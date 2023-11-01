Proxy kullanım örnekleri
Kamuya açık web verisinden yapay zekâ otomasyonuna, sosyal platformlara, pazar yerlerine ve yayına kadar — işinize uygun proxy kurulumunu bulun.
Proxy kullanım alanı dizini
Veri & Kazıma
Binlerce IP ile büyük ölçekli veri toplama; ayrıştırma, izleme ve otomasyon için.
AI Proxy
Birden fazla API anahtarını özel IP'ler üzerinden çalıştırarak yükü dağıtın ve hız sınırlarından kaçının.
Oyun & Ticaret
Yüksek hacimli işlemler için binlerce proxy: görüntüleme artırma, mağaza ayrıştırma ve ticaret.
Botlar & Otomasyon
Otomasyon yazılımı için optimize edilmiş yüksek hızlı proxy'ler.
Medya & Yayın
Coğrafi kısıtlamalı içeriklere erişin ve medya platformlarındaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Alışveriş & Finans
Fiyat takibi, arbitraj ve pazar yeri otomasyonu.
Diğer kullanım senaryoları
Niş platformlar ve hizmetler için özelleştirilmiş proxy çözümleri.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Sosyal & Mesajlaşma
Sosyal platformlarda birden fazla hesabı yönetin ve etkileşimleri otomatikleştirin.