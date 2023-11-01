Twitch Proxy

Twitch izleyici hizmetleri tek bir şeye dayanır: platformun daha önce görmediği temiz IP'lere. Ağustos 2025 algılama güncellemesinin ardından platform genelinde izlenme sayıları bir gecede %5-22 düştü — geri dönüştürülmüş veri merkezi IP'leri kullanan hizmetlerin çoğu tek bir dalgada silindi. Ayakta kalanlar taze adreslere sahip olanlardı.

IP kalitesi neden her şeyi belirler

Platform artık yalnızca adresinizden çok daha fazlasını kontrol etmektedir. TLS parmak izleri (JA3), oturum süresi kalıpları, bağlantı zamanlaması, davranışsal sinyaller — bunların tümü analiz edilir. Ancak ilk filtre hâlâ IP itibarıdır. Adres daha önce başka biri tarafından boosting için kullanılmışsa, ilk bağlantınız tamamlanmadan önce işaretlenir.

Çoğu proxy sağlayıcısının başarısız olduğu nokta burasıdır. Paylaşımlı havuzlar satarlar — aynı IP'yi aynı platformda düzinelerce müşteri kullanır ve sürekli döndürülür. Siz adrese ulaşana kadar birisi zaten o IP'yi yakmıştır.

FineProxy farklı çalışır. Biz sağlayıcıyız, bayi değiliz. IP'lerimiz yalnızca kendi altyapımızda bulunur — onları başka hiçbir proxy hizmetinde bulamazsınız. Twitch için bir paket satın aldığınızda, bu adresler kiralama süresi boyunca tamamen size tahsis edilir. Platformumuzdaki başka hiç kimse siz kiralarken bu IP'leri Twitch'te kullanamaz. Bu bir pazarlama iddiası değil — sistemin inşa ediliş biçimidir.

Ağustos 2025 güncellemesinin gerçekte değiştirdikleri

Twitch, Ağustos 2025'in sonlarında yeni bot tespit sistemini devreye aldı. Anlık etki: platform genelinde izlenme sayıları düştü. 25 Ağustos'a kadar rakamlar yeniden yükseldi — bu da doğru altyapıya sahip hizmetlerin hızla adapte olduğunu gösteriyordu.

Platformun şu anda kontrol ettiği noktalar:

IP itibarı ve türü (veri merkezi aralıkları anında tespit edilir)

TLS parmak izleri — bağlantınızın «handshake» sürecinin benzersiz bir imzası vardır

Oturum davranışı — izleyicilerin ne kadar süre kaldığı, ne zaman katılıp ayrıldıkları ve bu örüntünün organik görünüp görünmediği

Sohbet aktivitesi korelasyonu — hiç etkileşime girmeyen izleyiciler gerçek kullanıcılardan farklı görünür

İzleyici hizmetleri için artık tek başına veri merkezi IP'leri yeterli değildir. ISP proxy'leri IP türü kontrolünü geçen konut adresleri taşır, ancak birim başına maliyetleri daha yüksektir. Veri merkezi proxy'leri IP'lerin gerçekten temiz ve platformda daha önce kullanılmamış olması durumunda hâlâ çalışır — bu da tam olarak FineProxy'nin özel tahsis sistemiyle sunduğu şeydir.

İzleyici hizmetlerini büyütme

Yüzlerce veya binlerce eş zamanlı «izleyici» çalıştıran hizmetler için hesap basittir: daha fazla benzersiz IP, daha inandırıcı trafik dağılımı demektir. İzleyici oturumu başına bir IP temel standarttır. Aynı yayın içinde oturumlar arasında adresleri tekrar kullanmak risklidir — platform bunu takip etmektedir.

Önerimiz:

IP'leri tek bir yayın içinde değil, yayınlar arasında döndürün

Oturum sürelerini çeşitlendirin — her «izleyicinin» tam olarak aynı süre boyunca bağlanmasına izin vermeyin

Katılma zamanlarını kademeli yapın — aynı saniyede 500 izleyicinin görünmesi bariz bir örüntüdür

Kurulumunuz destekliyorsa bazı oturumları sohbet etkinliğiyle birleştirin

FineProxy'den büyük bir paket (500-1.000+ IP) satın aldığınızda trafiği doğal şekilde dağıtabileceğiniz bir havuz boyutuna sahip olursunuz. Her adres Twitch için hesabınıza özel olduğundan itibarı siz kontrol edersiniz — başka hiç kimse IP'lerinizi platformda tehlikeye atamaz.

Her zaman HTTP yerine SOCKS5

Twitch yayınları HLS protokolünü kullanır. HTTP proxy'leri genellikle video parça iletimini bozar ve algılanır. SOCKS5 daha düşük seviyede çalışır ve tüm trafik türlerini sorunsuz şekilde iletir. İzleyici hizmetleri için bu, yayın sırasında kopma olmadan kararlı bağlantılar anlamına gelir.

Proxy konumu ile reklamları azaltma

2023'ün sonlarından itibaren Twitch, Sunucu Taraflı Reklam Yerleştirme (SSAI) teknolojisini kullanıyor — reklamlar doğrudan video akışına entegre ediliyor. Reklam engelleyiciler bunları yakalayamıyor. Ancak reklam sıklığı bölgeye göre değişiyor: Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Romanya üzerinden yapılan bağlantılarda sürekli olarak daha az veya sıfır ara reklam gösteriliyor. Doğru konumdaki bir Twitch proxy'si, reklam sorununu herhangi bir tarayıcı uzantısından daha iyi çözer.

Engellenmiş bölgelerden yayın erişimi