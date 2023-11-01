Proxy für PlayStation

Wenn Sie schon einmal die Netzwerkeinstellungen Ihrer PlayStation aufgerufen haben, ist Ihnen die Proxy-Server-Option sicher aufgefallen. Die meisten Spieler überspringen sie – dabei gibt es handfeste Gründe, einen Proxy-Server für die PlayStation zu nutzen: vom Schutz Ihrer IP im Wettkampfmodus bis hin zum Zugriff auf Inhalte aus anderen Regionen.

Warum einen Proxy auf der PlayStation verwenden?

DDoS-Schutz ist der praktischste Grund. Wenn Sie auf Twitch streamen oder an Turnieren teilnehmen, kann Ihre IP-Adresse über Party-Chats oder Game-Lobbys sichtbar werden. Verärgerte Gegner oder Stream-Sniper können DDoS-Angriffe starten, die Sie mitten im Match vom Netz trennen. Ein Proxy verbirgt Ihre echte IP-Adresse, sodass Angriffe den Proxy-Server treffen – und nicht Ihr Heimnetzwerk.

Es gibt auch kleinere Vorteile. Manche Spiele oder DLCs erscheinen in Japan früher oder enthalten exklusiven regionalen Content – ein Proxy hilft bei der Kontoerstellung und beim ersten Zugriff auf den Store (Sie benötigen jedoch weiterhin ein regionales PSN-Konto, um etwas zu kaufen). Und wenn Ihr ISP den PlayStation-Network-Traffic in Stoßzeiten drosselt, kann die Weiterleitung über einen Proxy verhindern, dass PSN-Downloads gezielt gedrosselt werden.

Proxy auf PlayStation 4 und PlayStation 5 einrichten

Das Setup-Verfahren ist auf beiden Konsolen nahezu identisch:

Gehen Sie zu Einstellungen → Netzwerk → Internetverbindung einrichten

Wählen Sie Ihre Verbindungsart (WLAN oder LAN)

Wählen Sie die “Benutzerdefiniert”-Einrichtung

IP-Adresse, DHCP-Hostname, DNS und MTU auf automatisch belassen

Wenn Sie zum Proxy-Server gelangen, wählen Sie “Verwenden”

Geben Sie die Proxy-Server-Adresse und die Portnummer ein

Für die Proxy-Server-Adresse mit Port 8080 tragen Sie die IP-Adresse in der ersten Zeile und 8080 in der Portzeile ein. Port 8080 ist bei HTTP-Proxys üblich, Ihr Anbieter kann jedoch auch andere Ports verwenden.

Woher Sie Ihre Proxy-Adresse erhalten

Wo Sie die Proxy-Server-Adresse für die PS4 finden, hängt davon ab, woher Sie den Proxy bezogen haben:

Bei FineProxy: Nach dem Kauf sind alle Verbindungsdetails in Ihrem Account-Dashboard verfügbar – Server-Adresse, Port und weitere Einstellungen. FineProxy-Proxys verwenden IP-Whitelist-Authentifizierung: Sie fügen Ihre Heim-IP-Adresse zur Zulassungsliste im Dashboard hinzu, und der Proxy akzeptiert Verbindungen von dieser IP ohne Benutzername oder Passwort.

Wichtiger Hinweis zur IP-Bindung: Die meisten privaten Internetverbindungen haben dynamische IP-Adressen, die sich etwa alle 24 Stunden oder nach einem Router-Neustart ändern. Ihre IP ändert sich nicht mitten im Spiel, aber Sie müssen die Whitelist in Ihrem FineProxy-Dashboard aktualisieren, wenn dies geschieht. Prüfen Sie Ihre Bindung vor Gaming-Sessions, insbesondere nach einem Neustart Ihrer Geräte. Der Vorteil: Diese Authentifizierungsmethode hält die Proxys schnell und mit minimalem Overhead – genau das, was Sie beim Gaming brauchen.

Hinweis: PlayStation unterstützt in ihren nativen Einstellungen nur HTTP-Proxys. SOCKS5-Proxys, die den Game-Traffic besser verarbeiten, da Spiele UDP verwenden, erfordern ein Setup auf Router-Ebene oder das Betreiben des Proxys im lokalen Netzwerk.

Den richtigen Proxy wählen

Beim Gaming zählt jede Millisekunde – Ihre Reaktionszeit in kompetitiven Matches hängt direkt von der Latenz ab. Wählen Sie Proxy-Server, die geografisch nah an Ihnen oder an den Game-Servern liegen, mit denen Sie sich verbinden. Stabilität ist ebenso entscheidend: Ranked-Spiele und Turniere bestrafen Verbindungsabbrüche, weshalb eine zuverlässige Verbindung wichtiger ist als bloße Geschwindigkeit.

Nutzen Dedizierte Proxys anstelle von geteilten. Wenn jemand anderes auf derselben IP von einem Spieldienst gesperrt wird, trifft es Sie ebenfalls. Der beste Proxy für PS4 und PS5 ist einer, der Ihnen eine eigene IP mit niedriger Latenz bietet. FineProxy’s Rechenzentrums-Proxys erfüllen genau diese Anforderungen – dedizierte IPs, unbegrenzte Bandbreite für große Spiel-Downloads und Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbps.

NAT-Typ und Proxy

PlayStation klassifiziert Ihre Verbindung anhand von NAT-Typen:

Typ 1 (Offen): optimal für Multiplayer, verbindet sich mit allen

Typ 2 (Moderat): gut für die meisten Spiele geeignet

Typ 3 (Strikt): Probleme beim Beitreten von Lobbys und im Voice-Chat

Die Nutzung eines Proxys kann Sie auf Typ 3 zurücksetzen. Sollte das passieren, prüfen Sie, ob Ihr Proxy die von PlayStation benötigten Ports unterstützt, oder richten Sie Port-Forwarding auf Ihrem Router ein.

Was ein Proxy nicht löst

Download-Geschwindigkeiten hängen in der Regel mehr von Ihrer Internetverbindung und den DNS-Einstellungen ab als von Proxys. Der Wechsel zu Cloudflare DNS (1.1.1.1) oder Google DNS (8.8.8.8) bringt häufig mehr als das Hinzufügen eines Proxys.