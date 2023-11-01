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بروكسي لـ PlayStation

بروكسيات IPv4 مخصصة لأجهزة PS4/PS5: دعم HTTP/HTTPS، نطاق ترددي غير محدود، سرعات تصل إلى 500 Mbps، عناوين IP لمراكز بيانات منخفضة زمن الوصول للألعاب التنافسية.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة بروكسي PlayStation.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ عنوان IP مخصصًا واحدًا قرب خادم ألعاب PlayStation الخاص بي
  • أضف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي PlayStation
  • صدّر تفاصيل بروكسي PlayStation بتنسيق JSON
  • اعرض حالة خدمة بروكسي PlayStation الخاصة بي
  • استبدل عنوان IP لخدمة بروكسي PlayStation عند التحديث المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لقد حظيت بتجربة رائعة في استخدام FineProxy. إن سرعة واستقرار الوكلاء الخاصين بهم رائعان، وهم يقدمون مجموعة واسعة من الخيارات لحالات الاستخدام المختلفة. كان الإعداد بسيطًا، وكان دعم العملاء متاحًا وفعالًا دائمًا. أوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى حل وكيل يمكن الاعتماد عليه!

Tan NguyenProxyRate, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

كانت هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها وأطلب Fineproxy وأنا راضٍ تمامًا. المنتج يعمل بشكل مستقر، لا توجد مشاكل. كما أن السعر رخيص حقًا، بالنسبة لي. شكرًا جزيلاً.

Sergio Daviesالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

خدمة بروكسي رائعة! لديهم أنواع مختلفة من البروكسي، بما فيها العناوين المتناوبة من دون حد لحجم البيانات. أسعارهم معقولة ويوفرون خيارات الاستهداف الجغرافي. ويمكن الدفع بسهولة بالعملات المشفرة أو PayPal أو البطاقات.

Vladimir AkimkinSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

بينما يتقاضى مقدمو الخدمة الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، يظل هؤلاء الأشخاص مخلصين لمهمتهم ويقدمون وكلاء مراكز بيانات بأسعار معقولة مع نطاق ترددي غير محدود. لقد بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن خدمة مثل هذه وكنت سعيدًا جدًا لأنني وجدتها.

bhwowsersNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

المواقع والمخزون

FineProx هي خدمة وكيل ممتازة تتميز باستقرار الاتصال والسرعة العالية. سهل الاستخدام، فهو يوفر مجموعة واسعة من المواقع ودعم العملاء سريع الاستجابة. خيار رائع للعمل والاحتياجات الشخصية!

BeilihoDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما هو الخادم الوكيل على PS4/PS5؟وسيط

خادم البروكسي هو وسيط بين جهاز PlayStation الخاص بك والإنترنت. بدلاً من الاتصال مباشرة بخوادم الألعاب أو PSN، يمر اتصالك عبر البروكسي أولاً. يُخفي هذا عنوان IP الحقيقي الخاص بك ويمكن أن يساعد في تجاوز قيود الشبكة. يدعم PlayStation البروكسي بشكل مدمج في إعدادات الشبكة — كل ما تحتاجه هو عنوان الخادم والمنفذ.

هل أحتاج إلى بروكسي للعب عبر الإنترنت على PlayStation؟عادةً لا

لا، معظم اللاعبين لا يحتاجون إلى ذلك. يعمل PlayStation بشكل جيد مع الاتصال المباشر. البروكسيات مفيدة في حالات محددة: حماية عنوان IP أثناء البث المباشر أو اللعب التنافسي، أو الوصول إلى محتوى إقليمي، أو تجاوز خنق ISP للسرعة. بالنسبة للعب العادي، يضيف البروكسي تعقيدًا غير ضروري.

هل سيُقلّل البروكسي من زمن الاستجابة (Ping) في الألعاب؟عادةً لا

في الغالب لا. يضيف البروكسي نقطة عبور إضافية في الشبكة، مما يزيد عادةً من زمن الاستجابة قليلاً. الاستثناء هو إذا كان مزود خدمة الإنترنت لديك يوجّه الاتصال بشكل سيئ إلى خوادم ألعاب معينة — في هذه الحالة، قد يوفر بروكسي في موقع مناسب مسارًا أقصر. لكن بالنسبة لمعظم اللاعبين، يمنح الاتصال المباشر زمن استجابة أقل.

هل يمكنني استخدام بروكسي مجاني لـ PlayStation؟غير مستحسن

تقنيًا نعم، لكن لا تفعل ذلك. البروكسيات المجانية بطيئة وغير موثوقة ومشتركة بين آلاف المستخدمين. للألعاب تحتاج إلى زمن استجابة منخفض وثابت واتصالات مستقرة — وهذا ما لا تستطيع البروكسيات المجانية تقديمه. كما قد تسجّل حركة بياناتك أو تحقن إعلانات في الاتصالات غير المشفرة.

هل أستخدم بروكسي HTTP أم SOCKS5 لجهاز PlayStation؟حسب حركة المرور

إعدادات الشبكة المدمجة في PlayStation تدعم فقط بروكسيات HTTP. هذا يعمل للوصول إلى متجر PSN والتنزيلات والتصفح الأساسي، لكن معظم حركة بيانات الألعاب تستخدم بروتوكول UDP، الذي لا تتعامل معه بروكسيات HTTP. بروكسيات SOCKS5 تدعم كلاً من TCP وUDP وهي أفضل للعب الفعلي — لكن لاستخدام SOCKS5 على PlayStation، تحتاج إلى تهيئته على مستوى جهاز التوجيه أو تشغيل بروكسي محلي على شبكتك. إذا كان هدفك الرئيسي هو الحماية من هجمات DDoS أثناء اللعب التنافسي، فإن إعداد SOCKS5 على مستوى جهاز التوجيه هو الخيار الأكثر فعالية.

لماذا يطلب جهاز PlayStation الخاص بي خادم بروكسي؟إعداد مخصص

إذا كان جهاز PS4/PS5 يطلب منك معلومات البروكسي أثناء إعداد الشبكة، فمن المحتمل أنك اخترت "Custom" بدلاً من "Easy". في خطوة البروكسي، ما عليك سوى اختيار "Do Not Use" إذا لم يكن لديك بروكسي مُعدّ. أما إذا ظهر الطلب تلقائيًا دون سبب، فقد تكون هناك مشكلة في إعدادات جهاز التوجيه.

الدليل

خادم بروكسي لـ PlayStation: دليل الإعداد لأجهزة PS4 و PS5

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

إذا سبق لك الدخول إلى إعدادات الشبكة في جهاز PlayStation، فقد لاحظت خيار خادم البروكسي. معظم اللاعبين يتجاوزونه، لكن هناك أسباب حقيقية لاستخدام خادم بروكسي على PlayStation — بدءًا من حماية نفسك أثناء اللعب التنافسي وصولًا إلى الوصول لمحتوى مناطق أخرى.

لماذا تستخدم بروكسي على PlayStation

الحماية من هجمات DDoS هي السبب الأكثر عملية. إذا كنت تبث على Twitch أو تشارك في بطولات، فقد يتم كشف عنوان IP الخاص بك من خلال الدردشة الجماعية أو غرف اللعب. يمكن للخصوم الغاضبين أو متتبعي البث شنّ هجمات DDoS تقطع اتصالك أثناء المباراة. البروكسي يُخفي عنوان IP الحقيقي، فتصل الهجمات إلى خادم البروكسي بدلاً من شبكتك المنزلية.

هناك فوائد أخرى أيضًا. بعض الألعاب أو المحتوى الإضافي (DLC) يصدر مبكرًا في اليابان أو يتضمن محتوى حصريًا لمنطقة معينة — يساعدك البروكسي أثناء إنشاء الحساب والوصول الأولي للمتجر (رغم أنك ستحتاج إلى حساب PSN إقليمي لشراء أي شيء). وإذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) يخنق حركة بيانات PlayStation Network في أوقات الذروة، فإن التوجيه عبر بروكسي يمنعهم من استهداف تنزيلات PSN تحديدًا.

كيفية إعداد البروكسي على PlayStation 4 و PlayStation 5

عملية الإعداد متطابقة تقريبًا على كلا الجهازين:

  • انتقل إلى الإعدادات (Settings) ← الشبكة (Network) ← إعداد اتصال الإنترنت (Set Up Internet Connection)
  • اختر نوع الاتصال (Wi-Fi أو LAN)
  • اختر الإعداد “Custom”
  • اترك عنوان IP واسم مضيف DHCP و DNS و MTU على الوضع التلقائي
  • عند الوصول إلى خطوة Proxy Server، اختر “Use”
  • أدخل عنوان خادم البروكسي ورقم المنفذ

بالنسبة لعنوان خادم البروكسي مع المنفذ 8080، أدخل عنوان IP في السطر الأول و 8080 في سطر المنفذ. المنفذ 8080 شائع الاستخدام مع بروكسيات HTTP، لكن مزود الخدمة الخاص بك قد يستخدم منافذ مختلفة.

من أين تحصل على عنوان البروكسي الخاص بك

يعتمد مكان العثور على عنوان خادم البروكسي لجهاز PS4 على المصدر الذي حصلت منه على البروكسي:

إذا كنت تستخدم FineProxy: بعد الشراء، تتوفر جميع تفاصيل الاتصال في لوحة تحكم حسابك — عنوان الخادم، المنفذ، والإعدادات الإضافية. تعتمد بروكسيات FineProxy على مصادقة القائمة البيضاء لعناوين IP: تقوم بإضافة عنوان IP المنزلي الخاص بك إلى قائمة العناوين المسموح بها في لوحة التحكم، ويقبل البروكسي الاتصالات من ذلك العنوان دون الحاجة إلى اسم مستخدم أو كلمة مرور.

ملاحظة مهمة حول ربط عنوان IP: معظم اتصالات الإنترنت المنزلية تستخدم عناوين IP ديناميكية تتغير تقريبًا كل 24 ساعة أو بعد إعادة تشغيل جهاز التوجيه. لن يتغير عنوان IP أثناء اللعب، لكنك ستحتاج إلى تحديث القائمة البيضاء في لوحة تحكم FineProxy عندما يتغير. تحقق من الربط قبل كل جلسة لعب، خاصة بعد إعادة تشغيل المعدات. الجانب الإيجابي: طريقة المصادقة هذه تحافظ على سرعة البروكسيات بأقل حمل إضافي — وهو بالضبط ما تحتاجه للألعاب.

ملاحظة: يدعم PlayStation فقط بروكسيات HTTP في إعداداته الأصلية. بروكسيات SOCKS5، التي تتعامل مع حركة بيانات الألعاب بشكل أفضل لأن الألعاب تستخدم UDP، تتطلب إعدادًا على مستوى جهاز التوجيه أو تشغيل البروكسي على شبكتك المحلية.

اختيار البروكسي المناسب

زمن الاستجابة هو كل شيء في الألعاب — كل ميلي ثانية تؤثر على سرعة ردة فعلك في المباريات التنافسية. اختر خوادم بروكسي قريبة جغرافيًا منك أو من خوادم اللعبة التي تتصل بها. الاستقرار لا يقل أهمية: الألعاب المصنفة والبطولات تعاقب على قطع الاتصال، لذا فإن الاتصالات الموثوقة تتفوق على السرعة المجردة.

يستخدم وكلاء مخصصون بدلاً من البروكسيات المشتركة. إذا تم حظر شخص آخر يستخدم نفس عنوان IP من خدمة لعبة ما، فسيتم حظرك أنت أيضًا. أفضل خادم بروكسي لأجهزة PS4 وPS5 هو الذي يمنحك عنوان IP خاصًا بك مع زمن استجابة منخفض. بروكسيات FineProxy وكلاء مركز البيانات مناسبة تمامًا لذلك — عناوين IP مخصصة، عرض نطاق غير محدود لتحميل ملفات الألعاب الكبيرة، وسرعات تصل إلى 500 Mbps.

نوع NAT والبروكسي

يستخدم PlayStation أنواع NAT لتصنيف اتصالك:

  • النوع 1 (مفتوح): الأفضل للعب الجماعي، يتصل بالجميع
  • النوع 2 (معتدل): مناسب لمعظم الألعاب
  • النوع 3 (مقيّد): مشاكل في الانضمام إلى اللوبيات والدردشة الصوتية

قد يؤدي استخدام البروكسي إلى تحويل اتصالك إلى النوع 3. إذا حدث ذلك، تحقق مما إذا كان البروكسي يدعم المنافذ التي يحتاجها PlayStation، أو قم بتكوين إعادة توجيه المنافذ على جهاز التوجيه الخاص بك.

ما لا يمكن للبروكسي إصلاحه

سرعات التحميل تعتمد عادةً على اتصالك بالإنترنت وإعدادات DNS أكثر من اعتمادها على البروكسيات. التبديل إلى Cloudflare DNS (1.1.1.1) أو Google DNS (8.8.8.8) غالبًا ما يكون أكثر فائدة من إضافة بروكسي.

المحتوى الإضافي (DLC) المقيّد بمنطقة معيّنة يبقى مرتبطًا بمنطقة الحساب وليس بموقع IP الخاص بك. لشراء DLC ياباني، تحتاج إلى حساب PSN ياباني بغض النظر عن البروكسي الذي تستخدمه.