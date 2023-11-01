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Proxy pour PlayStation

Proxys IPv4 dédiés pour PS4/PS5 : support HTTP/HTTPS, bande passante illimitée, vitesses jusqu'à 500 Mbps, IP datacenter à faible latence pour le gaming compétitif.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour PlayStation.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un IP dédiée near mon PlayStation game server
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon PlayStation service proxy
  • Exporte mon PlayStation détails du proxy au format JSON
  • Affiche le statut de mon PlayStation service proxy
  • Remplace le IP pour mon PlayStation service proxy lorsque le prochain renouvellement est gratuit
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Je ne dirai pas que les prix sont les plus bas, mais le trafic illimité et la vitesse maximale sont indéniables. Personnellement, le service d’assistance ne m’a pas fait défaut – toujours en contact, toujours d’actualité, poli et sans chichi. J'utilise le forfait depuis 30 jours, adresses européennes, depuis la deuxième année déjà. Après le paiement, tout se passe instantanément. Je n’ai pas essayé de mixer, ça me suffit.

Юрий ЮрийPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

J'utilise FineProxy.org depuis plusieurs mois maintenant et je ne pourrais pas être plus satisfait du service. La vitesse de connexion est impressionnante et je n’ai jamais eu de problèmes de temps d’arrêt. Leur large sélection d’emplacements proxy dans le monde me permet d’accéder facilement à Internet de manière sécurisée et anonyme, où que je sois.

nabeel6294Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Qu'est-ce qu'un serveur proxy sur PS4/PS5 ?Un serveur

Un serveur proxy est un intermédiaire entre votre PlayStation et Internet. Au lieu de vous connecter directement aux serveurs de jeu ou au PSN, votre trafic passe d'abord par le proxy. Cela masque votre véritable adresse IP et peut aider à contourner les restrictions réseau. PlayStation intègre nativement la prise en charge des proxies dans les paramètres réseau — il vous suffit d'une adresse de serveur et d'un port.

Ai-je besoin d'un proxy pour jouer en ligne sur PlayStation ?Non, la

Non, la plupart des joueurs n’en ont pas besoin. La PlayStation fonctionne très bien avec une connexion directe. Les proxies sont utiles dans des situations précises : protéger votre IP lors du streaming ou du jeu compétitif, accéder à du contenu régional ou contourner le bridage de votre FAI. Pour du jeu occasionnel, un proxy ajoute une complexité inutile.

Un proxy peut-il réduire mon ping en jeu ?En général

En général, non. Un proxy ajoute un saut réseau supplémentaire, ce qui augmente légèrement latence. L’exception : si votre FAI route mal le trafic vers certains serveurs de jeu — dans ce cas, un proxy bien placé peut offrir un chemin plus court. Mais pour la majorité des joueurs, une connexion directe donne un ping plus bas.

Puis-je utiliser un proxy gratuit pour PlayStation ?Techniquement oui

Techniquement oui, mais c’est fortement déconseillé. Les proxies gratuits sont lents, instables et partagés entre des milliers d’utilisateurs. Pour le gaming, il faut une latence faible et constante ainsi qu’une connexion stable — les proxies gratuits ne peuvent pas offrir cela. Ils peuvent aussi enregistrer votre trafic ou injecter des publicités dans les connexions non chiffrées.

Faut-il utiliser un proxy HTTP ou SOCKS5 pour PlayStation ?Les paramètres réseau

Les paramètres réseau intégrés de PlayStation ne prennent en charge que les proxys HTTP. Cela fonctionne pour l\'accès au PlayStation Store, les téléchargements et la navigation de base, mais la plupart du trafic de jeu utilise le protocole UDP, que les proxys HTTP ne gèrent pas. Les proxys SOCKS5 prennent en charge TCP et UDP et sont plus adaptés au gameplay réel — mais pour utiliser SOCKS5 sur PlayStation, vous devez le configurer au niveau du routeur ou exécuter un proxy local sur votre réseau. Si votre objectif principal est la protection contre les attaques DDoS en jeu compétitif, une configuration SOCKS5 au niveau du routeur est l\'option la plus efficace.

Pourquoi ma PlayStation demande-t-elle un serveur proxy ?Si votre PS4/PS5

Si votre PS4/PS5 demande des informations de proxy lors de la configuration réseau, vous avez probablement sélectionné “Personnalisé” au lieu de “Facile”. À l’étape du proxy, sélectionnez simplement “Ne pas utiliser” si vous n’avez pas de proxy configuré. Si la demande apparaît spontanément, il peut s’agir d’un problème de configuration du routeur.

Guide

Serveur proxy pour PlayStation : guide de configuration pour PS4 et PS5

5 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Si vous êtes déjà allé dans les paramètres réseau de votre PlayStation, vous avez vu l’option serveur proxy. La plupart des joueurs l’ignorent, mais il existe de vraies raisons d’utiliser un serveur proxy pour PlayStation — de la protection en jeu compétitif à l’accès au contenu d’autres régions.

Pourquoi utiliser un proxy sur PlayStation

La protection contre les attaques DDoS est la raison la plus concrète. Si vous streamez sur Twitch ou participez à des tournois, votre adresse IP peut être exposée via le chat vocal ou les lobbies de jeu. Des adversaires mécontents ou des stream snipers peuvent lancer des attaques DDoS qui vous déconnectent en plein match. Un proxy masque votre véritable IP : les attaques frappent le serveur proxy au lieu de votre réseau domestique.

Il y a aussi des avantages secondaires. Certains jeux ou DLC sortent plus tôt au Japon ou proposent du contenu exclusif à certaines régions — un proxy est utile lors de la création de compte et du premier accès au store (même si un compte PSN régional reste nécessaire pour acheter quoi que ce soit). Et si votre FAI bride le trafic PlayStation Network aux heures de pointe, passer par un proxy peut empêcher le ciblage spécifique des téléchargements PSN.

Comment configurer un proxy sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Le processus de configuration est quasiment identique sur les deux consoles :

  • Allez dans Paramètres → Réseau → Configurer la connexion Internet
  • Sélectionnez votre connexion (Wi-Fi ou LAN)
  • Choisissez la configuration “Personnalisée”
  • Laissez l'adresse IP, le nom d'hôte DHCP, le DNS et le MTU en mode automatique
  • Lorsque vous arrivez à Serveur proxy, sélectionnez “Utiliser”
  • Saisissez l'adresse de votre serveur proxy et le numéro de port

Pour une adresse de serveur proxy avec le port 8080, entrez l'adresse IP sur la première ligne et 8080 sur la ligne du port. Le port 8080 est couramment utilisé pour les proxies HTTP, mais votre fournisseur peut utiliser des ports différents.

Où obtenir votre adresse proxy

L'endroit où trouver l'adresse du serveur proxy pour PS4 dépend de la provenance de votre proxy :

Si vous utilisez FineProxy : après l'achat, tous les détails de connexion sont disponibles dans votre tableau de bord — adresse du serveur, port et paramètres complémentaires. Les proxies FineProxy utilisent l'authentification par liste blanche d'IP : vous ajoutez l'adresse IP de votre domicile à la liste autorisée dans le tableau de bord, et le proxy accepte les connexions depuis cette IP sans exiger d'identifiant ni de mot de passe.

Remarque importante concernant la liaison IP : la plupart des connexions Internet domestiques disposent d'adresses IP dynamiques qui changent environ toutes les 24 heures ou après un redémarrage du routeur. Votre IP ne changera pas en pleine partie, mais vous devrez mettre à jour la liste blanche dans votre tableau de bord FineProxy lorsque cela se produit. Vérifiez votre liaison avant chaque session de jeu, surtout après un redémarrage de votre équipement. L'avantage : cette méthode d'authentification maintient la rapidité des proxies avec un minimum de surcharge — exactement ce qu'il vous faut pour le gaming.

Remarque : la PlayStation ne prend en charge que les proxies HTTP dans ses paramètres natifs. Les proxies SOCKS5, qui gèrent mieux le trafic des jeux puisque ceux-ci utilisent le protocole UDP, nécessitent une configuration au niveau du routeur ou l'exécution du proxy sur votre réseau local.

Choisir le bon proxy

La latence est primordiale pour le gaming — chaque milliseconde influe sur votre temps de réaction en match compétitif. Choisissez des serveurs proxy géographiquement proches de vous ou des serveurs de jeu auxquels vous connectez. La stabilité compte tout autant : les parties classées et les tournois pénalisent les déconnexions, une connexion fiable vaut donc mieux qu'une vitesse brute.

Utilisation Proxies dédiés plutôt que des proxies partagés. Si un autre utilisateur partageant la même IP est banni d'un service de jeu, vous êtes banni aussi. Le meilleur serveur proxy pour PS4 et PS5 est celui qui vous attribue votre propre IP avec une faible latence. Les Proxies datacenter correspondent parfaitement à ce besoin — IP dédiées, bande passante illimitée pour télécharger des fichiers de jeu volumineux et des vitesses allant jusqu'à 500 Mbps.

Type de NAT et proxy

La PlayStation utilise les types de NAT pour classifier votre connexion :

  • Type 1 (Ouvert) : idéal pour le multijoueur, connexion possible avec tout le monde
  • Type 2 (Modéré) : convient à la plupart des jeux en ligne
  • Type 3 (Strict) : problèmes pour rejoindre les lobbies et le chat vocal

L'utilisation d'un proxy peut vous faire basculer en Type 3. Si cela se produit, vérifiez que votre proxy prend en charge les ports requis par PlayStation, ou configurez la redirection de ports sur votre routeur.

Ce qu’un proxy ne résoudra pas

La vitesse de téléchargement dépend généralement davantage de votre connexion internet et de vos paramètres DNS que des proxies. Passer au DNS Cloudflare (1.1.1.1) ou Google DNS (8.8.8.8) s'avère souvent plus efficace que d'ajouter un proxy.

Les DLC verrouillés par région restent liés à la région du compte, pas à la localisation de votre IP. Pour acheter un DLC japonais, il vous faut un compte PSN japonais, quel que soit le proxy utilisé.