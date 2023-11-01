Proxy dla PlayStation

Jeśli kiedykolwiek zaglądałeś do ustawień sieciowych swojego PlayStation, z pewnością widziałeś opcję serwera proxy. Większość graczy ją pomija, ale istnieją realne powody, by używać serwera proxy na PlayStation — od ochrony podczas rozgrywek kompetytywnych po dostęp do treści z innych regionów.
Dlaczego warto używać proxy na PlayStation
Ochrona przed DDoS to najbardziej praktyczny powód. Jeśli streamujesz na Twitch lub bierzesz udział w turniejach, Twój adres IP może zostać ujawniony przez czat grupowy lub lobby gry. Zirytowani przeciwnicy lub stream sniperzy mogą przeprowadzić ataki DDoS, które wyrzucą Cię z sieci w trakcie meczu. Proxy ukrywa Twój prawdziwy adres IP, więc ataki trafiają w serwer proxy zamiast w Twoją sieć domową.
Są też mniejsze korzyści. Niektóre gry lub DLC pojawiają się wcześniej w Japonii albo mają ekskluzywną zawartość regionalną — proxy pomaga podczas tworzenia konta i pierwszego dostępu do sklepu (choć do zakupów nadal potrzebujesz regionalnego konta PSN). A jeśli Twój ISP spowalnia ruch PlayStation Network w godzinach szczytu, przekierowanie go przez proxy może zapobiec wyodrębnianiu i ograniczaniu pobierań z PSN.
Jak skonfigurować proxy na PlayStation 4 i PlayStation 5
Proces konfiguracji jest niemal identyczny na obu konsolach:
- Przejdź do Ustawienia → Sieć → Skonfiguruj połączenie internetowe
- Wybierz typ połączenia (Wi-Fi lub LAN)
- Wybierz konfigurację “Niestandardową”
- Zostaw adres IP, nazwę hosta DHCP, DNS i MTU na automatycznych ustawieniach
- Gdy dojdziesz do opcji Serwer proxy, wybierz “Użyj”
- Wprowadź adres serwera proxy i numer portu
Dla adresu serwera proxy z portem 8080 wpisz adres IP w pierwszym wierszu, a 8080 w wierszu portu. Port 8080 jest typowy dla proxy HTTP, choć Twój dostawca może używać innych portów.
Skąd wziąć adres proxy
Gdzie znaleźć adres serwera proxy na PS4 — to zależy od tego, skąd masz proxy:
Jeśli korzystasz z FineProxy: po zakupie wszystkie dane połączenia są dostępne w panelu klienta — adres serwera, port i dodatkowe ustawienia. Proxy FineProxy wykorzystują uwierzytelnianie przez białą listę IP: dodajesz swój domowy adres IP do listy dozwolonych w panelu, a proxy akceptuje połączenia z tego IP bez konieczności podawania loginu i hasła.
Ważna uwaga dotycząca bindowania IP: większość domowych łączy internetowych korzysta z dynamicznych adresów IP, które zmieniają się mniej więcej co 24 godziny lub po restarcie routera. Twój adres IP nie zmieni się w trakcie gry, ale po zmianie będziesz musiał zaktualizować białą listę w panelu FineProxy. Sprawdzaj bindowanie przed każdą sesją grania, zwłaszcza po restarcie sprzętu. Zaleta: ta metoda uwierzytelniania utrzymuje proxy szybkie przy minimalnym narzucie — dokładnie to, czego potrzebujesz do grania.
Uwaga: PlayStation obsługuje w swoich natywnych ustawieniach wyłącznie proxy HTTP. Proxy SOCKS5, które lepiej radzą sobie z ruchem w grach (gry korzystają z UDP), wymagają konfiguracji na poziomie routera lub uruchomienia proxy w sieci lokalnej.
Wybór odpowiedniego proxy
Opóźnienie to podstawa w grach — każda milisekunda wpływa na Twój czas reakcji w meczach rankingowych. Wybieraj serwery proxy geograficznie blisko Ciebie lub blisko serwerów gier, z którymi się łączysz. Stabilność jest równie ważna: gry rankingowe i turnieje karzą za rozłączenia, więc niezawodne połączenie jest ważniejsze niż sama prędkość.
Użycie Dedykowane proxy zamiast współdzielonych. Jeśli ktoś inny na tym samym IP zostanie zbanowany przez serwis gry, Ciebie też to dotknie. Najlepszy serwer proxy dla PS4 i PS5 to taki, który daje Ci własny adres IP z niskim opóźnieniem. FineProxy Proxy datacenter dobrze się tu sprawdzają — dedykowane adresy IP, nielimitowana przepustowość do pobierania dużych plików gier i prędkości do 500 Mbps.
Typ NAT a proxy
PlayStation klasyfikuje Twoje połączenie za pomocą typów NAT:
- Typ 1 (Otwarty): najlepszy do gry wieloosobowej, łączy się ze wszystkimi
- Typ 2 (Umiarkowany): odpowiedni do większości gier
- Typ 3 (Ścisły): problemy z dołączaniem do lobby i czatem głosowym
Korzystanie z proxy może przesunąć Cię do typu 3. Jeśli tak się stanie, sprawdź, czy Twoje proxy obsługuje porty wymagane przez PlayStation, lub skonfiguruj przekierowanie portów na routerze.
Czego proxy nie naprawi
Prędkość pobierania zależy bardziej od Twojego łącza internetowego i ustawień DNS niż od proxy. Przejście na Cloudflare DNS (1.1.1.1) lub Google DNS (8.8.8.8) często pomaga bardziej niż dodanie proxy.
DLC zablokowane regionalnie pozostaje przypisane do regionu konta, a nie do lokalizacji Twojego IP. Aby kupić japońskie DLC, potrzebujesz japońskiego konta PSN — niezależnie od tego, jakiego proxy używasz.