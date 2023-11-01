PlayStation의 네트워크 설정에 들어가 본 적이 있다면, 프록시 서버 옵션을 보신 적이 있을 것입니다. 대부분의 플레이어는 이를 건너뛰지만, PlayStation용 프록시 서버를 사용해야 할 실질적인 이유가 있습니다 — 경쟁전에서 자신을 보호하는 것부터 다른 지역의 콘텐츠에 접근하는 것까지 다양합니다.

PlayStation에서 프록시를 사용해야 하는 이유

DDoS 방어는 가장 실용적인 이유입니다. Twitch에서 스트리밍하거나 토너먼트에 참가하는 경우, 파티 채팅이나 게임 로비를 통해 IP 주소가 노출될 수 있습니다. 상대 플레이어나 스트림 스나이퍼가 DDoS 공격을 감행하면 경기 도중 접속이 끊길 수 있습니다. 프록시를 사용하면 실제 IP가 숨겨지므로, 공격이 가정 네트워크가 아닌 프록시 서버로 향하게 됩니다.

그 외에도 부가적인 이점이 있습니다. 일부 게임이나 DLC는 일본에서 먼저 출시되거나 지역 전용 콘텐츠가 포함되어 있는데, 프록시를 사용하면 계정 생성 및 초기 스토어 접속 시 도움이 됩니다(단, 실제 구매를 위해서는 해당 지역의 PSN 계정이 필요합니다). 또한 ISP가 피크 시간대에 PlayStation Network 트래픽을 스로틀링하는 경우, 프록시를 경유하면 PSN 다운로드만 선별적으로 제한하는 것을 방지할 수 있습니다.

PlayStation 4 및 PlayStation 5에서 프록시를 설정하는 방법

설정 과정은 두 콘솔에서 거의 동일합니다:

설정 → 네트워크 → 인터넷 연결 설정으로 이동하십시오

연결 방식을 선택합니다 (Wi-Fi 또는 LAN)

“Custom” 설정을 선택합니다

IP 주소, DHCP 호스트 이름, DNS, MTU는 자동으로 유지하십시오

프록시 서버 항목에서 “Use”를 선택합니다

프록시 서버 주소와 포트 번호를 입력하십시오

포트 8080이 포함된 프록시 서버 주소의 경우, 첫 번째 줄에 IP 주소를 입력하고 포트 줄에 8080을 입력하십시오. 포트 8080은 HTTP 프록시에서 일반적으로 사용되지만, 제공업체에 따라 다른 포트를 사용할 수 있습니다.

프록시 주소 확인 방법

PS4 프록시 서버 주소를 확인하는 방법은 프록시를 어디에서 구매했는지에 따라 다릅니다:

FineProxy를 이용하시는 경우: 구매 후 계정 대시보드에서 서버 주소, 포트, 추가 설정 등 모든 연결 정보를 확인하실 수 있습니다. FineProxy 프록시는 IP 화이트리스트 인증 방식을 사용합니다. 대시보드의 허용 목록에 고객님의 IP 주소를 추가하시면, 사용자명/비밀번호 없이 해당 IP에서의 연결이 자동으로 승인됩니다.

IP 바인딩에 대한 중요 참고 사항: 대부분의 가정용 인터넷 연결은 약 24시간마다 또는 라우터를 재시작한 후 변경되는 유동 IP 주소를 사용합니다. 게임 도중에 IP가 변경되지는 않지만, IP가 변경되면 FineProxy 대시보드에서 화이트리스트를 업데이트해야 합니다. 게임 세션 시작 전, 특히 장비를 재시작한 후에는 반드시 바인딩 상태를 확인하십시오. 장점은 이 인증 방식이 최소한의 오버헤드로 프록시 속도를 빠르게 유지한다는 것입니다 — 게임에 꼭 필요한 요소입니다.

참고: PlayStation은 기본 설정에서 HTTP 프록시만 지원합니다. 게임이 UDP를 사용하기 때문에 게임 트래픽을 더 효과적으로 처리하는 SOCKS5 프록시는 라우터 단에서 설정하거나 로컬 네트워크에서 프록시를 실행해야 합니다.

적합한 프록시 선택하기

게임에서는 지연 시간이 핵심입니다. 경쟁 매치에서 밀리초 단위의 차이가 반응 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 고객님의 위치 또는 접속하는 게임 서버와 지리적으로 가까운 프록시 서버를 선택하십시오. 안정성 또한 그에 못지않게 중요합니다. 랭크 게임과 토너먼트에서는 연결 끊김 시 불이익이 부과되므로, 단순한 속도보다 안정적인 연결이 더 중요합니다.

용도 전용 프록시 공유 프록시가 아닌 전용 프록시를 사용해야 합니다. 동일한 IP를 사용하는 다른 사용자가 게임 서비스에서 차단되면, 고객님도 함께 차단됩니다. PS4 및 PS5에 가장 적합한 프록시 서버는 낮은 지연 시간으로 고객님만의 전용 IP를 제공하는 서버입니다. FineProxy의 데이터센터 프록시 이러한 요구 사항에 딱 맞습니다 — 전용 IP, 대용량 게임 파일 다운로드를 위한 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다.

NAT 유형과 프록시

PlayStation은 NAT 유형을 사용하여 연결 상태를 분류합니다:

Type 1 (Open): 멀티플레이어에 최적이며, 모든 플레이어와 연결 가능

Type 2 (Moderate): 대부분의 게임에 적합

유형 3(Strict): 로비 참가 및 음성 채팅에 문제 발생

프록시를 사용하면 NAT 유형이 Type 3으로 변경될 수 있습니다. 이 경우, 프록시가 PlayStation에 필요한 포트를 지원하는지 확인하거나 라우터에서 포트 포워딩을 설정하십시오.

프록시로 해결할 수 없는 문제

다운로드 속도는 프록시보다 인터넷 연결 환경과 DNS 설정에 더 크게 좌우됩니다. Cloudflare DNS(1.1.1.1) 또는 Google DNS(8.8.8.8)로 전환하면 프록시를 추가하는 것보다 효과가 큰 경우가 많습니다.