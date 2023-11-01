Si vous êtes déjà allé dans les paramètres réseau de votre PlayStation, vous avez vu l’option serveur proxy. La plupart des joueurs l’ignorent, mais il existe de vraies raisons d’utiliser un serveur proxy pour PlayStation — de la protection en jeu compétitif à l’accès au contenu d’autres régions.

Pourquoi utiliser un proxy sur PlayStation

La protection contre les attaques DDoS est la raison la plus concrète. Si vous streamez sur Twitch ou participez à des tournois, votre adresse IP peut être exposée via le chat vocal ou les lobbies de jeu. Des adversaires mécontents ou des stream snipers peuvent lancer des attaques DDoS qui vous déconnectent en plein match. Un proxy masque votre véritable IP : les attaques frappent le serveur proxy au lieu de votre réseau domestique.

Il y a aussi des avantages secondaires. Certains jeux ou DLC sortent plus tôt au Japon ou proposent du contenu exclusif à certaines régions — un proxy est utile lors de la création de compte et du premier accès au store (même si un compte PSN régional reste nécessaire pour acheter quoi que ce soit). Et si votre FAI bride le trafic PlayStation Network aux heures de pointe, passer par un proxy peut empêcher le ciblage spécifique des téléchargements PSN.

Le processus de configuration est quasiment identique sur les deux consoles :

Allez dans Paramètres → Réseau → Configurer la connexion Internet

Sélectionnez votre connexion (Wi-Fi ou LAN)

Choisissez la configuration “Personnalisée”

Laissez l'adresse IP, le nom d'hôte DHCP, le DNS et le MTU en mode automatique

Lorsque vous arrivez à Serveur proxy, sélectionnez “Utiliser”

Saisissez l'adresse de votre serveur proxy et le numéro de port

Pour une adresse de serveur proxy avec le port 8080, entrez l'adresse IP sur la première ligne et 8080 sur la ligne du port. Le port 8080 est couramment utilisé pour les proxies HTTP, mais votre fournisseur peut utiliser des ports différents.

Où obtenir votre adresse proxy

L'endroit où trouver l'adresse du serveur proxy pour PS4 dépend de la provenance de votre proxy :

Si vous utilisez FineProxy : après l'achat, tous les détails de connexion sont disponibles dans votre tableau de bord — adresse du serveur, port et paramètres complémentaires. Les proxies FineProxy utilisent l'authentification par liste blanche d'IP : vous ajoutez l'adresse IP de votre domicile à la liste autorisée dans le tableau de bord, et le proxy accepte les connexions depuis cette IP sans exiger d'identifiant ni de mot de passe.

Remarque importante concernant la liaison IP : la plupart des connexions Internet domestiques disposent d'adresses IP dynamiques qui changent environ toutes les 24 heures ou après un redémarrage du routeur. Votre IP ne changera pas en pleine partie, mais vous devrez mettre à jour la liste blanche dans votre tableau de bord FineProxy lorsque cela se produit. Vérifiez votre liaison avant chaque session de jeu, surtout après un redémarrage de votre équipement. L'avantage : cette méthode d'authentification maintient la rapidité des proxies avec un minimum de surcharge — exactement ce qu'il vous faut pour le gaming.

Remarque : la PlayStation ne prend en charge que les proxies HTTP dans ses paramètres natifs. Les proxies SOCKS5, qui gèrent mieux le trafic des jeux puisque ceux-ci utilisent le protocole UDP, nécessitent une configuration au niveau du routeur ou l'exécution du proxy sur votre réseau local.

Choisir le bon proxy

La latence est primordiale pour le gaming — chaque milliseconde influe sur votre temps de réaction en match compétitif. Choisissez des serveurs proxy géographiquement proches de vous ou des serveurs de jeu auxquels vous connectez. La stabilité compte tout autant : les parties classées et les tournois pénalisent les déconnexions, une connexion fiable vaut donc mieux qu'une vitesse brute.

Utilisation Proxies dédiés plutôt que des proxies partagés. Si un autre utilisateur partageant la même IP est banni d'un service de jeu, vous êtes banni aussi. Le meilleur serveur proxy pour PS4 et PS5 est celui qui vous attribue votre propre IP avec une faible latence. Les Proxies datacenter correspondent parfaitement à ce besoin — IP dédiées, bande passante illimitée pour télécharger des fichiers de jeu volumineux et des vitesses allant jusqu'à 500 Mbps.

Type de NAT et proxy

La PlayStation utilise les types de NAT pour classifier votre connexion :

Type 1 (Ouvert) : idéal pour le multijoueur, connexion possible avec tout le monde

Type 2 (Modéré) : convient à la plupart des jeux en ligne

Type 3 (Strict) : problèmes pour rejoindre les lobbies et le chat vocal

L'utilisation d'un proxy peut vous faire basculer en Type 3. Si cela se produit, vérifiez que votre proxy prend en charge les ports requis par PlayStation, ou configurez la redirection de ports sur votre routeur.

Ce qu’un proxy ne résoudra pas

La vitesse de téléchargement dépend généralement davantage de votre connexion internet et de vos paramètres DNS que des proxies. Passer au DNS Cloudflare (1.1.1.1) ou Google DNS (8.8.8.8) s'avère souvent plus efficace que d'ajouter un proxy.