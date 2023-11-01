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Proxy para PlayStation

Proxies IPv4 dedicados para PS4/PS5: compatibilidad con HTTP/HTTPS, ancho de banda ilimitado, velocidades de hasta 500 Mbps, IP de datacenter de baja latencia para gaming competitivo.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su Plan proxy de PlayStation.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar una IP dedicada cerca de mi servidor de juegos de PlayStation
  • Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy PlayStation
  • Exportar los detalles de mi proxy de PlayStation como JSON
  • Mostrar el estado de mi servicio proxy PlayStation
  • Reemplace el IP por mi servicio proxy PlayStation cuando el siguiente refresco sea gratuito
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He tenido una gran experiencia usando FineProxy. La velocidad y estabilidad de sus proxies son excepcionales, y ofrecen una amplia variedad de opciones para diferentes casos de uso. La configuración fue sencilla, y su atención al cliente siempre está disponible y es eficiente. ¡Recomiendo altamente FineProxy para cualquier persona que necesite una solución proxy confiable!

Tan NguyenProxyRate, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Fue la primera vez que trabajo con mi pedido FineProxy y estoy completamente satisfecho. El producto funciona estable, no hay problemas. También el precio es realmente barato, como para mí. Muchas gracias.

Sergio DaviesPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

¡Un servicio de proxies estupendo! Tienen diferentes tipos de proxies, incluidos proxies rotativos sin límite de tráfico. Ofrecen precios asequibles y opciones de segmentación geográfica. Es fácil pagar con criptomonedas, PayPal o tarjetas.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Mientras que otros proveedores cobran por GB o incluso por solicitud, estos chicos permanecen fieles a su misión y ofrecen proxies de centro de datos a precios razonables con ancho de banda ilimitado. Busqué por todo el Internet un servicio como este y me alegro de haberlos encontrado.

bhwowsersNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Ubicaciones y existencias

FineProx es un excelente servicio proxy que impresiona con su estabilidad de conexión y alta velocidad. Fácil de usar, ofrece una amplia gama de ubicaciones y servicio de atención al cliente. Una gran opción para el trabajo y las necesidades personales!

BeilihoDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies de la UE asequibles. El único proveedor de proxies que sigue manteniendo sus precios bajos. Busqué algo así por todo internet y resultó ser el proveedor de proxies más barato con ancho de banda ilimitado.

Wowser BrowserTrustpilot, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué es un servidor proxy en PS4/PS5?Un intermediario

Un servidor proxy actúa como intermediario entre tu PlayStation e internet. En lugar de conectarte directamente a los servidores de juegos o a PSN, tu tráfico se enruta primero a través del proxy. Esto oculta tu dirección IP real y puede ayudarte a sortear restricciones de red. PlayStation cuenta con soporte nativo de proxy en los ajustes de red; solo necesitas una dirección de servidor y un puerto.

¿Necesito un proxy para jugar online en PlayStation?Normalmente no.

No, la mayoría de los jugadores no lo necesitan. PlayStation funciona perfectamente con una conexión directa. Los proxies son útiles en situaciones específicas: proteger tu IP durante streaming o partidas competitivas, acceder a contenido regional o evitar el throttling del ISP. Para jugar de forma casual, un proxy añade complejidad innecesaria.

¿Un proxy reducirá mi ping en los juegos?Normalmente no.

Normalmente no. Un proxy añade un salto de red adicional, lo que suele incrementar ligeramente latencia. La excepción es cuando tu ISP tiene un enrutamiento deficiente hacia servidores de juego específicos: en ese caso, un proxy bien ubicado podría ofrecer una ruta más corta. Pero para la mayoría de los jugadores, una conexión directa ofrece menor ping.

¿Puedo usar un proxy gratuito para PlayStation?No recomendado

Técnicamente sí, pero no lo hagas. Los proxies gratuitos son lentos, poco fiables y compartidos entre miles de usuarios. Para gaming necesitas una latencia baja constante y conexiones estables — los proxies gratuitos no pueden ofrecer eso. Además, pueden registrar tu tráfico o inyectar anuncios en conexiones no cifradas.

¿Debo usar un proxy HTTP o SOCKS5 para PlayStation?Depende del tráfico

La configuración de red integrada de PlayStation solo admite proxies HTTP. Esto funciona para acceder a la tienda PSN, descargas y navegación básica, pero la mayoría del tráfico de juegos usa UDP, que los proxies HTTP no gestionan. Los proxies SOCKS5 admiten tanto TCP como UDP y son más adecuados para el gameplay real, pero para usar SOCKS5 en PlayStation necesitas configurarlo a nivel de router o ejecutar un proxy local en tu red. Si tu objetivo principal es la protección contra DDoS durante partidas competitivas, una configuración SOCKS5 a nivel de router es la opción más efectiva.

¿Por qué mi PlayStation pide un servidor proxy?Configuración personalizada seleccionada

Si tu PS4/PS5 te pide información de proxy durante la configuración de red, probablemente seleccionaste “Personalizada” en lugar de “Fácil”. En el paso del proxy, simplemente selecciona “No usar” si no tienes un proxy configurado. Si lo solicita sin motivo aparente, puede haber un problema de configuración del router.

Guía

Servidor proxy para PlayStation: guía de configuración para PS4 y PS5

5 min leedEquipo de red FineProxy

Si has entrado en los ajustes de red de tu PlayStation, habrás visto la opción de servidor proxy. La mayoría de los jugadores la ignoran, pero hay razones reales para usar un servidor proxy en PlayStation — desde protegerte durante partidas competitivas hasta acceder a contenido de otras regiones.

Por qué usar un proxy en PlayStation

La protección contra DDoS es la razón más práctica. Si haces streaming en Twitch o compites en torneos, tu dirección IP puede quedar expuesta a través del chat de grupo o los lobbies del juego. Rivales enfadados o stream snipers pueden lanzar ataques DDoS que te desconectan en plena partida. Un proxy oculta tu IP real, de modo que los ataques impactan en el servidor proxy en lugar de en tu red doméstica.

También hay ventajas menores. Algunos juegos o DLC se lanzan antes en Japón o tienen contenido exclusivo regional — un proxy ayuda durante la creación de la cuenta y el acceso inicial a la tienda (aunque seguirás necesitando una cuenta PSN regional para comprar cualquier cosa). Y si tu ISP limita el tráfico de PlayStation Network en horas punta, enrutar a través de un proxy puede evitar que discriminen las descargas de PSN.

Cómo configurar un proxy en PlayStation 4 y PlayStation 5

El proceso de configuración es prácticamente idéntico en ambas consolas:

  • Ve a Ajustes → Red → Configurar conexión a Internet
  • Selecciona tu conexión (Wi-Fi o LAN)
  • Elige la configuración “Personalizada”
  • Mantén la dirección IP, el nombre de host DHCP, DNS y MTU en automático
  • Cuando llegues a Servidor Proxy, selecciona “Usar”
  • Introduce la dirección de tu servidor proxy y el número de puerto

Para la dirección del servidor proxy con el puerto 8080, introduce la dirección IP en la primera línea y 8080 en la línea del puerto. El puerto 8080 es habitual para proxies HTTP, aunque tu proveedor puede utilizar puertos diferentes.

Dónde obtener la dirección de tu proxy

Dónde encontrar la dirección del servidor proxy para PS4 depende de dónde hayas obtenido el proxy:

Si utilizas FineProxy: tras la compra, todos los datos de conexión están disponibles en el panel de tu cuenta — dirección del servidor, puerto y configuración adicional. Los proxies de FineProxy utilizan autenticación mediante lista blanca de IP: añades la dirección IP de tu hogar a la lista de permitidos en el panel, y el proxy acepta conexiones desde esa IP sin necesidad de usuario/contraseña.

Nota importante sobre la vinculación de IP: la mayoría de las conexiones domésticas tienen direcciones IP dinámicas que cambian aproximadamente cada 24 horas o tras reiniciar el router. Tu IP no cambiará a mitad de partida, pero necesitarás actualizar la lista blanca en tu panel de FineProxy cuando lo haga. Verifica tu vinculación antes de las sesiones de juego, especialmente después de reiniciar equipos. La ventaja: este método de autenticación mantiene los proxies rápidos con una sobrecarga mínima, exactamente lo que necesitas para gaming.

Nota: PlayStation solo admite proxies HTTP en su configuración nativa. Los proxies SOCKS5, que gestionan mejor el tráfico de los juegos ya que utilizan UDP, requieren una configuración a nivel de router o ejecutar el proxy en tu red local.

Cómo elegir el proxy adecuado

La latencia lo es todo en el gaming: cada milisegundo afecta tu tiempo de reacción en partidas competitivas. Elige servidores proxy geográficamente cercanos a ti o a los servidores de juego a los que te conectas. La estabilidad importa igual: las partidas clasificatorias y los torneos penalizan las desconexiones, así que una conexión fiable supera a la velocidad bruta.

Uso Proxies dedicados en lugar de compartidos. Si alguien más con la misma IP es baneado de un servicio de juegos, tú también serás baneado. El mejor servidor proxy para PS4 y PS5 es uno que te proporcione tu propia IP con baja latencia. Los Proxies de centros de datos se adaptan perfectamente: IP dedicadas, ancho de banda ilimitado para descargar archivos de juegos de gran tamaño y velocidades de hasta 500 Mbps.

Tipo de NAT y proxy

PlayStation utiliza tipos de NAT para clasificar tu conexión:

  • Tipo 1 (Abierto): ideal para multijugador, se conecta con todos
  • Tipo 2 (Moderado): adecuado para la mayoría de los juegos
  • Tipo 3 (Estricto): problemas para unirse a partidas y chat de voz

Usar un proxy puede llevarte al Tipo 3. Si eso ocurre, verifica que tu proxy admita los puertos que PlayStation necesita, o configura el reenvío de puertos en tu router.

Lo que un proxy no soluciona

La velocidad descarga suele depender más de tu conexión a internet y de la configuración DNS que de los proxies. Cambiar a Cloudflare DNS (1.1.1.1) o Google DNS (8.8.8.8) suele ser más efectivo que añadir un proxy.

Los DLC con bloqueo regional permanecen vinculados a la región de la cuenta, no a la ubicación de tu IP. Para comprar DLC japonés, necesitas una cuenta PSN japonesa, independientemente del proxy que utilices.