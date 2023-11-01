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PlayStation용 프록시

PS4/PS5 전용 IPv4 프록시: HTTP/HTTPS 지원, 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps 속도, 경쟁 게임에 적합한 저지연 데이터센터 IP.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 PlayStation 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one 전용 IP near PlayStation game server 구매하십시오
  • 203.0.113.7 PlayStation 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • PlayStation 프록시 세부 정보 JSON 형식으로 내보내십시오
  • the 상태 PlayStation 프록시 서비스 표시하십시오
  • the IP PlayStation 프록시 서비스 when the next refresh is free 교체하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

FineProxy를 사용하며 아주 좋은 경험을 했습니다. 프록시의 속도와 안정성이 뛰어나고 다양한 사용 사례에 맞는 폭넓은 옵션을 제공합니다. 설정은 간단했고 고객 지원팀은 언제나 이용 가능하며 효율적입니다. 신뢰할 수 있는 프록시 솔루션이 필요한 모든 분께 FineProxy를 강력히 추천합니다!

Tan NguyenProxyRate, 작년영어에서 번역됨출처

Fineproxy를 주문해 사용한 것은 처음인데 완전히 만족합니다. 제품이 안정적으로 작동하고 아무 문제도 없습니다. 제 기준에는 가격도 정말 저렴합니다. 정말 감사합니다.

Sergio DaviesFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

훌륭한 프록시 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공합니다. 가격이 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

다른 업체들은 GB당 또는 요청당 요금을 부과하기도 하지만, 이곳은 사명을 지키며 무제한 대역폭의 데이터 센터 프록시를 합리적인 가격에 제공합니다. 이런 서비스를 찾으려고 인터넷을 샅샅이 뒤졌는데 이곳을 발견해서 매우 기쁩니다.

bhwowsersNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

FineProx는 연결 안정성과 빠른 속도가 인상적인 훌륭한 프록시 서비스입니다. 사용하기 쉽고 폭넓은 지역과 신속한 고객 지원을 제공합니다. 업무와 개인적인 필요 모두에 훌륭한 선택입니다!

BeilihoDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
PS4/PS5에서 프록시 서버란?프록시 서버는

프록시 서버는 PlayStation과 인터넷 사이의 중간 매개체입니다. 게임 서버나 PSN에 직접 연결하는 대신, 트래픽이 먼저 프록시를 거쳐 라우팅됩니다. 이를 통해 실제 IP 주소가 숨겨지며, 네트워크 제한을 우회하는 데 도움이 됩니다. PlayStation은 네트워크 설정에 프록시 지원 기능이 내장되어 있으므로, 서버 주소와 포트만 있으면 됩니다.

PlayStation 온라인 플레이에 프록시가 필요합니까?아닙니다. 대부분의

아닙니다. 대부분의 플레이어에게는 프록시가 필요하지 않습니다. PlayStation은 직접 연결만으로도 문제없이 작동합니다. 프록시는 특정 상황에서 유용합니다: 스트리밍이나 경쟁전에서 IP를 보호하거나, 지역 콘텐츠에 접근하거나, ISP 스로틀링을 우회하는 경우입니다. 일반적인 게임 플레이에는 프록시가 불필요한 복잡성만 추가합니다.

프록시를 사용하면 게임 핑이 줄어듭니까?일반적으로 그렇지

일반적으로 그렇지 않습니다. 프록시는 추가 네트워크 경유지를 거치므로 지연 시간이 약간 증가하는 것이 보통입니다. 다만, ISP의 특정 게임 서버까지의 라우팅이 비효율적인 경우에는 적절한 위치의 프록시가 더 짧은 경로를 제공할 수 있습니다. 그러나 대부분의 플레이어에게는 직접 연결이 더 낮은 핑을 보장합니다.

PlayStation에 무료 프록시를 사용할 수 있습니까?기술적으로는 가능하지만

기술적으로는 가능하지만, 권장하지 않습니다. 무료 프록시는 속도가 느리고 불안정하며, 수천 명의 사용자가 공유합니다. 게임에는 일관된 저지연과 안정적인 연결이 필수인데, 무료 프록시는 이를 충족시킬 수 없습니다. 또한 트래픽을 기록하거나 암호화되지 않은 연결에 광고를 삽입할 위험도 있습니다.

PlayStation에는 HTTP 프록시와 SOCKS5 프록시 중 어느 것을 사용해야 합니까?PlayStation의 내장 네트워크

PlayStation의 내장 네트워크 설정은 HTTP 프록시만 지원합니다. PSN 스토어 접속, 다운로드, 기본적인 브라우징에는 문제가 없지만, 대부분의 게임 트래픽은 UDP를 사용하며 HTTP 프록시는 이를 처리하지 못합니다. SOCKS5 프록시는 TCP와 UDP를 모두 지원하므로 실제 게임플레이에 더 적합합니다. 다만 PlayStation에서 SOCKS5를 사용하려면 라우터 레벨에서 설정하거나 네트워크 내에 로컬 프록시를 실행해야 합니다. 경쟁 플레이 중 DDoS 방어가 주된 목적이라면, 라우터 레벨의 SOCKS5 설정이 보다 효과적인 방법입니다.

PlayStation에서 프록시 서버를 요청하는 이유는 무엇입니까?PS4/PS5가 네트워크 설정

PS4/PS5가 네트워크 설정 중 프록시 정보를 요청한다면, “Easy” 대신 “Custom”을 선택했기 때문일 수 있습니다. 프록시 단계에서 설정된 프록시가 없다면 “Do Not Use”를 선택하십시오. 별도의 조작 없이 프록시 정보를 요청하는 경우, 라우터 설정에 문제가 있을 수 있습니다.

가이드

PlayStation용 프록시 서버: PS4 및 PS5 설정 가이드

3 분 소요FineProxy 네트워크 팀

PlayStation의 네트워크 설정에 들어가 본 적이 있다면, 프록시 서버 옵션을 보신 적이 있을 것입니다. 대부분의 플레이어는 이를 건너뛰지만, PlayStation용 프록시 서버를 사용해야 할 실질적인 이유가 있습니다 — 경쟁전에서 자신을 보호하는 것부터 다른 지역의 콘텐츠에 접근하는 것까지 다양합니다.

PlayStation에서 프록시를 사용해야 하는 이유

DDoS 방어는 가장 실용적인 이유입니다. Twitch에서 스트리밍하거나 토너먼트에 참가하는 경우, 파티 채팅이나 게임 로비를 통해 IP 주소가 노출될 수 있습니다. 상대 플레이어나 스트림 스나이퍼가 DDoS 공격을 감행하면 경기 도중 접속이 끊길 수 있습니다. 프록시를 사용하면 실제 IP가 숨겨지므로, 공격이 가정 네트워크가 아닌 프록시 서버로 향하게 됩니다.

그 외에도 부가적인 이점이 있습니다. 일부 게임이나 DLC는 일본에서 먼저 출시되거나 지역 전용 콘텐츠가 포함되어 있는데, 프록시를 사용하면 계정 생성 및 초기 스토어 접속 시 도움이 됩니다(단, 실제 구매를 위해서는 해당 지역의 PSN 계정이 필요합니다). 또한 ISP가 피크 시간대에 PlayStation Network 트래픽을 스로틀링하는 경우, 프록시를 경유하면 PSN 다운로드만 선별적으로 제한하는 것을 방지할 수 있습니다.

PlayStation 4 및 PlayStation 5에서 프록시를 설정하는 방법

설정 과정은 두 콘솔에서 거의 동일합니다:

  • 설정 → 네트워크 → 인터넷 연결 설정으로 이동하십시오
  • 연결 방식을 선택합니다 (Wi-Fi 또는 LAN)
  • “Custom” 설정을 선택합니다
  • IP 주소, DHCP 호스트 이름, DNS, MTU는 자동으로 유지하십시오
  • 프록시 서버 항목에서 “Use”를 선택합니다
  • 프록시 서버 주소와 포트 번호를 입력하십시오

포트 8080이 포함된 프록시 서버 주소의 경우, 첫 번째 줄에 IP 주소를 입력하고 포트 줄에 8080을 입력하십시오. 포트 8080은 HTTP 프록시에서 일반적으로 사용되지만, 제공업체에 따라 다른 포트를 사용할 수 있습니다.

프록시 주소 확인 방법

PS4 프록시 서버 주소를 확인하는 방법은 프록시를 어디에서 구매했는지에 따라 다릅니다:

FineProxy를 이용하시는 경우: 구매 후 계정 대시보드에서 서버 주소, 포트, 추가 설정 등 모든 연결 정보를 확인하실 수 있습니다. FineProxy 프록시는 IP 화이트리스트 인증 방식을 사용합니다. 대시보드의 허용 목록에 고객님의 IP 주소를 추가하시면, 사용자명/비밀번호 없이 해당 IP에서의 연결이 자동으로 승인됩니다.

IP 바인딩에 대한 중요 참고 사항: 대부분의 가정용 인터넷 연결은 약 24시간마다 또는 라우터를 재시작한 후 변경되는 유동 IP 주소를 사용합니다. 게임 도중에 IP가 변경되지는 않지만, IP가 변경되면 FineProxy 대시보드에서 화이트리스트를 업데이트해야 합니다. 게임 세션 시작 전, 특히 장비를 재시작한 후에는 반드시 바인딩 상태를 확인하십시오. 장점은 이 인증 방식이 최소한의 오버헤드로 프록시 속도를 빠르게 유지한다는 것입니다 — 게임에 꼭 필요한 요소입니다.

참고: PlayStation은 기본 설정에서 HTTP 프록시만 지원합니다. 게임이 UDP를 사용하기 때문에 게임 트래픽을 더 효과적으로 처리하는 SOCKS5 프록시는 라우터 단에서 설정하거나 로컬 네트워크에서 프록시를 실행해야 합니다.

적합한 프록시 선택하기

게임에서는 지연 시간이 핵심입니다. 경쟁 매치에서 밀리초 단위의 차이가 반응 속도에 직접적인 영향을 미칩니다. 고객님의 위치 또는 접속하는 게임 서버와 지리적으로 가까운 프록시 서버를 선택하십시오. 안정성 또한 그에 못지않게 중요합니다. 랭크 게임과 토너먼트에서는 연결 끊김 시 불이익이 부과되므로, 단순한 속도보다 안정적인 연결이 더 중요합니다.

용도 전용 프록시 공유 프록시가 아닌 전용 프록시를 사용해야 합니다. 동일한 IP를 사용하는 다른 사용자가 게임 서비스에서 차단되면, 고객님도 함께 차단됩니다. PS4 및 PS5에 가장 적합한 프록시 서버는 낮은 지연 시간으로 고객님만의 전용 IP를 제공하는 서버입니다. FineProxy의 데이터센터 프록시 이러한 요구 사항에 딱 맞습니다 — 전용 IP, 대용량 게임 파일 다운로드를 위한 무제한 대역폭, 최대 500 Mbps의 속도를 제공합니다.

NAT 유형과 프록시

PlayStation은 NAT 유형을 사용하여 연결 상태를 분류합니다:

  • Type 1 (Open): 멀티플레이어에 최적이며, 모든 플레이어와 연결 가능
  • Type 2 (Moderate): 대부분의 게임에 적합
  • 유형 3(Strict): 로비 참가 및 음성 채팅에 문제 발생

프록시를 사용하면 NAT 유형이 Type 3으로 변경될 수 있습니다. 이 경우, 프록시가 PlayStation에 필요한 포트를 지원하는지 확인하거나 라우터에서 포트 포워딩을 설정하십시오.

프록시로 해결할 수 없는 문제

다운로드 속도는 프록시보다 인터넷 연결 환경과 DNS 설정에 더 크게 좌우됩니다. Cloudflare DNS(1.1.1.1) 또는 Google DNS(8.8.8.8)로 전환하면 프록시를 추가하는 것보다 효과가 큰 경우가 많습니다.

지역 잠금 DLC는 IP 위치가 아닌 계정 지역에 귀속됩니다. 일본 DLC를 구매하려면 사용하는 프록시와 관계없이 일본 PSN 계정이 필요합니다.