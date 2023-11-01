PlayStation’unuzun ağ ayarlarına girdiyseniz, proxy sunucusu seçeneğini görmüşsünüzdür. Çoğu oyuncu bu seçeneği atlar, ancak PlayStation için proxy sunucusu kullanmanın gerçek nedenleri vardır — rekabetçi oyun sırasında kendinizi korumaktan diğer bölgelerdeki içeriklere erişmeye kadar.
PlayStation'da neden proxy kullanmalısınız
DDoS koruması en pratik nedendir. Twitch üzerinden yayın yapıyorsanız veya turnuvalara katılıyorsanız, IP adresiniz parti sohbeti ya da oyun lobilerinde açığa çıkabilir. Kızgın rakipler veya yayın takipçileri, sizi maç ortasında çevrimdışı bırakacak DDoS saldırıları başlatabilir. Proxy gerçek IP'nizi gizler; böylece saldırılar ev bağlantınız yerine proxy sunucusuna yönelir.
Daha küçük avantajlar da vardır. Bazı oyunlar veya DLC'ler Japonya'da daha erken yayınlanır ya da bölgeye özel içerikler sunar — hesap oluşturma ve ilk mağaza erişimi sırasında proxy yardımcı olur (ancak satın almak için hâlâ bölgesel bir PSN hesabına ihtiyacınız vardır). Ayrıca ISP'niz yoğun saatlerde PlayStation Network trafiğini kısıyorsa, trafiği bir proxy üzerinden yönlendirmek ISP'nizin PSN indirmelerini ayırt etmesini önleyebilir.
PlayStation 4 ve PlayStation 5'te proxy nasıl kurulur
Her ikisi için de kurulum işlemi neredeyse aynıdır:
- Ayarlar → Ağ → İnternet Bağlantısını Kur bölümüne gidin
- Bağlantınızı seçin (Wi-Fi veya LAN)
- “özel” kurulumu seçin
- IP Adresi, DHCP Host Name, DNS ve MTU ayarlarını otomatik olarak bırakın
- Proxy sunucusu ekranına geldiğinizde “Kullan” seçeneğini işaretleyin
- Proxy sunucu adresinizi ve port numaranızı girin
8080 portlu proxy sunucu adresi için ilk satıra IP adresini, port satırına da 8080 yazın. 8080 portu HTTP proxy'lerinde yaygındır, ancak sağlayıcınız farklı portlar kullanıyor olabilir.
Proxy Adresinizi Nereden Alabilirsiniz
PS4 proxy sunucu adresini nerede bulacağınız, proxy'yi nereden aldığınıza bağlıdır:
FineProxy kullanıyorsanız: satın alma sonrasında tüm bağlantı bilgileri hesabınızın kontrol panelinde görüntülenir — sunucu adresi, port ve diğer ayarlar. FineProxy proxy'leri IP beyaz liste kimlik doğrulaması kullanır: ev IP adresinizi paneldeki izin listesine eklersiniz ve proxy, kullanıcı adı/şifre gerekmeksizin o IP'den gelen bağlantıları kabul eder.
IP bağlama hakkında önemli not: ev internet bağlantılarının çoğu, yaklaşık 24 saatte bir veya yönlendiricinizi yeniden başlattığınızda değişen dinamik IP adreslerine sahiptir. IP'niz oyun ortasında değişmez, ancak değiştiğinde FineProxy kontrol panelinizde beyaz listeyi güncellemeniz gerekir. Her oyun oturumundan önce, özellikle ekipman yeniden başlatmalarından sonra bağlama ayarınızı kontrol edin. İyi tarafı: bu kimlik doğrulama yöntemi, proxy’leri minimum yük ile hızlı tutar — tam da oyun için ihtiyacınız olan şey.
Not: PlayStation, yerel ayarlarında yalnızca HTTP proxy'leri destekler. Oyunlar UDP kullandığı için oyun trafiğini daha iyi yöneten SOCKS5 proxy'leri ise router seviyesinde kurulum veya yerel ağınızda bir proxy sunucusu çalıştırmanızı gerektirir.
Doğru Proxy'yi Seçmek
Gecikme süresi oyun için her şeydir — rekabetçi maçlarda her milisaniye tepki sürenizi etkiler. Size veya bağlandığınız oyun sunucularına coğrafi olarak yakın proxy sunucuları seçin. Kararlılık da en az hız kadar önemlidir: dereceli oyunlar ve turnuvalar bağlantı kopmalarını cezalandırır, bu yüzden güvenilir bağlantılar ham hızdan daha değerlidir.
Kullanım Özel proxyler paylaşımlı olanlar yerine özel olanları tercih edin. Aynı IP'yi kullanan başka biri bir oyun hizmetinden ban yerse, siz de ban yersiniz. PS4 ve PS5 için en iyi proxy sunucusu, düşük gecikmeyle size özel bir IP sunan sunucudur. FineProxy’nin Veri Merkezi Proxy'leri bu ihtiyaca mükemmel şekilde uygundur — özel IP'ler, büyük oyun dosyalarını indirmek için sınırsız bant genişliği ve 500 Mbps'ye kadar hız sunar.
NAT Türü ve Proxy
PlayStation, bağlantınızı sınıflandırmak için NAT türlerini kullanır:
- Tip 1 (Açık): çok oyunculu için en iyi seçenek, herkese bağlanır
- Tip 2 (Orta): çoğu oyun için uygundur
- Tip 3 (Katı): lobiye katılma ve sesli sohbet sorunları
Proxy kullanmak bağlantı türünüzü Tür 3'e düşürebilir. Bu durumda, proxy'nizin PlayStation'un ihtiyaç duyduğu portları destekleyip desteklemediğini kontrol edin veya router'ınızda port yönlendirme yapılandırın.
Proxy’nin çözemeyeceği sorunlar
İndirme hızları genellikle proxy'den çok internet bağlantınıza ve DNS ayarlarınıza bağlıdır. Cloudflare DNS (1.1.1.1) veya Google DNS (8.8.8.8) gibi alternatif DNS sunucularına geçmek, çoğu zaman proxy eklemekten daha fazla fayda sağlar.
Bölge kilitli DLC'lerin kilidi IP konumunuza değil hesap bölgesine bağlıdır. Japon DLC satın almak için hangi proxy'yi kullanırsanız kullanın, bir Japon PSN hesabına ihtiyacınız vardır.