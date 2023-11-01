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Proxy per Twitch

Proxy IPv4 esclusivi per servizi viewer su Twitch — SOCKS5, IP puliti mai condivisi tra clienti, location nell'Europa dell'Est per stream senza pubblicità.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per Twitch.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 5,000 Europe Mix IP datacenter per concorrenti Twitch viewer sessions
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the locations disponibili per i miei servizi proxy
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Un proxy eccellente. Uso questo servizio da circa un mese e non mi sono pentito dell'abbonamento. È relativamente veloce, senza ritardi, comodo da usare e il consulente risponde rapidamente. È molto utile per il lavoro e per la normale navigazione in Internet. Per me il prezzo è leggermente elevato, ma almeno la qualità è eccellente. Do al progetto proxy 9 su 10.

KembyPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Proxy molto veloce e ottima esperienza. Anche l'assistenza clienti risponde rapidamente e aiuta subito.

Omar ElhaqTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.

NemanjaDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Uso FineProxy da diversi mesi ed è facilmente uno dei migliori servizi proxy che abbia trovato! La connessione è stabile, veloce e sicura, perciò navigare e accedere a contenuti con restrizioni geografiche è semplicissimo. FineProxy offre una grande varietà di IP e passare dall'uno all'altro è rapido e senza complicazioni. L'assistenza clienti è reattiva e disponibile, sempre pronta ad aiutarmi quando ho una domanda. Inoltre, i prezzi sono estremamente competitivi per il livello di servizio offerto. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy affidabili ed efficienti!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Esperienza cliente

Ho provato questo servizio proxy un paio di volte e l'ho trovato davvero valido: posso garantire per loro.

nasSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Di quanti proxy ho bisogno per un servizio di viewer?Un IP per

Un IP per ogni sessione viewer simultanea, come minimo. Per 500 viewer simultanei servono 500 IP. Pool più ampi offrono margine per ruotare tra stream senza riutilizzare gli indirizzi troppo rapidamente. I pacchetti datacenter di FineProxy scalano fino a migliaia di IP — e ogni indirizzo è esclusivamente vostro su Twitch per l'intero periodo di noleggio.

Proxy datacenter o ISP per i viewer?Entrambi possono funzionare

Entrambi possono funzionare, ma in modo diverso. I proxy ISP superano automaticamente il controllo degli IP residential — più sicuri ma più costosi per singolo IP. Anche gli IP datacenter puliti, mai utilizzati sulla piattaforma, funzionano bene, soprattutto in grandi quantità dove il vantaggio economico conta. Gli IP di FineProxy sono unici nella nostra rete (siamo il provider, non un reseller), quindi non sono stati bruciati dai clienti di altri servizi proxy.

Perché i proxy datacenter vengono bloccati così rapidamente sugli altri servizi?Perché quei

Perché quei provider rivendono pool condivisi. Lo stesso IP viene utilizzato da più clienti sulla stessa piattaforma. Quando arriva a voi, l'indirizzo è già segnalato. I nostri IP sono esclusivi: se li noleggiate per Twitch, nessun altro cliente del nostro servizio può usarli su quella piattaforma.

SOCKS5 fa davvero la differenza?

Sì. Il protocollo di streaming HLS di Twitch invia il video in piccoli chunk. I proxy HTTP interferiscono con questa distribuzione, causando buffering o attivando il rilevamento. SOCKS5 gestisce tutto senza problemi. Per qualsiasi attività legata a Twitch — viewing, boosting, monitoraggio — utilizzate sempre SOCKS5.

Un proxy per contenuti Twitch sbloccati può ridurre le pubblicità?Le pubblicità

Le pubblicità sono integrate direttamente nello stream, quindi non è possibile bloccarle. Tuttavia il volume dipende dalla posizione geografica della vostra connessione. Tramite proxy dell'Europa orientale (Polonia, Romania, Serbia), gli utenti vedono costantemente meno pubblicità o nessuna. Non è una garanzia, ma la differenza è abbastanza significativa da spingere molti a scegliere appositamente queste posizioni per sessioni di visione prolungate.

Guida

Proxy per Twitch: servizi di viewership, accesso agli stream e gestione account

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

I servizi di viewership su Twitch si basano su unico fattore: IP puliti che la piattaforma non ha mai visto prima. Dopo l'aggiornamento del sistema di rilevamento di agosto 2025, i conteggi delle visualizzazioni su tutta la piattaforma sono calati del 5-22% da un giorno all'altro — la maggior parte dei servizi che utilizzava IP datacenter riciclati è stata eliminata in un'unica ondata. Quelli che sono sopravvissuti avevano indirizzi nuovi.

Perché la qualità degli IP decide tutto

La piattaforma ora controlla molto più del semplice indirizzo. TLS fingerprint (JA3), pattern di durata delle sessioni, timing delle connessioni, segnali comportamentali — tutto viene analizzato. Ma il primissimo filtro resta la reputazione dell'IP. Se l'indirizzo è già stato utilizzato per il boosting da qualcun altro, viene segnalato prima ancora che la vostra prima connessione venga completata.

È qui che la maggior parte dei provider di proxy fallisce. Vendono pool condivisi — gli stessi IP vengono ruotati tra decine di clienti che colpiscono la stessa piattaforma. Quando l'indirizzo arriva a voi, qualcun altro lo ha già bruciato.

FineProxy funziona diversamente. Siamo il provider, non un reseller. I nostri IP esistono solo nella nostra rete — non li troverete in nessun altro servizio proxy. Quando acquistate un pacchetto per Twitch, quegli indirizzi sono bloccati esclusivamente per voi per l'intero periodo di noleggio. Nessun altro sulla nostra piattaforma può utilizzarli su Twitch mentre li state noleggiando. Non è un claim di marketing — è come il sistema è costruito.

Cosa ha effettivamente cambiato l'aggiornamento di agosto 2025

Twitch ha implementato un nuovo sistema di rilevamento bot a fine agosto 2025. L\'effetto immediato: il conteggio delle visualizzazioni è calato su tutta la piattaforma. Entro il 25 agosto i numeri si sono ripresi — il che significa che i servizi con un\'infrastruttura adeguata si sono adattati rapidamente.

Cosa controlla ora la piattaforma:

  • Reputazione e tipo di IP (i range datacenter vengono segnalati immediatamente)
  • TLS fingerprint — l'«handshake» della vostra connessione ha una firma unica
  • Comportamento della sessione — quanto tempo restano gli spettatori, quando entrano e quando escono, se il pattern appare organico
  • Correlazione dell'attività in chat — i viewer che non interagiscono mai appaiono diversi da quelli reali

Gli IP datacenter da soli non bastano più per i servizi di viewership. I proxy ISP dispongono di indirizzi residential che superano il controllo sul tipo di IP, ma costano di più per unità. I proxy datacenter funzionano ancora quando gli IP sono genuinamente puliti e mai utilizzati in precedenza sulla piattaforma — ed è esattamente ciò che l'allocazione esclusiva di FineProxy garantisce.

Scalare i servizi di viewer

Per i servizi che gestiscono centinaia o migliaia di «viewer» simultanei, il calcolo è semplice: più IP unici significano una distribuzione del traffico più credibile. Un IP per sessione viewer è il minimo. Riutilizzare indirizzi tra sessioni diverse all»interno dello stesso stream è rischioso — la piattaforma monitora questo aspetto.

Consigliamo:

  • Ruotate gli IP tra uno stream e l'altro, non durante una singola diretta
  • Variate la durata delle sessioni — non fate in modo che ogni «viewer» si connetta per esattamente la stessa durata
  • Scaglionate i tempi di ingresso — 500 viewer che compaiono nello stesso secondo sono un pattern evidente
  • Integrate alcune sessioni con attività in chat, se la vostra configurazione lo consente

Acquistando un pacchetto di grandi dimensioni (500-1.000+ IP) da FineProxy, avrete un pool abbastanza ampio da distribuire il traffico in modo naturale. Poiché ogni indirizzo è esclusivo per il vostro account su Twitch, la reputazione degli IP è sotto il vostro controllo — nessun altro può comprometterli sulla piattaforma.

SOCKS5 rispetto a HTTP — sempre

Gli stream di Twitch utilizzano il protocollo HLS. I proxy HTTP spesso interrompono la distribuzione dei chunk video e vengono rilevati. SOCKS5 opera a un livello più basso e gestisce tutti i tipi di traffico senza problemi. Per i servizi di viewership, questo significa connessioni stabili che non cadono a metà stream.

Ridurre le pubblicità tramite la posizione del proxy

Dalla fine del 2023, Twitch utilizza Server-Side Ad Injection (SSAI) — pubblicità integrate direttamente nel flusso video. Gli ad blocker non riescono a intercettarle. Ma la frequenza delle pubblicità varia per regione: le connessioni tramite Polonia, Serbia, Ucraina e Romania ricevono costantemente meno o zero mid-roll ad. Un proxy per Twitch dalla posizione giusta risolve il problema delle pubblicità meglio di qualsiasi estensione del browser.

Accesso agli stream da regioni bloccate

Se avete bisogno di guardare Twitch da una rete o un paese con restrizioni, la configurazione è semplice — ma i dettagli contano. Alcune reti bloccano la piattaforma a livello DNS, altre utilizzano deep packet inspection, e alcuni paesi ne limitano completamente l'accesso. Un singolo proxy dedicato in una località supportata gestisce tutti e tre gli scenari: configuratelo nel browser o a livello di sistema, e gli stream si caricano come se vi steste connettendo localmente. Anche in questo caso SOCKS5 è la scelta migliore, poiché tunnelizza tutto il traffico inclusi i chunk HLS senza interferenze. Per istruzioni di configurazione passo a passo su browser, sistemi operativi e dispositivi di streaming, consultate il nostro Integration Hub — copre tutto, da Windows e macOS ad Android e alla configurazione a livello di router.