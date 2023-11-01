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Proxy dla PlayStation

Dedykowane proxy IPv4 dla PS4/PS5: obsługa HTTP/HTTPS, nielimitowana przepustowość, prędkości do 500 Mbps, adresy IP datacenter o niskim opóźnieniu do kompetytywnego grania.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy dla PlayStation.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jeden dedykowany adres IP w pobliżu mojego serwera gry PlayStation
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy PlayStation
  • Eksportuj dane mojego proxy PlayStation do formatu JSON
  • Pokaż status mojej usługi proxy PlayStation
  • Zastąp IP w mojej usłudze proxy dla PlayStation, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Miałem świetne doświadczenie korzystając z FineProxy. Prędkość i stabilność ich proxy są wyjątkowe, a oni oferują szeroki wybór opcji dla różnych zastosowań. Konfiguracja była prosta, a ich obsługa klienta jest zawsze dostępna i skuteczna. Gorąco polecam FineProxy każdemu, kto potrzebuje niezawodnego rozwiązania proxy!

Tan NguyenProxyRate, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Nie powiem, że ceny są najniższe, ale nielimitowany transfer i maksymalna prędkość są niezaprzeczalnymi zaletami. Pomoc techniczna nigdy mnie nie zawiodła — jest zawsze dostępna, rzeczowa, uprzejma i działa bez zbędnego zamieszania. Już drugi rok korzystam z pakietu na 30 dni z europejskimi adresami. Po dokonaniu płatności wszystko odbywa się natychmiast. Nie próbowałem mieszać różnych opcji, ponieważ ta mi wystarcza.

Юрий ЮрийWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Świetna usługa proxy! Oferują różne rodzaje serwerów proxy, w tym rotacyjne bez limitu transferu. Mają przystępne ceny i opcje geotargetowania. Można łatwo zapłacić kryptowalutami, przez PayPal lub kartą.

Vladimir AkimkinSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Korzystam z FineProxy.org od kilku miesięcy i nie mogę być bardziej zadowolony z usługi. Prędkość połączenia jest imponująca i nigdy nie miałem problemów z przestojami. Ich szeroki wybór lokalizacji proxy na całym świecie umożliwia mi bezpieczne i anonimowe korzystanie z internetu, niezależnie od tego, gdzie się znajduję.

nabeel6294Norton Safe Web, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Przystępne cenowo serwery proxy z UE. Jedyny dostawca proxy, który nadal utrzymuje niskie ceny. Szukałem czegoś takiego w całym internecie i okazało się, że jest to najtańszy dostawca proxy z nielimitowaną przepustowością.

Wowser BrowserTrustpilot, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czym jest serwer proxy na PS4/PS5?Pośrednik

Serwer proxy to pośrednik między Twoim PlayStation a internetem. Zamiast łączyć się bezpośrednio z serwerami gier lub PSN, Twój ruch przechodzi najpierw przez proxy. Ukrywa to Twój prawdziwy adres IP i może pomóc w obejściu ograniczeń sieciowych. PlayStation ma wbudowaną obsługę proxy w ustawieniach sieci — wystarczy podać adres serwera i port.

Czy potrzebuję proxy, żeby grać online na PlayStation?Zwykle nie

Nie, większość graczy go nie potrzebuje. PlayStation świetnie działa z bezpośrednim połączeniem. Proxy przydaje się w konkretnych sytuacjach: ochrona adresu IP podczas streamowania lub gry kompetytywnej, dostęp do regionalnych treści czy omijanie throttlingu ze strony ISP. Przy zwykłym graniu proxy dodaje niepotrzebną komplikację.

Czy proxy zmniejszy mój ping w grach?Zwykle nie

Zazwyczaj nie. Proxy dodaje dodatkowy przeskok sieciowy, co zwykle nieznacznie zwiększa opóźnienie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Twój ISP ma słabe trasowanie do konkretnych serwerów gier — wtedy dobrze umiejscowione proxy może zapewnić krótszą trasę. Jednak dla większości graczy bezpośrednie połączenie zapewnia niższy ping.

Czy mogę używać darmowego proxy na PlayStation?Niezalecane

Technicznie tak, ale lepiej tego nie rób. Darmowe proxy są wolne, zawodne i współdzielone przez tysiące użytkowników. Do grania potrzebujesz stale niskiego opóźnienia i stabilnego połączenia — darmowe proxy tego nie zapewnią. Mogą też logować Twój ruch lub wstrzykiwać reklamy do nieszyfrowanych połączeń.

Czy do PlayStation lepiej użyć proxy HTTP czy SOCKS5?Zależy od ruchu

Wbudowane ustawienia sieciowe PlayStation obsługują wyłącznie proxy HTTP. Działa to w przypadku dostępu do sklepu PSN, pobierania i podstawowego przeglądania, ale większość ruchu w grach wykorzystuje UDP, którego proxy HTTP nie obsługują. Proxy SOCKS5 wspierają zarówno TCP, jak i UDP i lepiej sprawdzają się w samej rozgrywce — jednak aby używać SOCKS5 na PlayStation, należy skonfigurować je na poziomie routera lub uruchomić lokalne proxy w sieci domowej. Jeśli Twoim głównym celem jest ochrona przed DDoS podczas kompetytywnej gry, konfiguracja SOCKS5 na routerze będzie skuteczniejszym rozwiązaniem.

Dlaczego PlayStation prosi o serwer proxy?Wybrano konfigurację niestandardową

Jeśli PS4/PS5 prosi o informacje o proxy podczas konfiguracji sieci, prawdopodobnie wybrałeś “Custom” zamiast “Easy”. Na etapie proxy po prostu wybierz “Do Not Use”, jeśli nie masz skonfigurowanego proxy. Jeśli pytanie pojawia się bez powodu, może to być problem z konfiguracją routera.

Instrukcja

Serwer proxy dla PlayStation: poradnik konfiguracji na PS4 i PS5

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Jeśli kiedykolwiek zaglądałeś do ustawień sieciowych swojego PlayStation, z pewnością widziałeś opcję serwera proxy. Większość graczy ją pomija, ale istnieją realne powody, by używać serwera proxy na PlayStation — od ochrony podczas rozgrywek kompetytywnych po dostęp do treści z innych regionów.

Dlaczego warto używać proxy na PlayStation

Ochrona przed DDoS to najbardziej praktyczny powód. Jeśli streamujesz na Twitch lub bierzesz udział w turniejach, Twój adres IP może zostać ujawniony przez czat grupowy lub lobby gry. Zirytowani przeciwnicy lub stream sniperzy mogą przeprowadzić ataki DDoS, które wyrzucą Cię z sieci w trakcie meczu. Proxy ukrywa Twój prawdziwy adres IP, więc ataki trafiają w serwer proxy zamiast w Twoją sieć domową.

Są też mniejsze korzyści. Niektóre gry lub DLC pojawiają się wcześniej w Japonii albo mają ekskluzywną zawartość regionalną — proxy pomaga podczas tworzenia konta i pierwszego dostępu do sklepu (choć do zakupów nadal potrzebujesz regionalnego konta PSN). A jeśli Twój ISP spowalnia ruch PlayStation Network w godzinach szczytu, przekierowanie go przez proxy może zapobiec wyodrębnianiu i ograniczaniu pobierań z PSN.

Jak skonfigurować proxy na PlayStation 4 i PlayStation 5

Proces konfiguracji jest niemal identyczny na obu konsolach:

  • Przejdź do Ustawienia → Sieć → Skonfiguruj połączenie internetowe
  • Wybierz typ połączenia (Wi-Fi lub LAN)
  • Wybierz konfigurację “Niestandardową”
  • Zostaw adres IP, nazwę hosta DHCP, DNS i MTU na automatycznych ustawieniach
  • Gdy dojdziesz do opcji Serwer proxy, wybierz “Użyj”
  • Wprowadź adres serwera proxy i numer portu

Dla adresu serwera proxy z portem 8080 wpisz adres IP w pierwszym wierszu, a 8080 w wierszu portu. Port 8080 jest typowy dla proxy HTTP, choć Twój dostawca może używać innych portów.

Skąd wziąć adres proxy

Gdzie znaleźć adres serwera proxy na PS4 — to zależy od tego, skąd masz proxy:

Jeśli korzystasz z FineProxy: po zakupie wszystkie dane połączenia są dostępne w panelu klienta — adres serwera, port i dodatkowe ustawienia. Proxy FineProxy wykorzystują uwierzytelnianie przez białą listę IP: dodajesz swój domowy adres IP do listy dozwolonych w panelu, a proxy akceptuje połączenia z tego IP bez konieczności podawania loginu i hasła.

Ważna uwaga dotycząca bindowania IP: większość domowych łączy internetowych korzysta z dynamicznych adresów IP, które zmieniają się mniej więcej co 24 godziny lub po restarcie routera. Twój adres IP nie zmieni się w trakcie gry, ale po zmianie będziesz musiał zaktualizować białą listę w panelu FineProxy. Sprawdzaj bindowanie przed każdą sesją grania, zwłaszcza po restarcie sprzętu. Zaleta: ta metoda uwierzytelniania utrzymuje proxy szybkie przy minimalnym narzucie — dokładnie to, czego potrzebujesz do grania.

Uwaga: PlayStation obsługuje w swoich natywnych ustawieniach wyłącznie proxy HTTP. Proxy SOCKS5, które lepiej radzą sobie z ruchem w grach (gry korzystają z UDP), wymagają konfiguracji na poziomie routera lub uruchomienia proxy w sieci lokalnej.

Wybór odpowiedniego proxy

Opóźnienie to podstawa w grach — każda milisekunda wpływa na Twój czas reakcji w meczach rankingowych. Wybieraj serwery proxy geograficznie blisko Ciebie lub blisko serwerów gier, z którymi się łączysz. Stabilność jest równie ważna: gry rankingowe i turnieje karzą za rozłączenia, więc niezawodne połączenie jest ważniejsze niż sama prędkość.

Użycie Dedykowane proxy zamiast współdzielonych. Jeśli ktoś inny na tym samym IP zostanie zbanowany przez serwis gry, Ciebie też to dotknie. Najlepszy serwer proxy dla PS4 i PS5 to taki, który daje Ci własny adres IP z niskim opóźnieniem. FineProxy Proxy datacenter dobrze się tu sprawdzają — dedykowane adresy IP, nielimitowana przepustowość do pobierania dużych plików gier i prędkości do 500 Mbps.

Typ NAT a proxy

PlayStation klasyfikuje Twoje połączenie za pomocą typów NAT:

  • Typ 1 (Otwarty): najlepszy do gry wieloosobowej, łączy się ze wszystkimi
  • Typ 2 (Umiarkowany): odpowiedni do większości gier
  • Typ 3 (Ścisły): problemy z dołączaniem do lobby i czatem głosowym

Korzystanie z proxy może przesunąć Cię do typu 3. Jeśli tak się stanie, sprawdź, czy Twoje proxy obsługuje porty wymagane przez PlayStation, lub skonfiguruj przekierowanie portów na routerze.

Czego proxy nie naprawi

Prędkość pobierania zależy bardziej od Twojego łącza internetowego i ustawień DNS niż od proxy. Przejście na Cloudflare DNS (1.1.1.1) lub Google DNS (8.8.8.8) często pomaga bardziej niż dodanie proxy.

DLC zablokowane regionalnie pozostaje przypisane do regionu konta, a nie do lokalizacji Twojego IP. Aby kupić japońskie DLC, potrzebujesz japońskiego konta PSN — niezależnie od tego, jakiego proxy używasz.