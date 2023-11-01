PlayStation için proxy

PlayStation’ın yerleşik ağ ayarları yalnızca HTTP proxy’leri destekler. Bu, PSN mağazasına erişim, indirmeler ve temel tarama için işe yarar; ancak oyun trafiğinin çoğu UDP kullanır ve HTTP proxy’leri bunu yönetemez. SOCKS5 proxy’leri hem TCP hem de UDP’yi desteklediğinden gerçek oyun deneyimi için daha uygundur — fakat PlayStation’da SOCKS5 kullanmak için yönlendirici düzeyinde yapılandırma yapmanız veya ağınızda yerel bir proxy çalıştırmanız gerekir. Asıl amacınız rekabetçi oyunlarda DDoS korumasıysa, yönlendirici düzeyinde bir SOCKS5 kurulumu daha etkili bir seçenektir.