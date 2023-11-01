Прокси для Discord
HTTP/HTTPS/SOCKS5 с поддержкой UDP для голосового чата Discord, ботов и управления мультиаккаунтами — статические или ротационные IPv4, безлимитный трафик.
Настройте тариф прокси для Discord.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.
|Пакетные проксиПродаётся общим блоком
|Лучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите один выделенный IP с UDP для аккаунта Discord
- Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для Discord
- Экспортируйте список прокси для Discord в JSON
- Покажите, у каких прокси для Discord сегодня самая высокая доля ошибок
- Покажите статус и данные об оплате по прокси для Discord
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Скорость под нагрузкой
Я протестировал множество различных прокси-сервисов, но ни один не смог меня поразить так, как Fineproxy. Их прокси-серверы демонстрируют исключительное качество, невероятную скорость и стабильную надежность. Дополнительным преимуществом является служба поддержки, которая всегда доступна через чат и готова помочь в любое время. Это по-настоящему выдающийся сервис!
Начал пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулся с блокировками нужных сайтов и проблемами с доступом к контенту. Удивило, насколько быстро и стабильно всё заработало — скорость отличная, подключение надёжное. Особенно ценю возможность оставаться анонимным и защищённым в сети. Сервис реально упрощает жизнь и делает интернет свободнее. Рекомендую!
Трафик без лимита
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.
API и доступ агента
Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.
Уже некоторое время использую прокси от Fineproxy.org вместе с Debank API — впечатления исключительно положительные. Соединение стабильное, никаких перебоев, IP не блокируются, а скорость на высоком уровне. Это особенно важно, когда дело касается сбора данных из DeFi — любые задержки могут стоить времени и точности
Зачем используют прокси?Для приватности, разделения
Для приватности, разделения рабочих и личных профилей, обхода сетевых ограничений на работе, в отелях или кампусах. Доступ к Дискорд через прокси сервер с авторизацией или привязкой по IP хорошо работает для этих случаев.
Как разблокировать голосовой чат Discord?Голос и демонстрация
Голос и демонстрация экрана используют WebRTC, которому нужен UDP. HTTP-прокси это не обрабатывают — нужен SOCKS5 с поддержкой UDP. SOCKS5 прокси FineProxy поддерживают UDP, поэтому голос подключается без ошибок «RTC Connecting» или «No Route». Настройте прокси сервер для ДС на уровне системы или используйте прокси-клиент вроде Proxifier, чтобы направить Discord.exe через SOCKS5.
Какие протоколы использует Discord и что это значит для прокси?Чаты, API и
Чаты, API и клиентские подключения используют HTTPS (TCP) трафик. Голос и демонстрация экрана используют WebRTC и требуют UDP. HTTP(S)-прокси обрабатывают TCP-трафик, а для UDP нужен SOCKS5 с поддержкой UDP.
Будет ли работать голосовой чат через ваши прокси?Да — с
Да — с включённым UDP голосовой чат и демонстрация экрана работают через наши SOCKS5 прокси. Без UDP голос может не подключаться или обрываться во время ICE/STUN-согласования.
Что выбрать — HTTP или SOCKS5?Если голос не
Если голос не нужен, используйте HTTP: его проще настроить, и он совместим с браузером и десктопным клиентом. Для веб-версии достаточно настроек прокси в браузере. Если нужен голос или демонстрация экрана, выбирайте SOCKS5 с поддержкой UDP.
Как настроить прокси на ПК и телефоне?Десктопный клиент Discord
Десктопный клиент Discord наследует системные настройки прокси (Windows/macOS). Веб-версия использует настройки прокси браузера или ОС. iOS/Android: настройте прокси в параметрах Wi-Fi. Боты и скрипты (discord.py, discord.js, httpx): укажите прокси в конфигурации клиента.
Влияет ли прокси на пинг и качество?Да
Да: добавляется «плечо» и RTT. Выбирайте близкую локацию, держите постоянные соединения (keep-alive/пулы), следите за стабильностью DNS. Прокси не ускоряет ваш канал — потолок задаёт провайдер и маршруты.
Могу ли я использовать один прокси для нескольких аккаунтов?Технически да
Технически да, но мы настоятельно рекомендуем один статический IP на аккаунт для сессионных сценариев Discord. Изоляция аккаунтов по IP снижает риск перекрёстных сигналов и сохраняет консистентность входов и действий.
Будут ли эти прокси работать с Discord-ботами?Наши
Наши серверные прокси интегрируются с большинством инструментов автоматизации и кастомных скриптов. Можно загрузить списки прокси напрямую, подтянуть по URL или использовать наш REST API.
Это шаред или приватные прокси?Доступны
Доступны оба варианта. Выделенные IP назначаются только вам. Большие пулы — общие, один IP может использоваться до 3 клиентов одновременно. Выбирайте выделенные IP для важных или долгосрочных аккаунтов; используйте общие пулы для лёгких задач в большом объёме.