные повторы только продлевают блок.

Отслеживайте, что работает. Мониторьте, какие прокси блокируются и когда. Появляются паттерны — определённое время или объём запросов вызывают больше блоков.

Почему FineProxy для SEO

FineProxy работает на собственной инфраструктуре с выделенными IP, которые не используются совместно для SEO-задач других клиентов — это устраняет проблему «выжженных IP», типичную для реселлеров. Вы получаете быструю замену IP при необходимости, геотаргетинг на уровне городов в более чем 30 странах для проверки локальных позиций, липкие сессии до 30 минут для последовательной пагинации по поисковой выдаче и полную поддержку протоколов (HTTP/HTTPS/SOCKS5), совместимых с такими инструментами, как Ahrefs, Semrush, Screaming Frog, и пользовательскими парсерами. Наша панель управления и API позволяют управлять ротацией, отслеживать потребление и масштабироваться от сотен до миллионов запросов без смены провайдера.

Когда заблокированы сами поисковики

Иногда проблема не в парсинге, а в доступе. Корпоративные файрволы, школьные сети или региональные ограничения могут полностью блокировать Google, Bing или локальные поисковики. Прокси направляют трафик через другие локации и избавляют от проблем с доступом.