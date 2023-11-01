Proxy para PlayStation

Si has entrado en los ajustes de red de tu PlayStation, habrás visto la opción de servidor proxy. La mayoría de los jugadores la ignoran, pero hay razones reales para usar un servidor proxy en PlayStation — desde protegerte durante partidas competitivas hasta acceder a contenido de otras regiones.

Por qué usar un proxy en PlayStation

La protección contra DDoS es la razón más práctica. Si haces streaming en Twitch o compites en torneos, tu dirección IP puede quedar expuesta a través del chat de grupo o los lobbies del juego. Rivales enfadados o stream snipers pueden lanzar ataques DDoS que te desconectan en plena partida. Un proxy oculta tu IP real, de modo que los ataques impactan en el servidor proxy en lugar de en tu red doméstica.

También hay ventajas menores. Algunos juegos o DLC se lanzan antes en Japón o tienen contenido exclusivo regional — un proxy ayuda durante la creación de la cuenta y el acceso inicial a la tienda (aunque seguirás necesitando una cuenta PSN regional para comprar cualquier cosa). Y si tu ISP limita el tráfico de PlayStation Network en horas punta, enrutar a través de un proxy puede evitar que discriminen las descargas de PSN.

Cómo configurar un proxy en PlayStation 4 y PlayStation 5

El proceso de configuración es prácticamente idéntico en ambas consolas:

Ve a Ajustes → Red → Configurar conexión a Internet

Selecciona tu conexión (Wi-Fi o LAN)

Elige la configuración “Personalizada”

Mantén la dirección IP, el nombre de host DHCP, DNS y MTU en automático

Cuando llegues a Servidor Proxy, selecciona “Usar”

Introduce la dirección de tu servidor proxy y el número de puerto

Para la dirección del servidor proxy con el puerto 8080, introduce la dirección IP en la primera línea y 8080 en la línea del puerto. El puerto 8080 es habitual para proxies HTTP, aunque tu proveedor puede utilizar puertos diferentes.

Dónde obtener la dirección de tu proxy

Dónde encontrar la dirección del servidor proxy para PS4 depende de dónde hayas obtenido el proxy:

Si utilizas FineProxy: tras la compra, todos los datos de conexión están disponibles en el panel de tu cuenta — dirección del servidor, puerto y configuración adicional. Los proxies de FineProxy utilizan autenticación mediante lista blanca de IP: añades la dirección IP de tu hogar a la lista de permitidos en el panel, y el proxy acepta conexiones desde esa IP sin necesidad de usuario/contraseña.

Nota importante sobre la vinculación de IP: la mayoría de las conexiones domésticas tienen direcciones IP dinámicas que cambian aproximadamente cada 24 horas o tras reiniciar el router. Tu IP no cambiará a mitad de partida, pero necesitarás actualizar la lista blanca en tu panel de FineProxy cuando lo haga. Verifica tu vinculación antes de las sesiones de juego, especialmente después de reiniciar equipos. La ventaja: este método de autenticación mantiene los proxies rápidos con una sobrecarga mínima, exactamente lo que necesitas para gaming.

Nota: PlayStation solo admite proxies HTTP en su configuración nativa. Los proxies SOCKS5, que gestionan mejor el tráfico de los juegos ya que utilizan UDP, requieren una configuración a nivel de router o ejecutar el proxy en tu red local.

Cómo elegir el proxy adecuado

La latencia lo es todo en el gaming: cada milisegundo afecta tu tiempo de reacción en partidas competitivas. Elige servidores proxy geográficamente cercanos a ti o a los servidores de juego a los que te conectas. La estabilidad importa igual: las partidas clasificatorias y los torneos penalizan las desconexiones, así que una conexión fiable supera a la velocidad bruta.

Uso Proxies dedicados en lugar de compartidos. Si alguien más con la misma IP es baneado de un servicio de juegos, tú también serás baneado. El mejor servidor proxy para PS4 y PS5 es uno que te proporcione tu propia IP con baja latencia. Los Proxies de centros de datos se adaptan perfectamente: IP dedicadas, ancho de banda ilimitado para descargar archivos de juegos de gran tamaño y velocidades de hasta 500 Mbps.

Tipo de NAT y proxy

PlayStation utiliza tipos de NAT para clasificar tu conexión:

Tipo 1 (Abierto): ideal para multijugador, se conecta con todos

Tipo 2 (Moderado): adecuado para la mayoría de los juegos

Tipo 3 (Estricto): problemas para unirse a partidas y chat de voz

Usar un proxy puede llevarte al Tipo 3. Si eso ocurre, verifica que tu proxy admita los puertos que PlayStation necesita, o configura el reenvío de puertos en tu router.

Lo que un proxy no soluciona

La velocidad descarga suele depender más de tu conexión a internet y de la configuración DNS que de los proxies. Cambiar a Cloudflare DNS (1.1.1.1) o Google DNS (8.8.8.8) suele ser más efectivo que añadir un proxy.