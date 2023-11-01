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PlayStation için proxy

PS4/PS5 için özel IPv4 proxy'leri: HTTP/HTTPS destekli, sınırsız bant genişliği, 500 Mbps'ye kadar hız, rekabetçi oyun deneyimi için düşük gecikmeli veri merkezi IP'leri.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

PlayStation proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • PlayStation oyun sunucuma yakın tek bir özel IP satın alın
  • PlayStation proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • PlayStation proxy bilgilerimi JSON olarak dışa aktarın
  • PlayStation proxy hizmetimin durumunu görüntüleyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda PlayStation proxy hizmetimin IP'sini değiştirin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy’yi kullanırken harika bir deneyim yaşadım. Proxy’lerinin hızı ve kararlılığı olağanüstü, ayrıca farklı kullanım alanları için çok çeşitli seçenekler sunuyorlar. Kurulum basitti ve müşteri destekleri her zaman erişilebilir ve verimli. Güvenilir bir proxy çözümüne ihtiyaç duyan herkese FineProxy’yi şiddetle tavsiye ederim!

Tan NguyenProxyRate, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy’den sipariş vererek ilk kez çalıştım ve tamamen memnunum. Ürün istikrarlı çalışıyor, hiçbir sorun yok. Ayrıca fiyatı bana göre gerçekten ucuz. Çok teşekkürler.

Sergio DaviesFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Harika bir proxy hizmeti! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri sunuyorlar. Uygun fiyatları ve coğrafi hedefleme seçenekleri var. Kripto para, PayPal veya kartla kolayca ödeme yapılabiliyor.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Konumlar ve stok

FineProx, bağlantı kararlılığı ve yüksek hızıyla etkileyen mükemmel bir proxy hizmeti. Kullanımı kolay; geniş bir konum yelpazesi ve hızlı yanıt veren müşteri desteği sunuyor. İş ve kişisel ihtiyaçlar için harika bir seçim!

BeilihoDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
PS4/PS5 üzerinde proxy sunucusu nedir?Bir aracı

Proxy sunucusu, PlayStation'unuz ile internet arasında bir aracıdır. Oyun sunucularına veya PSN'e doğrudan bağlanmak yerine trafiğiniz önce proxy sunucusu üzerinden yönlendirilir. Bu şekilde gerçek IP adresiniz gizlenir ve ağ kısıtlamaları aşılabilir. PlayStation, ağ ayarlarında yerleşik proxy desteğine sahiptir — yalnızca bir sunucu adresi ve port numarasına ihtiyacınız vardır.

PlayStation'da çevrimiçi oynamak için proxy'ye ihtiyacım var mı?Genellikle hayır

Hayır, çoğu oyuncunun buna ihtiyacı yoktur. PlayStation doğrudan bağlantıyla gayet iyi çalışır. Proxy’ler belirli durumlarda faydalıdır: yayın veya rekabetçi oyun sırasında IP’nizi koruma altına almak, bölgesel içeriklere erişmek ya da ISP hız kısıtlamasını aşmak gibi. Sıradan oyun deneyimi için proxy gereksiz karmaşıklık ekler.

Proxy kullanmak oyunlardaki ping'i düşürür mü?Genellikle hayır

Genellikle hayır. Proxy fazladan bir bağlantı atlaması ekler ve bu da genelde gecikmeyi bir miktar artırır. Tek istisna, ISP'nizin belirli oyun sunucularına kötü yönlendirme yapmasıdır — bu durumda iyi konumlandırılmış bir proxy daha kısa bir yol sağlayabilir. Ancak çoğu oyuncu için doğrudan bağlantı daha düşük ping sunar.

PlayStation için ücretsiz proxy kullanabilir miyim?Önerilmez

Teknik olarak mümkün, ancak kullanmayın. Ücretsiz proxy’ler yavaş, güvenilmez ve binlerce kullanıcı arasında paylaşımlıdır. Oyun için tutarlı düşük gecikme ve kararlı bağlantılara ihtiyacınız var — ücretsiz proxy’ler bunu sağlayamaz. Ayrıca trafiğinizi kaydedebilir veya şifrelenmemiş bağlantılara reklam ekleyebilirler.

PlayStation için HTTP mi yoksa SOCKS5 proxy mi kullanmalıyım?Trafiğe bağlı

PlayStation’ın yerleşik ağ ayarları yalnızca HTTP proxy’leri destekler. Bu, PSN mağazasına erişim, indirmeler ve temel tarama için işe yarar; ancak oyun trafiğinin çoğu UDP kullanır ve HTTP proxy’leri bunu yönetemez. SOCKS5 proxy’leri hem TCP hem de UDP’yi desteklediğinden gerçek oyun deneyimi için daha uygundur — fakat PlayStation’da SOCKS5 kullanmak için yönlendirici düzeyinde yapılandırma yapmanız veya ağınızda yerel bir proxy çalıştırmanız gerekir. Asıl amacınız rekabetçi oyunlarda DDoS korumasıysa, yönlendirici düzeyinde bir SOCKS5 kurulumu daha etkili bir seçenektir.

PlayStation neden proxy sunucusu istiyor?Özel kurulum seçili

PS4/PS5’iniz bağlantı kurulumu sırasında proxy bilgisi istiyorsa, muhtemelen “Kolay” yerine “Özel” seçeneğini seçtiniz. Proxy adımında, yapılandırılmış bir proxy’niz yoksa sadece “Kullanma” seçeneğini işaretleyin. Kendiliğinden soruyorsa yönlendirici yapılandırmasında bir sorun olabilir.

Rehber

PlayStation için proxy sunucusu: PS4 ve PS5 kurulum rehberi

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

PlayStation’unuzun ağ ayarlarına girdiyseniz, proxy sunucusu seçeneğini görmüşsünüzdür. Çoğu oyuncu bu seçeneği atlar, ancak PlayStation için proxy sunucusu kullanmanın gerçek nedenleri vardır — rekabetçi oyun sırasında kendinizi korumaktan diğer bölgelerdeki içeriklere erişmeye kadar.

PlayStation'da neden proxy kullanmalısınız

DDoS koruması en pratik nedendir. Twitch üzerinden yayın yapıyorsanız veya turnuvalara katılıyorsanız, IP adresiniz parti sohbeti ya da oyun lobilerinde açığa çıkabilir. Kızgın rakipler veya yayın takipçileri, sizi maç ortasında çevrimdışı bırakacak DDoS saldırıları başlatabilir. Proxy gerçek IP'nizi gizler; böylece saldırılar ev bağlantınız yerine proxy sunucusuna yönelir.

Daha küçük avantajlar da vardır. Bazı oyunlar veya DLC'ler Japonya'da daha erken yayınlanır ya da bölgeye özel içerikler sunar — hesap oluşturma ve ilk mağaza erişimi sırasında proxy yardımcı olur (ancak satın almak için hâlâ bölgesel bir PSN hesabına ihtiyacınız vardır). Ayrıca ISP'niz yoğun saatlerde PlayStation Network trafiğini kısıyorsa, trafiği bir proxy üzerinden yönlendirmek ISP'nizin PSN indirmelerini ayırt etmesini önleyebilir.

PlayStation 4 ve PlayStation 5'te proxy nasıl kurulur

Her ikisi için de kurulum işlemi neredeyse aynıdır:

  • Ayarlar → Ağ → İnternet Bağlantısını Kur bölümüne gidin
  • Bağlantınızı seçin (Wi-Fi veya LAN)
  • “özel” kurulumu seçin
  • IP Adresi, DHCP Host Name, DNS ve MTU ayarlarını otomatik olarak bırakın
  • Proxy sunucusu ekranına geldiğinizde “Kullan” seçeneğini işaretleyin
  • Proxy sunucu adresinizi ve port numaranızı girin

8080 portlu proxy sunucu adresi için ilk satıra IP adresini, port satırına da 8080 yazın. 8080 portu HTTP proxy'lerinde yaygındır, ancak sağlayıcınız farklı portlar kullanıyor olabilir.

Proxy Adresinizi Nereden Alabilirsiniz

PS4 proxy sunucu adresini nerede bulacağınız, proxy'yi nereden aldığınıza bağlıdır:

FineProxy kullanıyorsanız: satın alma sonrasında tüm bağlantı bilgileri hesabınızın kontrol panelinde görüntülenir — sunucu adresi, port ve diğer ayarlar. FineProxy proxy'leri IP beyaz liste kimlik doğrulaması kullanır: ev IP adresinizi paneldeki izin listesine eklersiniz ve proxy, kullanıcı adı/şifre gerekmeksizin o IP'den gelen bağlantıları kabul eder.

IP bağlama hakkında önemli not: ev internet bağlantılarının çoğu, yaklaşık 24 saatte bir veya yönlendiricinizi yeniden başlattığınızda değişen dinamik IP adreslerine sahiptir. IP'niz oyun ortasında değişmez, ancak değiştiğinde FineProxy kontrol panelinizde beyaz listeyi güncellemeniz gerekir. Her oyun oturumundan önce, özellikle ekipman yeniden başlatmalarından sonra bağlama ayarınızı kontrol edin. İyi tarafı: bu kimlik doğrulama yöntemi, proxy’leri minimum yük ile hızlı tutar — tam da oyun için ihtiyacınız olan şey.

Not: PlayStation, yerel ayarlarında yalnızca HTTP proxy'leri destekler. Oyunlar UDP kullandığı için oyun trafiğini daha iyi yöneten SOCKS5 proxy'leri ise router seviyesinde kurulum veya yerel ağınızda bir proxy sunucusu çalıştırmanızı gerektirir.

Doğru Proxy'yi Seçmek

Gecikme süresi oyun için her şeydir — rekabetçi maçlarda her milisaniye tepki sürenizi etkiler. Size veya bağlandığınız oyun sunucularına coğrafi olarak yakın proxy sunucuları seçin. Kararlılık da en az hız kadar önemlidir: dereceli oyunlar ve turnuvalar bağlantı kopmalarını cezalandırır, bu yüzden güvenilir bağlantılar ham hızdan daha değerlidir.

Kullanım Özel proxyler paylaşımlı olanlar yerine özel olanları tercih edin. Aynı IP'yi kullanan başka biri bir oyun hizmetinden ban yerse, siz de ban yersiniz. PS4 ve PS5 için en iyi proxy sunucusu, düşük gecikmeyle size özel bir IP sunan sunucudur. FineProxy’nin Veri Merkezi Proxy'leri bu ihtiyaca mükemmel şekilde uygundur — özel IP'ler, büyük oyun dosyalarını indirmek için sınırsız bant genişliği ve 500 Mbps'ye kadar hız sunar.

NAT Türü ve Proxy

PlayStation, bağlantınızı sınıflandırmak için NAT türlerini kullanır:

  • Tip 1 (Açık): çok oyunculu için en iyi seçenek, herkese bağlanır
  • Tip 2 (Orta): çoğu oyun için uygundur
  • Tip 3 (Katı): lobiye katılma ve sesli sohbet sorunları

Proxy kullanmak bağlantı türünüzü Tür 3'e düşürebilir. Bu durumda, proxy'nizin PlayStation'un ihtiyaç duyduğu portları destekleyip desteklemediğini kontrol edin veya router'ınızda port yönlendirme yapılandırın.

Proxy’nin çözemeyeceği sorunlar

İndirme hızları genellikle proxy'den çok internet bağlantınıza ve DNS ayarlarınıza bağlıdır. Cloudflare DNS (1.1.1.1) veya Google DNS (8.8.8.8) gibi alternatif DNS sunucularına geçmek, çoğu zaman proxy eklemekten daha fazla fayda sağlar.

Bölge kilitli DLC'lerin kilidi IP konumunuza değil hesap bölgesine bağlıdır. Japon DLC satın almak için hangi proxy'yi kullanırsanız kullanın, bir Japon PSN hesabına ihtiyacınız vardır.