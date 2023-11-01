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Twitch Proxy

Twitch izleyici hizmetleri için özel IPv4 proxy'leri — SOCKS5, müşteriler arasında asla paylaşılmayan temiz IP'ler, reklamsız yayınlar için Doğu Avrupa lokasyonları.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Twitch proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Eşzamanlı Twitch izleyici oturumları için 5,000 Europe Mix veri merkezi IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Proxy hizmetlerim için kullanılabilir konumları görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Mükemmel bir proxy. Bu hizmeti yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Abone olduğuma pişman olmadım. Nispeten hızlı, gecikme yok, kullanımı rahat, danışman hızla yanıt veriyor, iş için ve yalnızca internette sıradan biçimde gezinmek için çok kullanışlı. Bana göre fiyatı biraz yüksek ama en azından kalitesi mükemmel. Projeye proxy açısından 10 üzerinden 9 veriyorum

KembyFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Çok hızlı proxy ve iyi bir deneyim Ayrıca hemen yardımcı olan, hızlı yanıt veren müşteri desteği

Omar ElhaqTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.

NemanjaDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve rahatlıkla karşılaştığım en iyi proxy hizmetlerinden biri olduğunu söyleyebilirim! Bağlantı kararlı, hızlı ve güvenli; bu da gezinmeyi ve coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişmeyi sorunsuz hâle getiriyor. FineProxy çok çeşitli IP’ler sunuyor ve bunlar arasında geçiş yapmak hızlı ve zahmetsiz. Müşteri destekleri hızlı yanıt veriyor ve yardım ediyor; ne zaman bir sorum olsa desteğe daima hazırlar. Üstelik sunulan hizmet düzeyine göre fiyatlandırma inanılmaz derecede rekabetçi. Güvenilir ve verimli proxy’lere ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Müşteri deneyimi

Bu proxy hizmetini birkaç kez denedim ve gerçekten iyi olduklarını gördüm; onlara kefil olurum.

nasSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
İzleyici hizmeti için kaç proxy'ye ihtiyacım var?İzleyici başına bir

Eş zamanlı izleyici oturumu başına en az bir IP gereklidir. 500 eş zamanlı izleyici için 500 IP'ye ihtiyacınız vardır. Daha büyük havuzlar, adresleri çok hızlı tekrar kullanmadan yayınlar arasında rotasyon yapmanız için alan sağlar. FineProxy'nin veri merkezi paketleri binlerce IP'ye kadar çıkar — ve her adres kiralama süresi boyunca Twitch'te yalnızca size aittir.

İzleyiciler için veri merkezi mi yoksa ISP proxy mi?İkisi de olabilir

Her ikisi de işe yarayabilir, ancak farklı şekillerde. ISP proxy’leri konut IP kontrolünü otomatik olarak geçer — daha güvenlidir ancak IP başına maliyeti daha yüksektir. platformda daha önce kullanılmamış temiz veri merkezi IP’leri de işe yarar, özellikle maliyet avantajının önemli olduğu büyük hacimlerde. FineProxy’nin IP’leri kendi altyapımıza özgüdür (biz sağlayıcıyız, bayi değiliz), bu yüzden başka proxy hizmetlerinin müşterileri tarafından yakılmamıştır.

Veri merkezi proxy'leri diğer hizmetlerde neden bu kadar hızlı engellenir?Paylaşımlı havuzlar

Bu sağlayıcılar paylaşımlı havuzları yeniden sattığı için aynı IP, aynı platformda birden fazla müşteri tarafından kullanılır. IP size ulaştığında zaten işaretlenmiş olur. IP'lerimiz özeldir — bunları Twitch için kiralarsanız, hizmetimizdeki başka hiç kimse aynı IP'leri bu platformda kullanamaz.

SOCKS5 gerçekten fark yaratır mı?Evet

Evet. Twitch'in HLS yayın protokolü videoyu küçük parçalar halinde gönderir. HTTP proxy'leri bu iletimi bozarak ara belleğe almaya veya algılamayı tetiklemeye neden olur. SOCKS5 bunu sorunsuz şekilde yönetir. Twitch ile ilgili her türlü işlem için — izleme, boosting, izleme — her zaman SOCKS5 kullanın.

Engelsiz Twitch içeriği için proxy, reklamları azaltabilir mi?Konuma bağlı

Reklamlar yayının kendisine gömülüdür, bu yüzden engellenemezler. Ancak reklam miktarı bağlantınızın konumuna bağlıdır. Doğu Avrupa proxy'leri (Polonya, Romanya, Sırbistan) üzerinden bağlanan kullanıcılar sürekli olarak daha az veya sıfır reklam görür. Bu bir garanti değildir, ancak fark yeterince belirgindir ve insanlar uzun izleme seansları için özellikle bu konumları tercih etmektedir.

Rehber

Twitch Proxy'leri: İzleyici Hizmetleri, Yayın Erişimi ve Hesap Yönetimi

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Twitch izleyici hizmetleri tek bir şeye dayanır: platformun daha önce görmediği temiz IP'lere. Ağustos 2025 algılama güncellemesinin ardından platform genelinde izlenme sayıları bir gecede %5-22 düştü — geri dönüştürülmüş veri merkezi IP'leri kullanan hizmetlerin çoğu tek bir dalgada silindi. Ayakta kalanlar taze adreslere sahip olanlardı.

IP kalitesi neden her şeyi belirler

Platform artık yalnızca adresinizden çok daha fazlasını kontrol etmektedir. TLS parmak izleri (JA3), oturum süresi kalıpları, bağlantı zamanlaması, davranışsal sinyaller — bunların tümü analiz edilir. Ancak ilk filtre hâlâ IP itibarıdır. Adres daha önce başka biri tarafından boosting için kullanılmışsa, ilk bağlantınız tamamlanmadan önce işaretlenir.

Çoğu proxy sağlayıcısının başarısız olduğu nokta burasıdır. Paylaşımlı havuzlar satarlar — aynı IP'yi aynı platformda düzinelerce müşteri kullanır ve sürekli döndürülür. Siz adrese ulaşana kadar birisi zaten o IP'yi yakmıştır.

FineProxy farklı çalışır. Biz sağlayıcıyız, bayi değiliz. IP'lerimiz yalnızca kendi altyapımızda bulunur — onları başka hiçbir proxy hizmetinde bulamazsınız. Twitch için bir paket satın aldığınızda, bu adresler kiralama süresi boyunca tamamen size tahsis edilir. Platformumuzdaki başka hiç kimse siz kiralarken bu IP'leri Twitch'te kullanamaz. Bu bir pazarlama iddiası değil — sistemin inşa ediliş biçimidir.

Ağustos 2025 güncellemesinin gerçekte değiştirdikleri

Twitch, Ağustos 2025'in sonlarında yeni bot tespit sistemini devreye aldı. Anlık etki: platform genelinde izlenme sayıları düştü. 25 Ağustos'a kadar rakamlar yeniden yükseldi — bu da doğru altyapıya sahip hizmetlerin hızla adapte olduğunu gösteriyordu.

Platformun şu anda kontrol ettiği noktalar:

  • IP itibarı ve türü (veri merkezi aralıkları anında tespit edilir)
  • TLS parmak izleri — bağlantınızın «handshake» sürecinin benzersiz bir imzası vardır
  • Oturum davranışı — izleyicilerin ne kadar süre kaldığı, ne zaman katılıp ayrıldıkları ve bu örüntünün organik görünüp görünmediği
  • Sohbet aktivitesi korelasyonu — hiç etkileşime girmeyen izleyiciler gerçek kullanıcılardan farklı görünür

İzleyici hizmetleri için artık tek başına veri merkezi IP'leri yeterli değildir. ISP proxy'leri IP türü kontrolünü geçen konut adresleri taşır, ancak birim başına maliyetleri daha yüksektir. Veri merkezi proxy'leri IP'lerin gerçekten temiz ve platformda daha önce kullanılmamış olması durumunda hâlâ çalışır — bu da tam olarak FineProxy'nin özel tahsis sistemiyle sunduğu şeydir.

İzleyici hizmetlerini büyütme

Yüzlerce veya binlerce eş zamanlı «izleyici» çalıştıran hizmetler için hesap basittir: daha fazla benzersiz IP, daha inandırıcı trafik dağılımı demektir. İzleyici oturumu başına bir IP temel standarttır. Aynı yayın içinde oturumlar arasında adresleri tekrar kullanmak risklidir — platform bunu takip etmektedir.

Önerimiz:

  • IP'leri tek bir yayın içinde değil, yayınlar arasında döndürün
  • Oturum sürelerini çeşitlendirin — her «izleyicinin» tam olarak aynı süre boyunca bağlanmasına izin vermeyin
  • Katılma zamanlarını kademeli yapın — aynı saniyede 500 izleyicinin görünmesi bariz bir örüntüdür
  • Kurulumunuz destekliyorsa bazı oturumları sohbet etkinliğiyle birleştirin

FineProxy'den büyük bir paket (500-1.000+ IP) satın aldığınızda trafiği doğal şekilde dağıtabileceğiniz bir havuz boyutuna sahip olursunuz. Her adres Twitch için hesabınıza özel olduğundan itibarı siz kontrol edersiniz — başka hiç kimse IP'lerinizi platformda tehlikeye atamaz.

Her zaman HTTP yerine SOCKS5

Twitch yayınları HLS protokolünü kullanır. HTTP proxy'leri genellikle video parça iletimini bozar ve algılanır. SOCKS5 daha düşük seviyede çalışır ve tüm trafik türlerini sorunsuz şekilde iletir. İzleyici hizmetleri için bu, yayın sırasında kopma olmadan kararlı bağlantılar anlamına gelir.

Proxy konumu ile reklamları azaltma

2023'ün sonlarından itibaren Twitch, Sunucu Taraflı Reklam Yerleştirme (SSAI) teknolojisini kullanıyor — reklamlar doğrudan video akışına entegre ediliyor. Reklam engelleyiciler bunları yakalayamıyor. Ancak reklam sıklığı bölgeye göre değişiyor: Polonya, Sırbistan, Ukrayna ve Romanya üzerinden yapılan bağlantılarda sürekli olarak daha az veya sıfır ara reklam gösteriliyor. Doğru konumdaki bir Twitch proxy'si, reklam sorununu herhangi bir tarayıcı uzantısından daha iyi çözer.

Engellenmiş bölgelerden yayın erişimi

Kısıtlı bir ağdan veya ülkeden Twitch izlemeniz gerekiyorsa, kurulum basittir — ancak ayrıntılar önemlidir. Bazı ağlar platformu DNS düzeyinde engeller, diğerleri derin paket incelemesi kullanır ve bazı ülkeler erişimi tamamen kısıtlar. Desteklenen bir konumdaki tek bir özel proxy, her üç senaryoyu da çözer: tarayıcınızda veya sistem düzeyinde yapılandırın ve yayınlar sanki yerel olarak bağlanıyormuşsunuz gibi yüklenir. SOCKS5 burada da daha iyi bir tercihtir çünkü HLS parçaları dahil tüm trafiği müdahale olmadan tüneller. Tarayıcılar, işletim sistemleri ve yayın cihazları genelinde adım adım kurulum talimatları için Entegrasyon Merkezimize göz atın — Windows ve macOS'tan Android'e ve yönlendirici düzeyinde yapılandırmaya kadar her şeyi kapsar.