Proxy para PlayStation

Se você já acessou as configurações de rede do seu PlayStation, deve ter visto a opção de servidor proxy. A maioria dos jogadores ignora, mas existem razões reais para usar um servidor proxy no PlayStation — desde proteger você durante partidas competitivas até acessar conteúdo de outras regiões.

Por que usar um proxy no PlayStation

A proteção contra DDoS é o motivo mais prático. Se você faz lives na Twitch ou compete em torneios, seu endereço IP pode ser exposto através do chat em grupo ou dos lobbies do jogo. Oponentes irritados ou stream snipers podem lançar ataques DDoS que derrubam sua conexão no meio da partida. Um proxy oculta seu IP real, então os ataques atingem o servidor proxy em vez da sua rede doméstica.

Também existem benefícios menores. Alguns jogos ou DLCs são lançados antes no Japão ou têm conteúdo regional exclusivo — um proxy ajuda durante a criação da conta e o acesso inicial à loja (embora você ainda precise de uma conta PSN regional para comprar qualquer coisa). E se o seu ISP limitar o tráfego da PlayStation Network em horários de pico, rotear através de um proxy pode impedir que eles identifiquem e restrinjam os downloads da PSN.

Como configurar proxy no PlayStation 4 e PlayStation 5

O processo de configuração é praticamente idêntico em ambos os consoles:

Vá para Configurações → Rede → Configurar conexão com a Internet

Selecione sua conexão (Wi-Fi ou LAN)

Escolha a configuração “Personalizada”

Mantenha Endereço IP, Nome do Host DHCP, DNS e MTU como automático

Quando chegar em Servidor Proxy, selecione “Usar”

Insira o endereço do seu servidor proxy e o número da porta

Para o endereço do servidor proxy com porta 8080, insira o endereço IP na primeira linha e 8080 na linha da porta. A porta 8080 é comum para proxies HTTP, embora seu provedor possa usar portas diferentes.

Onde obter seu endereço de proxy

Onde encontrar o endereço do servidor proxy para PS4 depende de onde você obteve o proxy:

Se estiver usando a FineProxy: após a compra, todos os detalhes de conexão ficam disponíveis no painel da sua conta — endereço do servidor, porta e configurações adicionais. Os proxies da FineProxy utilizam autenticação por whitelist de IP: você adiciona o endereço IP da sua casa à lista de permitidos no painel, e o proxy aceita conexões desse IP sem exigir nome de usuário/senha.

Nota importante sobre vinculação de IP: a maioria das conexões residenciais de internet possui endereços IP dinâmicos que mudam aproximadamente a cada 24 horas ou após reiniciar o roteador. Seu IP não vai mudar no meio de uma partida, mas você precisará atualizar a whitelist no painel da FineProxy quando ele mudar. Verifique sua vinculação antes das sessões de jogo, especialmente após reiniciar equipamentos. O lado positivo: esse método de autenticação mantém os proxies rápidos com overhead mínimo — exatamente o que você precisa para jogar.

Observação: o PlayStation suporta apenas proxies HTTP nas configurações nativas. Proxies SOCKS5, que lidam melhor com o tráfego de jogos já que os games usam UDP, exigem configuração no nível do roteador ou a execução do proxy na sua rede local.

Escolhendo o proxy certo

A latência é tudo nos jogos — cada milissegundo afeta seu tempo de reação em partidas competitivas. Escolha servidores proxy geograficamente próximos de você ou dos servidores do jogo aos quais você se conecta. A estabilidade é igualmente importante: partidas ranqueadas e torneios penalizam desconexões, então conexões confiáveis valem mais do que velocidade bruta.

Usar Proxies dedicados em vez de compartilhados. Se outra pessoa no mesmo IP for banida de um serviço de jogos, você também será banido. O melhor servidor proxy para PS4 e PS5 é aquele que oferece um IP exclusivo com baixa latência. Os Proxies de Datacenter se encaixam perfeitamente — IPs dedicados, largura de banda ilimitada para baixar arquivos grandes de jogos e velocidades de até 500 Mbps.

Tipo de NAT e proxy

O PlayStation usa tipos de NAT para classificar sua conexão:

Tipo 1 (Open): melhor para multiplayer, conecta-se a todos

Tipo 2 (Moderado): bom para a maioria dos jogos

Tipo 3 (Strict): problemas para entrar em lobbies e chat de voz

Usar um proxy pode mudar seu NAT para Tipo 3. Se isso acontecer, verifique se o seu proxy suporta as portas que o PlayStation precisa, ou configure o encaminhamento de portas no seu roteador.

O que um proxy não resolve

A velocidade de download geralmente depende mais da sua conexão de internet e das configurações de DNS do que dos proxies. Trocar para o DNS da Cloudflare (1.1.1.1) ou o DNS do Google (8.8.8.8) costuma ajudar mais do que adicionar um proxy.