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Proxy cho PlayStation

Proxy IPv4 chuyên dụng cho PS4/PS5: hỗ trợ HTTP/HTTPS, băng thông không giới hạn, tốc độ lên đến 500 Mbps, IP datacenter độ trễ thấp cho gaming cạnh tranh.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy PlayStation.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một IP riêng gần máy chủ game PlayStation
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy PlayStation
  • Xuất thông tin proxy PlayStation dưới dạng JSON
  • Xem trạng thái dịch vụ proxy PlayStation
  • Thay IP dịch vụ proxy PlayStation khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng FineProxy. Tốc độ và tính ổn định của proxy của họ rất vượt trội và họ cung cấp nhiều tùy chọn cho các trường hợp sử dụng khác nhau. Việc thiết lập rất đơn giản và bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ luôn sẵn sàng và hiệu quả. Tôi đặc biệt giới thiệu FineProxy cho những ai cần một giải pháp proxy đáng tin cậy!

Tan NguyenProxyRate, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Dịch vụ proxy tuyệt vời! Họ có nhiều loại proxy khác nhau, bao gồm cả proxy luân phiên không giới hạn lưu lượng. Giá cả phải chăng và có các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý. Có thể dễ dàng thanh toán bằng tiền mã hóa, PayPal hoặc thẻ.

Vladimir AkimkinSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Vị trí và tồn kho

FineProx là một dịch vụ proxy tuyệt vời gây ấn tượng với sự ổn định kết nối và tốc độ cao. Dễ sử dụng, nó cung cấp nhiều địa điểm và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng. Một sự lựa chọn tuyệt vời cho công việc và nhu cầu cá nhân!

BeilihoDieg, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy EU giá phải chăng. Đây là nhà cung cấp proxy duy nhất vẫn giữ mức giá thấp. Tôi đã tìm kiếm khắp Internet một dịch vụ như thế này và hóa ra đây là nhà cung cấp proxy có băng thông không giới hạn rẻ nhất.

Wowser BrowserTrustpilot, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Máy chủ proxy trên PS4/PS5 là gì?Trung gian

Máy chủ proxy là một trung gian giữa PlayStation của bạn và internet. Thay vì kết nối trực tiếp đến các game server hoặc PSN, lưu lượng truy cập của bạn sẽ đi qua proxy trước. Điều này giúp ẩn địa chỉ IP thật của bạn và có thể vượt qua các hạn chế mạng. PlayStation có hỗ trợ proxy tích hợp sẵn trong cài đặt mạng — bạn chỉ cần một địa chỉ server và port.

Tôi có cần proxy để chơi online trên PlayStation không?Thường là không

Không, đa số người chơi không cần proxy. PlayStation hoạt động tốt với kết nối trực tiếp. Proxy chỉ hữu ích trong các tình huống cụ thể: bảo vệ IP khi streaming hoặc chơi cạnh tranh, truy cập nội dung theo khu vực, hoặc vượt qua giới hạn băng thông từ ISP. Đối với việc chơi game thông thường, proxy chỉ thêm sự phức tạp không cần thiết.

Proxy có giúp giảm ping trong game không?Thường là không

Thường là không. Proxy thêm một bước mạng bổ sung, thường làm tăng độ trễ một chút. Ngoại trừ trường hợp ISP của bạn có đường đi kém đến các game server cụ thể — khi đó, một proxy đặt đúng vị trí có thể cung cấp đường đi ngắn hơn. Nhưng với đa số người chơi, kết nối trực tiếp sẽ cho ping thấp hơn.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí cho PlayStation không?Không khuyến nghị

Về mặt kỹ thuật là có, nhưng không nên làm. Các proxy miễn phí vừa chậm, không đáng tin cậy và bị chia sẻ giữa hàng ngàn người dùng. Chơi game yêu cầu độ trễ thấp ổn định và kết nối bền vững — proxy miễn phí không thể đáp ứng được yêu cầu đó. Chúng còn có thể ghi lại lưu lượng truy cập của bạn hoặc chèn quảng cáo vào các kết nối không mã hóa.

Nên dùng proxy HTTP hay SOCKS5 cho PlayStation?Tùy lưu lượng

Cài đặt mạng tích hợp của PlayStation chỉ hỗ trợ proxy HTTP. Điều này phù hợp cho việc truy cập PSN Store, tải về và duyệt web cơ bản, nhưng hầu hết lưu lượng game sử dụng UDP — thứ mà proxy HTTP không xử lý được. Proxy SOCKS5 hỗ trợ cả TCP và UDP, phù hợp hơn cho việc chơi game thực tế — nhưng để sử dụng SOCKS5 trên PlayStation, bạn cần cấu hình ở cấp router hoặc chạy một proxy cục bộ trên mạng của bạn. Nếu mục tiêu chính của bạn là bảo vệ chống DDoS trong các trận đấu cạnh tranh, thiết lập SOCKS5 ở cấp router là lựa chọn hiệu quả hơn.

Tại sao PlayStation của tôi yêu cầu máy chủ proxy?Đã tùy chỉnh

Nếu PS4/PS5 của bạn yêu cầu thông tin proxy trong quá trình thiết lập mạng, có thể bạn đã chọn “Custom” thay vì “Easy.” Tại bước Proxy, chỉ cần chọn “Do Not Use” nếu bạn không có cấu hình proxy. Nếu nó hỏi mà không có lý do, có thể có vấn đề với cấu hình router.

Hướng dẫn

Máy chủ proxy cho PlayStation: Hướng dẫn thiết lập cho PS4 và PS5

5 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Nếu bạn đã vào cài đặt mạng trên PlayStation, bạn chắc chắn đã thấy tùy chọn máy chủ proxy. Hầu hết người chơi bỏ qua nó, nhưng có những lý do thực sự để sử dụng máy chủ proxy cho PlayStation — từ việc tự bảo vệ trong khi chơi cạnh tranh đến truy cập nội dung từ các khu vực khác.

Tại sao nên dùng proxy trên PlayStation

Bảo vệ khỏi DDoS là lý do thực tế nhất. Nếu bạn stream trên Twitch hoặc thi đấu trong các giải tournament, địa chỉ IP của bạn có thể bị lộ qua party chat hoặc game lobby. Đối thủ tức giận hoặc stream sniper có thể tung ra các cuộc tấn công DDoS khiến bạn bị mất kết nối giữa trận. Proxy giúp che giấu IP thực của bạn, nhờ đó các cuộc tấn công sẽ nhắm vào máy chủ proxy thay vì mạng nhà của bạn.

Ngoài ra còn có một số lợi ích khác. Một số game hoặc DLC phát hành sớm hơn tại Nhật Bản hoặc có nội dung độc quyền theo khu vực — proxy giúp ích trong quá trình tạo tài khoản và truy cập store ban đầu (tuy nhiên bạn vẫn cần tài khoản PSN khu vực tương ứng để mua bất cứ thứ gì). Và nếu ISP của bạn giới hạn lưu lượng truy cập PlayStation Network vào giờ cao điểm, đi qua proxy có thể ngăn họ chặn riêng lưu lượng tải xuống PSN.

Cách thiết lập proxy trên PlayStation 4 và PlayStation 5

Quy trình thiết lập gần như giống nhau trên cả hai console:

  • Vào Settings → Network → Set Up Internet Connection
  • Chọn kết nối của bạn (Wi-Fi hoặc LAN)
  • Chọn thiết lập “Custom”
  • Giữ nguyên IP Address, DHCP Host Name, DNS và MTU ở chế độ tự động
  • Khi đến Máy chủ Proxy, chọn “Use”
  • Nhập địa chỉ máy chủ proxy và số port của bạn

Đối với địa chỉ máy chủ proxy có port 8080, hãy nhập địa chỉ IP vào dòng đầu tiên và 8080 vào dòng port. Port 8080 phổ biến cho các proxy HTTP, tuy nhiên nhà cung cấp của bạn có thể sử dụng các port khác.

Lấy địa chỉ proxy từ đâu

Nơi tìm địa chỉ máy chủ proxy cho PS4 phụ thuộc vào nơi bạn mua proxy:

Nếu dùng FineProxy: sau khi mua, tất cả thông tin kết nối đều có sẵn trong dashboard tài khoản của bạn — địa chỉ server, port và các cài đặt bổ sung. Các proxy của FineProxy sử dụng xác thực bằng IP whitelist: bạn thêm địa chỉ IP nhà của bạn vào danh sách cho phép trong dashboard, và proxy sẽ chấp nhận kết nối từ IP đó mà không yêu cầu tên đăng nhập/mật khẩu.

Lưu ý quan trọng về IP binding: hầu hết kết nối internet gia đình có địa chỉ IP động, thay đổi khoảng mỗi 24 giờ hoặc sau khi khởi động lại router. IP của bạn sẽ không thay đổi giữa trận, nhưng bạn cần cập nhật whitelist trong dashboard FineProxy khi nó thay đổi. Hãy kiểm tra binding trước các phiên chơi game, đặc biệt sau khi thiết bị khởi động lại. Mặt lợi là: phương pháp xác thực này giúp proxy luôn nhanh với overhead tối thiểu — đúng những gì bạn cần cho gaming.

Lưu ý: PlayStation chỉ hỗ trợ HTTP proxy trong cài đặt gốc. SOCKS5 proxy — loại xử lý game traffic tốt hơn vì game sử dụng UDP — yêu cầu thiết lập trên router hoặc chạy proxy trên mạng cục bộ của bạn.

Chọn Đúng Proxy Cần Dùng

Độ trễ là yếu tố quan trọng nhất khi chơi game — mỗi mili giây đều ảnh hưởng đến thời gian phản xạ của bạn trong các trận đấu cạnh tranh. Hãy chọn máy chủ proxy gần với vị trí của bạn hoặc gần với game server mà bạn kết nối. Sự ổn định cũng quan trọng không kém: các trận ranked và giải đấu đều phạt khi ngắt kết nối, nên kết nối đáng tin cậy còn quan trọng hơn tốc độ thuần túy.

Sử dụng Proxy chuyên dụng thay vì loại chia sẻ. Nếu ai đó khác trên cùng một IP bị cấm từ một dịch vụ game, bạn cũng bị cấm theo. Máy chủ proxy tốt nhất cho PS4 và PS5 là loại cung cấp IP riêng cho bạn với độ trễ thấp. Của FineProxy Proxy trung tâm dữ liệu rất phù hợp cho nhu cầu này — IP chuyên dụng, băng thông không giới hạn để tải các file game dung lượng lớn, và tốc độ lên đến 500 Mbps.

NAT Type và Proxy

PlayStation sử dụng các loại NAT để phân loại kết nối của bạn:

  • Type 1 (Open): tốt nhất cho multiplayer, kết nối được với tất cả mọi người
  • Type 2 (Moderate): phù hợp cho hầu hết các trò chơi
  • Type 3 (Strict): gặp vấn đề khi tham gia lobby và voice chat

Sử dụng proxy có thể đẩy bạn về Type 3. Nếu điều đó xảy ra, hãy kiểm tra xem proxy của bạn có hỗ trợ các port mà PlayStation cần hay không, hoặc cấu hình port forwarding trên router của bạn.

Những Gì Proxy Không Thể Khắc Phục

Tốc độ tải thường phụ thuộc vào kết nối internet và cài đặt DNS nhiều hơn là proxy. Chuyển sang Cloudflare DNS (1.1.1.1) hoặc Google DNS (8.8.8.8) thường hiệu quả hơn nhiều so với việc thêm proxy.

DLC khóa theo khu vực vẫn bị khóa theo vùng tài khoản, không phải vị trí IP của bạn. Để mua DLC Nhật Bản, bạn cần tài khoản PSN Nhật Bản, bất kể bạn dùng proxy nào.