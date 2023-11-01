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Proxy para PlayStation

Proxies IPv4 dedicados para PS4/PS5: suporte a HTTP/HTTPS, largura de banda ilimitada, velocidades de até 500 Mbps, IPs de datacenter com baixa latência para jogos competitivos.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para PlayStation.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

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ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

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Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um IP dedicado near meu PlayStation game server
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu PlayStation serviço de proxy
  • Exporte meu PlayStation detalhes do proxy como JSON
  • Mostre o status de meu PlayStation serviço de proxy
  • Substitua o IP para meu PlayStation serviço de proxy quando a próxima atualização para grátis
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu tive uma grande experiência usando FineProxy. A velocidade e estabilidade de seus proxys são excelentes, e eles oferecem uma grande variedade de opções para diferentes casos de uso. Configuração foi simples, e seu suporte ao cliente está sempre disponível e eficiente. Eu recomendo altamente FineProxy para qualquer pessoa que precisa de uma solução de proxy confiável!

Tan NguyenProxyRate, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Não vou dizer que os preços são os mais baixos, mas o tráfego ilimitado e a velocidade máxima é inegável. O serviço de suporte não me falhou pessoalmente – sempre em contato, sempre atual, educado e sem confusão. Eu uso o pacote por 30 dias, endereços europeus, já para o segundo ano. Após o pagamento, tudo acontece instantaneamente. Eu não tentei misturar, é suficiente para mim.

Юрий ЮрийPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Excelente serviço de proxies! Têm diferentes tipos de proxies, incluindo proxies rotativos sem limite de tráfego. Os preços são acessíveis e existem opções de segmentação geográfica. É fácil pagar com criptomoedas, PayPal ou cartões.

Vladimir AkimkinSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

A FineProx é um excelente serviço proxy que impressiona com a sua estabilidade de conexão e alta velocidade. Fácil de usar, oferece uma ampla gama de locais e suporte ao cliente responsivo. Uma ótima escolha para as necessidades pessoais e de trabalho!

BeilihoDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O que é um servidor proxy no PS4/PS5?Um servidor

Um servidor proxy é um intermediário entre o seu PlayStation e a internet. Em vez de se conectar diretamente aos servidores de jogos ou à PSN, seu tráfego passa primeiro pelo proxy. Isso oculta seu endereço IP real e pode ajudar a contornar restrições de rede. O PlayStation tem suporte nativo a proxy nas configurações de rede — você só precisa de um endereço de servidor e uma porta.

Preciso de um proxy para jogar online no PlayStation?Não, a

Não, a maioria dos jogadores não precisa. O PlayStation funciona perfeitamente com uma conexão direta. Proxies são úteis em situações específicas: proteger seu IP durante streaming ou partidas competitivas, acessar conteúdo regional ou contornar throttling do ISP. Para jogos casuais, um proxy adiciona complexidade desnecessária.

Um proxy vai reduzir meu ping nos jogos?Normalmente não

Normalmente não. Um proxy adiciona um salto extra na rede, o que geralmente aumenta um pouco a latência. A exceção é quando seu ISP tem roteamento ruim para servidores de jogos específicos — nesse caso, um proxy bem posicionado pode oferecer um caminho mais curto. Mas para a maioria dos jogadores, uma conexão direta oferece ping mais baixo.

Posso usar um proxy gratuito para PlayStation?Tecnicamente sim

Tecnicamente sim, mas não faça isso. Proxies gratuitos são lentos, instáveis e compartilhados entre milhares de usuários. Para jogos, você precisa de latência baixa e consistente e conexões estáveis — proxies gratuitos não conseguem entregar isso. Eles também podem registrar seu tráfego ou injetar anúncios em conexões não criptografadas.

Devo usar proxy HTTP ou SOCKS5 no PlayStation?As configurações de

As configurações de rede nativas do PlayStation suportam apenas proxies HTTP. Isso funciona para acessar a PSN Store, downloads e navegação básica, mas a maioria do tráfego de jogos usa UDP, que proxies HTTP não suportam. Proxies SOCKS5 suportam tanto TCP quanto UDP e são melhores para o gameplay em si — mas para usar SOCKS5 no PlayStation, você precisa configurá-lo no nível do roteador ou rodar um proxy local na sua rede. Se seu objetivo principal é proteção contra DDoS durante partidas competitivas, uma configuração SOCKS5 no roteador é a opção mais eficaz.

Por que meu PlayStation pede um servidor proxy?Se o seu

Se o seu PS4/PS5 está pedindo informações de proxy durante a configuração de rede, provavelmente você selecionou “Personalizado” em vez de “Fácil”. Na etapa de proxy, basta selecionar “Não Usar” se você não tem um proxy configurado. Se a solicitação aparecer sem motivo, pode haver um problema na configuração do roteador.

Guia

Servidor proxy para PlayStation: guia de configuração para PS4 e PS5

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Se você já acessou as configurações de rede do seu PlayStation, deve ter visto a opção de servidor proxy. A maioria dos jogadores ignora, mas existem razões reais para usar um servidor proxy no PlayStation — desde proteger você durante partidas competitivas até acessar conteúdo de outras regiões.

Por que usar um proxy no PlayStation

A proteção contra DDoS é o motivo mais prático. Se você faz lives na Twitch ou compete em torneios, seu endereço IP pode ser exposto através do chat em grupo ou dos lobbies do jogo. Oponentes irritados ou stream snipers podem lançar ataques DDoS que derrubam sua conexão no meio da partida. Um proxy oculta seu IP real, então os ataques atingem o servidor proxy em vez da sua rede doméstica.

Também existem benefícios menores. Alguns jogos ou DLCs são lançados antes no Japão ou têm conteúdo regional exclusivo — um proxy ajuda durante a criação da conta e o acesso inicial à loja (embora você ainda precise de uma conta PSN regional para comprar qualquer coisa). E se o seu ISP limitar o tráfego da PlayStation Network em horários de pico, rotear através de um proxy pode impedir que eles identifiquem e restrinjam os downloads da PSN.

Como configurar proxy no PlayStation 4 e PlayStation 5

O processo de configuração é praticamente idêntico em ambos os consoles:

  • Vá para Configurações → Rede → Configurar conexão com a Internet
  • Selecione sua conexão (Wi-Fi ou LAN)
  • Escolha a configuração “Personalizada”
  • Mantenha Endereço IP, Nome do Host DHCP, DNS e MTU como automático
  • Quando chegar em Servidor Proxy, selecione “Usar”
  • Insira o endereço do seu servidor proxy e o número da porta

Para o endereço do servidor proxy com porta 8080, insira o endereço IP na primeira linha e 8080 na linha da porta. A porta 8080 é comum para proxies HTTP, embora seu provedor possa usar portas diferentes.

Onde obter seu endereço de proxy

Onde encontrar o endereço do servidor proxy para PS4 depende de onde você obteve o proxy:

Se estiver usando a FineProxy: após a compra, todos os detalhes de conexão ficam disponíveis no painel da sua conta — endereço do servidor, porta e configurações adicionais. Os proxies da FineProxy utilizam autenticação por whitelist de IP: você adiciona o endereço IP da sua casa à lista de permitidos no painel, e o proxy aceita conexões desse IP sem exigir nome de usuário/senha.

Nota importante sobre vinculação de IP: a maioria das conexões residenciais de internet possui endereços IP dinâmicos que mudam aproximadamente a cada 24 horas ou após reiniciar o roteador. Seu IP não vai mudar no meio de uma partida, mas você precisará atualizar a whitelist no painel da FineProxy quando ele mudar. Verifique sua vinculação antes das sessões de jogo, especialmente após reiniciar equipamentos. O lado positivo: esse método de autenticação mantém os proxies rápidos com overhead mínimo — exatamente o que você precisa para jogar.

Observação: o PlayStation suporta apenas proxies HTTP nas configurações nativas. Proxies SOCKS5, que lidam melhor com o tráfego de jogos já que os games usam UDP, exigem configuração no nível do roteador ou a execução do proxy na sua rede local.

Escolhendo o proxy certo

A latência é tudo nos jogos — cada milissegundo afeta seu tempo de reação em partidas competitivas. Escolha servidores proxy geograficamente próximos de você ou dos servidores do jogo aos quais você se conecta. A estabilidade é igualmente importante: partidas ranqueadas e torneios penalizam desconexões, então conexões confiáveis valem mais do que velocidade bruta.

Usar Proxies dedicados em vez de compartilhados. Se outra pessoa no mesmo IP for banida de um serviço de jogos, você também será banido. O melhor servidor proxy para PS4 e PS5 é aquele que oferece um IP exclusivo com baixa latência. Os Proxies de Datacenter se encaixam perfeitamente — IPs dedicados, largura de banda ilimitada para baixar arquivos grandes de jogos e velocidades de até 500 Mbps.

Tipo de NAT e proxy

O PlayStation usa tipos de NAT para classificar sua conexão:

  • Tipo 1 (Open): melhor para multiplayer, conecta-se a todos
  • Tipo 2 (Moderado): bom para a maioria dos jogos
  • Tipo 3 (Strict): problemas para entrar em lobbies e chat de voz

Usar um proxy pode mudar seu NAT para Tipo 3. Se isso acontecer, verifique se o seu proxy suporta as portas que o PlayStation precisa, ou configure o encaminhamento de portas no seu roteador.

O que um proxy não resolve

A velocidade de download geralmente depende mais da sua conexão de internet e das configurações de DNS do que dos proxies. Trocar para o DNS da Cloudflare (1.1.1.1) ou o DNS do Google (8.8.8.8) costuma ajudar mais do que adicionar um proxy.

DLCs com bloqueio regional continuam vinculados à região da conta, não à localização do seu IP. Para comprar DLCs japoneses, você precisa de uma conta PSN japonesa, independentemente do proxy que utilizar.