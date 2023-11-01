بروكسي لـ PlayStation

إذا سبق لك الدخول إلى إعدادات الشبكة في جهاز PlayStation، فقد لاحظت خيار خادم البروكسي. معظم اللاعبين يتجاوزونه، لكن هناك أسباب حقيقية لاستخدام خادم بروكسي على PlayStation — بدءًا من حماية نفسك أثناء اللعب التنافسي وصولًا إلى الوصول لمحتوى مناطق أخرى.

لماذا تستخدم بروكسي على PlayStation

الحماية من هجمات DDoS هي السبب الأكثر عملية. إذا كنت تبث على Twitch أو تشارك في بطولات، فقد يتم كشف عنوان IP الخاص بك من خلال الدردشة الجماعية أو غرف اللعب. يمكن للخصوم الغاضبين أو متتبعي البث شنّ هجمات DDoS تقطع اتصالك أثناء المباراة. البروكسي يُخفي عنوان IP الحقيقي، فتصل الهجمات إلى خادم البروكسي بدلاً من شبكتك المنزلية.

هناك فوائد أخرى أيضًا. بعض الألعاب أو المحتوى الإضافي (DLC) يصدر مبكرًا في اليابان أو يتضمن محتوى حصريًا لمنطقة معينة — يساعدك البروكسي أثناء إنشاء الحساب والوصول الأولي للمتجر (رغم أنك ستحتاج إلى حساب PSN إقليمي لشراء أي شيء). وإذا كان مزود خدمة الإنترنت (ISP) يخنق حركة بيانات PlayStation Network في أوقات الذروة، فإن التوجيه عبر بروكسي يمنعهم من استهداف تنزيلات PSN تحديدًا.

كيفية إعداد البروكسي على PlayStation 4 و PlayStation 5

عملية الإعداد متطابقة تقريبًا على كلا الجهازين:

انتقل إلى الإعدادات (Settings) ← الشبكة (Network) ← إعداد اتصال الإنترنت (Set Up Internet Connection)

اختر نوع الاتصال (Wi-Fi أو LAN)

اختر الإعداد “Custom”

اترك عنوان IP واسم مضيف DHCP و DNS و MTU على الوضع التلقائي

عند الوصول إلى خطوة Proxy Server، اختر “Use”

أدخل عنوان خادم البروكسي ورقم المنفذ

بالنسبة لعنوان خادم البروكسي مع المنفذ 8080، أدخل عنوان IP في السطر الأول و 8080 في سطر المنفذ. المنفذ 8080 شائع الاستخدام مع بروكسيات HTTP، لكن مزود الخدمة الخاص بك قد يستخدم منافذ مختلفة.

من أين تحصل على عنوان البروكسي الخاص بك

يعتمد مكان العثور على عنوان خادم البروكسي لجهاز PS4 على المصدر الذي حصلت منه على البروكسي:

إذا كنت تستخدم FineProxy: بعد الشراء، تتوفر جميع تفاصيل الاتصال في لوحة تحكم حسابك — عنوان الخادم، المنفذ، والإعدادات الإضافية. تعتمد بروكسيات FineProxy على مصادقة القائمة البيضاء لعناوين IP: تقوم بإضافة عنوان IP المنزلي الخاص بك إلى قائمة العناوين المسموح بها في لوحة التحكم، ويقبل البروكسي الاتصالات من ذلك العنوان دون الحاجة إلى اسم مستخدم أو كلمة مرور.

ملاحظة مهمة حول ربط عنوان IP: معظم اتصالات الإنترنت المنزلية تستخدم عناوين IP ديناميكية تتغير تقريبًا كل 24 ساعة أو بعد إعادة تشغيل جهاز التوجيه. لن يتغير عنوان IP أثناء اللعب، لكنك ستحتاج إلى تحديث القائمة البيضاء في لوحة تحكم FineProxy عندما يتغير. تحقق من الربط قبل كل جلسة لعب، خاصة بعد إعادة تشغيل المعدات. الجانب الإيجابي: طريقة المصادقة هذه تحافظ على سرعة البروكسيات بأقل حمل إضافي — وهو بالضبط ما تحتاجه للألعاب.

ملاحظة: يدعم PlayStation فقط بروكسيات HTTP في إعداداته الأصلية. بروكسيات SOCKS5، التي تتعامل مع حركة بيانات الألعاب بشكل أفضل لأن الألعاب تستخدم UDP، تتطلب إعدادًا على مستوى جهاز التوجيه أو تشغيل البروكسي على شبكتك المحلية.

اختيار البروكسي المناسب

زمن الاستجابة هو كل شيء في الألعاب — كل ميلي ثانية تؤثر على سرعة ردة فعلك في المباريات التنافسية. اختر خوادم بروكسي قريبة جغرافيًا منك أو من خوادم اللعبة التي تتصل بها. الاستقرار لا يقل أهمية: الألعاب المصنفة والبطولات تعاقب على قطع الاتصال، لذا فإن الاتصالات الموثوقة تتفوق على السرعة المجردة.

يستخدم وكلاء مخصصون بدلاً من البروكسيات المشتركة. إذا تم حظر شخص آخر يستخدم نفس عنوان IP من خدمة لعبة ما، فسيتم حظرك أنت أيضًا. أفضل خادم بروكسي لأجهزة PS4 وPS5 هو الذي يمنحك عنوان IP خاصًا بك مع زمن استجابة منخفض. بروكسيات FineProxy وكلاء مركز البيانات مناسبة تمامًا لذلك — عناوين IP مخصصة، عرض نطاق غير محدود لتحميل ملفات الألعاب الكبيرة، وسرعات تصل إلى 500 Mbps.

نوع NAT والبروكسي

يستخدم PlayStation أنواع NAT لتصنيف اتصالك:

النوع 1 (مفتوح): الأفضل للعب الجماعي، يتصل بالجميع

النوع 2 (معتدل): مناسب لمعظم الألعاب

النوع 3 (مقيّد): مشاكل في الانضمام إلى اللوبيات والدردشة الصوتية

قد يؤدي استخدام البروكسي إلى تحويل اتصالك إلى النوع 3. إذا حدث ذلك، تحقق مما إذا كان البروكسي يدعم المنافذ التي يحتاجها PlayStation، أو قم بتكوين إعادة توجيه المنافذ على جهاز التوجيه الخاص بك.

ما لا يمكن للبروكسي إصلاحه

سرعات التحميل تعتمد عادةً على اتصالك بالإنترنت وإعدادات DNS أكثر من اعتمادها على البروكسيات. التبديل إلى Cloudflare DNS (1.1.1.1) أو Google DNS (8.8.8.8) غالبًا ما يكون أكثر فائدة من إضافة بروكسي.