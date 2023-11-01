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Proxy für PlayStation

Dedizierte IPv4-Proxys für PS4/PS5: HTTP/HTTPS-Unterstützung, unbegrenzte Bandbreite, Geschwindigkeiten bis zu 500 Mbps, latenzarme Rechenzentrums-IPs für kompetitives Gaming.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren PlayStation-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte IP nahe meinem PlayStation-Gameserver
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen PlayStation-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Exportieren Sie meine PlayStation-Proxy-Details als JSON
  • Zeigen Sie den Status meiner PlayStation-Proxy-Dienst
  • Ersetzen Sie die IP für meinen PlayStation-Proxy-Dienst, sobald der nächste Refresh kostenlos ist
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich habe großartige Erfahrungen mit FineProxy gemacht. Die Geschwindigkeit und Stabilität ihrer Proxys sind hervorragend, und sie bieten eine große Auswahl an Optionen für verschiedene Anwendungsfälle. Die Einrichtung war einfach, und ihr Kundensupport ist immer verfügbar und effizient. Ich kann FineProxy jedem empfehlen, der eine zuverlässige Proxy-Lösung benötigt!

Tan NguyenProxyRate, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Es war das erste Mal, dass ich mit FineProxy arbeite, und ich bin vollkommen zufrieden. Das Produkt arbeitet stabil, es gibt keine Probleme. Außerdem ist der Preis wirklich günstig, meiner Meinung nach. Vielen Dank.

Sergio DaviesInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Großartiger Proxy-Dienst! Es gibt verschiedene Proxy-Typen, darunter rotierende Proxys ohne Traffic-Limit. Die Preise sind günstig, und Geo-Targeting ist verfügbar. Bezahlen kann man bequem mit Kryptowährungen, PayPal oder Karten.

Vladimir AkimkinSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Während andere Anbieter pro GB oder sogar pro Anfrage berechnen, bleiben diese Jungs ihrer Mission treu und bieten preisgünstige Rechenzentrums-Proxies mit unbegrenzter Bandbreite an. Ich habe das ganze Internet nach einem solchen Dienst durchsucht und bin sehr froh, dass ich sie gefunden habe.

bhwowsersNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

FineProx ist ein ausgezeichneter Proxy-Service, der mit seiner Verbindungsstabilität und hohen Geschwindigkeit beeindruckt. Einfach zu bedienen, bietet er eine große Auswahl an Standorten und einen reaktionsschnellen Kundensupport. Eine großartige Wahl für berufliche und private Bedürfnisse!

BeilihoDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bezahlbare EU-Proxys. Der einzige Proxy-Anbieter, der seine Preise weiterhin niedrig hält. Ich hatte im ganzen Internet nach so etwas gesucht, und am Ende erwies er sich als der günstigste Proxy-Anbieter mit unbegrenzter Bandbreite.

Wowser BrowserTrustpilot, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was ist ein Proxy-Server auf der PS4/PS5?Ein Zwischenknoten

Ein Proxy-Server fungiert als Vermittler zwischen Ihrer PlayStation und dem Internet. Anstatt sich direkt mit Game-Servern oder dem PSN zu verbinden, wird Ihr Traffic zunächst über den Proxy geleitet. Dadurch wird Ihre echte IP-Adresse verborgen, und Netzwerkbeschränkungen lassen sich umgehen. PlayStation bietet in den Netzwerkeinstellungen eine integrierte Proxy-Unterstützung – Sie benötigen lediglich eine Serveradresse und einen Port.

Brauche ich einen Proxy, um auf der PlayStation online zu spielen?Meist nein

Nein, die meisten Spieler benötigen keinen. Die PlayStation funktioniert problemlos mit einer direkten Verbindung. Proxys sind in bestimmten Situationen sinnvoll: zum Schutz Ihrer IP beim Streaming oder im Wettkampfmodus, für den Zugriff auf regionale Inhalte oder zur Umgehung von ISP-Throttling. Für gelegentliches Gaming bringt ein Proxy nur unnötige Komplexität mit sich.

Verbessert ein Proxy meinen Ping in Spielen?Meist nein

In der Regel nicht. Ein Proxy fügt einen zusätzlichen Netzwerk-Hop hinzu, was die Latenz typischerweise leicht erhöht. Eine Ausnahme besteht, wenn Ihr ISP ungünstige Routen zu bestimmten Game-Servern hat – in diesem Fall kann ein gut platzierter Proxy einen kürzeren Pfad bieten. Für die meisten Spieler liefert jedoch eine direkte Verbindung den niedrigeren Ping.

Kann ich einen kostenlosen Proxy für die PlayStation verwenden?Nicht empfohlen

Technisch gesehen ja, aber davon ist dringend abzuraten. Kostenlose Proxys sind langsam, unzuverlässig und werden von Tausenden von Nutzern gleichzeitig verwendet. Beim Gaming brauchen Sie konstant niedrige Latenz und stabile Verbindungen – das können kostenlose Proxys nicht leisten. Außerdem können sie Ihren Traffic aufzeichnen oder Werbung in unverschlüsselte Verbindungen einschleusen.

Sollte ich einen HTTP- oder SOCKS5-Proxy für PlayStation verwenden?Je nach Traffic

Die integrierten Netzwerkeinstellungen der PlayStation unterstützen ausschließlich HTTP-Proxys. Das funktioniert für den Zugriff auf den PSN Store, Downloads und einfaches Surfen — doch der meiste Game-Traffic läuft über UDP, und das beherrschen HTTP-Proxys nicht. SOCKS5-Proxys unterstützen sowohl TCP als auch UDP und eignen sich besser für den eigentlichen Spielbetrieb — allerdings müssen Sie SOCKS5 auf der PlayStation auf Router-Ebene konfigurieren oder einen lokalen Proxy in Ihrem Netzwerk betreiben. Wenn Ihr Hauptziel DDoS-Schutz beim kompetitiven Spielen ist, ist ein SOCKS5-Setup auf Router-Ebene die effektivere Option.

Warum fragt meine PlayStation nach einem Proxy-Server?Individuelles Setup gewählt

Wenn Ihre PS4/PS5 beim Netzwerk-Setup nach Proxy-Daten fragt, haben Sie wahrscheinlich “Benutzerdefiniert” statt “Einfach” ausgewählt. Wählen Sie beim Proxy-Schritt einfach “Nicht verwenden”, sofern kein Proxy konfiguriert ist. Wird die Frage unaufgefordert gestellt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Router-Konfiguration vor.

Leitfaden

Proxy-Server für PlayStation: Setup-Anleitung für PS4 und PS5

4 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Wenn Sie schon einmal die Netzwerkeinstellungen Ihrer PlayStation aufgerufen haben, ist Ihnen die Proxy-Server-Option sicher aufgefallen. Die meisten Spieler überspringen sie – dabei gibt es handfeste Gründe, einen Proxy-Server für die PlayStation zu nutzen: vom Schutz Ihrer IP im Wettkampfmodus bis hin zum Zugriff auf Inhalte aus anderen Regionen.

Warum einen Proxy auf der PlayStation verwenden?

DDoS-Schutz ist der praktischste Grund. Wenn Sie auf Twitch streamen oder an Turnieren teilnehmen, kann Ihre IP-Adresse über Party-Chats oder Game-Lobbys sichtbar werden. Verärgerte Gegner oder Stream-Sniper können DDoS-Angriffe starten, die Sie mitten im Match vom Netz trennen. Ein Proxy verbirgt Ihre echte IP-Adresse, sodass Angriffe den Proxy-Server treffen – und nicht Ihr Heimnetzwerk.

Es gibt auch kleinere Vorteile. Manche Spiele oder DLCs erscheinen in Japan früher oder enthalten exklusiven regionalen Content – ein Proxy hilft bei der Kontoerstellung und beim ersten Zugriff auf den Store (Sie benötigen jedoch weiterhin ein regionales PSN-Konto, um etwas zu kaufen). Und wenn Ihr ISP den PlayStation-Network-Traffic in Stoßzeiten drosselt, kann die Weiterleitung über einen Proxy verhindern, dass PSN-Downloads gezielt gedrosselt werden.

Proxy auf PlayStation 4 und PlayStation 5 einrichten

Das Setup-Verfahren ist auf beiden Konsolen nahezu identisch:

  • Gehen Sie zu Einstellungen → Netzwerk → Internetverbindung einrichten
  • Wählen Sie Ihre Verbindungsart (WLAN oder LAN)
  • Wählen Sie die “Benutzerdefiniert”-Einrichtung
  • IP-Adresse, DHCP-Hostname, DNS und MTU auf automatisch belassen
  • Wenn Sie zum Proxy-Server gelangen, wählen Sie “Verwenden”
  • Geben Sie die Proxy-Server-Adresse und die Portnummer ein

Für die Proxy-Server-Adresse mit Port 8080 tragen Sie die IP-Adresse in der ersten Zeile und 8080 in der Portzeile ein. Port 8080 ist bei HTTP-Proxys üblich, Ihr Anbieter kann jedoch auch andere Ports verwenden.

Woher Sie Ihre Proxy-Adresse erhalten

Wo Sie die Proxy-Server-Adresse für die PS4 finden, hängt davon ab, woher Sie den Proxy bezogen haben:

Bei FineProxy: Nach dem Kauf sind alle Verbindungsdetails in Ihrem Account-Dashboard verfügbar – Server-Adresse, Port und weitere Einstellungen. FineProxy-Proxys verwenden IP-Whitelist-Authentifizierung: Sie fügen Ihre Heim-IP-Adresse zur Zulassungsliste im Dashboard hinzu, und der Proxy akzeptiert Verbindungen von dieser IP ohne Benutzername oder Passwort.

Wichtiger Hinweis zur IP-Bindung: Die meisten privaten Internetverbindungen haben dynamische IP-Adressen, die sich etwa alle 24 Stunden oder nach einem Router-Neustart ändern. Ihre IP ändert sich nicht mitten im Spiel, aber Sie müssen die Whitelist in Ihrem FineProxy-Dashboard aktualisieren, wenn dies geschieht. Prüfen Sie Ihre Bindung vor Gaming-Sessions, insbesondere nach einem Neustart Ihrer Geräte. Der Vorteil: Diese Authentifizierungsmethode hält die Proxys schnell und mit minimalem Overhead – genau das, was Sie beim Gaming brauchen.

Hinweis: PlayStation unterstützt in ihren nativen Einstellungen nur HTTP-Proxys. SOCKS5-Proxys, die den Game-Traffic besser verarbeiten, da Spiele UDP verwenden, erfordern ein Setup auf Router-Ebene oder das Betreiben des Proxys im lokalen Netzwerk.

Den richtigen Proxy wählen

Beim Gaming zählt jede Millisekunde – Ihre Reaktionszeit in kompetitiven Matches hängt direkt von der Latenz ab. Wählen Sie Proxy-Server, die geografisch nah an Ihnen oder an den Game-Servern liegen, mit denen Sie sich verbinden. Stabilität ist ebenso entscheidend: Ranked-Spiele und Turniere bestrafen Verbindungsabbrüche, weshalb eine zuverlässige Verbindung wichtiger ist als bloße Geschwindigkeit.

Nutzen Dedizierte Proxys anstelle von geteilten. Wenn jemand anderes auf derselben IP von einem Spieldienst gesperrt wird, trifft es Sie ebenfalls. Der beste Proxy für PS4 und PS5 ist einer, der Ihnen eine eigene IP mit niedriger Latenz bietet. FineProxy’s Rechenzentrums-Proxys erfüllen genau diese Anforderungen – dedizierte IPs, unbegrenzte Bandbreite für große Spiel-Downloads und Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbps.

NAT-Typ und Proxy

PlayStation klassifiziert Ihre Verbindung anhand von NAT-Typen:

  • Typ 1 (Offen): optimal für Multiplayer, verbindet sich mit allen
  • Typ 2 (Moderat): gut für die meisten Spiele geeignet
  • Typ 3 (Strikt): Probleme beim Beitreten von Lobbys und im Voice-Chat

Die Nutzung eines Proxys kann Sie auf Typ 3 zurücksetzen. Sollte das passieren, prüfen Sie, ob Ihr Proxy die von PlayStation benötigten Ports unterstützt, oder richten Sie Port-Forwarding auf Ihrem Router ein.

Was ein Proxy nicht löst

Download-Geschwindigkeiten hängen in der Regel mehr von Ihrer Internetverbindung und den DNS-Einstellungen ab als von Proxys. Der Wechsel zu Cloudflare DNS (1.1.1.1) oder Google DNS (8.8.8.8) bringt häufig mehr als das Hinzufügen eines Proxys.

Regiongesperrte DLCs bleiben an die Kontoregion gebunden – nicht an Ihren IP-Standort. Um japanische DLCs zu kaufen, benötigen Sie ein japanisches PSN-Konto, unabhängig davon, welchen Proxy Sie verwenden.