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Proxy kullanım örnekleri

Kamuya açık web verisinden yapay zekâ otomasyonuna, sosyal platformlara, pazar yerlerine ve yayına kadar — işinize uygun proxy kurulumunu bulun.

Kullanım alanlarını keşfedin ↓Planınızı oluşturun
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80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
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Proxy kullanım alanı dizini

01

Veri & Kazıma

Binlerce IP ile büyük ölçekli veri toplama; ayrıştırma, izleme ve otomasyon için.

3 rehber
01Web kazımaÖne çıkanKamusal verileri büyük hacimle ve engellemesiz toplayın02SEOSERP takibi, sıralama izleme, anahtar kelime araştırması03Reklam doğrulamaFarklı coğrafyalarda reklam yerleşimlerini kontrol edin
02

AI Proxy

Birden fazla API anahtarını özel IP'ler üzerinden çalıştırarak yükü dağıtın ve hız sınırlarından kaçının.

6 rehber
01AI ProxyMerkezTüm yapay zekâya yönelik proxy çözümlerine genel bakış02ChatGPTÖne çıkanİstekleri birden fazla anahtar arasında dağıtın03DeepSeekDeepSeek API yük dengeleme için özel IP'ler04GeminiGoogle Gemini API için proxy rotasyonu05ClaudeAnthropic Claude API için kararlı IP'ler06Janitor AIJanitor AI platformundaki hız sınırlarını atlatın
03

Oyun & Ticaret

Yüksek hacimli işlemler için binlerce proxy: görüntüleme artırma, mağaza ayrıştırma ve ticaret.

4 rehber
01TwitchÖne çıkanBinlerce IP ile toplu izlenme artırma02SteamÖne çıkanMağaza analizi ve çoklu hesap yönetimi03KriptoÖne çıkanTrading bot'ları ve borsa otomasyonu04PlayStationPSN mağaza erişimi ve oyun proxy'leri
04

Botlar & Otomasyon

Otomasyon yazılımı için optimize edilmiş yüksek hızlı proxy'ler.

5 rehber
01BotlarMerkezTüm otomasyon proxy çözümlerine genel bakış02Sneaker botlarıSneaker satışları için hızlı ISP proxy'leri03BASBrowser Automation Studio için proxy entegrasyonu04ZennoPosterToplu görev otomasyonunu dönen proxy'lerle hızlandırın05CAPTCHACaptcha çözme hizmetleri için proxy'ler
05

Sosyal & Mesajlaşma

Sosyal platformlarda birden fazla hesabı yönetin ve etkileşimleri otomatikleştirin.

9 rehber
01TelegramÖne çıkanÇoklu hesap yönetimi ve toplu mesajlaşma02WhatsAppKurumsal mesajlaşma ve toplu erişim03InstagramÖne çıkanHesap otomasyonu ve veri kazıma04DiscordSunucu yönetimi ve bot proxy'leri05Twitter (X)Çoklu hesap paylaşımı ve veri kazıma06Facebookİlan hesapları ve sayfa yönetimi07RedditYorum kazıma ve hesap otomasyonu08LinkedInPotansiyel müşteri toplama ve profil kazıma09SnapchatÇoklu hesap ve coğrafi tabanlı erişim
06

Medya & Yayın

Coğrafi kısıtlamalı içeriklere erişin ve medya platformlarındaki etkileşimleri otomatikleştirin.

5 rehber
01YouTubeÖne çıkanGörüntüleme artırma ve veri çıkarma02YouTube MusicHerhangi bir bölgeden müzik yayını yapın03TikTokÖne çıkanİzlenmeler, hesap büyütme ve veri kazıma04SpotifyHer türlü yayın hizmetine herhangi bir bölgeden erişim05NetflixHer konumdan bölgesel içerik kütüphanelerinin kilidini açın
07

Alışveriş & Finans

Fiyat takibi, arbitraj ve pazar yeri otomasyonu.

4 rehber
01AmazonFiyat takibi ve ürün verisi kazıma02eBayİhale takibi ve listeleme otomasyonu03TaobaoHerhangi bir konumdan Çin pazarına erişin04ArbitrajBüyük ölçekte platformlar arası fiyat karşılaştırması
08

Diğer kullanım senaryoları

Niş platformlar ve hizmetler için özelleştirilmiş proxy çözümleri.

8 rehber
01Craigslistİlan yayınlama ve büyük ölçekli veri kazıma02SIP proxyVoIP ve IP telefon yönlendirme03OnlyFansİçerik yönetimi ve çoklu hesap04LibGenProxy ile kütüphane erişimi05DuckDuckGoGizlilik odaklı arama motoru SERP kazıma06YandexRus arama motoru veri toplama07Sosyal medyaSosyal platformlar için genel proxy rehberi08YayınYayın hizmetleri için genel proxy rehberi

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

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