Nếu bạn đã vào cài đặt mạng trên PlayStation, bạn chắc chắn đã thấy tùy chọn máy chủ proxy. Hầu hết người chơi bỏ qua nó, nhưng có những lý do thực sự để sử dụng máy chủ proxy cho PlayStation — từ việc tự bảo vệ trong khi chơi cạnh tranh đến truy cập nội dung từ các khu vực khác.

Tại sao nên dùng proxy trên PlayStation

Bảo vệ khỏi DDoS là lý do thực tế nhất. Nếu bạn stream trên Twitch hoặc thi đấu trong các giải tournament, địa chỉ IP của bạn có thể bị lộ qua party chat hoặc game lobby. Đối thủ tức giận hoặc stream sniper có thể tung ra các cuộc tấn công DDoS khiến bạn bị mất kết nối giữa trận. Proxy giúp che giấu IP thực của bạn, nhờ đó các cuộc tấn công sẽ nhắm vào máy chủ proxy thay vì mạng nhà của bạn.

Ngoài ra còn có một số lợi ích khác. Một số game hoặc DLC phát hành sớm hơn tại Nhật Bản hoặc có nội dung độc quyền theo khu vực — proxy giúp ích trong quá trình tạo tài khoản và truy cập store ban đầu (tuy nhiên bạn vẫn cần tài khoản PSN khu vực tương ứng để mua bất cứ thứ gì). Và nếu ISP của bạn giới hạn lưu lượng truy cập PlayStation Network vào giờ cao điểm, đi qua proxy có thể ngăn họ chặn riêng lưu lượng tải xuống PSN.

Cách thiết lập proxy trên PlayStation 4 và PlayStation 5

Quy trình thiết lập gần như giống nhau trên cả hai console:

Vào Settings → Network → Set Up Internet Connection

Chọn kết nối của bạn (Wi-Fi hoặc LAN)

Chọn thiết lập “Custom”

Giữ nguyên IP Address, DHCP Host Name, DNS và MTU ở chế độ tự động

Khi đến Máy chủ Proxy, chọn “Use”

Nhập địa chỉ máy chủ proxy và số port của bạn

Đối với địa chỉ máy chủ proxy có port 8080, hãy nhập địa chỉ IP vào dòng đầu tiên và 8080 vào dòng port. Port 8080 phổ biến cho các proxy HTTP, tuy nhiên nhà cung cấp của bạn có thể sử dụng các port khác.

Lấy địa chỉ proxy từ đâu

Nơi tìm địa chỉ máy chủ proxy cho PS4 phụ thuộc vào nơi bạn mua proxy:

Nếu dùng FineProxy: sau khi mua, tất cả thông tin kết nối đều có sẵn trong dashboard tài khoản của bạn — địa chỉ server, port và các cài đặt bổ sung. Các proxy của FineProxy sử dụng xác thực bằng IP whitelist: bạn thêm địa chỉ IP nhà của bạn vào danh sách cho phép trong dashboard, và proxy sẽ chấp nhận kết nối từ IP đó mà không yêu cầu tên đăng nhập/mật khẩu.

Lưu ý quan trọng về IP binding: hầu hết kết nối internet gia đình có địa chỉ IP động, thay đổi khoảng mỗi 24 giờ hoặc sau khi khởi động lại router. IP của bạn sẽ không thay đổi giữa trận, nhưng bạn cần cập nhật whitelist trong dashboard FineProxy khi nó thay đổi. Hãy kiểm tra binding trước các phiên chơi game, đặc biệt sau khi thiết bị khởi động lại. Mặt lợi là: phương pháp xác thực này giúp proxy luôn nhanh với overhead tối thiểu — đúng những gì bạn cần cho gaming.

Lưu ý: PlayStation chỉ hỗ trợ HTTP proxy trong cài đặt gốc. SOCKS5 proxy — loại xử lý game traffic tốt hơn vì game sử dụng UDP — yêu cầu thiết lập trên router hoặc chạy proxy trên mạng cục bộ của bạn.

Chọn Đúng Proxy Cần Dùng

Độ trễ là yếu tố quan trọng nhất khi chơi game — mỗi mili giây đều ảnh hưởng đến thời gian phản xạ của bạn trong các trận đấu cạnh tranh. Hãy chọn máy chủ proxy gần với vị trí của bạn hoặc gần với game server mà bạn kết nối. Sự ổn định cũng quan trọng không kém: các trận ranked và giải đấu đều phạt khi ngắt kết nối, nên kết nối đáng tin cậy còn quan trọng hơn tốc độ thuần túy.

Sử dụng Proxy chuyên dụng thay vì loại chia sẻ. Nếu ai đó khác trên cùng một IP bị cấm từ một dịch vụ game, bạn cũng bị cấm theo. Máy chủ proxy tốt nhất cho PS4 và PS5 là loại cung cấp IP riêng cho bạn với độ trễ thấp. Của FineProxy Proxy trung tâm dữ liệu rất phù hợp cho nhu cầu này — IP chuyên dụng, băng thông không giới hạn để tải các file game dung lượng lớn, và tốc độ lên đến 500 Mbps.

NAT Type và Proxy

PlayStation sử dụng các loại NAT để phân loại kết nối của bạn:

Type 1 (Open): tốt nhất cho multiplayer, kết nối được với tất cả mọi người

Type 2 (Moderate): phù hợp cho hầu hết các trò chơi

Type 3 (Strict): gặp vấn đề khi tham gia lobby và voice chat

Sử dụng proxy có thể đẩy bạn về Type 3. Nếu điều đó xảy ra, hãy kiểm tra xem proxy của bạn có hỗ trợ các port mà PlayStation cần hay không, hoặc cấu hình port forwarding trên router của bạn.

Những Gì Proxy Không Thể Khắc Phục

Tốc độ tải thường phụ thuộc vào kết nối internet và cài đặt DNS nhiều hơn là proxy. Chuyển sang Cloudflare DNS (1.1.1.1) hoặc Google DNS (8.8.8.8) thường hiệu quả hơn nhiều so với việc thêm proxy.